Norman Hagemeister, de Finsus, seguiría en Consejo de CIBanco

Financiera Sustentable de México acumula 42 sanciones de la CNBV, según el portal público del regulador

JOSÉ LÓPEZ

Financiera Sustentable de México (Finsus) busca licencia de banca múltiple ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el mismo regulador que en octubre de 2025 revocó la licencia de CIBanco por deficiencias graves en prevención de lavado de dinero.

Finsus acumula 42 sanciones de la CNBV por el mismo concepto, según el portal público del regulador.

Su presidente del Consejo es Norman Hagemeister Rey, yerno de Jorge Rangel de Alba Brunel -expresidente del Consejo de CIBanco-, según el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México (folio 486216, diciembre de 2023).

Posee 4.23 por ciento de Finsus y es uno de los tres firmantes autorizados para operaciones superiores a cien millones de pesos; su suplente es Patrick Hagemeister Rey, también yerno de Rangel.

Su posición no es única. Los registros lo ubican en tres estructuras del mismo grupo: preside Finsus (fintech), es suplente del presidente del Consejo en sociedades del conglomerado hospitalario San Angelín-Dalinde (salud) y mantiene una calidad de consejero, hoy en disputa, en Tenedora CI, la controladora de CIBanco (banca).

Aquí surge una paradoja jurídica que ningún proceso de evaluación de licencia debería pasar por alto. Hagemeister fue consejero propietario y apoderado de Tenedora CI -la sociedad controladora de CIBanco- desde 2014. Su remoción consta en una asamblea de accionistas de abril de 2023 cuya validez está hoy cuestionada ante tribunales.

La consecuencia es delicada. Si esa asamblea se declarara inválida, la remoción nunca habría surtido efectos y conforme al artículo 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles -que mantiene a los administradores en funciones hasta que sus sustitutos tomen posesión- Hagemeister seguiría siendo, jurídicamente, consejero de la controladora del banco colapsado. Es decir: podría estar presidiendo Finsus, la financiera que aspira a la licencia, mientras conserva un cargo vigente en la holding del banco al que esa misma autoridad le revocó la suya.

El paralelismo no termina en las personas. CIBanco acumuló 13 sanciones de la CNBV y fue designado por la FinCEN del Tesoro estadounidense como “primary money laundering concern” en junio de 2025 (Federal Register 2025-11993). En febrero de 2026, Finsus trasladó sus operaciones a Calzada General Mariano Escobedo 595, Polanco, el mismo edificio que fue sede de CIBanco.

Las preguntas son legítimas: ¿Contempla el examen de la solicitud el historial regulatorio y la situación corporativa de los principales accionistas y directivos del solicitante? ¿Ha verificado la autoridad la condición jurídica de Hagemeister respecto de la holding de CIBanco?

El Poder Judicial Federal ya conoce de la red patrimonial vinculada a estos actores y ha mantenido vigentes medidas que ordenan no innovar sobre activos en disputa.

Se buscó la versión de Finsus y de los mencionados, hasta el momento no hay respuesta. Todos gozan de presunción de inocencia conforme al Artículo 20 Constitucional.

Los datos constan en registros públicos (RPPC CDMX folio 486216) y en el Federal Register de Estados Unidos.