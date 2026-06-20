Con poquito nosotros detonamos procesos de desarrollo: Azucena Cisneros

Avenida Pichardo Pagaza, ejemplo de transformación integral de Ecatepec, cuya repavimentación costó 13 millones de pesos, expresa la alcaldesa * Participan los gobiernos municipal, estatal y federal para rehabilitarla y convertirla en Sendero Seguro

ALFREDO IBÁÑEZ

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inaugura la repavimentacion de avenida Pichardo Pagaza, intervenida integralmente y habilitada como Sendero Seguro con casi 500 luminarias por los gobiernos municipal, estatal y federal, lo que beneficia a miles de habitantes de la Quinta Zona.

“Doce mil 500 toneladas de asfalto se aplicaron, para que tengan una referencia (…). Este camellón es el prototipo y tenemos un reto: que así quede toda la Quinta Zona”, dijo.

Agrega: “Hubo intervención de casas y luminarias, se rehabilitó todo completo. La gente lo merece, este va a ser un ejemplo. Le hemos dicho a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum que venga para que vea que, con poquito que nos haga, nosotros detonamos procesos de desarrollo”.

La avenida Gobernador Lic. Ignacio Pichardo Pagaza, de 2.3 kilómetros de longitud, cruza varias comunidades de la Quinta Zona de Ecatepec, entre ellas Fuentes de Aragón y La Florida, cuya rehabilitación incluyó repavimentación de los dos sentidos de la vialidad, alumbrado público y remozamiento del camellón, con ciclovía, aparatos de ejercitación, juegos infantiles, cancha de basquetbol y rescate de diversos espacios.

En la rehabilitación integral participaron las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Ecatepec.

“Nos hicieron creer por décadas que estábamos condenados a vivir en la basura, en la invasión, en el desorden. Y eso no es cierto. Agradezco porque todo lo estamos haciendo en conjunto con el pueblo. Si nosotros lo hacemos solos no avanzamos, si asumimos una responsabilidad conjunta vamos a avanzar muchísimo”, aseguró Cisneros Coss.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, informa que la SICT colocó 62 postes, con 218 luminarias de 100 watts y 131 de 50 watts; la Sedatu instaló 15 velas, 44 postes y 87 luminarias de 50 watts, y el gobierno municipal reconectó luminarias y puso 42 nuevas, para un total de 470 lámparas en la vialidad.

“Aquí se trabaja día, tarde y noche con los tres niveles de gobierno”, reitera.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la repavimentación de la vialidad Pichardo Pagaza, desde el Circuito Exterior Mexiquense hasta avenida Central, requirió inversión de 13 millones de pesos de recursos propios, aunque si la hubiera hecho una empresa hubiera costado más de 25 millones.

Agregó que, además de Pichardo Pagaza, también fueron repavimentadas las avenidas Leona Vicario, Sor Juana Inés de la Cruz, León Guzmán y López Mateos, del fraccionamiento Valle de Anáhuac, estas últimas con inversión de 5 millones de pesos, por lo que en total repavimentaron 8 kilómetros con costo de 18 millones de pesos.

“La zona cambió verdaderamente”, asegura y agradece a los colonos por participar en las acciones gubernamentales y permitir el remozamiento de las fachadas de sus casas.