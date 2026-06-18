Verónica Díaz, cercana a David Monreal, no representa un cambio

¡No se hagan bolas!, más que un cambio representa la continuidad del actual gobernador zacatecano

ILDEFONSO LÓPEZ

Por más que David Monreal intente vestir la sucesión de 2027 con el discurso de que “es tiempo de mujeres”, la verdadera discusión en Zacatecas no es de género, sino de continuidad política.

Porque una cosa es abrir espacios para nuevos liderazgos femeninos y otra muy distinta es utilizar esa narrativa para prolongar un mismo proyecto de poder.

En ese contexto aparece Verónica Díaz. Su principal problema político no es ser mujer, ni aspirar legítimamente a gobernar Zacatecas.

Su problema es que buena parte de la ciudadanía la identifica como la candidata más cercana al grupo que hoy gobierna el estado y, particularmente, al círculo político de David Monreal.

Y cuando una candidatura nace tan ligada a un gobierno, también hereda sus pasivos.

Si los ciudadanos consideran que la actual administración ha quedado a deber en resultados, que existe desgaste político o que Zacatecas necesita una nueva etapa, será difícil convencerlos de que Verónica representa algo distinto.

La cercanía política entre ambos ha sido constante durante años, desde campañas electorales hasta responsabilidades dentro del movimiento que llevó a Morena al poder en el estado.

Por eso resulta complicado vender la idea de renovación. Porque la pregunta inevitable será: ¿qué cambiaría realmente?

La narrativa oficial pretende presentar a Verónica Díaz como una nueva opción para Zacatecas, pero sus adversarios seguramente insistirán en que se trata de la misma estructura con un rostro diferente.

Que detrás de la candidatura no existe una ruptura con el pasado reciente, sino la intención de conservar influencia, posiciones y control político después de 2027.

El reto para ella será demostrar independencia. Convencer de que tiene proyecto propio, decisiones propias y una visión distinta para el estado.

Porque mientras no logre separarse políticamente de David Monreal, cada crítica al actual gobierno terminará alcanzándola.

En política, las fortalezas se heredan, pero también los costos. Y hoy, más que una candidata distinta, Verónica corre el riesgo de ser percibida como la continuidad de una administración que muchos zacatecanos ya evalúan con cansancio.

La sucesión de 2027 no se decidirá por quién sea la favorita del gobernador. Se decidirá por quién logre convencer a los ciudadanos de que representa un futuro diferente.

Y hasta ahora Verónica Díaz sigue cargando más con la sombra de David Monreal que con una identidad política propia.