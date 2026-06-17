NACIONAL
Observan irregularidades en Eventuarte y Solumax
Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público
ILDEFONSO LÓPEZ
Los comités evaluadores de compras públicas mantienen bajo observación la participación conjunta de las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V., tras detectarse graves deficiencias en su liquidez financiera y estructura operativa. Evaluaciones técnicas previas señalan que este consorcio adolece del personal especializado y los activos materiales mínimos indispensables para asegurar el debido cumplimiento de los contratos gubernamentales de gran envergadura en los que pretenden competir.
Asimismo, la nula trayectoria comprobable y la falta de especialización técnica en las áreas convocadas han puesto en entredicho la viabilidad de sus propuestas comerciales dentro de los concursos del Estado.
Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público.
De acuerdo con los reportes de los padrones de proveedores, las verificaciones físicas detallan que las instalaciones declaradas por Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V. no reflejan la capacidad instalada para respaldar compromisos.
El contraste entre el objeto social de una comercializadora de acabados de construcción y una firma orientada a la gestión de servicios artísticos o de eventos devela una alianza inusual que carece de sinergia operativa, activos fijos suficientes o maquinaria especializada para cumplir con las bases técnicas de las licitaciones.
A nivel financiero, los indicadores de capital neto y liquidez presentados por la alianza conjunta no acreditan el soporte necesario para mitigar posibles contingencias durante la ejecución de los contratos, lo que representa un factor de riesgo para el erario.
Especialistas en derecho mercantil y contratación pública señalan que la postulación de esquemas asociativos que no demuestran antecedentes prácticos exitosos en el mercado suele utilizarse de manera instrumental para evadir filtros regulatorios y aparentar una solvencia que no se sustenta en la realidad corporativa.
Ante los señalamientos de inviabilidad técnica, las dependencias encargadas de los concursos públicos han iniciado un cotejo riguroso de la documentación integrada por las dos empresas antes de emitir los fallos definitivos. Organismos de rendición de cuentas exigen un endurecimiento en las reglas de validación de proveedores para salvaguardar el patrimonio institucional y garantizar que sólo consorcios con estructura real accedan al presupuesto.
NACIONAL
Bienestar de las familias, prioridad de Vargas del Villar
‘Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando’, expresa el legislador de Acción Nacional * El vicecoordinador de los senadores panistas acompaña a Romina Contreras, alcaldesa de Huixquilucan, a la entrega de la rehabilitación del deportivo
EL TOPO
Enrique Vargas del villar, vicecoordinador de los senadores panistas, hizo acto de presencia en la entrega de la remodelación del deportivo de la colonia San Fernando.
A partir de este momento, las familias de Huixquilucan, Estado de México, podrán practicar deportes en unas instalaciones dignas y muy funcionales.
Vargas del Villar recuerda que desde el 2016, que marcó el inicio de su primera administración al frente del gobierno de Huixquilucan, San Fernando ha sido una prioridad y por ello se ha realizado una inversión para mejorar el entorno en beneficio de las familias.
“Vamos a seguir apoyando con todo a San Fernando”, afirma de manera categórica el senador panista.
Hugo Martínez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, reconoce que -desde la llegada de los gobiernos panistas a Huixquilucan- el cambio es evidente y en San Fernando ha sido radical, porque ha representado grandes mejoras para la comunidad.
Como ejemplo de ello destaca la alberca pública, el hospital, que en unos meses dará atención las 24 horas como lo ha solicitado la ciudadanía, entre muchos más beneficios, como pavimentaciones y alumbrado.
Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, reitera que desde el 2016 San Fernando tiene otro rostro para el bienestar de las familias.
Es así como Vargas del Villar trabaja con ahínco en pro de los huixquiluquenses y ya prepara el regreso a su casa, a su tierra, Huixquilucan, un municipio considerado como un bastión panista.
NACIONAL
Ningún gobierno municipal del país trabaja como Huixquilucan: Vargas del Villar
Una administración con orden, transparencia y responsabilidad * En el municipio mexiquense se da continuidad a los programas sociales que iniciaron en 2016, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, felicita y reconoce al gobierno municipal de Huixquilucan, Estado de México, encabezado por Romina Contreras Carrasco, por dar continuidad a los programas sociales que desde el 2016 se otorgan en beneficio de las familias.
Al atestiguar la entrega de becas municipales y monedero electrónico para cientos de personas, el vicecoordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la máxima tribuna del país, recordó que -desde hace once años en Huixquilucan- se determinó apoyar a las familias, además de obras de infraestructura, para mejorar su nivel de vida, como son deportivos, auditorios, bacheo, alumbrado público y el complejo más grande de salud como lo es Rosa Mística.
“En ningún estado del país hay unas instalaciones que se acerque siquiera a lo que se ofrece en el complejo virgen Rosa Mística”, expresa con mucho orgullo Vargas del Villar.
Las obras que se realizan en Huixquilucan son trabajos que van a permanecer por muchos años para beneficio ciudadano.
Los gobiernos del PAN que ha encabezado este municipio, reitera Enrique Vargas, se han llevado en orden, con paz y tranquilidad.
También pidió a los huixquiluquenses que no se dejen engañar por activistas de Morena que el domingo 7 de junio pasado bloquearon la autopista México-Toluca con el argumento de que se iban a edificar casas en una zona boscosa.
“Es falso que se vayan a construir en esa zona que es un Área Natural Protegida y por lo tanto ninguna autoridad puede autorizar zonas habitacionales”, afirma de manera categórica el senador panista.
Enrique Vargas puntualizó que Huixquilucan es ejemplo de cómo trabajar en orden para llevar una administración exitosa.
Tan es así que Romina Contreras lleva más de 50 meses consecutivos siendo la mejor alcaldesa del Estado de México y referente a nivel nacional.
NACIONAL
Palmira Eventos, S. A. P. I. de C.V., en la mira de dependencias gubernamentales
Señalan presuntas anomalías en su estructura operativa y legal
ARMANDO GARCÍA V.
Por presuntas anomalías en su estructura operativa y legal, diversas dependencias gubernamentales han colocado bajo revisión institucional a Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V.
La organización, que participa de forma activa en concursos públicos millonarios bajo esquemas de asociación conjunta, es señalada por auditorías físicas y documentales de poseer rasgos propios de firmas fachada o simuladas, constituidas aparentemente con la única finalidad de competir de manera artificial en procesos licitatorios.
Las alertas se encendieron debido a las marcadas contradicciones entre los domicilios fiscales registrados, la nula capacidad técnica real de la firma y los montos de los contratos que pretende adjudicarse.
Las indagatorias sobre este modelo asociativo advierten que el perfil de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V. no concuerda con las exigencias de los proyectos, lo que compromete la viabilidad de las operaciones y expone una presunta estrategia corporativa orientada a evadir los controles de contratación e, incluso, a ser utilizada para la evasión de obligaciones fiscales.
Conforme a los informes de validación de los padrones de proveedores, la infraestructura declarada por Palmira Eventos carece de activos fijos, capital humano operativo y equipamiento elemental para solventar compromisos de magnitudes millonarias.
Las inspecciones presenciales en sus sedes fiscales arrojaron oficinas sin dinamismo comercial o propiedades ajenas al perfil de un corporativo de gran alcance, quebrantando la normatividad vigente que exige comprobar solvencia material.
En el plano administrativo, el expediente de Palmira Eventos muestra un historial de conformación y ajustes jurídicos que delata una naturaleza meramente instrumental.
Especialistas en auditoría corporativa sostienen que los antecedentes comerciales de la empresa carecen de experiencia comprobable en contratos del mismo rubro bajo condiciones de libre competencia, reforzando la presunción de que sus registros legales se elaboraron con el propósito específico de simular competencia en concursos designados.
La intervención de estas firmas en concursos públicos introduce un riesgo directo para la transparencia y la correcta asignación presupuestal.
Ante este escenario, las autoridades encargadas de las compras gubernamentales han iniciado un cotejo exhaustivo de la documentación de Palmira Eventos, S. A. P. I. de C. V., mientras los comités de rendición de cuentas urgen a robustecer las reglas de operación para blindar el patrimonio institucional de posibles simulaciones corporativas en el mercado actual.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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