Observan irregularidades en Eventuarte y Solumax

Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público

ILDEFONSO LÓPEZ

Los comités evaluadores de compras públicas mantienen bajo observación la participación conjunta de las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V., tras detectarse graves deficiencias en su liquidez financiera y estructura operativa. Evaluaciones técnicas previas señalan que este consorcio adolece del personal especializado y los activos materiales mínimos indispensables para asegurar el debido cumplimiento de los contratos gubernamentales de gran envergadura en los que pretenden competir.

Asimismo, la nula trayectoria comprobable y la falta de especialización técnica en las áreas convocadas han puesto en entredicho la viabilidad de sus propuestas comerciales dentro de los concursos del Estado.

Los reportes de fiscalización interna destacan que los objetos sociales y capacidades de ambas firmas no guardan relación directa con las demandas financieras o logísticas de los servicios solicitados, lo que representa una transgresión potencial a los principios de máxima transparencia y normatividad vigentes que rigen el gasto público.

De acuerdo con los reportes de los padrones de proveedores, las verificaciones físicas detallan que las instalaciones declaradas por Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V., y Eventuarte, S. A. de C. V. no reflejan la capacidad instalada para respaldar compromisos.

El contraste entre el objeto social de una comercializadora de acabados de construcción y una firma orientada a la gestión de servicios artísticos o de eventos devela una alianza inusual que carece de sinergia operativa, activos fijos suficientes o maquinaria especializada para cumplir con las bases técnicas de las licitaciones.

A nivel financiero, los indicadores de capital neto y liquidez presentados por la alianza conjunta no acreditan el soporte necesario para mitigar posibles contingencias durante la ejecución de los contratos, lo que representa un factor de riesgo para el erario.

Especialistas en derecho mercantil y contratación pública señalan que la postulación de esquemas asociativos que no demuestran antecedentes prácticos exitosos en el mercado suele utilizarse de manera instrumental para evadir filtros regulatorios y aparentar una solvencia que no se sustenta en la realidad corporativa.

Ante los señalamientos de inviabilidad técnica, las dependencias encargadas de los concursos públicos han iniciado un cotejo riguroso de la documentación integrada por las dos empresas antes de emitir los fallos definitivos. Organismos de rendición de cuentas exigen un endurecimiento en las reglas de validación de proveedores para salvaguardar el patrimonio institucional y garantizar que sólo consorcios con estructura real accedan al presupuesto.