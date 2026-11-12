Omar García y Terry Cole, coordinados para combatir la violencia

La reunión de trabajo de los titulares de la SSPC y de la DEA fortalece la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales y el tráfico de armas y drogas

ARMANDO GARCÍA

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales, el tráfico de armas y drogas, así como el financiamiento de actividades ilícitas.

A través de su cuenta oficial de X, García Harfuch informó que el encuentro fue programado desde finales de octubre y se desarrolló bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Omar García explicó que durante la reunión se analizaron las prioridades de intercambio de información entre las autoridades de ambos países.

Entre los asuntos abordados destacaron las investigaciones financieras relacionadas con estructuras delictivas, las solicitudes de colaboración pendientes y el seguimiento de procedimientos de extradición.

“Revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes”, añade.

García destaca que estos mecanismos buscan fortalecer las investigaciones contra las organizaciones responsables de generar violencia en ambos países.

Otro de los temas centrales fue la necesidad de avanzar en la detención de objetivos prioritarios identificados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El titular de la SSPC señala que ambos funcionarios coincidieron en fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito de armas hacia México, uno de los asuntos incluidos en la agenda bilateral de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones tienen como propósito debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos.

El funcionario federal subraya que la colaboración con la DEA se desarrolla conforme a la legislación vigente en México y Estados Unidos.

Además, enfatizó que las operaciones de seguridad dentro del territorio nacional son responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, agrega.

Omar García sostiene que el trabajo conjunto se encuentra enmarcado en la Estrategia Nacional de Seguridad, bajo cuatro principios: Respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

García afirma que, como integrante del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, continuará impulsando la coordinación entre instituciones nacionales y la cooperación internacional.

El objetivo, explicó, es reducir la violencia, combatir la impunidad y debilitar a las organizaciones criminales mediante investigaciones y acciones conjuntas dentro de las atribuciones legales de cada país.

La reunión entre Omar García Harfuch y Terrance Cole forma parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el intercambio de información, las investigaciones financieras y el combate al tráfico ilícito de armas y drogas.

Con un secretario de resultados, como lo es Omar García Harfuch, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un problema menos.