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NACIONAL

Omar García y Terry Cole, coordinados para combatir la violencia

Publicado

Hace 7 minutos

en

  • La reunión de trabajo de los titulares de la SSPC y de la DEA fortalece la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales y el tráfico de armas y drogas

 

ARMANDO GARCÍA

 

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales, el tráfico de armas y drogas, así como el financiamiento de actividades ilícitas.

A través de su cuenta oficial de X, García Harfuch informó que el encuentro fue programado desde finales de octubre y se desarrolló bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Omar García explicó que durante la reunión se analizaron las prioridades de intercambio de información entre las autoridades de ambos países.

Entre los asuntos abordados destacaron las investigaciones financieras relacionadas con estructuras delictivas, las solicitudes de colaboración pendientes y el seguimiento de procedimientos de extradición.

“Revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes”, añade.

García destaca que estos mecanismos buscan fortalecer las investigaciones contra las organizaciones responsables de generar violencia en ambos países.

Otro de los temas centrales fue la necesidad de avanzar en la detención de objetivos prioritarios identificados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El titular de la SSPC señala que ambos funcionarios coincidieron en fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito de armas hacia México, uno de los asuntos incluidos en la agenda bilateral de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones tienen como propósito debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos.

El funcionario federal subraya que la colaboración con la DEA se desarrolla conforme a la legislación vigente en México y Estados Unidos.

Además, enfatizó que las operaciones de seguridad dentro del territorio nacional son responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, agrega.

Omar García sostiene que el trabajo conjunto se encuentra enmarcado en la Estrategia Nacional de Seguridad, bajo cuatro principios: Respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

García afirma que, como integrante del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, continuará impulsando la coordinación entre instituciones nacionales y la cooperación internacional.

El objetivo, explicó, es reducir la violencia, combatir la impunidad y debilitar a las organizaciones criminales mediante investigaciones y acciones conjuntas dentro de las atribuciones legales de cada país.

La reunión entre Omar García Harfuch y Terrance Cole forma parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el intercambio de información, las investigaciones financieras y el combate al tráfico ilícito de armas y drogas.

Con un secretario de resultados, como lo es Omar García Harfuch, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un problema menos.

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NACIONAL

Universidad ICEL, a la vanguardia en cuidados críticos y enfermería quirúrgica

Publicado

Hace 1 día

en

noviembre 11, 2026

Por

  • La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional
  • Especializarse en enfermería abre nuevas oportunidades en el sector salud

 

ERIC GARCÍA

 

La formación profesional en enfermería no necesariamente termina con la obtención del título y la cédula profesional. Para quienes ya han comenzado a construir una trayectoria dentro del sector salud, la especialización puede convertirse en un siguiente paso para ampliar conocimientos, diferenciar su perfil y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Áreas como los cuidados críticos y la enfermería quirúrgica requieren profesionales cada vez más preparados para desenvolverse en entornos de alta especialización. En este contexto, Universidad ICEL cuenta con las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica, dirigidas a profesionales de enfermería que buscan continuar fortaleciendo su preparación.

La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional.

Es necesario especializarse porque uno de los principales beneficios es la posibilidad de diferenciar el perfil profesional. No todos los egresados de enfermería continúan con una especialidad, por lo que desarrollar conocimientos y competencias en un área específica puede representar una ventaja al momento de buscar nuevas oportunidades.

La especialización también permite dar mayor valor a la experiencia adquirida. Los conocimientos obtenidos durante la licenciatura y la práctica profesional sirven como base para desarrollar nuevas capacidades y profundizar en áreas concretas de atención.

A ello se suma el potencial de crecimiento económico. Contar con una especialización puede representar hasta un 30% más de crecimiento en los ingresos, convirtiéndose en otro factor a considerar para quienes buscan avanzar profesionalmente dentro del sector salud.

Esta oferta académica se enmarca en una estrategia educativa más amplia. Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones enfocadas en atender distintas necesidades de formación y especialización profesional.

Especializarse, por tanto, no significa comenzar de nuevo, sino construir sobre la experiencia y los conocimientos que ya se tienen. Para los profesionales con título, cédula, experiencia y vocación por la enfermería, continuar su preparación puede abrir la puerta a nuevas responsabilidades y posibilidades de desarrollo.

En ese camino, las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica de la Universidad ICEL representan una alternativa para quienes buscan continuar su formación y prepararse para las nuevas exigencias del ámbito profesional de la salud.

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NACIONAL

El 2026, año histórico en Naucalpan: Montoya Márquez

Publicado

Hace 2 días

en

noviembre 10, 2026

Por

  • Un legado con el mayor número de obras
  • Inversión de más de mil millones de pesos
  • El presidente municipal anuncia la modernización del sistema semafórico, estaca el gran éxito de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas y resalta que los índices delictivos van a la baja

 

EL TOPO

 

La inversión en obra pública realizada durante 2025, superior a los mil millones de pesos, será superada este año, al proyectarse una inversión de más de mil 145 millones de pesos, afirma Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México.

Montoya Márquez, en conferencia de prensa, detalló los avances de infraestructura, el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico, resultados en materia de seguridad y el éxito, así como el impacto cultural del Festival Internacional Las Cuatro Casas.

El alcalde destaca que 2026 se perfila como el año con mayor número de obras en la historia de Naucalpan, al dar continuidad e incrementar la inversión pública respecto al ejercicio anterior. “2026 es el año de más obras en la historia de Naucalpan. Incluso nos estamos autosuperando en comparación con 2025, cuando logramos un avance en obra de más de mil millones de pesos. Ahora esperamos llegar por encima de esos mil millones para establecer un récord”, añade.

Acompañado por la titular de Desarrollo Urbano, Nina Izabal; el director de Obras Públicas, Fernando Carrizales, y el comisario José Carlos Quezada, Isaac Montoya Márquez subraya que estos resultados son posibles gracias al manejo responsable de las finanzas municipales, que permite atender las necesidades de infraestructura y, al mismo tiempo, destinar recursos a la cultura, el arte y la recreación. “En un año de gobierno hicimos más que en los tres años del gobierno pasado, con una visión muy de derecha y hoy con una visión progresista”, agrega.

El edil anuncia el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico de Naucalpan, mediante la incorporación de tecnología inteligente que permitirá regular los tiempos de circulación de acuerdo con la frecuencia vehicular.

En materia de infraestructura, entre las obras que presentan avances y en donde ya se trabaja con el Tren de Pavimentación Municipal, se encuentra la pavimentación de Calzada de Los Arcos, con más del 50 por ciento; Lomas de los Remedios, con un avance aproximado del 30 por ciento, así como los trabajos de agua y drenaje, que registran un avance del 31 por ciento.

Aunado a ello, también se avanza en la zona industrial con el Tren de Pavimentación destinado por el Gobierno de México, a través del Plan de Reconstrucción Oriente. Además, se sigue beneficiando a las colonias con las Comunas, 110 tradicionales, 26 mercados, 38 de educación y 26 en circuito Satélite que, se proyecta lleguen a 200 intervenciones.

En materia cultural, Montoya destaca los resultados de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, que registró una asistencia cercana a las 60 mil personas. Subrayó que se trata de un encuentro cultural gratuito que ha ampliado su alcance y presencia en América Latina, al acercar distintas expresiones artísticas a las familias naucalpenses.

En materia de seguridad, se informó sobre los resultados del Operativo Mictlán, implementado durante las celebraciones de Día de Muertos, que concluyó con saldo blanco en los 14 panteones del municipio.

El comisario destacó el tema de la percepción social sobre inseguridad pública, después de estar en los primeros lugares, Naucalpan se encuentra en el lugar número 23 con un 68%. Antes el municipio registró picos de hasta el 94.0 en la administración pasada nos lo entregaron con el 91% de percepción de inseguridad y ahorita es la etapa más baja.

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NACIONAL

Documentos del SAT vinculan a César Garrido con empresa privada por 14.5 mdp

Publicado

Hace 2 días

en

noviembre 9, 2026

Por

  • Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo dieron a conocer que comprobantes fiscales convalidados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la alcaldía Miguel Hidalgo, percibió 14 millones 530 mil 45 pesos con 18 centavos de la empresa Aseconsint, S. A. de C. V.

Los legisladores de Morena acusan al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Miguel Hidalgo de omitir presuntos ingresos por 14.5 millones de pesos de una empresa privada en su declaración patrimonial.

Por ello anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito.

Romo señala que el SAT registra 11 facturas a nombre de Garrido, emitidas en octubre y noviembre de 2024 bajo el régimen de salarios asimilados. Sin embargo, asevera que en su declaración patrimonial de 2025 el funcionario reportó cero pesos en el rubro de otros ingresos.

“Se le olvidó reportar 14.5 millones de pesos”, ironiza el legislador morenista.

​De acuerdo con documentos proporcionados por trabajadores de la demarcación ante diputados, la información tributaria incluye de manera específica 11 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las transacciones efectuadas por la empresa, así como 11 recibos de nómina recibidos directamente por el servidor público bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios entre octubre y noviembre de 2024.

​La documentación exhibe un vínculo financiero directo entre el funcionario público en activo y la entidad corporativa privada, sin que hasta el momento se haya acreditado una prestación de servicios de por medio.

​Los desembolsos iniciaron de manera simultánea a la conclusión del periodo electoral en el que Mauricio Tabe logró su reelección como alcalde.

Durante el periodo previo a dicho proceso, Garrido fungió como encargado de despacho de la demarcación mientras Tabe se encontraba con licencia para realizar campaña, previo a asumir su segundo mandato en octubre de 2024.

​Asimismo, los registros de la red financiera indican que Aseconsint movilizó más de 2 mil 614 millones de pesos con la compañía Nuk Procesos a través de 366 comprobantes fiscales durante la primera mitad de 2024, utilizando a la empresa Luna Soft, S. A. de C. V., como proveedora del timbrado fiscal.

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