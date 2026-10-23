Es muy importante preservar la libertad de pensamiento: Ernesto Villanueva

El investigador de la UNAM es galardonado por la Universidad Michoacana al otorgarle el doctorado Honoris Causa

ARMANDO GARCÍA

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) otorgó recientemente el doctorado Honoris Causa a Ernesto Villanueva Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en reconocimiento a su trayectoria académica y sus aportaciones al derecho de la información.

La ceremonia se realizó en Morelia, Michoacán, donde la rectora de la institución, Yarabí Ávila González, destacó la contribución del jurista al desarrollo de esta disciplina y su vinculación con la protección de los derechos fundamentales.

Durante su intervención, Ávila González señaló que Villanueva representa un ejemplo de cómo la educación, la investigación y el talento pueden contribuir a transformar las instituciones y beneficiar a la sociedad.

(4237) Discurso del Dr. Ernesto Villanueva Villanueva, al recibir el Grado de Doctor Honoris Causa (UMSNH) – YouTube

También reconoció su participación en el ámbito legislativo y su capacidad para vincular el conocimiento universitario con el fortalecimiento de los marcos jurídicos.

UNA TRAYECTORIA DEDICADA AL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

Ernesto Villanueva es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pertenece al nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Es doctor en Derecho y en Comunicación Pública, y sus principales líneas de investigación comprenden el derecho de la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales y las nuevas tecnologías.

AMPLIA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una amplia producción académica sobre estos temas. Entre sus publicaciones destacan Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México y Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica, obras relacionadas con el estudio de las garantías informativas y su regulación jurídica.

Su trabajo también aborda los desafíos contemporáneos que enfrenta la protección de estos derechos. En un estudio publicado en la revista Cuestiones Constitucionales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, analizó la evolución de las libertades de expresión e información desde una perspectiva constitucional comparada y sus implicaciones en la era digital.

LA UNIVERSIDAD, ESPACIO PARA EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA LIBERTAD DE IDEAS

Al recibir el reconocimiento, Villanueva agradeció a la rectora Yarabí Ávila González y al Consejo Universitario. Recordó que estudió en la Universidad Michoacana hasta la preparatoria y expresó su orgullo por pertenecer a la comunidad nicolaita.

Durante su intervención, destacó la importancia de que el conocimiento generado en las universidades contribuya al bienestar colectivo. En ese sentido, señaló que su trayectoria académica ha estado vinculada al derecho de la información y a la búsqueda de mecanismos jurídicos que permitan servir al interés público.

El investigador también evocó la historia de la Universidad Michoacana y su tradición de pensamiento, asociada con figuras como Miguel Hidalgo y José María Morelos.

A partir de esa herencia histórica, reflexionó sobre la importancia de preservar la libertad de pensamiento y la capacidad de cuestionar las ideas establecidas como parte esencial de la vida universitaria.

Villanueva sostuvo que la duda debe ser una fortaleza de las instituciones de educación superior y no un motivo de sanción o señalamiento. Desde su perspectiva, cuestionar, reflexionar y examinar críticamente el conocimiento son prácticas fundamentales para el desarrollo académico.

Su mensaje destacó así la responsabilidad de las universidades de preservar espacios para el pensamiento libre y la reflexión crítica, en correspondencia con su vocación educativa y su compromiso con la sociedad.