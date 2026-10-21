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NACIONAL

Teletón México, un ejemplo de solidaridad nacional

Publicado

Hace 13 horas

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  • Como cada año, una hazaña anual de Pedro Fernando Landeros Verdugo en pro de los discapacitados, niños con cáncer e infantes autistas
  • Casi un millón de niños atendidos y sus respectivas familias agradecen la existencia del Teletón. ¡Enhorabuena por México!

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Lograr la sensibilización de millones de mexicanos para que cooperen y sean solidarios con las causas más nobles en favor de un millón de niños -los más vulnerables- es una verdadera hazaña que ha logrado un líder con enorme poder de convocatoria cada año, desde hace casi treinta años, Don Pedro Fernando Landeros Verdugo.

El sábado 10 de octubre de 2026 concluyo el Teletón número veintinueve, uno de los ejercicios de solidaridad nacional más significativos.

Participan todos los sectores del país, lo mismo la gente del barrio, los empresarios, decenas de medios de comunicación, periodistas, intelectuales, artistas, locutores, conductores, deportistas, así como grupos de la sociedad civil, líderes sociales y políticos, incluidos alcaldes, gobernadores y la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Es quizá la convocatoria más amplia que sensibiliza a la gente de todos los rincones del país en torno a tres nobles causas: Discapacitados, niños con cáncer y niños autistas.

Está comprobado que el mayor volumen de aportaciones -pequeñas- proviene de lugares populares como Ciudad Nezahualcóyotl, Iztapalapa o Chalco.

La Fundación Teletón ha comprobado -durante 29 años- ser una excepcional organización, una ONG eficiente, honesta y reconocida por millones de mexicanos.

El nivel de planeación, organización y operación de Teletón es digno de reconocerse y replicarse.

Gracias al excepcional liderazgo de “Chobi” Landeros (como lo llaman sus amigos), la Fundación Teletón México logró crear un modelo que ha superado sus propias expectativas.

Hoy cuenta con el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo, con 31 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRITs) en todo el país, además de la Universidad Teletón, el Centro de Autismo y el Hospital de Oncología, que es el primero y único centro integral especializado en el tratamiento de niños con cáncer en México.

Teletón 2026, como es tradicional cada año, siempre supera su meta financiera y logró una exitosa recaudación de 429’156,232.00 pesos, que superó todas las expectativas.

A través de 29 años, Teletón y su equipo de trabajo han demostrado que hay plena credibilidad en la noble tarea que realizan.

Decenas de importantes empresas que participan, cientos de medios de comunicación en todo el país y personajes de todos los sectores de la sociedad civil, están convencidos que su cooperación y participación se canalizan de manera honesta y transparente en beneficio de miles de niños.

Están convencidos de la noble labor que realiza Teletón.

México reclama más liderazgos como del “Chobi” Landeros.

Casi un millón de niños atendidos y sus respectivas familias agradecen la existencia del Teletón. ¡Enhorabuena por México!

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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NACIONAL

Isaac Montoya logra estabilidad financiera y tranquilidad segura

Publicado

Hace 1 día

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octubre 20, 2026

Por

  • El alcalde presenta avances y resultados en las principales demandas de naucalpenses
  • Naucalpan sube tres escalas en las empresas calificadoras
  • Hoy se aplica en obra pública el presupuesto más grande de la historia de este municipio mexiquense

 

EL TOPO

 

Al hacer un recuento positivo de los avances en las principales demandas de las comunidades como obra pública con un presupuesto histórico, infraestructura urbana, la disminución en la incidencia delictiva y la creciente situación financiera estable y crediticia de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destaca que sólo son algunos de los logros alcanzados en lo que va de este 2026 para seguir reconstruyendo el municipio.

En conferencia de prensa, el alcalde reitera que hoy se aplica en obra pública el presupuesto más grande de la historia de Naucalpan, en infraestructura, datos que son avalados por el INEGI y que ya nos confirma que se está teniendo un incremento histórico. Somos el municipio de 2024 a 2025 que más incrementó la inversión pública, más del 319.2% de todo el país.

Detalla que Naucalpan es parte de los 30 Territorios de Paz, proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; con esta estrategia integral se da atención a las causas para disminuir la incidencia delictiva. Además, para este proyecto se contemplan diversas acciones, como la construcción de un Bachillerato Margarita Maza en la zona conocida como el Torito, entre otras, como México Imparable y los Senderos Seguros que ayudan a reducir la inseguridad.

Acompañado por la y los titulares de Tesorería, Obra Pública y del comisario de la Guardia Municipal, comenta que los senderos seguros ayudan a reducir la incidencia, a mejorar la percepción de seguridad y a tener ciudades con mucha mejor calidad de vida. Para el caso de Naucalpan, gracias a la incursión en Territorios de Paz, se realizarán más de 14 km de senderos seguros junto con la Federación, será el tercer municipio con el mayor sendero seguro aplicado, con 6 conexiones se complementa con el Mexicable Línea 3 que realiza el gobierno estatal, así como con los ocho Polígonos de Paz contemplados, entre otros más.

La tesorera municipal Claudia Oyoque destaca que tras la publicación de las calificaciones con las que el municipio a nivel financiero fue evaluado, por primera vez ascendió a este nivel la calificación soberana (de largo plazo) de A- con perspectiva estable por Calificadoras Internacionales. Además, en el primer año de administración, en 2025, ascendió la calificación soberana llegando a BBB+, mientras que en 2024 la calificación soberana fue de BBB-.

Estos resultados reflejan mayor solidez financiera; las calificadoras que realizaron estas evaluaciones son HR Ratings y Verum, y con esta calificación sube tres escalas, algo inédito en la historia de Naucalpan desde 2003, hoy después de más de 15 años se logró estabilidad a nivel financiero.

El comisario José Carlos Quezada, luego de destacar una considerable disminución de la incidencia delictiva en diversos rubros de acuerdo con datos oficiales, como el robo de vehículo con violencia que, en 2024, se robaron mil 459 vehículos; en 2025 se registraron 739 delitos y de enero a octubre se han registrado sólo 301 delitos que, representa una reducción del 54 por ciento.

 

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NACIONAL

Somos la oposición más responsable: Enrique Vargas

Publicado

Hace 6 días

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octubre 16, 2026

Por

  • El PAN continuará sumando liderazgos en todo el Estado de México
  • Será un honor caminar con Rafael Osornio Sánchez el norte del Estado de México para que el panismo siga creciendo y le haga frente a los malos gobiernos de izquierda

 

EL TOPO

 

Tras celebrar la adhesión del expriísta y exverde ecologista Rafael Osornio Sánchez al Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, afirma que este instituto político continuará sumando liderazgos políticos a lo largo y ancho del Estado de México de cara al proceso electoral de 2027, lo que demuestra que este partido se está abriendo a la ciudadanía y quienes ven al panismo como la fuerza política más preparada para hacerle frente a los gobiernos de izquierda en la entidad y en el país.

“Nuestros gobiernos son los mejores calificados de todo el Estado de México y del país, y la ciudadanía ya supo cómo trabajan los malos gobiernos de Morena, pues nosotros nos preocupamos por el desarrollo y por la gente y eso ya quedó muy claro, además de que hoy somos la primera fuerza de oposición en el Estado de México, por lo que queremos decirle a las y los mexiquenses que estamos listos y preparados para el próximo año, trabajando en unidad, como no se ve en otros institutos políticos”, añade.

Vargas del Villar expresa que continuará siendo una oposición responsable y sus representantes seguirán en las calles, escuchando y trabajando en favor de la gente y por el bien de las familias de México y del Estado de México.

“Vamos a defender al Estado de México de lo que hoy hace el gobierno federal y Morena en todo el país. Estamos listos y preparados, y con liderazgos como el de Rafael Osornio va a ser un honor caminar el norte del Estado, porque estoy seguro que nos va a ir muy bien en toda la entidad”, subraya.

Enrique Vargas destaca el perfil de Rafael Osornio, de quien, dijo, es un referente de la política en el Estado de México y enfatiza que su incorporación al blanquiazul forma parte de una sumatoria de liderazgos políticos y sociales que este partido realizará en los siguientes meses, lo que refleja el voto de confianza que la ciudadanía le está dando a Acción Nacional, pues ya no cree en las mentiras del partido en el poder y de los gobiernos de izquierda, como también está ocurriendo en América Latina.

 

El dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, indica que, en las próximas semanas, continuarán las adhesiones de militantes de otros partidos políticos y liderazgos que se sienten traicionados por sus partidos y ven en Acción Nacional el vehículo que les permitirá trabajar por la dignidad de las personas, la seguridad, la prestación de más y mejores servicios públicos, la inversión en obra pública y los servicios de salud, como lo han demostrado los gobiernos emanados por este instituto.

Rafael Osornio asevera que su adhesión al PAN responde a la decepción que originaron gobiernos desleales y que han actuado con alevosía en contra de la gente del norte del Estado de México, afectando sus derechos.

“Quiero agradecer el arropamiento que nos hace el senador Enrique Vargas y yo les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de sumarnos y vamos a hacer una suma responsable, leal y fuerte. Diario vamos a tocar la puerta y el corazón de todos con el fin de que el norte despierte y responda a una necesidad real que todos los mexicanos tenemos”, enfatiza.

 

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NACIONAL

Prepa ICEL, a la vanguardia en educación financiera

Publicado

Hace 6 días

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octubre 16, 2026

Por

El programa forma parte de las iniciativas educativas de Universidad ICEL, institución perteneciente a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera

 

ERIC GARCÍA

 

Aprender a administrar el dinero, diferenciar entre una necesidad y un deseo o entender cómo funciona un crédito son conocimientos que pueden influir en muchas de las decisiones que una persona tomará durante su vida. Llevarlos a las aulas desde edades tempranas puede ayudar a que los jóvenes comiencen a construir una relación más consciente con sus finanzas.

Con esta visión, Prepa ICEL incorporó un taller de educación financiera gratuito y en línea para sus estudiantes, enfocado en desarrollar conocimientos que puedan aplicar tanto en sus decisiones actuales como en la planeación de su futuro.

El programa forma parte de las iniciativas educativas de Universidad ICEL, institución perteneciente a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que busca complementar la preparación académica con herramientas para el desarrollo personal y profesional.

La educación financiera puede ayudar a transformar una meta en un plan y a entender qué decisiones son necesarias para alcanzarla.

Uno de los componentes del taller es que los padres de familia también pueden cursarlo, lo que permite extender el aprendizaje más allá de los estudiantes.

 

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