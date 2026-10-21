Teletón México, un ejemplo de solidaridad nacional

Como cada año, una hazaña anual de Pedro Fernando Landeros Verdugo en pro de los discapacitados, niños con cáncer e infantes autistas

Casi un millón de niños atendidos y sus respectivas familias agradecen la existencia del Teletón. ¡Enhorabuena por México!

MARCO ANTONIO FLORES***

Lograr la sensibilización de millones de mexicanos para que cooperen y sean solidarios con las causas más nobles en favor de un millón de niños -los más vulnerables- es una verdadera hazaña que ha logrado un líder con enorme poder de convocatoria cada año, desde hace casi treinta años, Don Pedro Fernando Landeros Verdugo.

El sábado 10 de octubre de 2026 concluyo el Teletón número veintinueve, uno de los ejercicios de solidaridad nacional más significativos.

Participan todos los sectores del país, lo mismo la gente del barrio, los empresarios, decenas de medios de comunicación, periodistas, intelectuales, artistas, locutores, conductores, deportistas, así como grupos de la sociedad civil, líderes sociales y políticos, incluidos alcaldes, gobernadores y la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Es quizá la convocatoria más amplia que sensibiliza a la gente de todos los rincones del país en torno a tres nobles causas: Discapacitados, niños con cáncer y niños autistas.

Está comprobado que el mayor volumen de aportaciones -pequeñas- proviene de lugares populares como Ciudad Nezahualcóyotl, Iztapalapa o Chalco.

La Fundación Teletón ha comprobado -durante 29 años- ser una excepcional organización, una ONG eficiente, honesta y reconocida por millones de mexicanos.

El nivel de planeación, organización y operación de Teletón es digno de reconocerse y replicarse.

Gracias al excepcional liderazgo de “Chobi” Landeros (como lo llaman sus amigos), la Fundación Teletón México logró crear un modelo que ha superado sus propias expectativas.

Hoy cuenta con el sistema de rehabilitación infantil más grande del mundo, con 31 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRITs) en todo el país, además de la Universidad Teletón, el Centro de Autismo y el Hospital de Oncología, que es el primero y único centro integral especializado en el tratamiento de niños con cáncer en México.

Teletón 2026, como es tradicional cada año, siempre supera su meta financiera y logró una exitosa recaudación de 429’156,232.00 pesos, que superó todas las expectativas.

A través de 29 años, Teletón y su equipo de trabajo han demostrado que hay plena credibilidad en la noble tarea que realizan.

Decenas de importantes empresas que participan, cientos de medios de comunicación en todo el país y personajes de todos los sectores de la sociedad civil, están convencidos que su cooperación y participación se canalizan de manera honesta y transparente en beneficio de miles de niños.

Están convencidos de la noble labor que realiza Teletón.

México reclama más liderazgos como del “Chobi” Landeros.

Casi un millón de niños atendidos y sus respectivas familias agradecen la existencia del Teletón. ¡Enhorabuena por México!

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.