El asesinato de Eduardo Flores Salado vuelve a exhibir la violencia contra la prensa en México

Detrás de cada crimen hay una exigencia de justicia y una responsabilidad institucional

En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026, México ocupa el lugar 122 entre 180 países

HÉCTOR GONZÁLEZ

“La libertad de expresión es un bien escaso. Sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites”: Salman Rushdie

El asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, ocurrido en Acapulco, Guerrero, el pasado 14 de noviembre, vuelve a colocar sobre la mesa uno de los problemas más graves que enfrenta México: la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la incapacidad institucional para garantizar que estos crímenes sean investigados y castigados.

Flores Salado, colaborador de Enfoque Informativo y fundador del colectivo periodístico Prensa Rosa, tenía más de 15 años de trayectoria. Su trabajo estaba relacionado con asuntos de seguridad, derechos humanos, desapariciones y problemas sociales de Acapulco. Su muerte no solamente enluta a sus familiares y compañeros de profesión; representa otro golpe al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a conocer lo que ocurre en su entorno.

La reacción del gremio periodístico no se hizo esperar. Las exigencias a las autoridades estatales y federales son concretas: esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar si su actividad profesional tuvo alguna relación con el crimen.

Sin embargo, las primeras declaraciones oficiales abrieron otro frente. El Gobierno de Guerrero informó que las investigaciones apuntaban al entorno personal del comunicador y no a su labor periodística. Una hipótesis que deberá sostenerse con pruebas y que, en ningún caso, puede convertirse en una conclusión anticipada. La pregunta es inevitable: ¿cuántos periodistas más tendrán que ser asesinados para que el Estado mexicano consiga garantizar condiciones mínimas de seguridad para ejercer esta profesión?

LAS CIFRAS DE UNA REALIDAD QUE NO TIENE VUELTA DE HOJA

Los datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) permiten dimensionar el problema. Desde 2006, la organización registra 169 periodistas asesinados en México, con un promedio de ocho crímenes por año. Lo más preocupante es que en 168 de esos casos no se ha identificado al autor intelectual o esclarecido completamente el móvil.

El 98% de las víctimas trabajaba en la cobertura de información local, es decir, periodistas que informaban sobre lo que sucede en sus municipios, sus comunidades y sus regiones; asuntos que frecuentemente involucran intereses políticos, económicos y criminales. No se trata, por tanto, de una violencia dirigida exclusivamente contra grandes medios nacionales o periodistas de investigación de alcance internacional. El riesgo se encuentra también en las pequeñas redacciones, los portales digitales, las estaciones de radio y los comunicadores que trabajan prácticamente sin protección institucional. La dimensión internacional de los casos en nuestro país, tampoco es alentadora.

En la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026 de RSF, México ocupa el lugar 122 entre 180 países, pero existe un dato todavía más revelador: en el indicador de seguridad de los periodistas se encuentra en el puesto 160. UNESCO, por su parte, documentó diez periodistas asesinados en México durante 2025, cifra que colocó al país en el segundo lugar mundial en ese año, únicamente detrás de Palestina. En el Índice Global de Impunidad 2024 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), México apareció en el octavo lugar entre los países con mayor impunidad en asesinatos de periodistas.

Las comparaciones internacionales deben considerar las diferencias entre países y sus respectivos contextos. Sin embargo, los indicadores coinciden en señalar que México enfrenta un problema estructural de violencia e impunidad contra la prensa.

INSTITUCIONES QUE DEBEN DAR RESULTADOS

El problema no es la ausencia absoluta de instrumentos legales. México cuenta desde 2010 con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la Fiscalía General de la República. También dispone, desde 2012, de un Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sobre el papel, existen instituciones, protocolos y recursos para investigar las agresiones y prevenir nuevos ataques, pero la pregunta es si están funcionando con la eficacia que exige la gravedad del problema.

Reporteros Sin Fronteras advierte que el 99 por ciento de los asesinatos que registra desde 2006 no han sido esclarecidos por completo. Y aunque reconoce avances en materia de sentencias, señala que la identificación de los autores intelectuales continúa siendo una deuda fundamental. Aquí se encuentra uno de los mayores desafíos del sistema de justicia mexicano: no basta con detener a quienes ejecutan materialmente un asesinato. Es indispensable investigar quién lo ordenó, quién lo financió, qué intereses estaban detrás y si existieron complicidades de funcionarios públicos. Cuando una investigación se limita a los autores materiales, sin llegar a las estructuras que hicieron posible el crimen, la justicia queda incompleta.

La responsabilidad del Estado tampoco termina con la apertura de una carpeta de investigación. Incluye prevenir las amenazas, garantizar protección efectiva y evitar que las víctimas tengan que demostrar, después de haber sido asesinadas, que su trabajo periodístico pudo ser el motivo de la agresión.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Cada periodista asesinado deja un vacío que va mucho más allá de su medio de comunicación. Cuando se silencia a un reportero que investiga la actuación de una autoridad, documenta la violencia de un grupo criminal o denuncia irregularidades en la administración pública, también se reduce la capacidad de la sociedad para conocer y cuestionar lo que sucede. El efecto es acumulativo: aparecen la autocensura, el abandono de determinadas coberturas, la desaparición de medios locales y el temor de informar sobre asuntos de interés público.

En comunidades donde el poder político y las organizaciones criminales ejercen influencia sobre la vida cotidiana, el silencio periodístico puede convertirse en una condición que favorece la opacidad. Por eso los asesinatos de periodistas no deben entenderse únicamente como delitos contra personas. Constituyen agresiones contra derechos colectivos y contra las condiciones indispensables para el funcionamiento de una sociedad democrática.

Para el Gobierno federal y los gobiernos estatales existe, además, una responsabilidad política. La libertad de expresión no se garantiza únicamente mediante discursos de condena; se demuestra con investigaciones independientes, resultados judiciales y políticas de protección que funcionen antes de que ocurra una tragedia.

EL DESAFÍO DEL ESTADO MEXICANO

El caso de Eduardo Flores Salado obliga a revisar los resultados de las instituciones responsables de proteger a los periodistas y procurar justicia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Guerrero y las autoridades responsables del mecanismo de protección tienen ante sí una obligación que trasciende la coyuntura: demostrar que el Estado puede investigar estos crímenes sin prejuicios, sin encubrimientos y sin importar a quién puedan conducir las investigaciones. No se trata de establecer responsabilidades por anticipado, sino de exigir que todas las líneas de investigación sean agotadas y que las autoridades rindan cuentas sobre sus resultados.

México no puede acostumbrarse a que cada asesinato de un periodista produzca una condena institucional, una movilización del gremio, una carpeta de investigación y, después, el silencio. Porque cuando matan a un periodista no solamente se pierde una voz. También se pierde una parte de la capacidad de la sociedad para vigilar al poder, denunciar los abusos y defender su derecho a saber.

LA JUSTICIA QUE NO TERMINA POR LLEGAR: OJO CON LA FEADLE

La existencia de una Fiscalía especializada para investigar los delitos cometidos contra periodistas debería representar una garantía institucional para el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, los resultados de la FEADLE obligan a revisar qué tan lejos se encuentra esa garantía de convertirse en justicia efectiva. Creada el 5 de julio de 2010, la FEADLE tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, cuando corresponda, perseguir los delitos cometidos contra quienes ejercen la actividad periodística. Su intervención depende de que exista una relación entre el delito y el ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a la información, además de los supuestos de competencia federal previstos en la ley.

El último informe estadístico de la Fiscalía General de la República, actualizado al 30 de septiembre de 2026, presenta cifras que merecen especial atención. Desde su creación, la FEADLE había iniciado 1,940 indagatorias por delitos contra periodistas. De ellas, 973 correspondían a amenazas, 237 a abuso de autoridad, 147 a lesiones y 116 a homicidio.

En el mismo periodo, la Fiscalía reportó 472 casos en los que ejerció acción penal, mediante consignaciones y judicializaciones. También informó de 358 personas vinculadas a proceso y 53 sentencias condenatorias por distintos delitos. La FGR reportó, además, 258 casos resueltos en favor de las víctimas, al sumar sentencias condenatorias, suspensiones condicionales del proceso y acuerdos reparatorios. Son resultados institucionales que deben reconocerse, pero también deben analizarse con precisión: una vinculación a proceso no equivale a una sentencia; un acuerdo reparatorio no es una condena penal, y una resolución favorable en materia de amenazas o abuso de autoridad no significa que se haya esclarecido un asesinato.

Cuando se revisa específicamente el apartado de homicidios, la dimensión del problema adquiere otra perspectiva. La FEADLE registra 109 expedientes por homicidio de periodistas desde julio de 2010. De ellos, 43 conservaban una línea de investigación que relacionaba el crimen con la actividad periodística. En 66 casos, la Fiscalía determinó que no existía ese vínculo y declinó la competencia en favor del fuero común. De los 43 expedientes relacionados con el ejercicio periodístico, el informe señala que 14 permanecían en trámite; dos habían sido determinados mediante no ejercicio de la acción penal; otros dos estaban en reserva; ocho fueron acumulados y en 17 se había ejercido acción penal.

La pregunta que surge no es menor: ¿qué ocurre con las investigaciones que regresan a las fiscalías estatales? ¿Quién les da seguimiento? ¿Con qué recursos, capacidades técnicas y garantías de independencia se continúan las indagatorias?

¿CHAMBEAN LAS FISCALÍAS ESTATALES?

La responsabilidad de investigar los asesinatos de periodistas no recae exclusivamente en la Federación. Las Fiscalías estatales tienen una obligación fundamental porque muchos de estos delitos se investigan inicialmente en el fuero común. Son las autoridades que reciben las denuncias, procesan las primeras evidencias, realizan entrevistas, preservan las escenas del crimen y tienen la responsabilidad de evitar que se pierdan elementos fundamentales para esclarecer los hechos.

Pero esa cercanía territorial también plantea riesgos cuando las investigaciones involucran intereses políticos, policías municipales, funcionarios públicos o posibles relaciones entre autoridades y organizaciones criminales. No puede ignorarse que en determinadas regiones los periodistas investigan precisamente a los poderes locales, las redes de corrupción y los grupos que ejercen control territorial.

En esas condiciones, la independencia de las investigaciones resulta indispensable. La coordinación entre la FEADLE y las Fiscalías estatales no debe limitarse al intercambio de oficios o a la transferencia de expedientes. Tiene que traducirse en investigaciones integrales, con seguimiento puntual, identificación de autores materiales e intelectuales y comunicación permanente con las familias de las víctimas. El Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión establece precisamente la necesidad de coordinar a las autoridades federales y estatales, compartir información y evitar la duplicidad de actuaciones. Sin embargo, la existencia de un protocolo no garantiza por sí misma su cumplimiento.

DOS VERSIONES Y UNA MISMA REALIDAD

La diferencia entre las estadísticas oficiales y los registros de las organizaciones independientes constituye otro elemento que merece atención. ARTICLE 19 documentó siete asesinatos de periodistas en México durante 2025 en posible relación con su labor informativa. En su informe anual publicado en mayo de 2026, señaló que, según los registros de la propia FEADLE, hasta diciembre de 2025 la Fiscalía había atraído solamente dos carpetas por asesinatos de periodistas, y en una de ellas consideraba que no existía relación con la actividad periodística de la víctima.

La diferencia no debe interpretarse automáticamente como una contradicción estadística: las organizaciones independientes aplican criterios propios para documentar los casos, mientras que las fiscalías clasifican los expedientes conforme a sus determinaciones jurídicas y procesales, pero precisamente ahí está el problema: ¿cuántos asesinatos quedan fuera de la investigación federal porque las autoridades no consiguen acreditar oportunamente su relación con el trabajo periodístico?

En noviembre de 2025, una investigación publicada por Animal Político reportó que, desde la creación de la FEADLE hasta septiembre de ese año, se habían obtenido nueve sentencias condenatorias federales por homicidios de periodistas y cuatro por tentativa de homicidio. La corresponsal de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, señaló que existían otras seis sentencias por casos llevados en el ámbito local. El dato más preocupante de aquella investigación era que ninguna de las sentencias nacionales por homicidio había alcanzado a los autores intelectuales.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en su pronunciamiento de agosto de 2026, insistió en la necesidad de que la FGR ejerza su facultad de atracción en los casos de periodistas asesinados, fortalezca la coordinación con las autoridades estatales y garantice investigaciones que no descarten anticipadamente la relación entre el crimen y el ejercicio profesional.

El organismo también ha advertido que la impunidad se alimenta de investigaciones deficientes, de la falta de claridad sobre los móviles y de la posible participación de funcionarios públicos en las agresiones.

¿QUIÉN INVESTIGA A QUIÉN?

El problema adquiere una dimensión política cuando las investigaciones pueden alcanzar a integrantes de las propias estructuras gubernamentales. Si un periodista es asesinado después de documentar irregularidades de una administración municipal, denunciar abusos policiales o investigar relaciones entre funcionarios y grupos criminales, la Fiscalía debe agotar esas líneas sin privilegiar hipótesis que desvíen la atención del ejercicio periodístico. No significa que todos los asesinatos de comunicadores sean necesariamente represalias por su trabajo. Significa que esa posibilidad debe investigarse de manera seria, exhaustiva y con independencia.

La ley ofrece herramientas para ello. El artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales contempla supuestos para que la Federación conozca de delitos del fuero común cuando exista conexión con delitos federales o se actualicen las condiciones legales correspondientes. La participación de servidores públicos también puede dar lugar a la intervención federal en los términos previstos por la legislación. El desafío consiste en que esas facultades se utilicen oportunamente y no solamente cuando un caso alcanza notoriedad nacional o internacional.

EXIGENCIA DE RESULTADOS

La FEADLE y las Fiscalías estatales tienen que responder a una exigencia que no puede seguir postergándose: esclarecer los asesinatos de periodistas, identificar a quienes los ordenan y garantizar que las investigaciones no se conviertan en expedientes que pasan de una institución a otra sin producir justicia. Para ello se requiere un sistema público de seguimiento que permita conocer, por entidad federativa y por año, cuántos periodistas fueron asesinados; cuántos casos se investigan por su posible relación con la actividad periodística; cuántos fueron atraídos por la Federación; cuántos se remitieron a las Fiscalías estatales; cuántos llegaron a juicio y cuántos concluyeron en sentencias contra autores materiales e intelectuales.

También es necesario conocer cuántas investigaciones fueron archivadas, reservadas o concluidas sin ejercer acción penal, y las razones jurídicas que sustentaron esas decisiones. La transparencia de estos resultados no debe considerarse una concesión de las autoridades. Es una obligación frente a las víctimas y frente a una sociedad que tiene derecho a conocer qué está haciendo el Estado para proteger la libertad de expresión. El asesinato de Eduardo Flores Salado vuelve a colocar esta responsabilidad en el centro de la discusión pública.

Porque una Fiscalía puede presentar cientos de carpetas iniciadas, decenas de personas vinculadas a proceso y numerosos resultados favorables, pero la verdadera medida de su eficacia estará en su capacidad para impedir que los asesinatos de periodistas permanezcan sin esclarecer y que quienes ordenan esos crímenes continúen al margen de la justicia. La impunidad no se mide solamente por los expedientes que permanecen abiertos. También se mide por los responsables que nunca llegan ante un juez. Y cuando la justicia no llega, el mensaje que permanece es todavía más peligroso: informar puede costar la vida, y asesinar a quien informa, puede no tener consecuencias.

ALACENA

Una que duele. En un comunicado conjunto, la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), el Club de Comunicadores y Periodistas de México, A. C. (Copac), y la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) expresan que ante la grave espiral de violencia que azota a nuestro gremio, manifestan su más enérgica condena, profunda indignación y consternación por el cobarde asesinato del compañero periodista Eduardo Flores Salado.

Eduardo Flores Salado fue un profesional de larga trayectoria de más de dos décadas en la prensa escrita y radiofónica de la región. Inició su labor en el extinto periódico impreso Novedades Acapulco y actualmente se desempeñaba como reportero y colaborador en el medio digital e informativo Enfoque Informativo y Grupo Nájera Multimedios, cubriendo las fuentes de información municipal y de seguridad. Asimismo, su compromiso social lo llevó a destacar como miembro fundador de la organización “Prensa Rosa”, un bloque de comunicadores de Guerrero identificado con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Dada la gravedad e impunidad que envuelve este nuevo crimen en contra de la prensa mexicana, este cobarde homicidio ha sido formalmente registrado ante la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (CIAP-FELAP), a fin de asegurar su seguimiento continental, documentar internacionalmente las agresiones sistemáticas contra los comunicadores en nuestro país y exigir ante los organismos internacionales de derechos humanos una respuesta firme contra la negligencia institucional y la falta de garantías para el ejercicio periodístico en México.

Al cierre. Detención reportada. Informes de prensa publicados el 18 de noviembre señalan que la Fiscalía de Guerrero detuvo a Jonathan “N” como presunto responsable del homicidio de Eduardo Flores. El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez, aseguró que el asesinato del periodista no estaría relacionado con su actividad profesional, sino que, de acuerdo con la información que conoce, la investigación apunta hacia el entorno personal del comunicador.

Julio Zenón Flores, hermano del periodista, pidió que el homicidio sea investigado con perspectiva de género por parte de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la información publicada por El Financiero.

REFERENCIAS: El País, El reportero Eduardo Flores es asesinado en Acapulco, Reporteros Sin Fronteras, Caso Eduardo Flores Salado, 169 periodistas asesinados en 20 años en México, RSF, Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2026, CPJ, Índice Global de Impunidad 2024, UNESCO, Informe Mundial sobre periodistas asesinados 2024-2025, OEA, Información oficial de México sobre resultados de la FEADLE, el financiero.com, animalpolitico.com, fgr.org.mx; wikipedia.org, Chat Gpt.

FOTOGRAFÍAS: eluniversal.com; onu.org; cnnespanol.cnn.com; radioformula.com;Chat Gpt; wikipedia.org