Por falta de garantías, la alcaldesa de la Cuauhtémoc se levanta de su comparecencia para abordar el presupuesto 2027

Está claro que fue un plan orquestado del cuarto de guerra morenista, al mismo estilo de la agresión que sufrió la también activista y feminista en la Zona Roja

HUGO OLIVO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, abandona este viernes la comparecencia ante diputados del Congreso de la Ciudad de México luego de que se registraron confrontaciones entre simpatizantes y agrupaciones trans acompañadas por sujetos encapuchados, convocadas por la mano que mece la cuna, la diputada Diana Sánchez Barrios.

La comparecencia de la alcaldesa ante el Congreso capitalino para la revisión del presupuesto 2027 generó fricciones con organizaciones políticas que arribaron de manera inesperada al palacio legislativo para bloquear los accesos y confrontar a quienes habían acudido a respaldar a la funcionaria.

Al filo de las 11:00 horas, Rojo de la Vega llegó al recinto y minutos después arribaron sujetos encapuchados que comenzaron a arrojar basura a los asistentes y a empujarlos, lo que obligó al personal de Resguardo del Palacio de Donceles a tomar medidas de precaución ante la tensión registrada en el lugar y a replegar a los presentes.

Posteriormente Sánchez Barrios ingresó al recinto, acusó que fue golpeada y anunció consecuencias legales contra Tania Larios y Frida Guillén, ya que su gente agredió a sus hermanas.

Rojo de la Vega Piccolo señala que al menos 10 vecinos que se encontraban afuera resultaron lesionados en la trifulca.

“Lamento muchísimo que no se hayan garantizado las condiciones para venir a rendir cuentas y a pedir un presupuesto justo para las familias de Cuauhtémoc. Eso, sin contar los servidores y servidoras públicas que nuevamente fueron golpeados por gente de Diana Sánchez Barrios.

“Lamento muchísimo que la violencia que se vivió hoy sea organizada por miembros de este Congreso. Ustedes y yo pensamos muy distinto, muy diferente, pero eso no es un motivo para venir a perseguir, a violentar, a agredir ni a los funcionarios ni a las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc”, enfatizó.

Asimismo, llamó a los legisladores a rechazar los actos de violencia.

“Lo que pasó hoy merece el rechazo de todas las fuerzas políticas. Merece que alcen la voz muy fuerte. Merece que se pronuncien al respecto. Yo con mi presencia hoy no puedo validar las agresiones vividas a las afueras de este Congreso. Tampoco la persecución política de la que somos sujeto quienes gobernamos con los mejores resultados y hoy el mejor gobierno que se ha hecho, Cuauhtémoc. Así que les agradezco que estén presentes, diputadas, diputados”.

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La alcaldesa confirmó que habló con la jefa de Gobierno y con el secretario de Seguridad.

“Lamento muchísimo la violencia que se vivió. Se le hizo una llamada al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y también, de mi parte, a la jefa de Gobierno para que, por favor, no se permitieran las agresiones que se tuvieron aquí afuera. Ni las pedradas, ni las mantas con amenazas, porque me dijeron que yo seguía en la lista.

“Lamento muchísimo, diputada Diana Barrios, que haya traído a toda su horda de delincuentes. Es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias”.

Tras ello, se levantó de la silla y se retiró. A su salida, advirtió: “Son unos delincuentes, el Congreso de Morena. No hay seguridad”.

Lamentablemente, como siempre, no pasará nada, pues los agresores son guindas, son expertos en el manejo de los grupos de choque y de realizar movilizaciones contra la oposición.

Ya basta de violencia, queremos un México en paz y el arma de los políticos es dialogar y construir acuerdos. Ser institucionales pues se deben al pueblo de México, pero a los diputados se les olvida que ya no estamos en el México de antes, que deben ser institucionales y en eso Alessandra Rojo de la Vega es una funcionaria con muchas cualidades, con errores sí, pero con muchísimo más aciertos en pro de los colonos y vecinos gracias a que mantiene la cercanía con la ciudadanía.

Ale Rojo lleva al día la frase que dice “lo cortés no quita lo valiente”.