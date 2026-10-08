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CONGRESO DE LA UNIÓN

Injerecismo extranjero, el argumento para no contar con la doble nacionalidad: Enrique Vargas

Publicado

Hace 10 horas

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Quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernatura y jefatura de Gobierno, deberán tener sólo la nacionalidad mexicana * La reforma va en sentido contrario a una realidad social y económica del mundo, donde las relaciones comerciales están regidas por tratados comerciales en un mundo globalizado, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas

 

EL TOPO

 

En el Senado se aprobó la reforma constitucional a los artículos 82, 116 y 122 de nuestra Carta Magna, denominada “nacionalidad única”, con 86 votos a favor y 42 en contra.

El planteamiento es que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la CDMX deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana, y si tienen doble nacionalidad, renunciar a ella.

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala -en su columna de El Universal- que “hablar en pleno Siglo XXI de prohibiciones de derechos es un retroceso histórico, tanto en materia de derechos políticos como derechos humanos. La sola propuesta vuelve a colocar en el debate público un tema que genera polarización social y que genera consecuencias como la estigmatización de aquellas personas que actualmente cuentan con una doble nacionalidad, que es algo que desde 1997 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, por lo que no es ilegal.

“Ahora esta reforma aprobada por la mayoría oficialista tuvo la intención de insertar en la narrativa oficial el tema de injerencismo extranjero como el argumento de mayor peso para que no se cuente con la doble nacionalidad. En la realidad se generó un falso debate que sirvió para distraer a la opinión pública de otros temas que le son incómodos a los gobiernos de Morena, como los señalamientos de actos de corrupción de muchos integrantes de ese partido”, añade.

“Esta reforma también va en sentido contrario a una realidad social y económica del mundo, donde las relaciones comerciales están regidas por tratados comerciales en un mundo globalizado. La reforma de 1997 buscó justamente adecuar el marco jurídico para beneficiar a millones de mexicanos que radican en el exterior, principalmente en los Estados Unidos, y que no habían optado por la naturalización en el país donde residen para no perder la nacionalidad mexicana”, agrega.

Vargas del Villar señala que “esto permitió que muchos migrantes, orgullosamente mexicanos, contaran con la doble nacionalidad, porque así lo decidieron, pero sobre todo porque lo que querían era conservar su nacionalidad mexicana. Y hay muchos casos de migrantes que han regresado a nuestro país y han sido electos en cargos legislativos y municipales, demostrando su amor y compromiso con México”.

Comenta el legislador panista que “ahora con esta reforma, todas y todos los mexicanos que cuenten con doble nacionalidad serán señalados y pueden ser víctimas de discriminación, así como de ataques políticos constantes, principalmente nuestros paisanos migrantes.

“Pero, sobre todo, un debate falso porque nuestra Constitución Política señala en su Artículo 82 como requisito para ser Presidente de la República ser mexicano por nacimiento, mientras que en el artículo 116 se señala que para ser gobernador constitucional deberá ser ciudadano mexicano por nacimiento”, dice Enrique Vargas.

“Si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que para aspirar a la Presidencia de la República o una gubernatura se debe ser mexicano por nacimiento, y la misma Carta Magna define claramente la doble nacionalidad para quienes decidan conservar su nacionalidad mexicana, en caso de naturalizarse si residen en otro país, ¿para qué proponer una reforma constitucional que pretende regular lo que ya está regulado?”, dice de manera categórica Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas.

 

 

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Con Higinio Martínez inicia una nueva era en el Senado

Publicado

Hace 1 mes

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septiembre 2, 2026

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Habrá apertura para llegar a acuerdos y consensos con la oposición * El nuevo presidente de la Mesa Directa destaca la importancia de la colaboración legislativa y el respeto a la pluralidad política en la Cámara Alta

 

ERIC GARCÍA

 

El Senado de la República inicia una nueva era bajo el liderazgo de Higinio Martínez Miranda.

El legislador morenista destaca que la decisión fue tomada en un marco de unidad, siguiendo los criterios de diálogo que han caracterizado las designaciones previas en la Cámara Alta.

Martínez Miranda subraya la necesidad de mantener una presidencia abierta y un diálogo constante entre todas las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República.

Enfatiza que la institución debe funcionar como un espacio de representación para todo el país, donde el trato igualitario y el respeto a la diversidad de opiniones sean los ejes rectores del trabajo parlamentario.

Respecto a las críticas sobre la relación con la oposición, Martínez aclara que el intercambio de ideas es una práctica cotidiana y necesaria en la vida pública.

Rechaza la idea de que el Senado funcione como un espacio aislado donde los grupos parlamentarios no interactúan entre sí. Por el contrario, afirmó que la naturaleza del trabajo legislativo exige que los senadores mantengan comunicación constante para alcanzar acuerdos y consensos, independientemente de las diferencias ideológicas.

“Todos los días de trabajo en el Senado se dialoga con la oposición. Por supuesto que nos tenemos que saludar, nos tenemos que ver, tenemos que platicar, tenemos que dialogar, porque, además, así es el trabajo legislativo”, explica.

Puntualiza que la labor de la Mesa Directiva consiste en conducir los debates y garantizar que todos los legisladores puedan expresarse con libertad, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

Aunque reconoció que en ocasiones surgen calificativos o posturas confrontadas, reiteró que la prioridad es mantener el orden y asegurar que cada representante tenga la oportunidad de defender sus posiciones y plantear sus propuestas ante la República.

“Lo principal es que tenemos el derecho de defendernos y de plantear nuestras posiciones. Cada quien, bajo su estilo, bajo su responsabilidad y el hecho de expresarse ante la República con mentiras, con ataques, pues depende de cada quien”, añade.

Higinio Martínez resalta la necesidad de dialogar con los partidos de oposición y que la interacción entre las distintas fuerzas políticas es una constante en la vida parlamentaria.

Subraya que su trayectoria de ocho años en el Senado le ha permitido construir puentes de comunicación con legisladores de diversas corrientes, fundamentando su estilo de trabajo en el respeto mutuo. El respeto al pensamiento ajeno es la paz. El respeto, por supuesto, a la palabra ajena es la paz.

El respeto entre los contrarios es la paz también. El legislador aclara que, aunque existen diferencias naturales en la disputa por el rumbo del país, su enfoque es mantener un diálogo permanente.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Higinio Martínez, virtual presidente del Senado de la República

Publicado

Hace 1 mes

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agosto 27, 2026

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Está con un pie en el estribo al contar con el apoyo de los legisladores morenistas

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

El senador Higinio Martínez Miranda es uno de los perfiles que más suenan para presidir el Senado de la República a partir del 1 de septiembre.

Trascendió que el político mexiquense sumó el consenso de la mayoría de sus compañeros senadores de Morena y tomó ventaja en la definición interna sobre el tabasqueño Óscar Cantón Zetina.

De esta manera, y ante las señales enviadas, el lunes podría ser elegido por el pleno.

Martínez Miranda es actualmente vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El texcocano ha construido una amplia experiencia legislativa y una sólida red de relaciones políticas, debido a décadas de trabajo dentro de la izquierda mexicana.

La renovación de la Mesa Directiva se definirá antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre, momento en que Laura Itzel Castillo dejará la presidencia del Senado para asumir como titular de la Secretaría de las Mujeres.

Así que el próximo 1 de septiembre iniciaría con Higinio Martínez una nueva era en el Senado de la República.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

La dirigencia de Nora Arias es legal y legítima: Partidos locales del PRD

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 22, 2026

Por

Señalan que está soportada en principios democráticos y rechazan injerencia de grupos ajenos que generan confusión, confrontación e incertidumbre

 

ERIC GARCÍA

 

Los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en los estados de Guerrero, Michoacán, Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California Sur, mediante comunicado, expresan su respaldo y reconocimiento a Nora Arias Contreras como presidenta del PRD-Ciudad de México.

Aseveran que su dirigencia es legal y legítima, resultado de los procedimientos y principios democráticos que rigen la vida de ese instituto político.

Los dirigentes locales del Sol Azteca coinciden con las consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), en su postura de que no es posible entregar las prerrogativas del PRD-CDMX en tanto persistan impugnaciones pendientes de resolver.

Afirman que es inadmisible que, en lugar de privilegiar el respeto a las instituciones partidarias y mecanismos democráticos, grupos ajenos al PRD-CDMX promuevan la desinformación y la confrontación, generando incertidumbre entre la militancia, dirigentes y simpatizantes en general.

Acusan a Víctor Hugo Lobo Román de vividor y oportunista.

“Las acciones oportunistas de los vividores del erario público del equipo del diputado federal Víctor Hugo Lobo Román carecen de la aprobación de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que, en las pasadas elecciones de 2024, trabajaron intensamente para lograr el registro de nuestro partido, lo que no pueden decir ni comprobar los falsos perredistas”, añaden.

“La diputada Nora Arias ha conducido al PRD-Ciudad de México con responsabilidad, legalidad y compromiso político, fortaleciendo la organización territorial, defendiendo los principios de la izquierda democrática y manteniendo la unidad en momentos complejos para la vida política local y nacional”, agregan en su misiva.

A días del arranque formal del proceso electoral, los dirigentes locales hacen un llamado público a las instancias jurisdiccionales en la materia, para que, en apego estricto a la Ley, con imparcialidad y respeto a la voluntad partidaria, resuelvan y den certeza jurídica a la verdadera militancia del PRD y a la ciudadanía que confía en los principios democráticos del Sol Azteca.

Aseguran que “el PRD está de pie, unido y atento. Sí a la legalidad, a la democracia y a la autonomía partidaria. Nuestro apoyo es claro, público y decidido”.

El comunicado es respaldado por: Evodio Velázquez Aguirre (PRD-Guerrero), Octavio Ocampo (PRD-Michoacán), Sergio Prado Alemán (PRD-Morelos), Margarita Ramos Villeda (PRD-Hidalgo), Tomás Basaldpu Gutiérrez (PRD-Oaxaca), Juan Manuel Cambrón (PRD-Tlaxcala), Néstor Santacruz Márquez (PRD-Zacatecas) y Noé de la Rosa Ojeda (PRD-Baja California Sur).

 

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