Reconoce la ONU a Renace Cuauhtémoc como iniciativa que mejora la calidad de vida urbana

Un logro internacional que llena de orgullo a la alcaldesa, activista y feminista

Distinción a la intervención de la Fuente Iztaccíhuatl, como un aporte fundamental a la generación de prosperidad urbana

EL TOPO

La rehabilitación de la fuente Iztaccíhuatl, ubicada en la calle de Ámsterdam, forma parte de Urban October, la plataforma de ONU-Habitat que reúne proyectos de distintas ciudades relacionados con el desarrollo urbano sostenible.

Es de resaltar que esta acción es impulsada por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo a través de Renace Cuauhtémoc.

Los trabajos contemplan la restauración de los mosaicos de época, las alfardas y los aplanados de la fuente, además de mejoras en la iluminación.

La intención es conservar sus elementos originales y recuperar este espacio para el disfrute de quienes viven y transitan por la zona.

Urban October es una iniciativa de ONU-Habitat, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, que cada octubre da visibilidad a proyectos y actividades enfocados en los retos de las ciudades y sus comunidades.

La participación de la fuente Iztaccíhuatl permite mostrar fuera de México una de las intervenciones que se realizan en Cuauhtémoc para conservar su patrimonio y recuperar espacios públicos.

A través de Renace Cuauhtémoc, la alcaldía ha intervenido más de 500 espacios públicos y repavimentado más de 60 calles en las 33 colonias de la demarcación.

También se suma el trabajo de Brilla Cuauhtémoc, que reporta 60 mil luminarias nuevas o rehabilitadas en el balance del segundo año de gobierno.

En estas acciones participan habitantes de las colonias, organizaciones y empresas que se han sumado a los trabajos de recuperación y mantenimiento. Entre las colaboraciones se encuentran BBVA México, en Plaza Lieja, y Aspen Institute, Amazon México y Musco Internacional, en el Parque Pentatlón.

La fuente Iztaccíhuatl es uno de los espacios que forman parte de este trabajo, que busca conservar lugares representativos de Cuauhtémoc y mantenerlos en mejores condiciones para la comunidad.