¡No le busquen tres pies al gato! Morena impulsó a Guadalupe Taddei como consejera presidente del INE

La sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados fue avalada por el Instituto Nacional Electoral cuando ya la presidía Taddei Zavala, el 23 de agosto de 2024, y ratificada por el TEPJF cinco días después

Politizan el sistema de transporte en el Estado de México

Para acallar rumores, Horacio Duarte recibe espaldarazo de la maestra Delfina Gómez

ALFREDO IBÁÑEZ

Terrible escándalo de corrupción el que se vive en el Instituto Nacional Electoral (INE), por el momento la credibilidad de esa instancia encargada de organizar las elecciones está por los suelos.

Su expresidenta, Guadalupe Taddei Zavala, junto con su pareja sentimental, José Alfredo Hernández Casillas, uno de los proveedores beneficiados con docenas de millones de pesos, se encargaron de manchar a dicho órgano electoral.

Pruebas hay muchas de la serie de corruptelas en las que incurrieron dichos personajes, así como al menos 30 colaboradores suyos, quienes de manera reiterada pusieron en evidencia que lo suyo es robarse el dinero público, el de los millones de contribuyentes.

A través de contratos amañados y al menos durante la gestión de Taddei Zavala se apoderaron de más de mil millones de pesos.

Pero es de resaltar que Hernández Casillas no es nuevo en el tema, pues desde administraciones anteriores hacía de las suyas, por lo que -de acuerdo con información gubernamental- se estima que a través de sus empresas se benefició de por lo menos 2 mil 400 millones de pesos.

Lo vergonzoso y decepcionante es el actuar del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el de la 4T, el cual lejos de proceder en contra de esos presuntos delincuentes, los protege, no los toca, abraza la impunidad.

A lo largo de varias semanas han puesto en marcha su estrategia mediática para negar que la corrupta extitular del INE es de Morena, que llegó al cargo bajo su protección y recomendación y está a la vista que los miembros del partido guinda la impusieron como presidenta del INE y le dieron superpoderes. No le busquen tres pies al gato.

La campaña de deslinde y negación la encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien emplea un doble discurso para tratar de engañar a la opinión pública.

Ante la tribuna de la Mañanera del Pueblo ha señalado de manera categórica que no habrá impunidad, que se castigará a los responsables, pero que primero deben concluir las investigaciones y que -en caso de existir elementos probatorios- le corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) hacer lo conducente.

Ese discurso de que está en favor de llevarla ante la justicia choca con la realidad, pues el gobierno federal protege a esos presuntos delincuentes, por lo que nadie los toca. Eso no lo decimos, está a la vista de los hechos, tal y como cuestionaron a dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República, está concentrada en llevar a cabo los eventos internos de la dependencia, sin trascendencia para la vida pública del país e ignora lo que pasa con el caso del INE, un asunto más que manda al cajón de la impunidad.

En ese mar de evidencias y pruebas de presunta corrupción en el INE, Morena y el gobierno federal no aceptan su responsabilidad, pues Taddei es de su grupo, por lo tanto, y en un acto de aplicar la ley, deben llevarla ante la justicia para que pague por sus atrocidades.

Lejos de cerrarle el paso a esa ausencia de castigo, como es su costumbre, recurre al pasado, reparte culpas y señala a las anteriores administraciones de presuntos casos de corrupción.

Ya se les olvidó que en tiempos de campaña prometían las perlas de la virgen y para todo tenían solución, el pueblo creyó en sus promesas, para eso llegaron al poder, para dar solución a la problemática del país… porque si querían un país sin conflictos, así cualquiera gobierna, hasta mi abuelita sería presidenta, por lo que culpar al pasado es como evadir su responsabilidad.

Lo decepcionante es que ni a los anteriores titulares del INE, ni a Guadalupe Taddei los sancionan.

La Primera Mandataria litiga en los medios de comunicación, señala, juzga y condena, pero es simple discurso, no es mujer de leyes, de ahí que a nivel nacional funcionarios, políticos de diversos partidos (como del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y de Morena) violentan la justicia, pero no hay castigo.

Ante los hechos, todo indica que estamos en el sexenio de la impunidad.

POLITIZAN EL MEDIO DE TRANSPORTE EN EL EDOMEX

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez está empeñada en gobernar sólo para un sector del Estado de México, o al menos eso parece.

Es innegable el apoyo que en coordinación con el gobierno federal destina para 10 municipios del oriente de la entidad.

Pero el estado es más grande, la conforman 125 ayuntamientos, entre ellos Huixquilucan, el cual hasta ahora no tiene contemplado para que se beneficie con el Tren Ligero.

De acuerdo con la información que diera a conocer el gobierno de Naucalpan, el proyecto estima conectar a ese municipio con la Ciudad de México.

La terminal estará ubicada en San José Río Hondo y concluirá en Buenavista, medio de transporte con el que se prevé mover todos los días a 192 mil pasajeros.

Sin duda, esa obra es una de las más esperadas por la población mexiquense, especialmente de aquellos que tienen necesidad de viajar diariamente a la capital del país.

Los habitantes de Huixquilucan tendrán que seguir esperando, pues el gobierno federal liderado por Claudia Sheinbaum Pardo y el estatal que encabeza Delfina Gómez, excluyó al municipio del proyecto y de la inversión que asciende a 15 mil 160 millones de pesos.

No cabe duda que la mandataria mexiquense politiza el sistema de movilidad, pues así como beneficia a Naucalpan, también lo hace con Tlalnepantla, con las obras de construcción del Mexibús de La Quebrada con destino al Metro Rosario.

No está de más decir que dichos municipios son territorios morenistas, pero para Atizapán de Zaragoza no hay nada, ¿será acaso porque es un bastión panista?

¿DUARTE SE VA?

Y ya que estamos hablando del gobierno del Estado de México, crecen los rumores de la salida del secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, del gabinete de la gobernadora Delfina Gómez.

La causa de dar un paso al costado es por su desempeño al frente de Aduanas, lapso en el que presuntamente operó una red de contrabando de combustible.

Ante la cercanía de las elecciones del 2027, el golpeteo político y mediático tiende a acentuarse.

En ese marco electoral, el hombre de todas las confianzas de la mandataria estatal, la maestra Delfina, comienza a tornarse incómodo para la gestión estatal.

Horacio Duarte, quien es considerado como el hombre fuerte en todo el Estado de México, se perfila para suceder en el cargo a la gobernadora Gómez Álvarez, quien ya salió al frente para acallar los rumores y afirmar de manera categórica que Duarte está más firme que la Torre Latinoamericana.

De igual manera Horacio salió al paso de las especulaciones y sostuvo que no tiene intención de participar en ningún proceso y que se encuentra concentrado en la responsabilidad encomendada de la mandataria Delfina… y eso lo dicen todos, pero en el fondo están que se mueren de ganas.

Es por todos sabido que en la práctica y en los hechos el mandamás mexiquense es Horacio Duarte, quien ya mueve también sus piezas para acomodar a su gente en las próximas elecciones del próximo año. Estaremos pendientes.