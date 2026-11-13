“El presidente López Obrador” desmiente a Andy López Beltrán

Los villanos de la política y cosas peores: Guadalupe Taddei Zavala, Wilhlelmy Carrizosa, Víctor López Leyva, Salomón Jara, Bobby Pulido…

EMMA ESPÍNDOLA

Un refrán popular lo describe a la perfección: “Lo que no se hurta se hereda”.

Significa que las características, talentos, virtudes, defectos o rasgos físicos que una persona manifiesta no son casualidad, sino que los ha recibido de forma natural de sus padres o antepasados.

Que las características que definen la pseudología fantástica son historias contadas, que no son del todo improbables, ya que a menudo tienen algún atisbo de verdad.

Y que la persona puede llegar a admitir que lo que cuenta no es cierto, aunque de mala gana y en casos más fuertes el individuo no admitirá la verdad, generalmente terminará desviando la conversación con halagos físicos.

Por cierto, la tendencia a mentir es duradera, no es provocada por una situación inmediata o por la presión social, sino que más bien se trata de una característica de perturbación de la personalidad.

Además, el motivo interno último, no el externo, de dicho comportamiento se puede discernir clínicamente.

Las historias contadas tienden a presentar al mentiroso de manera favorable. Por ejemplo, la persona puede presentarse a sí misma como alguien increíblemente valiente o sabio.

No se trata simplemente de mentir ocasionalmente, sino de un patrón de comportamiento engañoso y deshonesto que puede interferir en las relaciones personales, sociales y laborales de la persona afectada.

Un mitómano es una persona que padece mitomanía (también llamada mentira patológica o pseudología fantástica), un trastorno del comportamiento que la lleva a mentir de forma compulsiva, sistemática y crónica, muchas veces sin una razón clara o un beneficio aparente.

En ese contexto, el morenista Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una diputación federal para obtener fuero y refugiarse en una curul en San Lázaro, se dice víctima de una campaña de difamación.

Negó tener algún nexo con las empresas de Amílcar Olán o con delitos de huachicol fiscal.

Incluso afirmó no conocerlo, cuando AMLO (su padre) en el año 2024 aceptó públicamente, en una de sus Mañaneras, la relación de amistad.

Andy hizo énfasis en que detrás de todos los señalamientos hay interés político por quienes “estaban antes en el poder”.

Con desfachatez busca ignorar que hay tantos videos, llamadas telefónicas, acusaciones, señalamientos, como confeti en una fiesta.

También externó que no se trata de partidos o funcionarios que simulaban gobernar, sino la oligarquía y los “grandes corruptos” que su padre López Obrador bautizó como “la mafia del poder”.

Referencia con la que Andy López Beltrán se cuelga de su papá para intentar desviar la atención de la inmoralidad que lo rodea.

Falta que acuse a esos “grandes corruptos” de haberlo patrocinado durante su estancia en Japón, donde al hospedarse en un hotel de Tokio pagó 22 mil pesos por noche.

Que en el cinismo, que es tanto como el agua que circula en el río Amazonas, jamás haga referencia al gasto en el restaurante del mismo hotel donde por una cena pagó 2 mil 600 dólares.

Y que acuse a la “oligarquía” de ser responsable de que, durante su estancia en tierras niponas, durmiendo en el hotel The Okura Tokyo, haya derrochado casi 200 mil pesos.

O que haga responsable a “la mafia del poder” de haberlo obligado a comprar una pintura de la artista Yayoi Kusama, cuadro cuyo valor oscila en el medio millón de pesos y también de hacerle “manita de puerco” para que entrara a la lujosa tienda Prada para adquirir costosas prendas de vestir.

Sin descartar que seguramente fueron los potentados enemigos de México, quienes presionaron al humilde y austero Andy para que hiciera presencia en un exclusivo restaurante de la colonia Condesa.

Sitio donde sostuvo una reunión de alrededor de cinco horas con su hermano Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y empresarios en el restaurante Magazzino.

Además de que esos perversos lo condicionaron (los videos difundidos lo exhiben plenamente) a consumir botellas de vino con un valor estimado de entre 24 y 25 mil pesos. ¡Pobrecito!

Él tan humilde y sencillito que se ajusta a las directrices internas de Morena en las que se pide evitar las muestras de ostentación material, como joyas, ropa de diseñador, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes de lujo o turismo.

Premisas básicas a las que se ajusta con plena austeridad para estar como un ejemplo de los principios del partido que lo llevará a ostentar un cargo de elección popular.

Quizá con su videomensaje, anunciado previamente por los fanáticos que le rinden pleitesía, pueda borrar la red de “El Clan” y contratos millonarios, investigaciones de medios y de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en donde se ha documentado a la red de amigos cercanos e intermediarios.

Grupo en el que empresarios como el tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, el entrañable amigo que ahora niega, obtuvo contratos millonarios en obras y proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas y el Malecón de Villahermosa.

Ya entrados en gastos y con referencia a sus vínculos con quienes son artífices del huachicol fiscal y medicamentos, pueda desaparecer los señalamientos por presuntas operaciones irregulares y redes de proveeduría.

Porque en su propio estilo de vida y gastos de lujos, plena demostración de apegarse al discurso de “austeridad republicana” repetido hasta la saciedad por el que se fue a La Chingada, no hay quién lo corrija.

Por otra parte, se destaca que tras publicar su mensaje en video y redes sociales rechazando categóricamente las acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y nexos con el huachicol, calificándose como víctima de una campaña política en su contra, su cuenta de X (antes Twitter) fue suspendida por la plataforma.

Dicen los mal pensados, que son millones de mexicanos que no se tragan la farsa como los autómatas que lo siguen, que la aspiración de convertirse en diputado federal es para el uso de fuero político frente a las investigaciones en curso.

Nadie mejor que usted para hacer una evaluación.

HISTORIAS

Parece argumento de una telenovela o de una película de ficción, pero ante el escándalo de Guadalupe Taddei Zavala (abanderada de una corrupción galopante del partido en el poder) abundan los reclamos para que sea encarcelada. Provienen, curiosamente, de la militancia morenista.

Pero (nunca faltan los malditos peros) ella está desaparecida y ni los inservibles organismos ni inteligencia gubernamental saben dónde está escondida. Todo el aparato gubernamental está enfocado a dejar que el asunto se enfríe y ella pueda transitar por la vida con la impunidad que le otorga no pertenecer a un grupo opositor.

Mientras se anuncia que sus cuentas bancarias y las de los beneficiados con los contratos amañados, hubo espacio suficiente para darle tiempo para que reuniera el dinero en efectivo que pueda necesitar para permanecer huyendo.

Curioso, pero de casi 120 millones de mexicanos, nadie sabe dónde está, aunque muchos la tengan ubicada para protegerla y evitar que duerma en cama de piedra… Una lección para quienes no tienen la costumbre de ahorrar parte de sus ingresos es la ofrecida por Wilhlelmy Carrizosa (expresidenta de Tejupan de la Unión), quien es esposa del secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca; presumió en redes sociales haber comprado un rancho con más de 100 cabezas de ganado. Eso en Jacatepec (en la mera Cuenca del Papaloapan). Ah, un pequeño y nada importante dato: Víctor López Leyva, su marido, es compadre del gobernador Salomón Jara… Bobby Pulido andará “Desvelado”, pero tiene tiempo de reponerse porque ya es congresista en los Estados Unidos en representación del Partido Demócrata. Reconocido por más de tres décadas de trayectoria dentro de la música tex-mex, es una de las sorpresas de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Ocupará un escaño en la Cámara de Representantes federal, donde compitió como candidato por el Distrito 15 de Texas.