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SILENCIO ROTO

¡Mitómano!

Publicado

Hace 1 hora

en

  • “El presidente López Obrador” desmiente a Andy López Beltrán
  • Los villanos de la política y cosas peores: Guadalupe Taddei Zavala, Wilhlelmy Carrizosa, Víctor López Leyva, Salomón Jara, Bobby Pulido…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Un refrán popular lo describe a la perfección: “Lo que no se hurta se hereda”.

Significa que las características, talentos, virtudes, defectos o rasgos físicos que una persona manifiesta no son casualidad, sino que los ha recibido de forma natural de sus padres o antepasados.

Que las características que definen la pseudología fantástica son historias contadas, que no son del todo improbables, ya que a menudo tienen algún atisbo de verdad.

Y que la persona puede llegar a admitir que lo que cuenta no es cierto, aunque de mala gana y en casos más fuertes el individuo no admitirá la verdad, generalmente terminará desviando la conversación con halagos físicos.

Por cierto, la tendencia a mentir es duradera, no es provocada por una situación inmediata o por la presión social, sino que más bien se trata de una característica de perturbación de la personalidad.

Además, el motivo interno último, no el externo, de dicho comportamiento se puede discernir clínicamente.

Las historias contadas tienden a presentar al mentiroso de manera favorable. Por ejemplo, la persona puede presentarse a sí misma como alguien increíblemente valiente o sabio.

No se trata simplemente de mentir ocasionalmente, sino de un patrón de comportamiento engañoso y deshonesto que puede interferir en las relaciones personales, sociales y laborales de la persona afectada.

Un mitómano es una persona que padece mitomanía (también llamada mentira patológica o pseudología fantástica), un trastorno del comportamiento que la lleva a mentir de forma compulsiva, sistemática y crónica, muchas veces sin una razón clara o un beneficio aparente.

En ese contexto, el morenista Andrés Manuel López Beltrán, quien aspira a una diputación federal para obtener fuero y refugiarse en una curul en San Lázaro, se dice víctima de una campaña de difamación.

Negó tener algún nexo con las empresas de Amílcar Olán o con delitos de huachicol fiscal.

Incluso afirmó no conocerlo, cuando AMLO (su padre) en el año 2024 aceptó públicamente, en una de sus Mañaneras, la relación de amistad.

Andy hizo énfasis en que detrás de todos los señalamientos hay interés político por quienes “estaban antes en el poder”.

Con desfachatez busca ignorar que hay tantos videos, llamadas telefónicas, acusaciones, señalamientos, como confeti en una fiesta.

También externó que no se trata de partidos o funcionarios que simulaban gobernar, sino la oligarquía y los “grandes corruptos” que su padre López Obrador bautizó como “la mafia del poder”.

Referencia con la que Andy López Beltrán se cuelga de su papá para intentar desviar la atención de la inmoralidad que lo rodea.

Falta que acuse a esos “grandes corruptos” de haberlo patrocinado durante su estancia en Japón, donde al hospedarse en un hotel de Tokio pagó 22 mil pesos por noche.

Que en el cinismo, que es tanto como el agua que circula en el río Amazonas, jamás haga referencia al gasto en el restaurante del mismo hotel donde por una cena pagó 2 mil 600 dólares.

Y que acuse a la “oligarquía” de ser responsable de que, durante su estancia en tierras niponas, durmiendo en el hotel The Okura Tokyo, haya derrochado casi 200 mil pesos.

O que haga responsable a “la mafia del poder” de haberlo obligado a comprar una pintura de la artista Yayoi Kusama, cuadro cuyo valor oscila en el medio millón de pesos y también de hacerle “manita de puerco” para que entrara a la lujosa tienda Prada para adquirir costosas prendas de vestir.

Sin descartar que seguramente fueron los potentados enemigos de México, quienes presionaron al humilde y austero Andy para que hiciera presencia en un exclusivo restaurante de la colonia Condesa.

Sitio donde sostuvo una reunión de alrededor de cinco horas con su hermano Gonzalo López Beltrán, Daniel Asaf y empresarios en el restaurante Magazzino.

Además de que esos perversos lo condicionaron (los videos difundidos lo exhiben plenamente) a consumir botellas de vino con un valor estimado de entre 24 y 25 mil pesos. ¡Pobrecito!

Él tan humilde y sencillito que se ajusta a las directrices internas de Morena en las que se pide evitar las muestras de ostentación material, como joyas, ropa de diseñador, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes de lujo o turismo.

Premisas básicas a las que se ajusta con plena austeridad para estar como un ejemplo de los principios del partido que lo llevará a ostentar un cargo de elección popular.

Quizá con su videomensaje, anunciado previamente por los fanáticos que le rinden pleitesía, pueda borrar la red de “El Clan” y contratos millonarios, investigaciones de medios y de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en donde se ha documentado a la red de amigos cercanos e intermediarios.

Grupo en el que empresarios como el tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio, el entrañable amigo que ahora niega, obtuvo contratos millonarios en obras y proyectos prioritarios del gobierno federal, como la refinería de Dos Bocas y el Malecón de Villahermosa.

Ya entrados en gastos y con referencia a sus vínculos con quienes son artífices del huachicol fiscal y medicamentos, pueda desaparecer los señalamientos por presuntas operaciones irregulares y redes de proveeduría.

Porque en su propio estilo de vida y gastos de lujos, plena demostración de apegarse al discurso de “austeridad republicana” repetido hasta la saciedad por el que se fue a La Chingada, no hay quién lo corrija.

Por otra parte, se destaca que tras publicar su mensaje en video y redes sociales rechazando categóricamente las acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y nexos con el huachicol, calificándose como víctima de una campaña política en su contra, su cuenta de X (antes Twitter) fue suspendida por la plataforma.

Dicen los mal pensados, que son millones de mexicanos que no se tragan la farsa como los autómatas que lo siguen, que la aspiración de convertirse en diputado federal es para el uso de fuero político frente a las investigaciones en curso.

Nadie mejor que usted para hacer una evaluación.

 

HISTORIAS

Parece argumento de una telenovela o de una película de ficción, pero ante el escándalo de Guadalupe Taddei Zavala (abanderada de una corrupción galopante del partido en el poder) abundan los reclamos para que sea encarcelada. Provienen, curiosamente, de la militancia morenista.

Pero (nunca faltan los malditos peros) ella está desaparecida y ni los inservibles organismos ni inteligencia gubernamental saben dónde está escondida. Todo el aparato gubernamental está enfocado a dejar que el asunto se enfríe y ella pueda transitar por la vida con la impunidad que le otorga no pertenecer a un grupo opositor.

Mientras se anuncia que sus cuentas bancarias y las de los beneficiados con los contratos amañados, hubo espacio suficiente para darle tiempo para que reuniera el dinero en efectivo que pueda necesitar para permanecer huyendo.

Curioso, pero de casi 120 millones de mexicanos, nadie sabe dónde está, aunque muchos la tengan ubicada para protegerla y evitar que duerma en cama de piedra… Una lección para quienes no tienen la costumbre de ahorrar parte de sus ingresos es la ofrecida por Wilhlelmy Carrizosa (expresidenta de Tejupan de la Unión), quien es esposa del secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca; presumió en redes sociales haber comprado un rancho con más de 100 cabezas de ganado. Eso en Jacatepec (en la mera Cuenca del Papaloapan). Ah, un pequeño y nada importante dato: Víctor López Leyva, su marido, es compadre del gobernador Salomón Jara… Bobby Pulido andará “Desvelado”, pero tiene tiempo de reponerse porque ya es congresista en los Estados Unidos en representación del Partido Demócrata. Reconocido por más de tres décadas de trayectoria dentro de la música tex-mex, es una de las sorpresas de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Ocupará un escaño en la Cámara de Representantes federal, donde compitió como candidato por el Distrito 15 de Texas.

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SILENCIO ROTO

Inmoral, escrito con tinta guinda

Publicado

Hace 1 semana

en

noviembre 4, 2026

Por

  • Guadalupe Taddei, acreditada por la maquinaria del partido en el poder, nunca ocultó su militancia morenista ni los esfuerzos para congraciarse con el régimen
  • Salta a la vista que la corrupción en México se mantiene como uno de los mayores desafíos para el Estado de Derecho, la economía y la confianza institucional * Muy bonito el discurso de Higinio Martínez

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Ojalá y el hecho bochornoso de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fuera un hecho aislado. Pero no es así. Ella renunció al cargo en medio de señalamientos de presunta corrupción y posibles irregularidades en contrataciones del organismo.

Dimitió obligada por enfrentar acusaciones de podredumbre y tráfico de influencias. Ligadas, además, a nepotismo, falta de transparencia y la inmoralidad de que hizo gala.

Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano de Control Interno, que la solapó descaradamente, la ligaron a graves conflictos de interés.

Víctor Hugo Carvente Contreras ha sido llamado a comparecer en la Cámara de Diputados, que basada en pruebas y hechos debe sancionarlo.

A lo que debe sumarse su contubernio con una red de proveedores que habría simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos. Cayó y calló por actos de corrupción.

Por el maleficio seductor de la falta de probidad que, cínicamente, ignoró en su escrito para ocultar un cese fulminante.

Estuvo extasiada por la ambición desmedida del dinero. Y se convirtió en un ejemplo real y actual, de cómo se pulverizan los principios éticos en la función pública.

Indudablemente esas acciones debieran derivar en un procedimiento judicial y en un proceso legal que sea dirimido en los juzgados, porque los recursos provienen del erario federal.

Avalada públicamente por la verborrea del expresidente que se fue a La Chingada (hay videos y versiones estenográficas del cínico menú de alabanzas), vino a mostrar que se deslumbró en los excesos. En sesión solemne prometió lealtad y obediencia, pero hubo ¡traición a la Patria!

Tampoco debe olvidarse que juramentó sujetarse a valores y principios de rectitud y que ahora, además de que la Patria se lo condena, la obligaban a la honestidad y la transparencia. Sin esfuerzo alguno, hizo añicos la credibilidad de una institución y alucinada por actos de inmoralidad, se escudó en las esferas del poder para justificar la rapiña.

En la confabulación para lo que representan un verdadero saqueo, están involucrados colaboradores que con tinta guinda dieron un ejemplo de lo que es la complicidad. Maquinada en la desvergüenza, la logística para cometer las tropelías, incluye a funcionarios que permanecen intocables para borrar, ocultar y maquillar los vestigios de los quebrantos.

Aunque algunos de ellos son protagonistas de una estampida que han comenzado a huir para tratar de ponerse a salvo. Una huida en la que buscan protegerse en caso de que el sistema de justicia por fin se decida a tomar cartas en el asunto.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es la máxima autoridad electoral, encargado de celebrar y regular los procesos electorales, así como establecer las normas a las que se sujetarán los participantes de dichos procesos. Entre sus funciones se incluyen: organizar elecciones en todo el territorio mexicano, tanto federales como locales (en cuyo caso deberá coordinarse con los organismos públicos locales electorales).

Organizar los procesos de participación ciudadana, tales como la iniciativa ciudadana, consulta popular o revocación de mandato; administrar el Registro Federal de Electores y, con él, expedir la credencial para votar. Y algo que se trastoca con el comportamiento de ilegalidad exhibido por Guadalupe Taddei Zavala: Promover por distintos métodos la participación ciudadana en la vida pública, la preeminencia del sistema democrático y el ejercicio libre del voto.

Acreditada por la maquinaria del partido en el poder, nunca ocultó su militancia morenista ni los esfuerzos para congraciarse con el régimen. Llega una interina, Blanca Cruz, que también se encuentra bajo sospecha por contrataciones dudosas. Es decir, más de lo mismo.

Tras el hoyo destapado, se abre un boquete para solventar lo que jurídicamente es inocultable. La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la renuncia y exigió que las indagaciones continúen.

Qué autoridad hará valer el Estado de Derecho con sanciones ejemplares apegadas a los principios jurídicos y no se vea envuelta en la ilegalidad. La inmoralidad es la falta de moralidad o cualquier acción, actitud o conducta que contradice las normas, los valores o las buenas costumbres de una sociedad.

Claramente existen ejemplos de actos inmorales, como son mentir de forma deliberada para obtener un beneficio personal. Utilizar recursos públicos o institucionales para fines particulares. La corrupción es el abuso de un cargo público, autoridad o posición de confianza para obtener un beneficio personal o para terceros, en contra de la ley y la moral.

Está visto que la corrupción de este escándalo ocurre en los niveles más altos del gobierno e involucra la manipulación de políticas, leyes y grandes presupuestos. Que implica el uso del poder institucional para mantenerse en el cargo, desviar recursos y favorecer redes de complicidad. Aparecen, para tipificar delitos, sobornos y cohecho que se manifiestan en dar y recibir dinero, regalos y favores para influir en una decisión.

También peculado y malversación, por la apropiación indebida de fondos y recursos públicos. A lo que debe sumarse tráfico de influencias por el uso de conexiones personales para obtener tratos preferenciales.

Con un nepotismo en el que la designación de familiares y allegados a cargos públicos se hicieron sin importar su capacidad y experiencia probada. A los fundamentos legales tienen que agregarse sanciones basadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual castiga faltas graves y no graves de servidores públicos.

Salta a la vista que la corrupción en México se mantiene como uno de los mayores desafíos para el Estado de Derecho, la economía y la confianza institucional. Existen evidencias para que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal aplique sanciones e inhabilitaciones a personas físicas por irregularidades en contrataciones públicas.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a México con un puntaje de 27 sobre 100 (en la posición 141 de 182 países evaluados), reflejando un estancamiento estructural en la materia según el desglose de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Habrá justicia o seguirá reinando la ilegalidad?

 

HISTORIAS

Que el presidente del Senado, Higinio Martínez, haga un llamado a emprender una cruzada en contra de la corrupción y la impunidad en todo el país, suena bonito.

Derivado de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, el dirigente senatorial morenista considera que se tiene que ir a fondo en contra de esas prácticas que no sólo persisten en el órgano electoral sino también en gobiernos estatales y municipales.

Cierto que en los tres niveles de gobierno haya prevalecido el libertinaje y los abusos, pero debe irse más allá de los discursos vanos y faltos de acción.

Más lamentable el reconocimiento de que impere la ineficiencia y por ello sean los medios de comunicación los que presenten los hechos de corrupción y no los órganos internos de control y de fiscalización de las entidades públicas.

Esas condiciones imperan porque en las esferas gubernamentales prevalece el contubernio y la complicidad, porque aun cuando son del dominio público las tropelías, las estructuras de gobierno son corrompidas para que sigan los saqueos.

¿Quién se atreverá a dar el primer paso?

Ya que Martínez Miranda subrayó que el paquete anticorrupción que anunció la titular del Poder Ejecutivo va a ayudar mucho en esa lucha y que habrá modificaciones a 15 ordenamientos y dos nuevas leyes, es necesaria una respuesta rápida.

Dijo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que también debe modificarse el Sistema Nacional Anticorrupción porque actualmente “no sirve para nada, sirve nada más para que una bola de inútiles esté cobrando dinero”.

Ilustrativo que califique: Como se encuentra en la actualidad es para reírse. “Da vergüenza”. Eso todo mundo lo sabe. Como también está claro que nadie se atreve a dar el primer paso.

Y que no quede en la palabrería, porque eso de que la cruzada contra la corrupción debe aplicarse caiga quien caiga, sea de Morena o de otros partidos, suena bonito, pero lo que la sociedad quiere es que se ponga freno a los atracos.

Los depredadores de las arcas que han tomado por asalto los dineros públicos, están identificados, pero se ven privilegiados al continuar en libertad.

Con las alforjas llenas de dinero, se ríen de la palabrería que pareciera únicamente es para la distracción.

 

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SILENCIO ROTO

“Por la boca muere el pez”

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 28, 2026

Por

  • Durante su sexenio, AMLO pronunció diversas frases y promesas célebres, pero la más emblemática fue: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”
  • Los villanos de la política y cosas peores: Leonel Cota Montaño, Félix Salgado Macedonio, Celeste Salgado Pineda, Sergio Mayer Bretón…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Ahora, en medio de la turbulencia que azota al país por la crisis en el sector salud, la doctora Claudia Sheinbaum fue tajante: “Si hay corrupción, no hay resultados en salud”.

En su gira por Yucatán en octubre de 2026, la Mandataria reconoció deficiencias, escasez de medicamentos y problemas administrativos heredados, atribuyendo las fallas del sistema sanitario a la burocracia y a procesos obsoletos de hace 50 años.

La titular del Poder Ejecutivo admite que las reuniones semanales de los lunes con su Gabinete de Salud han resultado insuficientes para corregir los cuellos de botella en la distribución de fármacos.

Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronunció diversas frases y promesas célebres respecto al sector salud en México: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”, una afirmación reiterada al presumir la implementación del modelo IMSS-Bienestar en distintos estados del país… pero bien dice el refrán: “por la boca muere el pez”.

Y el significado no tiene desperdicio alguno: hablar de más, criticar o ser indiscreto puede volverse en nuestra contra y traernos problemas. La metáfora, que viene de la pesca, es ilustrativa: el pez queda atrapado y muere cuando muerde el anzuelo por abrir la boca.

Por cierto que la lección advierte que debemos cuidar lo que decimos para no contradecirnos, delatarnos o sufrir las consecuencias de nuestras propias palabras, pero AMLO fue más allá: “Vamos a tener un sistema de salud pública de alta calidad, medicamentos al cien por ciento y todo será completamente gratuito”.

Promesa recurrente sobre la transformación de las clínicas y hospitales públicos, mismos que ahora aparecen ante las dificultades y aprietos agudos que se enfrentan. Sin pudor alguno, sostuvo: “El derecho a la salud no puede ser un privilegio, es un derecho humano que vamos a cumplir”.

Declaración recurrente en sus informes de gobierno y conferencias matutinas que lo evidencian.

En lo que ahora puede verse como una irresponsabilidad, sin medir las consecuencias, temerariamente sostuvo: “Vamos a abrir una farmacia central en la Ciudad de México donde se guardarán todos los medicamentos del mundo”… un anuncio relacionado con la creación de la Megafarmacia del Bienestar para abastecer a todo el país. Nos referimos al Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CFDIS) a cargo de Birmex.

Teóricamente el IMSS preparó una guía detallada sobre los elementos esenciales de una receta médica. Con esta información, sería más fácil proporcionar los datos correctos y recibir la ayuda que necesitara para que sin contratiempos se pudieran surtir las recetas.

La Megafarmacia del Bienestar (oficialmente llamada Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud o Cefedis) sigue en pie y operando a baja escala, pero ha sido objeto de críticas por su escaso movimiento y alto costo.

La Megafarmacia del Bienestar se concibió como el centro de distribución del gobierno federal de México ubicado en Huehuetoca, Estado de México, diseñado para abastecer medicamentos faltantes en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Inicialmente los costos y la infraestructura formaron parte de una quimera. El costo inicial anunciado, al ser inaugurada en diciembre de 2023 por López Obrador, se estimó en 2,700 millones de pesos, pero vino una apabullante realidad.

Su presupuesto estimado aumentó a 17,635 millones de pesos según reportes de la Secretaría de Hacienda. Conforme a la información de las autoridades hacendarias, la inversión inicial real para adquirir el terreno y las bodegas en Huehuetoca, Estado de México, junto con su acondicionamiento, fue de aproximadamente 3,948 millones de pesos. En reportes previos se calcularon en 10,800 millones de pesos, luego subió a 15,028 millones de pesos. Esto incluye un gasto anual estimado en mantenimiento y operación de 304 millones de pesos (sin IVA).

Hablamos de una estructura subutilizada, con un espacio de 425,000 metros cuadrados como una gran bodega o “elefante blanco” que no resolvió el problema estructural de la compra y distribución de fármacos… a lo que debe agregarse la falta de planeación y sistemas logísticos, porque las instalaciones operaron sin una red de transporte propia y ágil para garantizar la entrega inmediata a zonas marginadas y hospitales lejanos.

De acuerdo con el primer informe rendido al gobierno, se reportaron 12,241 folios atendidos entre septiembre de 2024 y junio de 2025 y que la Megafarmacia del Bienestar había surtido un promedio de 40 recetas por día. Sin embargo, con referencia a las operaciones al principio, de diciembre de 2023 a abril de 2024, Birmex informó que sólo se surtieron 341 recetas en total, un promedio de 2.7 recetas por día. Entre enero de 2024 y julio de 2025, la Megafarmacia del Bienestar gestionó un total de 13,070 solicitudes de medicamentos.

Las principales críticas a la Megafarmacia del Bienestar se centraron en su bajo rendimiento, alto costo y la persistencia del desabasto de medicamentos… Y lo que es peor, actualmente las instalaciones lucen semivacías, con andenes de carga con poca actividad y un acceso parcialmente afectado por un socavón reportado desde enero de 2026.

Prácticamente está convertida en una bodega, en ese costoso elefante blanco el que nadie habla, aunque en aquellos fatídicos tiempos, vino un nuevo giro y se anunciaron pomposamente las Farmacias del Bienestar, ya que ante las limitaciones y críticas del modelo centralizado de la Megafarmacia, el gobierno federal anunció un cambio de estrategia con el programa Salud Casa por Casa y la apertura de más de 6,567 Farmacias del Bienestar.

Distribuidas de forma gradual entre septiembre y noviembre de 2026, ubicadas en tiendas de alimentación y centros de salud para la entrega de cerca de 22 tipos de medicamentos básicos y para enfermedades crónicas. Fue otro gran fracaso.

Popularmente conocido como “El Pejelagarto”, AMLO quedó atrapado en sus mentiras. El pejelagarto es un pez de agua dulce y de origen prehistórico perteneciente a la familia Lepisosteidae. Tiene cuerpo alargado y cilíndrico, hocico largo con dientes afilados y escamas muy gruesas y duras en forma de rombo. Es un depredador carnívoro que se alimenta de otros peces, pequeños animales y presas vivas.

Anteriormente, el 2 de abril de 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, otra desafortunada postura: “Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, pero lo que resultó fue una catástrofe.

En México el registro oficial del gobierno reportó 335,153 personas fallecidas por coronavirus hasta agosto de 2026. No obstante, los análisis de exceso de mortalidad del INEGI y de comisiones independientes calculan que las muertes reales asociadas a la crisis sanitaria superan el medio millón, aunque hay quienes hablan de 833,000 defunciones. En ese magro panorama apareció el médico Hugo López-Gatell, a quien se ubica por el mote del “Doctor Muerte” (por sus resultados en el manejo de la pandemia), de quien hablaremos detalladamente en una próxima colaboración.

Al final AMLO se ubicó en la tesis de que quien mucho habla, mucho yerra… y se convirtió esclavo de lo que dijo.

 

HISTORIAS

La Presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia como subsecretario de Agricultura, luego de que Manuel Cota Cárdenas fuera designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Prácticamente se dejó ver un conflicto de intereses.

Lo curioso es que Félix Salgado Macedonio tiene a su hija Evelyn como gobernadora del estado de Guerrero y ahora su otra hija, Celeste Salgado Pineda, aparece como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Iguala. Eso sin contar a los recomendados para que se encumbren en otras alcaldías… Sonriente, como si todo estuviera a pedir de boca, reapareció en la Cámara de Diputados Sergio Mayer Bretón. Quizá su desparpajo obedezca a que pacientemente espera otro “reality show” que lo reclame con urgencia.

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SILENCIO ROTO

La 4T, exhibida por Alberto Anaya

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 22, 2026

Por

  • Un error garrafal desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular por presión de EU
  • Los villanos de la política y cosas peores: Fernando Blumenkron Escobar, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Ríos Uribe, Alfonso Durazo, Francisco Garduño Yáñez…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Alberto Anaya Gutiérrez es un político que conoce las entrañas del poder y las cañerías del sistema.

Nadie podría tacharlo de improvisado o de ser ignorante, de cómo se mueven los entretelones de la política mexicana.

Le ha tocado ser fontanero y verse premiado, con creces, por ser operador de maniobras electorales.

Tampoco es un imberbe, el mes que entra cumplirá 80 años, al que se pueda conformar con un caramelo para tranquilizarlo.

Además, lo ha sido por espacio de casi la mitad de su vida, dirigente eterno del Partido del Trabajo.

Domina la policromía ideológica, es un diestro y experimentado equilibrista para consumar acuerdos que se traducen en obtener cargos de elección popular y recursos financieros.

Por tanto, desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular, equivaldría a un error garrafal.

Líder de la agrupación Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, ha sido tres veces senador y cuatro ocasiones diputado federal.

Sabe de lo que habla cuando acusó públicamente que existió presión de Estados Unidos en la designación de coordinadores de Defensa de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) rumbo a los procesos electorales de 2027.

Es decir, que los defensores de la soberanía nacional aceptaron que Washington metiera la mano para el nombramiento de sus virtuales candidatos a las gubernaturas.

Tajante afirma que “Morena cedió a la presión de EU y se corrió al centro”.

Por si fuera poco, pone en duda que se logre concertar una coalición total para todos los procesos electorales del próximo año y advierte que en la 4T “no estamos trabajando en el interés de cerrar filas para enfrentar las agresiones” de Estados Unidos y de la derecha internacional.

Misteriosamente, aunque no tanto porque desde Palacio Nacional se esmeraron para encauzar que la postura no creciera, el señalamiento ha sido minimizado.

Sacado de una agenda política en la que la soberanía es una bandera proclamada y gritada a los cuatro vientos, pero que con la postura del legislador originario de Aguascalientes se ultraja.

Hombre de izquierda y figura de acuerdos para darle sustento al dominio del partido gobernante en los tres Poderes de la Unión, exhibe un procedimiento que no le es ajeno.

Quizá sea por eso que Morena terminó de definir a sus 17 precandidatos o coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con personajes alejados del radicalismo izquierdista.

Candidatos que se apegan al centro y a la derecha de la geometría política mexicana.

Anaya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, tiene un posgrado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidente de la Fundación de Estudios Sociopolíticos Económicos, Autogestión y Poder Popular, A. C. (FESEAPP), y concretamente acusa sobre la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos.

En 2013 fue premiado con el Reconocimiento 50 Aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por su solidaridad con las causas de Cuba.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente los señalamientos de Anaya, calificándolos de un “absurdo” y defendiendo la soberanía nacional.

Pero la polémica fue apagada con los extinguidores financieros para evitar una conflagración de un tema que supera lo delicado.

Nadie de los vociferantes y radicales defensores del partido en gobierno se tomó la molestia de referirse a la acusación de que la presión estadunidense es más fuerte de lo que esperábamos.

Sólo debe tenerse en cuenta, que el cuestionamiento no viene de un neoliberal o un reaccionario, sino de un aliado de la 4T.

Aunque tampoco puede ignorarse que Alberto Anaya es un ave de las tempestades, porque se ha visto involucrado en escándalos de lavado de dinero en el Partido del Trabajo (PT).

Como el desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT.

Recursos que estaban etiquetados para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), guarderías vinculadas al PT y controladas por Anaya junto a su esposa, y que fueron considerados como manejo turbio y desvíos de fondos públicos.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó en octubre de 2017 a Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), por su presunta vinculación con el delito de lavado de dinero.

Derivado de estas indagatorias, la autoridad ministerial ordenó el aseguramiento de cuatro cuentas bancarias vinculadas a Anaya, a su esposa Guadalupe Rodríguez y a integrantes de su entorno cercano.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.

Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

Dinero que era para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.

Con todo, Alberto Anaya exhibió como una parodia a la izquierda que es sustento de la 4T.

 

HISTORIAS

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal General del Estado de Morelos, quedó exhibido en caso de “El Güero Gym”, considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico.

Grupo delictivo que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado. Junto con la gobernadora Margarita González Saravia han sostenido una campaña mediática para presumir un estado tranquilo, que ahora es consumido por la violencia que incluye quema de unidades automotrices, inseguridad para la población y el caos en todo el oriente del estado. Los festejos ya fueron rebasados. Y no perder de vista que, también, es una herencia de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador y ahora diputado federal que se retrataba con jefes del crimen organizado… Rubén Ríos Uribe es un diputado local en Veracruz, con una inteligencia desbordada propuso invadir España y hacer monarca a AMLO.

Dicen los chavos que consumir esa madre en ayunas produce alucinaciones… El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, fue claro al manifestar que ganar una encuesta no necesariamente significa representar los principios del movimiento y que ganar encuestas mediante incentivos indebidos no garantiza el compromiso con los principios del movimiento. Tácitamente reconoce que los tramposos del partido guinda quisieron “chamaquear” a la dirigencia.

Habría que saber cuál es la opinión de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Tatiana Clouthier, Esthela Damián, Ismael Burgueño Ruiz, Rafael Marín Mollinedo y otros más al respecto. Porque incansablemente pregonaron que era dueños de la popularidad… La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial para llamar a los trabajadores del IMSS a evitar bloqueos. Curioso que cuando los militantes y simpatizantes del partido guinda lo hacen, ni siquiera se toman la molestia de conminarlos a no cerrar calles. Ejemplos sobran… Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, abierta tras el incendio de las instalaciones del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lo ocurrido el 27 de marzo de 2023 derivó en el fallecimiento de 40 migrantes y 27 resultaron lesionados, pero como es cercano al régimen no pasa nada. Ahora sólo falta que le hagan un homenaje y lo condecoren para que la impunidad sea total.

 

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