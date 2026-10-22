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SILENCIO ROTO

La 4T, exhibida por Alberto Anaya

Publicado

Hace 7 minutos

en

  • Un error garrafal desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular por presión de EU
  • Los villanos de la política y cosas peores: Fernando Blumenkron Escobar, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Ríos Uribe, Alfonso Durazo, Francisco Garduño Yáñez…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Alberto Anaya Gutiérrez es un político que conoce las entrañas del poder y las cañerías del sistema.

Nadie podría tacharlo de improvisado o de ser ignorante, de cómo se mueven los entretelones de la política mexicana.

Le ha tocado ser fontanero y verse premiado, con creces, por ser operador de maniobras electorales.

Tampoco es un imberbe, el mes que entra cumplirá 80 años, al que se pueda conformar con un caramelo para tranquilizarlo.

Además, lo ha sido por espacio de casi la mitad de su vida, dirigente eterno del Partido del Trabajo.

Domina la policromía ideológica, es un diestro y experimentado equilibrista para consumar acuerdos que se traducen en obtener cargos de elección popular y recursos financieros.

Por tanto, desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular, equivaldría a un error garrafal.

Líder de la agrupación Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, ha sido tres veces senador y cuatro ocasiones diputado federal.

Sabe de lo que habla cuando acusó públicamente que existió presión de Estados Unidos en la designación de coordinadores de Defensa de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) rumbo a los procesos electorales de 2027.

Es decir, que los defensores de la soberanía nacional aceptaron que Washington metiera la mano para el nombramiento de sus virtuales candidatos a las gubernaturas.

Tajante afirma que “Morena cedió a la presión de EU y se corrió al centro”.

Por si fuera poco, pone en duda que se logre concertar una coalición total para todos los procesos electorales del próximo año y advierte que en la 4T “no estamos trabajando en el interés de cerrar filas para enfrentar las agresiones” de Estados Unidos y de la derecha internacional.

Misteriosamente, aunque no tanto porque desde Palacio Nacional se esmeraron para encauzar que la postura no creciera, el señalamiento ha sido minimizado.

Sacado de una agenda política en la que la soberanía es una bandera proclamada y gritada a los cuatro vientos, pero que con la postura del legislador originario de Aguascalientes se ultraja.

Hombre de izquierda y figura de acuerdos para darle sustento al dominio del partido gobernante en los tres Poderes de la Unión, exhibe un procedimiento que no le es ajeno.

Quizá sea por eso que Morena terminó de definir a sus 17 precandidatos o coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con personajes alejados del radicalismo izquierdista.

Candidatos que se apegan al centro y a la derecha de la geometría política mexicana.

Anaya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, tiene un posgrado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidente de la Fundación de Estudios Sociopolíticos Económicos, Autogestión y Poder Popular, A. C. (FESEAPP), y concretamente acusa sobre la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos.

En 2013 fue premiado con el Reconocimiento 50 Aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por su solidaridad con las causas de Cuba.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente los señalamientos de Anaya, calificándolos de un “absurdo” y defendiendo la soberanía nacional.

Pero la polémica fue apagada con los extinguidores financieros para evitar una conflagración de un tema que supera lo delicado.

Nadie de los vociferantes y radicales defensores del partido en gobierno se tomó la molestia de referirse a la acusación de que la presión estadunidense es más fuerte de lo que esperábamos.

Sólo debe tenerse en cuenta, que el cuestionamiento no viene de un neoliberal o un reaccionario, sino de un aliado de la 4T.

Aunque tampoco puede ignorarse que Alberto Anaya es un ave de las tempestades, porque se ha visto involucrado en escándalos de lavado de dinero en el Partido del Trabajo (PT).

Como el desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT.

Recursos que estaban etiquetados para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), guarderías vinculadas al PT y controladas por Anaya junto a su esposa, y que fueron considerados como manejo turbio y desvíos de fondos públicos.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó en octubre de 2017 a Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), por su presunta vinculación con el delito de lavado de dinero.

Derivado de estas indagatorias, la autoridad ministerial ordenó el aseguramiento de cuatro cuentas bancarias vinculadas a Anaya, a su esposa Guadalupe Rodríguez y a integrantes de su entorno cercano.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.

Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

Dinero que era para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.

Con todo, Alberto Anaya exhibió como una parodia a la izquierda que es sustento de la 4T.

 

HISTORIAS

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal General del Estado de Morelos, quedó exhibido en caso de “El Güero Gym”, considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico.

Grupo delictivo que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado. Junto con la gobernadora Margarita González Saravia han sostenido una campaña mediática para presumir un estado tranquilo, que ahora es consumido por la violencia que incluye quema de unidades automotrices, inseguridad para la población y el caos en todo el oriente del estado. Los festejos ya fueron rebasados. Y no perder de vista que, también, es una herencia de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador y ahora diputado federal que se retrataba con jefes del crimen organizado… Rubén Ríos Uribe es un diputado local en Veracruz, con una inteligencia desbordada propuso invadir España y hacer monarca a AMLO.

Dicen los chavos que consumir esa madre en ayunas produce alucinaciones… El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, fue claro al manifestar que ganar una encuesta no necesariamente significa representar los principios del movimiento y que ganar encuestas mediante incentivos indebidos no garantiza el compromiso con los principios del movimiento. Tácitamente reconoce que los tramposos del partido guinda quisieron “chamaquear” a la dirigencia.

Habría que saber cuál es la opinión de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Tatiana Clouthier, Esthela Damián, Ismael Burgueño Ruiz, Rafael Marín Mollinedo y otros más al respecto. Porque incansablemente pregonaron que era dueños de la popularidad… La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial para llamar a los trabajadores del IMSS a evitar bloqueos. Curioso que cuando los militantes y simpatizantes del partido guinda lo hacen, ni siquiera se toman la molestia de conminarlos a no cerrar calles. Ejemplos sobran… Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, abierta tras el incendio de las instalaciones del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lo ocurrido el 27 de marzo de 2023 derivó en el fallecimiento de 40 migrantes y 27 resultaron lesionados, pero como es cercano al régimen no pasa nada. Ahora sólo falta que le hagan un homenaje y lo condecoren para que la impunidad sea total.

 

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SILENCIO ROTO

“Autoridades”, delincuentes con máscara

Publicado

Hace 1 semana

en

octubre 15, 2026

Por

  • Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país
  • Los villanos de la política y cosas peores: Manuel Añorve, Jorge Añorve Aguayo, Adán Augusto López, Andrea Chávez, Alejandro Murat, Margarita González Saravia, Amilcar Olán, Andy López Beltrán, Pío López Obrador…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Reyes de la simulación se han incrustado en el aparato gubernamental para quebrantar las leyes.

Algunos se han empoderado con engaños para profanar los principios y la esencia de los códigos de la justicia.

Con atuendos de “autoridades” han saqueado y militado en su real función de bandoleros.

La autoridad es el poder legítimo que tiene una persona o institución para gobernar.

Está facultada para dar órdenes, tomar decisiones y exigir obediencia o cumplimiento de las normas.

Pero no hay normatividad alguna que le permita tolerar, le conceda o le acredite atribuciones para aliarse con bandas criminales y delinquir.

Legalmente tiene el mandato, la potestad legal y moral que la legitima para dar cumplimiento al conjunto de leyes en beneficio de la sociedad y combatir los delitos.

Básicamente, esta reflexión surge derivada de las acciones emprendidas por el Operativo Enjambre, que es una estrategia de seguridad del gobierno federal de México.

Inició en noviembre de 2024, para detener a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado y la corrupción.

Tiene como objetivo prioritario desmantelar redes de protección institucional para grupos delictivos, investigando fechorías como extorsión, secuestro, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Para combatir a esas pandillas de malhechores, ha sido necesaria la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -bajo el mando de Omar García Harfuch-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La presencia de esas cuadrillas ha logrado un alcance nacional, comenzando en el Estado de México y se ha extendido a otras entidades como Jalisco, Morelos, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas.

Los resultados son contundentes. Hasta octubre de 2026, la Operación Enjambre suma más de 100 funcionarios detenidos a nivel nacional, incluyendo a 14 alcaldes o exalcaldes procesados de distintas filiaciones políticas.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Suchiapa, Chiapas, donde detuvieron al alcalde en funciones, al exalcalde y a mandos policiales locales.

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.

Con un corte oficial a septiembre de 2026, la estrategia -coordinada por Omar García Harfuch- registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.

A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.

Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad” para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.

“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.

Prácticamente el operativo se ha centrado en 10 estados; los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).

Respecto al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de Seguridad Pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.

La estructura municipal involucrada en la comisión de esos delitos incluye miembros de cabildos.

Y se caracteriza por brindar protección institucional a grupos criminales dedicados a homicidios, secuestros, robo de autotransporte de carga, extorsión y huachicol.

Las detenciones alcanzan a directores de Catastro y Obras Públicas, quienes presuntamente facilitaban información fiscal de comercios locales para que el crimen organizado realizara cobros de piso.

Prácticamente esas “autoridades”, delincuentes con máscara de servidores públicos, se han confabulado con la delincuencia organizada y dado la espalda a la sociedad.

En el terreno de la realidad, no existe un diagnóstico que pudiera predecir cuántos de los 2 mil 462 municipios de la República Mexicana están involucrados en ese aparato criminal.

Habrá que ser pacientes para saber sus dimensiones.

 

HISTORIAS

¿Amnesia o cinismo? Interrogante que alcanza al senador priísta Manuel Añorve, quien afirma: “Ya no es primero los pobres, sino primero los hijos de AMLO” para señalar lo que considera una contradicción directa con la bandera de austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación y refiere que el partido Morena blinda a la familia presidencial frente a las acusaciones de gasto excesivo.

El guerrerense pone énfasis en el dispendio y la opulencia de sus opositores políticos, pero se coloca en el viejo refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La lujosa boda de su hijo, Jorge Añorve Aguayo, celebrada en Valle de Guadalupe, Baja California, fue de varios días de celebraciones exclusivas y traslados turísticos, cuyo gasto se calcula en 20 millones de pesos. Hubo, además, contratación privada del reconocido dúo británico de música electrónica Disclosure, cuyo espectáculo se estima en un costo de entre 2 y 5 millones de pesos. Un derroche para ponerse a la par de la clase gobernante que es objeto de sus críticas. Sencillito el legislador que busca, nuevamente, ser candidato a la gubernatura y fue “destapado” por “Alito” Moreno públicamente. Nada de economías, para eso es el billete… Para contener los “berrinches” de Adán Augusto López, la senadora Andrea Chávez ya fue presentada como virtual candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alcaldía desde la que se catapultó Cruz Pérez Cuéllar y relegarla a un plano menor. Curioso movimiento, porque rompió los tiempos fijados para anunciar a los aspirantes en todo el territorio nacional. Urgía tranquilizarla y darle premio de consolación… Otro “sencillito” es el senador oaxaqueño Alejandro Murat.

Resulta que fue localizado de compras en el Corte Inglés de Madrid, España, en total apego a la política de austeridad que pregonan todos los mandos superiores de Morena… Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, sigue ahogándose con el tsunami criminal que azota a la entidad. Primera mujer en ocupar el palacio de gobierno estatal y quien presume cifras “maquilladas”, no tiene respuesta para frenar o disminuir la violencia.

Y ella pensaba que se había sacado la lotería… Amilcar Olán y “Andy” López Beltrán siguen rompiendo records de popularidad. La pareja diabólica continúa en el epicentro de las dudas sobre escándalos ligados a contratos que los hizo multimillonarios.

El primero anda a salto de mata y disfrutando de los millones que tiene en Suiza. El otro a la espera de que llegue el fuero para volver a los festejos. Por cierto que la Cámara de Diputados servirá para reunir al junior con su tío Pío López Obrador, quien dejará tierras chiapanecas para convertirse en diputado federal, lo cual significa que las dinastías y clanes privilegiadas no están encuadradas en el nepotismo que proclaman quienes encabezan al partido en el poder. Está claro que en Morena todos son iguales, aunque unos son más que iguales que otros. Y para no separarnos de las ligas familiares, una amiga me pregunta si habrá algún atrevido que sugiera incluir como aspirante a los Premios Nobel, que son galardones internacionales anuales que reconocen investigaciones, descubrimientos y aportaciones notables al progreso de la humanidad, al afamado y prolijo escritor tabasqueño que se fue a La Chingada. El de literatura podría encumbrarlo al nivel de Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y superar a Jorge Luis Borges.

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SILENCIO ROTO

Desechan a puros y duros morenistas

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 7, 2026

Por

Para sorpresa de muchos, los “chapulines” y “trapecistas” fueron premiados * ¿Qué dirán el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández? * Los villanos de la política y cosas peores: Emilio Montero, INE…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En medio de altercados, forcejeos, desilusiones, berrinches, rabietas y triunfalismos, llegó a su fin el proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Precandidatos a las gubernaturas encubiertos o disfrazados con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer campañas con rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará el mismo número de gubernaturas.

Aunque Morena los nombró coordinadores estatales, los enmascarados de Morena quedan como sus cartas más fuertes para competir en los próximos comicios.

Después de simular encuestas, sondeos internos, acuerdos partidistas y designaciones de gobernadores para protegerse por lo que venga y por si las dudas, irremediablemente hubo triunfadores y vencidos que no se resignan.

Como resultado de esa patraña, exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán encumbrarse.

Porque, de ganar, los gobernadores serán “trapecistas” y “chapulines” que migraron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde plataformas ideológicas y carreras políticas confrontadas severamente con los del partido gobernante.

Llama la atención que ningún morenista de los fanáticos y adoradores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, haya sido postulado para gobernar las entidades.

Al final la lista quedó integrada por 10 mujeres y siete hombres, incluidos tres perfiles del PVEM: Eugenio “Gino” Segura, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur.

Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, arropada por Movimiento Ciudadano, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas, protegida de la familia Monreal y con la careta del Partido del Trabajo.

Quienes se llevaron las fanfarrias fueron los acérrimos enemigos de Morena, porque el término de adversario queda superado, PAN y PRI.

Ambos con media docena y un híbrido que transitó por esos dos institutos políticos: Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche.

Acción Nacional puede presumir que sin esfuerzo colocó a esos 6 exmilitantes (Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Jasmine Bugarín, de Nayarit; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro, y Lorenia Valles Sampedro, de Sonora) para la contienda electoral del próximo año.

Para coraje del que se fue a La Chingada, el PRI se despachó con la cuchara grande y puede cacarear que de sus filas surgieron Manuel Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Eli César Cervantes Rojas, de San Luís Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala.

 

Esos nombramientos son argumento suficiente para validar las pataletas de AMLO y de su “hermano” Adán Augusto López si se toma en consideración que sus principales protegidos (Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, y Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, fueron desechados).

Mas no debe ignorarse que otra familiar de los López Obrador-López Beltrán, la afamada “Tía” Tatis (Tatiana Clouthier) fue rechazada en Nuevo León.

Irremediablemente se presenta la interrogante si las designaciones fueran hechas desde Palacio Nacional o las presiones de gobernadoras y gobernadores tuvieron la suficiente fuerza para nulificar la presencia de Ariadna Montiel (dirigente nacional de Morena) y Citlalli Hernández (presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena).

Finalmente, como haya sido, los “trapecistas” y “chapulines” lograron desplazar a quienes se ufanan de ser puros y duros morenistas.

No debe perderse de vista que Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026, pronunciando un discurso clave donde fijó las reglas y el rumbo del partido

Al asumir la presidencia nacional del partido guinda, Ariadna Montiel dejó en claro que “los corruptos no tienen cabida” en el partido oficial y que rumbo a la elección intermedia de 2027, las y los candidatos deberán tener “una trayectoria impecable”.

Esto viene a cuento porque los seguidores de AMLO han repetido hasta la saciedad que los del PRI-AN son corruptos, saqueadores, enemigos de la democracia, neoliberales, antipatriotas y un sinfín de calificativos que fueron ignorados para ahora encaramarlos.

Al emitir su primer discurso en la dirigencia de la fuerza guinda, ante el Congreso Nacional, Montiel Reyes puntualiza que es momento de hacer conciencia en la militancia y hacer de lado este tipo de prácticas, por lo que pidió recordar los orígenes del instituto político.

Por cierto, no olvidar que Montiel Reyes expresó: “Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Que viva el humanismo”.

Frase que corresponde al ideario y los discursos de Salvador Allende al asumir la presidencia de Chile en 1970, el 5 de noviembre para ser precisos.

Con estas palabras Allende sintetizó el espíritu de la Unidad Popular, marcando el inicio de un proyecto político histórico que buscaba construir el socialismo por la vía democrática e institucional.

Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no toleraría corrupción en ningún gobierno de Morena… una tesis superada en diversas entidades de la República Mexicana.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, enfatizó, no tienen cabida.

Y sentencia que entre los requisitos para candidaturas: “quienes aspiren a puestos de coordinación o candidaturas para el proceso de 2027 deben contar con una trayectoria impecable y una conducta ética intachable”.

Habría que revisar minuciosamente, porque pareciera que no tienen memoria. Hay un par de esos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que tienen cuentas pendientes.

No vayan a creer ustedes que la referencia es concretamente por Santiago Nieto Castillo, Carlos Torres Piña o Cruz Pérez Cuellar, quienes han sido señalados por sus propios compañeros de partido.

 

HISTORIAS

Ya habrá tiempo de analizar y comentar detalladamente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, donde para calmar las aguas se nombró a un presidente municipal en Juchitán (por cierto, dedicado a tareas de información y periodísticas) que cobraba como “aviador” en el Instituto Estatal de Educación Pública y era protegido de Emilio Montero, quien fue renunciado de la dirección general.

Recuérdese que el expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Miguel Quetu”, y Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado… Habría que preguntarse si la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la cromática para su imagen institucional es acorde a su funcionamiento y a las medidas legales que son aplicables a las fuerzas políticas de oposición. Ahora dejará el lila y violeta, para usar el gris. Muy a tono con su desempeño. ¡Albricias!

 

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SILENCIO ROTO

En Puebla no es “el tiempo de las mujeres”

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 1, 2026

Por

El mandatario poblano manda al carajo la frase insignia presidencial: “No llegué sola, llegamos todas” * El gobernador reaccionario (porque se opone al progreso político o social) mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Sólo para poner en contexto el título de esta colaboración en IMPACTO, se precisa: Reaccionario: Que se opone al progreso político o social.

Y aunque en las estructuras del poder la trama se hace ver como contenido trivial, más bien es tribal.

Con un horizonte sombrío y patético, el fondo implica una ofensa que, sin duda, daña y socava la figura presidencial.

Incluso quebranta un acontecimiento histórico que involucra la voluntad popular, la democracia y los ordenamientos constitucionales.

Pero para que los lectores ubiquen el contexto, se hace la aclaración que la intención no es magnificar los hechos, sino presentar en su justa dimensión los acontecimientos que encierran un profundo agravio.

Ignorarlos o banalizarlos implica irresponsabilidad y convertirse en cómplices de ofensas que humillan y representan una burla.

Al grano:

La llegada de la primera mujer a la Presidencia de México en 2024 bajo la frase insignia: “No llegué sola, llegamos todas”, tiene un simbolismo histórico y trascendente.

Significa un avance que modifica un auténtico rompimiento de moldes políticos y sociales.

Transformar estructuras anacrónicas, irracionales y afrentas legendarias que sucumbieron ante la voluntad democrática de una sociedad que, mediante el sufragio, hizo patente expresiones liberales y republicanas.

“Es tiempo de mujeres” encierra y contempla principios que se reafirman con el lema impulsado por la Primera Mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para visibilizar el papel histórico, la igualdad sustantiva y la llegada de las mujeres a los máximos cargos de toma de decisiones en el país.

Luego entonces resulta sorprendente el silencio y la complacencia de la estructura y maquinaria gubernamental ante las expresiones de menosprecio y deshonra hechas por un hombre del sistema.

Mas la confabulación no queda ahí. Además, involucra el silencio y la tolerancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

A lo que debe agregarse la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra, quien ha sepultado principios legales para tolerar abusos.

Como también el encubrimiento de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Laura Itzel Castillo, quien es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de la Mujer puede activar Alertas de Género en regiones del país cuyo índice de violencia sea alto.

Sin dejar fuera a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, teóricamente, “se encarga de supervisar el desarrollo político del país y contribuye en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, paz social, desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho”.

Generar y operar las políticas nacionales relacionadas con la prevención de violencia contra las mujeres y el sistema de cuidados; implementar los procesos formativos en el servicio público para erradicar todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, es tarea del gabinete presidencial.

Un gobernador misógino es el que provoca y remite al análisis de acontecimientos que en pleno Siglo XXI deberían estar desterrados y no ser encubiertos por el Gobierno de México.

Los hechos revelan y exhiben una doble moral.

Politólogo, legislador (diputado local y federal, senador de la República), presidente municipal y gobernador es Alejandro Armenta.

El mismo que apuntó: “Es delicado proponer a una mujer”.

Armenta Mier, el gobernador de Puebla, quien justificó nombrar hombres, tras señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo a mujeres.

Controversia que impacta en una realidad: Una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, es la Jefa de las Fuerzas Armadas, la cabeza de la Seguridad Nacional.

Un mandatario estatal que, entonces, debería impugnar la presencia de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de la República.

Porque aun cuando la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la declaración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, es “muy delicado” y “no fue muy afortunada”… no es suficiente.

Al margen de sus vaivenes acomodaticios y la demostración de carentes principios ideológicos (en julio de 2012 festinó ¡Felicidades a Enrique Peña Nieto! Vencimos al socialismo populista de la izquierda), el contexto de los acontecimientos es de suma gravedad.

Ahora, con la protección y ¿complicidad? de esos populistas, pisotea igualdades contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). a quienes se refería despectivamente y con desprecio, se ha atrevido a reprobar o criticar sus posturas, pasadas y actuales.

Armenta Mier mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género.

Y ante ese menosprecio, no pasa nada. Se toma como una gracejada que se festina.

Turbio como es, el gobernante -hechura a obra y gracia de Mario Marín, el famoso Gober Precioso- se encierra y refugia en su vitrina del cinismo.

Seguramente desconoce la frase que se ha proyectado en foros internacionales como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, destacando que el reconocimiento de derechos ya no permite regresiones.

Político rupestre, ese poblano fulmina a las mujeres y el “talentoso” pisotea derechos constitucionales. Bajo su visión condena y desacredita “El tiempo de mujeres”.

Debería tener en cuenta que en la actual LXVI Legislatura del Senado de la República hay 64 mujeres senadoras, lo que representa la mitad de los 128 escaños totales y se cumple con el principio de paridad de género.

Que en la actual Cámara de Diputados de México hay 253 mujeres diputadas, lo que representa el 50.6 % del total de las 500 curules.

Que en la composición actual de la Legislatura de ellas son de mayoría relativa 149 diputadas (electas por votación directa en su distrito).

Que por representación proporcional hay 104 (por la vía plurinominal mediante listas de partido).

Que la integración de la LXVI Legislatura marca un hecho histórico al superar por primera vez el 50% de presencia femenina en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Por supuesto que también ignora que en México hay aproximadamente 605 presidentas municipales y alcaldesas, lo que representa cerca del 25% al 30% del total de los municipios del país.

Que el país cuenta con 2,478 municipios y demarcaciones territoriales y el porcentaje de liderazgo femenino (según cifras recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales) destaca que la presencia de mujeres aumentó de manera importante en los últimos años, superando el 11.5% registrado una década atrás gracias a las medidas de paridad de género.

El estado de Puebla tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes (el quinto más poblado del país), está dividido administrativamente en 217 municipios.

Tiene una riqueza cultural y turística que incluye Pueblos Mágicos (como Cuetzalan, Atlixco, Zacatlán y Chignahuapan), famosas por su arquitectura, tradiciones y naturaleza.

Además, en su acervo histórico y cultural está la Gran Pirámide de Cholula y escenarios clave de la historia nacional como la Batalla del 5 de Mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Puede presumir su gastronomía por platillos mundialmente reconocidos como el mole poblano, los chiles en nogada, las cemitas y los dulces de camote.

En esa entidad la mayoría de los habitantes tiene como lengua materna el español al que el país reconoce como lengua nacional, pero puede ufanarse de contar con 67 lenguas indígenas de las 287 variedades lingüísticas que hay en el país.

Que Puebla fue uno de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como la mexica, tolteca, olmeca, totonaca, nahua, mixteca, zapoteca y otomí, entre otras.

Pero, lamentablemente, no puede presumir o jactarse de tener a un gobernante anclado en conductas antidiluvianas.

 

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