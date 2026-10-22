La 4T, exhibida por Alberto Anaya

Un error garrafal desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular por presión de EU

Los villanos de la política y cosas peores: Fernando Blumenkron Escobar, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Ríos Uribe, Alfonso Durazo, Francisco Garduño Yáñez…

EMMA ESPÍNDOLA

Alberto Anaya Gutiérrez es un político que conoce las entrañas del poder y las cañerías del sistema.

Nadie podría tacharlo de improvisado o de ser ignorante, de cómo se mueven los entretelones de la política mexicana.

Le ha tocado ser fontanero y verse premiado, con creces, por ser operador de maniobras electorales.

Tampoco es un imberbe, el mes que entra cumplirá 80 años, al que se pueda conformar con un caramelo para tranquilizarlo.

Además, lo ha sido por espacio de casi la mitad de su vida, dirigente eterno del Partido del Trabajo.

Domina la policromía ideológica, es un diestro y experimentado equilibrista para consumar acuerdos que se traducen en obtener cargos de elección popular y recursos financieros.

Por tanto, desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular, equivaldría a un error garrafal.

Líder de la agrupación Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, ha sido tres veces senador y cuatro ocasiones diputado federal.

Sabe de lo que habla cuando acusó públicamente que existió presión de Estados Unidos en la designación de coordinadores de Defensa de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) rumbo a los procesos electorales de 2027.

Es decir, que los defensores de la soberanía nacional aceptaron que Washington metiera la mano para el nombramiento de sus virtuales candidatos a las gubernaturas.

Tajante afirma que “Morena cedió a la presión de EU y se corrió al centro”.

Por si fuera poco, pone en duda que se logre concertar una coalición total para todos los procesos electorales del próximo año y advierte que en la 4T “no estamos trabajando en el interés de cerrar filas para enfrentar las agresiones” de Estados Unidos y de la derecha internacional.

Misteriosamente, aunque no tanto porque desde Palacio Nacional se esmeraron para encauzar que la postura no creciera, el señalamiento ha sido minimizado.

Sacado de una agenda política en la que la soberanía es una bandera proclamada y gritada a los cuatro vientos, pero que con la postura del legislador originario de Aguascalientes se ultraja.

Hombre de izquierda y figura de acuerdos para darle sustento al dominio del partido gobernante en los tres Poderes de la Unión, exhibe un procedimiento que no le es ajeno.

Quizá sea por eso que Morena terminó de definir a sus 17 precandidatos o coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con personajes alejados del radicalismo izquierdista.

Candidatos que se apegan al centro y a la derecha de la geometría política mexicana.

Anaya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, tiene un posgrado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidente de la Fundación de Estudios Sociopolíticos Económicos, Autogestión y Poder Popular, A. C. (FESEAPP), y concretamente acusa sobre la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos.

En 2013 fue premiado con el Reconocimiento 50 Aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por su solidaridad con las causas de Cuba.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente los señalamientos de Anaya, calificándolos de un “absurdo” y defendiendo la soberanía nacional.

Pero la polémica fue apagada con los extinguidores financieros para evitar una conflagración de un tema que supera lo delicado.

Nadie de los vociferantes y radicales defensores del partido en gobierno se tomó la molestia de referirse a la acusación de que la presión estadunidense es más fuerte de lo que esperábamos.

Sólo debe tenerse en cuenta, que el cuestionamiento no viene de un neoliberal o un reaccionario, sino de un aliado de la 4T.

Aunque tampoco puede ignorarse que Alberto Anaya es un ave de las tempestades, porque se ha visto involucrado en escándalos de lavado de dinero en el Partido del Trabajo (PT).

Como el desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT.

Recursos que estaban etiquetados para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), guarderías vinculadas al PT y controladas por Anaya junto a su esposa, y que fueron considerados como manejo turbio y desvíos de fondos públicos.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó en octubre de 2017 a Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), por su presunta vinculación con el delito de lavado de dinero.

Derivado de estas indagatorias, la autoridad ministerial ordenó el aseguramiento de cuatro cuentas bancarias vinculadas a Anaya, a su esposa Guadalupe Rodríguez y a integrantes de su entorno cercano.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.

Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

Dinero que era para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.

Con todo, Alberto Anaya exhibió como una parodia a la izquierda que es sustento de la 4T.

HISTORIAS

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal General del Estado de Morelos, quedó exhibido en caso de “El Güero Gym”, considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico.

Grupo delictivo que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado. Junto con la gobernadora Margarita González Saravia han sostenido una campaña mediática para presumir un estado tranquilo, que ahora es consumido por la violencia que incluye quema de unidades automotrices, inseguridad para la población y el caos en todo el oriente del estado. Los festejos ya fueron rebasados. Y no perder de vista que, también, es una herencia de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador y ahora diputado federal que se retrataba con jefes del crimen organizado… Rubén Ríos Uribe es un diputado local en Veracruz, con una inteligencia desbordada propuso invadir España y hacer monarca a AMLO.

Dicen los chavos que consumir esa madre en ayunas produce alucinaciones… El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, fue claro al manifestar que ganar una encuesta no necesariamente significa representar los principios del movimiento y que ganar encuestas mediante incentivos indebidos no garantiza el compromiso con los principios del movimiento. Tácitamente reconoce que los tramposos del partido guinda quisieron “chamaquear” a la dirigencia.

Habría que saber cuál es la opinión de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Tatiana Clouthier, Esthela Damián, Ismael Burgueño Ruiz, Rafael Marín Mollinedo y otros más al respecto. Porque incansablemente pregonaron que era dueños de la popularidad… La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial para llamar a los trabajadores del IMSS a evitar bloqueos. Curioso que cuando los militantes y simpatizantes del partido guinda lo hacen, ni siquiera se toman la molestia de conminarlos a no cerrar calles. Ejemplos sobran… Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, abierta tras el incendio de las instalaciones del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lo ocurrido el 27 de marzo de 2023 derivó en el fallecimiento de 40 migrantes y 27 resultaron lesionados, pero como es cercano al régimen no pasa nada. Ahora sólo falta que le hagan un homenaje y lo condecoren para que la impunidad sea total.