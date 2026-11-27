Otro gran éxito de OCES: Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Tito Double P, Grupo Frontera y Chencho Corleone destacan en el cartel del festival que se realizará este 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez

ERIC GARCÍA

La cuenta regresiva está por terminar. A sólo unas horas de que la Ciudad de México se convierta nuevamente en el punto de reunión de los amantes de la música urbana, el Coca-Cola Flow Fest 2026 se prepara para celebrar una nueva edición con un cartel que reúne a grandes figuras del reguetón, el trap, el hip-hop y los sonidos latinos.

Los próximos 28 y 29 de noviembre, el Autódromo Hermanos Rodríguez recibirá a miles de asistentes que disfrutarán de dos jornadas musicales en las que convivirán distintas generaciones y estilos.

Una vez más, OCESA será la empresa encargada de la organización y producción de este encuentro, que se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de música urbana en México.

Entre los artistas que generan mayor expectativa destaca Anuel AA, quien forma parte de los nombres principales del sábado 28 de noviembre.

Su presentación será uno de los momentos más esperados por los seguidores del género, en una jornada que también contará con figuras como Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Farruko, Zion, Tokischa y Grupo Frontera, agrupación que aportará una propuesta distinta al combinar los sonidos del regional mexicano con el ambiente del festival.

CARTLERA DOMINICAL

Para el domingo 29 de noviembre, la música continuará con exponentes de gran convocatoria como Ozuna, Kali Uchis y Yandel Sinfónico, además de Trueno, Tito El Bambino, Ñengo Flow, Dei V, Justin Quiles y Lenny Tavárez, quienes llegarán con su proyecto Superarte.

El cartel también incluye nombres como Eladio Carrión, Gabito Ballesteros, Eslabón Armado, Tainy, J Álvarez, FloyyMenor, Kybba, YSY A y El Malilla, entre otros artistas que representan diferentes vertientes de la música urbana actual.

La propuesta del Flow Fest no solamente está dirigida a los jóvenes que siguen las nuevas tendencias musicales, también representa una oportunidad para quienes crecieron escuchando los primeros éxitos del reguetón y desean reencontrarse con artistas que han marcado distintas etapas del género.

La presencia de figuras como Yandel, Tito El Bambino, Zion y Ñengo Flow aporta ese componente nostálgico que conecta con el público que ha seguido la evolución de estos ritmos durante las últimas dos décadas.

TIPS PARA DISFRUTAR EL FESTIVAL

Ante la expectativa de una importante asistencia, es conveniente tomar algunas precauciones para aprovechar al máximo la experiencia:

Planea tus horarios: revisa previamente los horarios oficiales y ubica a los artistas que más te interesa ver. Considera que habrá presentaciones simultáneas en diferentes escenarios.

Llega con anticipación: toma en cuenta los tiempos de traslado, el tráfico de la zona y los posibles filtros de acceso.

Utiliza ropa y calzado cómodos: serán dos jornadas de caminatas y varias horas de pie. Es recomendable llevar tenis cómodos y ropa adecuada para los cambios de temperatura.

Mantente hidratado: procura beber agua durante el evento y no esperes a sentir sed para hacerlo.

Cuida tus pertenencias: lleva únicamente lo indispensable, mantén tu teléfono y cartera en un lugar seguro y establece un punto de encuentro con tus acompañantes.

Organiza tu regreso: considera con anticipación las opciones de transporte público o servicios de movilidad. Si vas a consumir bebidas alcohólicas, evita conducir.

Consulta las políticas de acceso: revisa los objetos permitidos y las restricciones oficiales antes de salir de casa para evitar contratiempos en los filtros de seguridad.

Con una combinación de artistas consagrados, nuevas figuras y propuestas que cruzan distintos géneros, el Coca-Cola Flow Fest 2026 se alista para ofrecer un fin de semana de música y entretenimiento en la capital del país.

La cita está hecha para este 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde OCESA volverá a reunir a miles de seguidores en una celebración que confirma la fuerza que la música urbana mantiene dentro de la industria del espectáculo en México.