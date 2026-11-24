Naucalpan reduce 45% el robo de vehículos asegurados

Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 523 robos, frente a los 952 del mismo periodo de 2025 (-45%) y los 1,477 de enero-octubre de 2024 (-64.6%)

A nivel nacional, el municipio pasó del 3er lugar en 2024 al 12o. en 2026 y cayó del cuarto al trigésimo puesto en tasa por cada 100 mil habitantes

EL TOPO

Naucalpan registró una caída del 45% en el robo de vehículos asegurados durante el periodo enero-octubre de 2026 respecto al mismo lapso de 2025 y una reducción acumulada del 64.6% en comparación con enero-octubre de 2024, de acuerdo con el reporte de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Resultado de las acciones de seguridad, prevención y vigilancia impulsadas por el Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, en este 2026 las cifras son favorables; en los acumulados de enero a octubre, el municipio pasó de 1,477 robos de vehículos asegurados en 2024 y 952 en 2025 a 523 en 2026 -equivalentes a un promedio de 1.7 unidades diarias-, superando ampliamente la disminución reportada a nivel nacional (-18%), en el Estado de México (-20%) y en la Ciudad de México (-16%).

El descenso sostenido permitió que Naucalpan saliera de los primeros 10 municipios del país con mayor número de robos de vehículos asegurados, pasó del 3er lugar en enero-octubre de 2024 (1,477 robos) al séptimo lugar en 2025 (952) y al decimosegundo sitio en 2026 (523).

Entre los 234 municipios del país con 100 mil habitantes o más, descendió del cuarto lugar en 2024 (tasa de 177.0) al décimo lugar en 2025 (114.1) y al trigésimo sitio en 2026 con una tasa de 62.7 vehículos por cada 100 mil habitantes. Retrocedió del segundo lugar estatal en 2024 al tercer lugar en 2025 y al quinto sitio en 2026.

Pasó del segundo lugar en 2024 y el quinto lugar en 2025 al decimosegundo sitio dentro de la entidad mexiquense.

El reporte mensual de OCRA evidencia el cambio de tendencia respecto al punto más alto registrado en octubre de 2024, cuando se contabilizaron 186 robos en un solo mes (123 con violencia y 63 estacionados). En contraste, en septiembre y octubre de 2026 el total mensual se ubicó en 43 robos cada mes.

En particular, en octubre de 2026 se reportaron 13 robos con violencia (y 30 de vehículos estacionados), cifra muy por debajo de los 30 robos con violencia de octubre de 2025 y de los 123 registrados en octubre de 2024, lo que consolida los registros mensuales más bajos desde al menos enero de 2021.