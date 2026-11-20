El ‘tiro al blanco’ de los ataques sincronizados de Sheinbaum Pardo y de López Beltránn

En el “cuarto de guerra” de la 4T hay inquietud y preocupación porque el dueño del Grupo Salinas es visto como el aspirante más sólido y mejor visto por distintos sectores de la sociedad

MARCO ANTONIO FLORES***

Los ataques sincronizados contra Ricardo Salinas Pliego de parte de los dos personajes más cercanos al “presidente López Obrador” (el líder moral de la 4T), el hijo y la actual Presidenta, son coincidentes y parecen traer línea.

No es para menos, el otrora “amigo” y consentido empresario de AMLO se convirtió en el más férreo y poderoso enemigo del gobierno de la Cuarta Transformación desde que, en 2023, comenzó a cuestionar los malos resultados del sexenio del primer piso de la 4T.

Repito, la ofensiva es sincronizada, ¿será acaso que el “cuarto de guerra” morenista ve a Salinas Pliego como un peligro para el movimiento transformador?

¿Será que ya están preocupados, tanto en Palacio Nacional como en Palenque, por el “Tío Richi” y la creciente posibilidad de que se convierta en futuro candidato a la Presidencia de la República para 2030?

Aunque faltan cuatro años para la elección presidencial, hay que recordar que AMLO hizo campaña durante 18 años y la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se perfiló desde el primer año del sexenio anterior.

En la 4T hay inquietud, porque del lado opositor, Ricardo Salinas se ha erigido como el aspirante más sólido y mejor visto por distintos sectores de la sociedad.

Su activismo político lo ha colocado en los reflectores de medios de comunicación y analistas, que incluso siguen sus pasos rumbo a la siguiente elección presidencial.

La Mañanera, como la concibió su creador, el “presidente López Obrador” -como así lo llama la Primera Mandataria-, es el principal instrumento del gobierno de la 4T para, desde la tribuna presidencial, descalificar y atacar a los adversarios políticos y alimentar versiones que convienen a sus intereses. Los más recientes casos son el del empresario Ricardo Salinas Pliego y el del expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde, a quien se responsabilizó del supuesto “fraude” de la elección presidencial de 2006 -“bola de humo” por escándalo “Taddei”-.

El pasado 11 de noviembre se utilizó el micrófono presidencial para confrontar a Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas, toda vez que la Primera Presidenta salió en defensa de Andy López Beltrán, que dos días antes tuvo un enfrentamiento público con el magnate mexicano.

Andy publicó un video de 34 minutos respondiendo a señalamientos sobre su patrimonio, viajes y presuntos vínculos con contratos públicos y huachicol fiscal.

En la grabación, López Beltrán también cuestionó los negocios, adeudos fiscales y el pasado financiero de Ricardo Salinas. La Primera Mandataria respaldó públicamente el video los días 11 y 12 de noviembre de 2026, señalando que era importante que diera su versión y recomendó verlo para conocer la historia de cómo el empresario formó su fortuna.

Sheinbaum Pardo retomó los cuestionamientos sobre el rescate financiero de la empresa Salinas y Rocha durante la década de los noventa a través del Fobaproa. Claudia Sheinbaum apuntó que dicho rescate costó al erario cerca de 4,160 millones de pesos, mientras que posteriormente Elektra habría adquirido esas acciones por un valor menor (alrededor de 77 millones de pesos), lo que -según su postura- representó un beneficio indirecto para la expansión del grupo.

Ricardo Salinas Pliego rechazó las acusaciones en videos y publicaciones, calificando las declaraciones de la Primera Presidenta como “mentiras” y “verdades a medias”.

Salinas Pliego aceptó el reto de abrir los expedientes, pidiendo que la autoridad transparente por completo los archivos del Fobaproa y del IPAB, pero también lanzó cuestionamientos y críticas contra el gobierno y personajes cercanos a la autodenominada Cuarta Transformación.

Ricardo Salinas había cuestionado a Andy por supuestas “transferencias de Amílcar a Suiza”, en referencia a las investigaciones periodísticas que señalan que el empresario Olán Amílcar -mejor amigo y socio de Andy- se mudó al país europeo y que se le hicieron envíos de dinero millonarios desde México.

Asimismo, se refirió a audios que ha publicado el medio Latinus sobre los supuestos enjuagues de Olán y que mencionan presuntos tratos con un hermano de López Beltrán, Gonzalo, a lo que reviró Andy: “No existe un solo audio en el que participe mi hermano. Y te reitero, no tengo socios, prestanombres o cómplices, como pretendes acusar sin ninguna prueba” y lo señaló de estar detrás de una campaña de “guerra sucia, calumnias y mentiras” contra él, su padre y Morena a través de los programas de TV Azteca.

PODEROSO EMPRESARIO

El magnate mexicano es un poderoso empresario, presidente de Grupo Salinas, que incluye 14 empresas en sectores económicos, servicios financieros, comercio especializado, telecomunicaciones y medios de comunicación.

Consolidó Fundación Azteca como un centro educativo. En 2023, fundó la Universidad de la Libertad (UL), que a la fecha ha sido reconocida como la universidad más innovadora de México y la tercera más innovadora de América Latina por el World University Rankings for Innovation (WURI).

El ranking WURI ubicó a la UL en el lugar 278 de 1,500 universidades evaluadas a nivel global, superando a instituciones de gran prestigio como Cornell University, University of Melbourne, London Imperial College o la UNAM.

“La UL es el núcleo donde los inconformes se encuentran y las cosas sí suceden. Aquí los límites se desafían, los sueños se materializan y las ideas se convierten en acción”.

Su filosofía es transparente. Está claro que el “Tío Richi” representa un peligro para Palacio Nacional.

CONFRONTACIÓN, EL ORIGEN DE LOS ATAQUES

Desde 2023, el fundador y presidente del Grupo Salinas confrontó abiertamente a su examigo Andrés Manuel López Obrador cuando dijo: “Puedo ver más claramente en lo que han convertido a mi país los malos liderazgos: un país marcado por pésimas decisiones, liderazgos corruptos que buscan crear profundas divisiones. Hoy la política se basa en acusar y dividir, en enfrentar a unos contra otros, en enfrentar a quienes abrazan a los delincuentes contra quienes quieren combatirlos”.

El magnate fue muy valiente y no tuvo empacho en señalar errores en la gestión del presidente López Obrador.

En abril de 2024, la relación entre los ex “amigos” había alcanzado un nivel de insultos y temas personales que trascendieron más allá de las Mañaneras y las redes sociales.

Salinas llamó “gobiernícola mentiroso” a López Obrador a través de un mensaje en X, luego de que el mandatario criticó la campaña en los programas de TV Azteca contra la reforma oficialista sobre el sistema de pensiones.

El dueño de TV Azteca acusó al gobierno de la 4T de corrupto, a lo que AMLO reviró: “Que presente pruebas”.

En noviembre de 2023, el empresario mexicano había dicho: “el país se sigue cayendo a pedazos, inseguridad, salud, justicia, educación, no hay resultados”.

El pleito escaló ante el esfuerzo del gobierno por cobrar al Grupo Salinas deudas millonarias en impuestos, que el magnate, después de largos litigios, sigue pagando a través de un convenio judicial.

Salinas Pliego, además de ser uno de los empresarios más ricos del país, ha incursionado con múltiples iniciativas sociales, culturales e incluso políticas que viene realizando desde hace muchos años, a través de Fundación Azteca, con temas de atención social en salud, educación y medio ambiente.

El Centro Ricardo Salinas y la Universidad de la Libertad son espacios que buscan impulsar el desarrollo de ideas que contribuyan a la transformación del país, teniendo como base seis líneas de trabajo o pilares: Libertad, Estado de Derecho, Educación, Liderazgo, Arte y Cultura, e Innovación y Emprendimiento.

La iniciativa está integrada por los programas: Arte & Cultura, Caminos de la Libertad y Kybernus. Hay quienes creen que el empresario comenzó a ser exitoso a partir de 1993, cuando ganó la licitación para adquirir paquete de medios que privatizó el gobierno federal, con lo que nació TV Azteca, sin embargo, hay que recordar que el empresario viene de una familia regiomontana que desde inicios del siglo XX ya tenía grandes negocios de muebles y comercio.

Luego de adquirir TV Azteca, Ricardo Salinas se concentró en la administración de la empresa y -gracias a la ruptura de ciertos paradigmas de la industria- rompió el monopolio Televisa y en pocos años logró capturar el 40% de la audiencia, lo que la consolidó como la segunda mayor productora de contenidos para televisión en español en todo el mundo.

Salinas cuenta con una sólida preparación académica que le ha permitido su amplia visión en los negocios y en el ámbito socio-político del país.

Contador Público con mención honorífica por el ITESM, Maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Tulane, Nueva Orleans, y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Es innegable que Ricardo Salinas Pliego se ubica como un gran líder del México actual y todo indica que es viable que se convierta en fuerte y serio candidato presidencial para 2030.

México reclama un auténtico liderazgo para dirigir los destinos del país, que consolide el brillante futuro que aguarda a México.

Un líder que propicie el despegue definitivo del país, que ponga en marcha las políticas públicas que requiere México, para afrontar el siglo XXI con éxito y lograr una nación próspera, justa y democrática.

Un México con crecimiento económico sostenido y con mejores condiciones de bienestar, en educación, ciencia, cultura, salud, seguridad e infraestructura… y para lograr eso Ricardo Salinas Pliego cumple con todas las cartas credenciales, de ahí que sea un peligro para Morena, un partido que quiere demostrar que llegó para quedarse.

Los ciudadanos y millones de mexicanos tienen la última palabra… y el pueblo manda.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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