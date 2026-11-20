El convenio fue suscrito por el Mtro. Reyes Humberto de las Casas Muñoz, director general del Cobach, y el Dr. Ignacio Damián López Tolosa, rector de Unidep, con el objetivo de fortalecer la preparación de los estudiantes y desarrollar acciones relacionadas con la salud y el bienestar de ambas comunidades educativas

ARMANDO GARCÍA

Estudiantes de Fisioterapia, Enfermería y Psicología de la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep) tendrán nuevos espacios para realizar prácticas clínicas y servicio social en Chihuahua, como resultado de un convenio de colaboración académica firmado con el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach).

El acuerdo, firmado el pasado 3 de septiembre, busca acercar a los universitarios a experiencias que complementen su formación académica y les permitan aplicar los conocimientos adquiridos durante sus carreras en actividades relacionadas con su futuro campo profesional.

El convenio fue suscrito por el Mtro. Reyes Humberto de las Casas Muñoz, director general del Cobach, y el Dr. Ignacio Damián López Tolosa, rector de Unidep, con el objetivo de fortalecer la preparación de los estudiantes y desarrollar acciones relacionadas con la salud y el bienestar de ambas comunidades educativas.

DE LAS AULAS A LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Estudiantes de las licenciaturas en Fisioterapia, Enfermería y Psicología podrán realizar su servicio social y prácticas clínicas en instalaciones de Cobach Chihuahua.

Durante estas actividades tendrán la oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos durante su formación y desarrollar habilidades propias de su especialidad mediante funciones acordes con su preparación académica.

Ambas instituciones participarán de manera coordinada en la planeación y seguimiento de las actividades. Los estudiantes contarán con acompañamiento durante sus prácticas y podrán recibir asesoría técnica para el desarrollo de las funciones que les sean asignadas.

Unidep forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, quien integra instituciones y alternativas de formación para diferentes etapas educativas.

La colaboración busca facilitar la continuidad académica de los jóvenes que concluyen el bachillerato y ofrecerles nuevas alternativas para desarrollar su proyecto profesional a través de las licenciaturas de la universidad.

La iniciativa se integra a la propuesta educativa de Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, orientada a ampliar alternativas de formación y vinculación académica.