Vinculados a proceso los presuntos responsables de quebrantar el patrimonio y la operación administrativa del grupo educativo

El juez de la causa estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria

El sector inmobiliario, fundamental en nuestro crecimiento económico, aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Autoridades judiciales del Estado de México determinaron la vinculación a proceso de quienes presuntamente son responsables de abuso de confianza por más de 15 millones de pesos en contra del Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, también conocido como Grupo CUDEC.

Las pruebas presentadas por el Consejo de Administración del Grupo ante el Ministerio Público mexiquense, quien consignó la carpeta de investigación, fueron suficientemente valoradas por el juez de control del distrito judicial de Tlalnepantla, Alejandro Rosales Díaz, para proceder formalmente en contra de Angélica “N”, exrectora del centro educativo, y de Juana Aidé “N”, quienes participaron en los actos para quebrantar el patrimonio y la operación administrativa del grupo educativo.

Desde el primer momento que sucedió el ilícito, Grupo CUDEC inició trabajos para encontrar y presentar todo tipo de evidencias y pruebas físicas, videos, grabaciones, expedientes, documentos y lo que resultara necesario para que la autoridad pudiera determinar la responsabilidad de quienes intervinieron en los hechos.

El pasado 6 de noviembre, la parte acusadora fue notificada de la vinculación a proceso de las personas que presuntamente causaron daños administrativos y económicos que afectaron gravemente la vida académica y de los estudiantes, al no poder recibir a tiempo sus títulos y certificaciones.

Cabe recordar que el 24 de octubre de 2025, la exrectora con un grupo de personas irrumpieron en las instalaciones del CUDEC para sustraer documentación oficial, bancaria y fiscal, equipos de cómputo, dispositivos de acceso a cuentas bancarias, contratos, las facturas de 18 vehículos, joyas y dinero en efectivo.

Asimismo, Angélica “N” recibió en sus cuentas personales, de forma indebida, transferencias bancarias de las cuentas del Grupo Educativo, por cerca de 15 millones de pesos.

En octubre de 2025, con la intervención de la hija de la exrectora, Fernando René “N”, representante legal de DSM, S. A. de C. V., suspendió la plataforma digital del Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas, con lo que interrumpió trámites administrativos y académicos, incluso los correspondientes a la emisión de títulos y grados, lo que afectó a cerca de siete mil estudiantes.

A pesar de este daño, la institución recuperó el sistema digital y los expedientes para funcionar de manera regular en la atención de la comunidad estudiantil, padres de familia, académicos y proveedores que han puesto su confianza en Grupo Educativo CUDEC.

El Grupo Educativo CUDEC siempre estuvo en la mejor disposición de colaborar plenamente con las autoridades de procuración y administración de justicia para que, con las evidencias compiladas, pudieran integrar su propia averiguación.

Cabe señalar que el juez de la causa estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

El Grupo Educativo CUDEC, para tranquilidad de la comunidad estudiantil y padres de familia, hizo todo lo posible para no afectar la vida académica y mantiene su compromiso de construir una sociedad más justa y equitativa, donde la educación sea accesible para todos y se fortalezca como motor de cambio.

APOSTILLA

El LV Congreso Internacional Inmobiliario -organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en su 70 aniversario- reunirá a más de mil miembros de la industria inmobiliaria de ocho países y líderes de los organismos empresariales de México, quienes disertarán sobre los desafíos del mercado inmobiliario, las perspectivas de la inversión en 74 áreas del sector, el cual aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que es fundamental en nuestro crecimiento económico.

Participarán en el Congreso desarrolladores, inversionistas, emprendedores, brókeres hipotecarios y tomadores de decisiones.

Habrá ponentes internacionales que hablarán sobre la tecnología, la Inteligencia Artificial y nuevos proyectos en la materia.

Los inversores abordarán temas como el acceso a la vivienda, el financiamiento, así como el nicho de oportunidades que hay en el arrendamiento.

En otras áreas se contemplan paneles sobre certeza jurídica y las perspectivas empresariales de inversión en esta industria, así como prevenir el lavado de dinero.

Uno de los objetivos de la AMPI -coincidieron la presidenta de la Asociación, Jenny Althair Rivas Padilla; la vicepresidente Maricela Rodríguez Pereyra, y el director general, Saúl Barrientos Ávila- es la certificación de sus miembros y la capacitación permanente para que estén preparados para las transformaciones que sufre el país y respondan con ética y profesionalismo ante los retos del mercado internacional.

Este foro, al que asisten dirigentes inmobiliarios de 100 países, será una ventana de oportunidades para inversionistas y empresarios inmobiliarios no sólo de la venta, compra y arrendamiento de casas, sino de parques industriales, nearshoring, sector logístico médico y centros de datos que cuentan con 115.1 millones de metros cuadrados y más de 70 áreas que componen la industria inmobiliaria.

Este diálogo busca abrir espacios de colaboración, identificar retos comunes y visibilizar oportunidades para para fortalecer la actividad inmobiliaria y su contribución al desarrollo económico de México, al que aporta el 5.4 por ciento del Producto Interno Bruto.

El LV Congreso Internacional Inmobiliario se llevará a cabo el 18 y 19 de noviembre en el World Trade Center de la CDMX.