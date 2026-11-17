Una gran figura del PRI rumbo al 2027 en Tlalnepantla, Estado de México

La exalcaldesa mantiene presencia territorial y actividad partidista

El PRI enfrenta el reto de definir sus perfiles para competir en las elecciones intermedias de 2027

ILDEFONSO GONZÁLEZ

La contienda municipal de 2027 se perfila como un proceso complejo para todas las fuerzas políticas. Al tratarse de elecciones intermedias, sin una elección presidencial que acompañe la boleta, los partidos tendrán que competir con sus propias estructuras, propuestas y resultados, en un escenario donde también pesará la evaluación ciudadana de los gobiernos en funciones.

En este contexto, el PRI enfrenta el desafío de recuperar espacios políticos y definir una candidatura que le permita conectar nuevamente con los habitantes de Tlalnepantla, Estado de México.

Entre los nombres que forman parte de la conversación política se encuentra Denisse Ugalde Alegría, expresidenta municipal y una de las figuras identificadas con el priísmo local.

Ugalde Alegría gobernó Tlalnepantla durante el periodo 2016-2018. Es destacable que durante su administración se desarrollaron políticas públicas en materia de educación, cultura, mejora regulatoria y seguridad vecinal, además de acciones orientadas al saneamiento de las finanzas públicas.

Uno de los elementos que sus simpatizantes consideran relevante es que su actividad política y social no se ha limitado a los periodos en los que ha ocupado cargos públicos.

Actualmente mantiene presencia territorial mediante jornadas de apoyo a la economía familiar y acciones altruistas, además de participar en las actividades del PRI como Defensora de México.

Para los sectores priístas que respaldan su trayectoria, su experiencia como alcaldesa, conocimiento del municipio y contacto con la ciudadanía son elementos que deben tomarse en cuenta al momento de definir quién representará al partido en 2027.

Denisse Ugalde, quien se identifica como priísta de corazón y Defensora de México, mantiene su participación partidista y sostiene que la cercanía con las familias debe ser una prioridad del trabajo político.

Así, rumbo a 2027, su nombre forma parte de la discusión sobre el futuro del PRI en Tlalnepantla, donde la experiencia de gobierno, el trabajo territorial y la renovación de propuestas serán temas centrales para una contienda en la que los ciudadanos tendrán la última palabra.