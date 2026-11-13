Vargas del Villar, senador “perrón” y leal con las mascotas

Pide garantizar su traslado seguro por vía aérea y terrestre

Ausencia de criterios uniformes provoca que en algunos casos se les excluya del servicio, expresa el vicecoordinador de los legisladores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que, aunque desde 2024 la Constitución Política establece el deber del Estado de garantizar el bienestar de los animales, incluidos los domésticos y de compañía, la legislación vigente aún no se ha armonizado para garantizar su traslado seguro por vía aérea y terrestre.

Refirió que cada empresa de transporte de pasajeros establece sus propias políticas para movilizar mascotas, entre las que se encuentran los requisitos de documentación sanitaria, las dimensiones de las cajas transportadoras, las restricciones de peso, los horarios de documentación, las tarifas y las condiciones de aceptación.

“Aunque parte de estas diferencias responden a razones operativas o sanitarias, la ausencia de criterios mínimos uniformes provoca confusión, cargas administrativas innecesarias y, en algunos casos, negativas injustificadas en la prestación del servicio, lo que ocasiona que se excluya a los animales domésticos”, añade Vargas del Villar.

Para resolver estas inconsistencias, el legislador panista presentó una iniciativa para reformar las leyes de Aviación Civil; de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; Federal de Protección al Consumidor; y General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de incorporar principios generales que orienten la actuación de las autoridades y de los prestadores de servicios, con estándares mínimos, para el transporte seguro y con bienestar de las especies de compañía.

Su propuesta, turnada a las Comisiones Unidas de Defensa de los Consumidores; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y Estudios Legislativos Primera, propone garantizar información clara para los usuarios, además de simplificar los trámites administrativos cuando ello sea compatible con la normatividad en materia de sanidad animal y seguridad del transporte.

Enrique Vargas expuso que existe una tendencia internacional para establecer reglas claras que permitan el transporte de los animales de compañía bajo condiciones objetivas de seguridad, higiene y protección.

Tal es el caso de Europa y Estados Unidos, donde también se han implementado procedimientos uniformes para aceptarlos cuando viajan en cabina, en compañía de sus dueños o en compartimentos especializados.

Planteó estipular en las cuatro leyes que las empresas de servicios de transporte de pasajeros garanticen el traslado de animales domésticos o de compañía en condiciones compatibles con el bienestar, y proporcionar a sus dueños información clara, completa y accesible respecto de los requisitos, restricciones, costos, condiciones del servicio, procedimientos y protocolos aplicables.

La armonización normativa, destaca Vargas, permitirá que los distintos modos de transporte federal adopten estándares mínimos comunes, en favor de una regulación más uniforme, eficiente y congruente con el nuevo marco constitucional de protección y cuidado animal, así como con la expedición de protocolos correspondientes.