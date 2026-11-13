Los ataques crecen y fortalecen a Ale Rojo

Para coraje guinda, las encuestas señalan que goza de la preferencia ciudadana

Existe desesperación en el “cuarto de guerra” morenista y ya no saben qué hacer… lo único que se les ocurre es la “guerra sucia”, pero eso catapulta todavía más a la alcaldesa de la Cuauhtémoc

HUGO OLIVO

Mientras más se acerca el 2027, aumentan más los ataques contra Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc… pero eso la fortalece y crece más su imagen en colonos y vecinos de dicha demarcación.

Para coraje guinda, las encuestas señalan que goza de la preferencia ciudadana… y es que su brillo “opaca” cualquier lodazal que la quieran embarrar, que han sido muchas, pero al final ha salido avante.

Existe desesperación en el “cuarto de guerra” morenista y ya no saben qué hacer… lo único que se les ocurre es la “guerra sucia”, pero eso catapulta todavía más a la alcaldesa de la Cuauhtémoc… y es que contra su imagen y carisma -un don que no cualquiera tiene ni se compra en cualquier tienda- nadie puede.

“GUERRA SUCIA” LA CATAPULTA

Rojo de la Vega Piccolo acusa a Morena de encabezar una campaña digital en su contra que consiste en más de 800 publicaciones en redes sociales en el último mes.

En conferencia de prensa, Alessandra Rojo de la Vega acusa que actores políticos de Morena han utilizado temas como el envenenamiento de perros en la demarcación para atacarla a través de diferentes plataformas digitales.

“Nada más en un mes, del 1 de octubre al 2 de noviembre, en X, TikTok, Instagram, Facebook, cada una de estas publicaciones con su fecha, su hora, su enlace respectivo. Encontramos 51 historias distintas, 792 publicaciones y más de 6 millones de vistas en apenas 32 días.

“Y no es sólo la cantidad, es la manera en la que estas se difunden todos los días, detrás de ellas hay campañas, hay señalamientos a los cuales les invierten millones y millones de pesos”, añade.

La edil detalla que su equipo ha realizado un análisis de las publicaciones negativas en su contra y, sin mencionar sus nombres, dijo que se detectó que en estas participan el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila; la presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández; y precandidatas morenistas a la alcaldía Cuauhtémoc.

“Nuestro análisis identifica una coordinación de Vocería de Morena apoyada por boots, por redes que amplifican los mensajes. Han escogido voceros nacionales para tratar de difamar a este gobierno, no es sólo una persona”.

Asevera que se trata de un “golpeteo sistemático” y que analiza presentar una denuncia por daño moral en relación a estos hechos.

POR LAS NUBES SU EVALUACIÓN

Rojo de la Vega se colocó en el primer lugar del ranking de aprobación de alcaldes de la Ciudad de México, elaborado por Polls MX by Research.

La medición correspondiente a noviembre de 2026 muestra que los primeros puestos están ocupados por representantes de distintas fuerzas políticas, con porcentajes superiores al 58%.

De acuerdo con los resultados, Rojo de la Vega, del PAN, encabeza la lista con 63.9% de aprobación. En segundo lugar aparece Janecarlo Lozano, alcalde de Gustavo A. Madero por Morena, quien alcanzó 63%.

El tercer puesto corresponde a Javier López Casarín, de Álvaro Obregón, con 61.5%, mientras que Fernando Mercado, titular de Magdalena Contreras y militante de Morena, obtuvo 60.9 por ciento.

No cabe duda que sólo una activista y feminista con vALEntía como ROJO puede enfrentar y vencer al oficialismo. Al tiempo.