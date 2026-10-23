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IMPACTUS

García Harfuch y Vargas del Villar, aliados para recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas

Publicado

Hace 2 horas

en

  • Dos grandes gallos para el 2029 y 2030
  • El vicecoordinador de los senadores panistas respalda la estrategia de seguridad del titular de la SSPC

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, manifiesta su respaldo a las decisiones en materia de seguridad y afirma que este tema debe mantenerse al margen de las diferencias partidistas.

El posicionamiento se realizó durante la comparecencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El legislador panista señala que todas las fuerzas políticas deben sumar esfuerzos para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan al país, al considerar que recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas es una responsabilidad compartida.

Con ello destaca la importancia de privilegiar la colaboración sobre los intereses partidistas en las decisiones relacionadas con la seguridad pública.

De esta manera Enrique Vargas y Omar García son unos aliados y buscan la paz y tranquilidad de los millones de mexicanos.

Es por todos sabido que Vargas domina las encuestas para regresar a su tierra Huixquilucan, Estado de México, pero su meta no termina ahí: él tiene la mira puesta en el 2029, pues es un hombre de retos con un horizonte político halagador.

Y de Omar García Harfuch ya está dicho todo, es un funcionario de resultados y goza de la preferencia ciudadana.

Sabemos, y él mismo lo ha dicho, tiene mucho trabajo por delante y está enfocado en la seguridad de las millones de familias mexicanas, por lo que no puede pensar en otra cosa.

Pero con todo respeto, don Omar García Harfuch, el pueblo te quiere y desea verte en la boleta presidencial del 2030, el país requiere personas como tú para que al país le vaya bien.

Repito, el pueblo quiere verte en el 2030…. y el pueblo manda.

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IMPACTUS

“Joder a México”

Publicado

Hace 4 semanas

en

septiembre 25, 2026

Por

¿Fue el egoísmo y codicia de EPN y su círculo más cercano los culpables de la actual situación del país?

 

JRBT

 

Hace casi 10 años, en un evento con especialistas del mundo financiero, el expresidente Enrique Peña Nieto lanzó el mantra que quizá lo persiga el resto de su vida: “Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando… cómo joder a México”.

Pocos años después, la sucesión presidencial del 2018 la ganó -sin ningún tipo de contratiempos por parte del gobierno federal- el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto, en algún momento habrá estado consciente del futuro de este país en manos del que en su momento fue considerado “un peligro para México”, sus asesores económicos y políticos jamás le habrán informado de lo factible que era que este personaje aplicara cada uno de los puntos del Foro de Sao Paulo… o sus expertos en seguridad y espionaje jamás le habrán advertido de sus presuntos lazos con los cárteles del narcotráfico.

Dudo mucho que no lo hayan hecho y, a pesar de todo ello, fue recibido con las puertas abiertas en Palacio Nacional.

Muy diferente fue la sucesión del expresidente Vicente Fox Quesada.

Aun con el cisma dentro del PAN que significó la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa, cerraron filas para evitar por cualquier medio que el candidato del PRD les ganara la elección, alertas ellos sí de la victoria que representaba para el país de este personaje.

 

VOLUNTAD DEMOCRÁTICA

La respuesta oficial a la victoria del candidato de la coalición de izquierda fue la “voluntad democrática” del gobierno del último presidente priísta.

Fueron los electores y sólo ellos los que decidieron en las urnas el resultado de las elecciones presidenciales del año 2018.

Nada tuvo que ver el gobierno federal en ese resultado y en realidad así lo creemos. No metieron jamás las manos para apoyar al candidato del oficialismo dejando su campaña a la deriva y sin alguna posibilidad de triunfo.

Incluso bloqueando la desesperada posibilidad de una candidatura conjunta con el candidato de Acción Nacional, algo que innegablemente hubiera complicado enormemente la posibilidad del triunfo del candidato de Morena.

Esta inacción programada o “democrática” ha causado fuertes sospechas del presunto contubernio del gobierno saliente con el candidato de la coalición de izquierda.

 

IMPUNIDAD

Mucho se ha hablado de la sospechosa ausencia de Enrique Peña en los encarnizados y salvajes embates del gobierno de la 4T en contra de cada uno de los expresidentes actuales. De la total ausencia de cualquier investigación en contra de él o alguno de sus más cercanos colaboradores como Luis Videgaray o Miguel Ángel Osorio Chong, quienes formaron en su gobierno lo que fue llamada la “Triada”.

La escandalosa, apacible y amorosa vida social del expresidente contrasta radicalmente con las de sus contrapartes expresidenciales que son mencionados un día sí y otro también cuando el tema de las Mañaneras se queda sin titulares de relevancia.

Y así llegamos a septiembre de 2026 con una inseguridad desbordada, a un paso de perder el grado de inversión, con investigaciones por narcotráfico y corrupción del gobierno de los Estados Unidos a varios miembros prominentes del pasado y actual sexenio, con la deuda más grande de la historia del gobierno mexicano, con un panorama negro en materia económica, terrorismo fiscal y extorsión del SAT y el IMSS a todas las empresas cautivas del país… y con esta Casa Editorial vendiendo el cabezal de IMPACTO (la decana y primera revista política de México) para poder sobrevivir.

Al final de cuentas da la apariencia que por “salvarse” él y su más cercano círculo, el expresidente Enrique Peña Nieto logró lo que tanto -según él- intentó evitar y literalmente JODIÓ a México.

 

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Muchos suspiran por la Cuauhtémoc, pero todos “expiran” ante la imagen de Ale Rojo

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 27, 2026

Por

Las encuestas avalan que nadie le hace sombra a la alcaldesa * Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la activista y feminista dentro de los primeros lugares de aprobación ciudadana en la Ciudad de México

 

EL TOPO

 

Todavía no están los tiempos para hacer precampaña, pero ya muchos guindas se apuntan para ir por “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

Bajo el argumento de coordinadores de la defensa de la Transformación y la soberanía nacional, se brincan la ley para no aparecer como precandidatos… y para no caer en actos anticipados de campaña, realizan sus famosas “asambleas informativas”.

Todo lo hacen para iniciar precampañas antes que los demás y llevar ventaja ante el electorado.

Bien dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero esto es brincarse las trancas… y para otros es trampa… y para muchos es la interminable “guerra sucia” en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Y es que los morenistas suspiran por la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, ya están en plena precampaña y no hay quién los pare.

Los suspirantes están desbocados por posicionar su imagen, regalan bolsas, pintan bardas, pegan calcomanías, pero, repito, lo grave es que violan la legislación.

Como están las cosas, entre los guindas se harán pedazos para conseguir a como dé lugar la candidatura, se romperá la mentada unidad y elegirán a la abanderada que presuntamente le dé batalla a Rojo de la Vega Picoolo.

Hasta hoy, y a “ojo de buen cubero”, no hay alguien que le pueda hacer sombra… perdón, sí, sí puede haber alguien que le sirva, pero como sparring de sombra.

No es por criticar, pero unos están muy chavos, otros muy quemados y otros sólo obedecen órdenes, aunque en política están perdidos.

Las encuestas demuestran que tiene preferencia ciudadana, pero lo más importante: Todo lo ganado es gracias a su carisma y a los grandes resultados que ha logrado Alessandra durante su gestión.

Su compromiso, de que la Cuauhtémoc tenga la mejor administración en toda su historia, lo ha cumplido con creces.

Ante los hechos, con ALE sALE una buena administración y vALE mucho para la oposición. Nada que objetar para la Star de las redes sociales.

Ah, una información a resaltar: Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la alcaldesa de la Cuauhtémoc dentro de los primeros lugares de aprobación en la capital.

 

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Ale Rojo, con agallas para hacerle frente a los gandallas

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 20, 2026

Por

La activista y feminista tiene la mira puesta en el 2027 * La alcaldesa de la Cuahtémoc está lista para buscar su reelección * Lidera eventos con el PRI y el PAN y se reúne con la dirigencia de ambos partidos

 

ARMANDO GARCÍA

 

Es innegable que Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, está lista para dar la batalla el próximo año y conservar “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

Un reto titánico, pero no imposible, ya demostró que tiene agallas para hacerle frente a los gandallas que se han apoderado de las calles del Centro Histórico de la capital del país.

Para muestra un botón: le ganó la partida al Monrealato cuando nadie daba un peso por ella, vino de atrás y poco a poco fue creciendo como la espuma, yegua que alcanza gana y venció a Caty Monreal, pese a sus impugnaciones en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

En las elecciones del año que viene en la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc será una de las contiendas más tensas y duras de la capital nacional.

La alcaldesa Rojo de la Vega Piccolo no se duerme en sus laureles y ya trabaja en su reelección. El fin de semana pasado encabezó un evento junto a la dirigencia del PRI y, este lunes, estuvo en primera fila durante la presentación del informe de la presidenta panista de San Lázaro, Kenia López Rabadán.

Las señales son claras y políticamente son muy importantes.

La primera sucedió el sábado 15 de agosto, cuando lideró un evento con el presidente del PRI local, Israel Betanzos.

“En Cuauhtémoc todos vamos juntos para sacar al narco- régimen del poder”, publicó en sus redes sociales en momentos en los que la 4T lidera uno de los momentos más tensos y duros con el presidente del tricolor, Alejandro Alito Moreno, a quien buscan desaforar por las denuncias que hay en su contra.

La segunda señal política sucedió este lunes 15 de agosto. En San Lázaro, la alcaldesa estuvo presente en la primera fila durante la presentación del informe de gestión de la presidenta panista de la Cámara Baja, Kenia López.

“Una mujer firme, valiente y comprometida con México. En tiempos que exigen contrapesos, defender las instituciones, alzar la voz y dar resultados importa más que nunca”, declaró en sus redes sociales, donde convocó a la lideresa de Acción Nacional “seguir construyendo juntas”.

No es un secreto que Alessandra Rojo de la Vega buscará su reelección en el 2027, donde apostará por alcanzar un segundo mandato que le permita perfilarse hacia el plato fuerte del 2030: la Jefatura de Gobierno.

Para que Alessandra Rojo logre este objetivo, será muy vital la unidad entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

De no ir juntos, le harán el trabajo a Morena sin hacer nada y todo se irá a la borda. Debe seguir el trabajo conjunto que le permita a Rojo repetir en el 2027.

Por lo pronto, durante el fin de semana pasado se evidenciaron los primeros gestos en la búsqueda de esta cruzada electoral.

 

LOS SUSPIRANTES

Como se dijo en días pasados, ya hay muchos suspirantes del partido guinda para ir por la Cuauhtémoc, una alcaldía que no han ganado desde 2021, cuando obtuvo el triunfo Sandra Cuevas.

Ale está lista y preparada para enfrentar lo que venga, sabe bien que la “guerra sucia” seguirá en su apogeo y que Morena hará todo lo posible, y hasta lo imposible, para recuperar la alcaldía.

En este marco, ya hay varias figuras que levantan la mano, como el vocero en San Lázaro, Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”; las diputadas locales Diana Sánchez Barrios y Leonor Otegui, el concejal Emilio Villar y hasta se menciona a Luisa María Alcalde.

Entre ellos se harán pedazos… bueno, la encuesta decidirá quién será el ganador o la ganadora, de ahí saldrá el rival o la rival de la también activista y feminista.

Así está el panorama y la 4T quiere la revancha para llevarse una de las elecciones más importantes de la capital del país.

Un punto importante será el rol que podría tener Somos México, pues el partido nuevo le podría quitar varios puntos de votos en algunas demarcaciones. Entre ellas, por ejemplo, la alcaldía Cuauhtémoc, donde la alianza entre el PRI y el PAN podría sufrir una merma considerable que podría poner en riesgo la hegemonía opositora en la capital de la capital.

Ale Rojo sabe esta situación y tenderá puentes de comunicación para asegurar la unidad y robustecer su estrategia electoral para conquistar un segundo mandato consecutivo.

 

LA RESISTENCIA NO TIENE VIGENCIA

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Rojo de la Vega Piccolo, con el apoyo de ciudadanos, anunció el inicio de la “Resistencia Democrática” en la Ciudad de México.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Rojo de la Vega subraya que el encuentro no se trata de un mitin político ni de un evento partidista, sino de un llamado abierto a la organización social.

“El 31 de agosto no habrá espectadores, habrá protagonistas. No es un mitin, ni evento. Es un llamado. Porque cuando un gobierno traiciona al pueblo, resistir es un deber”, expresó la alcaldesa.

Alessandra Rojo de la Vega afirma que el objetivo del encuentro es fomentar la participación activa de la ciudadanía frente a las decisiones gubernamentales y subraya que “la historia no la escriben los cobardes, la escriben quienes se atreven”.

El llamado se acompaña del hashtag #Resistencia31deAgosto, con el que busca convocar a más participantes en esta jornada que, según la alcaldesa, busca ser un espacio de acción ciudadana.

En su convocatoria, la mandataria de la Cuauhtémoc lanza frases que buscan apelar a la unidad ciudadana:

“Nos quieren dividir… vamos a unirnos”.

“Nos quieren callar… vamos a gritar más fuerte”.

“Nos quieren de rodillas… vamos a ponernos de pie”.

El evento de Ale Rojo está en el marco de un contexto de creciente polarización y debate sobre el equilibrio de Poderes rumbo a las elecciones de 2027.

El horizonte político de la alcaldesa de la Cuauhtémoc es muy halagador, en donde sea tiene cabida, ya sea como alcaldesa o como jefa de Gobierno, es un valioso activo político de la oposición y tiene 3 factores a su favor: Todo mundo la ve como apartidista, goza de preferencia ciudadana y posee un gran carisma, un don que en la política es muy difícil de conseguir.

Así que hay Ale para rato y por lo pronto ya puso al Rojo vivo la disputa por la Cuauhtémoc.

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