El ataque guinda no pone en jaque a Ale Rojo

La alcaldesa denuncia nuevas amenazas de muerte * Es un clamor ciudadano que no se repitan tragedias como la de Carlos Manzo. Las autoridades tienen la última palabra, pero mientras son peras o manzanas, Ale pone al Rojo vivo la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc

EL TOPO

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia nuevas amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales, donde exhibió los mensajes que recibió de un usuario que expresó su intención de agredirla físicamente.

En las capturas compartidas por la funcionaria también aparecen expresiones en las que el remitente habla de lincharla y decapitarla.

Rojo de la Vega Piccolo hace públicos los mensajes para denunciar el tono de las intimidaciones.

Entre las frases que mostró se encuentran “te queremos muerta” y “queremos tu cabeza”.

Las amenazas se suman a otros señalamientos que la alcaldesa ha hecho públicos desde que asumió el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe recordar que la ofensiva de ataques cuando Alessandra Rojo de la Vega hizo valer y respetar el voto ciudadano no cesaría con su toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México como alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Al contrario, fue el principio de la “guerra sucia” por arrebatar al monrealato “la joya de la corona” de la CDMX.

Las ofensivas contra Rojo de la Vega no cesan y son orquestadas en el “cuarto de guerra” del partido guinda.

Los actos de desesperación del partido guinda es porque no saben cómo bajar de la preferencia ciudadana a Rojo de la Vega.

La “guerra sucia” es un cuento de nunca acabar, pero el guión de la película es muy conocido desde 2024.

Así que las amenazas contra Rojo no son nuevos, debemos recordar que la también activista sufrió un atentado, fue atacada con palos por ambulantes (a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana), sin olvidar la violencia de las trans en la propia alcaldía Cuauhtémoc.

La interrogante que flota en el ambiente de las calles del Centro Histórico es ¿cuándo actuarán las autoridades capitalinas? ¿Es necesario que le quiten la vida a la también feminista para que entonces sí haya justicia y den con los presuntos responsables?

Es un clamor ciudadano que no se repitan tragedias como la de Carlos Manzo. Las autoridades tienen la última palabra, pero mientras son peras o manzanas, Ale pone al Rojo vivo la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc.

Sólo una mujer valiente como Alessandra le puede hacer frente a la 4T, un movimiento guinda que busca detener al costo que sea el ascenso vertiginoso de Rojo de la Vega… y los morenistas saben muy bien que el reto es titánico. Estaremos pendientes.