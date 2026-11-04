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IMPACTUS

El ataque guinda no pone en jaque a Ale Rojo

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Hace 19 segundos

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La alcaldesa denuncia nuevas amenazas de muerte * Es un clamor ciudadano que no se repitan tragedias como la de Carlos Manzo. Las autoridades tienen la última palabra, pero mientras son peras o manzanas, Ale pone al Rojo vivo la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc

 

EL TOPO

 

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, denuncia nuevas amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales, donde exhibió los mensajes que recibió de un usuario que expresó su intención de agredirla físicamente.

En las capturas compartidas por la funcionaria también aparecen expresiones en las que el remitente habla de lincharla y decapitarla.

Rojo de la Vega Piccolo hace públicos los mensajes para denunciar el tono de las intimidaciones.

Entre las frases que mostró se encuentran “te queremos muerta” y “queremos tu cabeza”.

Las amenazas se suman a otros señalamientos que la alcaldesa ha hecho públicos desde que asumió el gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe recordar que la ofensiva de ataques cuando Alessandra Rojo de la Vega hizo valer y respetar el voto ciudadano no cesaría con su toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México como alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Al contrario, fue el principio de la “guerra sucia” por arrebatar al monrealato “la joya de la corona” de la CDMX.

Las ofensivas contra Rojo de la Vega no cesan y son orquestadas en el “cuarto de guerra” del partido guinda.

Los actos de desesperación del partido guinda es porque no saben cómo bajar de la preferencia ciudadana a Rojo de la Vega.

La “guerra sucia” es un cuento de nunca acabar, pero el guión de la película es muy conocido desde 2024.

Así que las amenazas contra Rojo no son nuevos, debemos recordar que la también activista sufrió un atentado, fue atacada con palos por ambulantes (a unos pasos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana), sin olvidar la violencia de las trans en la propia alcaldía Cuauhtémoc.

La interrogante que flota en el ambiente de las calles del Centro Histórico es ¿cuándo actuarán las autoridades capitalinas? ¿Es necesario que le quiten la vida a la también feminista para que entonces sí haya justicia y den con los presuntos responsables?

Es un clamor ciudadano que no se repitan tragedias como la de Carlos Manzo. Las autoridades tienen la última palabra, pero mientras son peras o manzanas, Ale pone al Rojo vivo la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc.

Sólo una mujer valiente como Alessandra le puede hacer frente a la 4T, un movimiento guinda que busca detener al costo que sea el ascenso vertiginoso de Rojo de la Vega… y los morenistas saben muy bien que el reto es titánico. Estaremos pendientes.

 

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García Harfuch y Vargas del Villar, aliados para recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas

Publicado

Hace 2 semanas

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octubre 23, 2026

Por

  • Dos grandes gallos para el 2029 y 2030
  • El vicecoordinador de los senadores panistas respalda la estrategia de seguridad del titular de la SSPC

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, manifiesta su respaldo a las decisiones en materia de seguridad y afirma que este tema debe mantenerse al margen de las diferencias partidistas.

El posicionamiento se realizó durante la comparecencia de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

El legislador panista señala que todas las fuerzas políticas deben sumar esfuerzos para enfrentar los problemas de inseguridad que afectan al país, al considerar que recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas es una responsabilidad compartida.

Con ello destaca la importancia de privilegiar la colaboración sobre los intereses partidistas en las decisiones relacionadas con la seguridad pública.

De esta manera Enrique Vargas y Omar García son unos aliados y buscan la paz y tranquilidad de los millones de mexicanos.

Es por todos sabido que Vargas domina las encuestas para regresar a su tierra Huixquilucan, Estado de México, pero su meta no termina ahí: él tiene la mira puesta en el 2029, pues es un hombre de retos con un horizonte político halagador.

Y de Omar García Harfuch ya está dicho todo, es un funcionario de resultados y goza de la preferencia ciudadana.

Sabemos, y él mismo lo ha dicho, tiene mucho trabajo por delante y está enfocado en la seguridad de las millones de familias mexicanas, por lo que no puede pensar en otra cosa.

Pero con todo respeto, don Omar García Harfuch, el pueblo te quiere y desea verte en la boleta presidencial del 2030, el país requiere personas como tú para que al país le vaya bien.

Repito, el pueblo quiere verte en el 2030…. y el pueblo manda.

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IMPACTUS

“Joder a México”

Publicado

Hace 1 mes

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septiembre 25, 2026

Por

¿Fue el egoísmo y codicia de EPN y su círculo más cercano los culpables de la actual situación del país?

 

JRBT

 

Hace casi 10 años, en un evento con especialistas del mundo financiero, el expresidente Enrique Peña Nieto lanzó el mantra que quizá lo persiga el resto de su vida: “Un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando… cómo joder a México”.

Pocos años después, la sucesión presidencial del 2018 la ganó -sin ningún tipo de contratiempos por parte del gobierno federal- el morenista Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto, en algún momento habrá estado consciente del futuro de este país en manos del que en su momento fue considerado “un peligro para México”, sus asesores económicos y políticos jamás le habrán informado de lo factible que era que este personaje aplicara cada uno de los puntos del Foro de Sao Paulo… o sus expertos en seguridad y espionaje jamás le habrán advertido de sus presuntos lazos con los cárteles del narcotráfico.

Dudo mucho que no lo hayan hecho y, a pesar de todo ello, fue recibido con las puertas abiertas en Palacio Nacional.

Muy diferente fue la sucesión del expresidente Vicente Fox Quesada.

Aun con el cisma dentro del PAN que significó la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa, cerraron filas para evitar por cualquier medio que el candidato del PRD les ganara la elección, alertas ellos sí de la victoria que representaba para el país de este personaje.

 

VOLUNTAD DEMOCRÁTICA

La respuesta oficial a la victoria del candidato de la coalición de izquierda fue la “voluntad democrática” del gobierno del último presidente priísta.

Fueron los electores y sólo ellos los que decidieron en las urnas el resultado de las elecciones presidenciales del año 2018.

Nada tuvo que ver el gobierno federal en ese resultado y en realidad así lo creemos. No metieron jamás las manos para apoyar al candidato del oficialismo dejando su campaña a la deriva y sin alguna posibilidad de triunfo.

Incluso bloqueando la desesperada posibilidad de una candidatura conjunta con el candidato de Acción Nacional, algo que innegablemente hubiera complicado enormemente la posibilidad del triunfo del candidato de Morena.

Esta inacción programada o “democrática” ha causado fuertes sospechas del presunto contubernio del gobierno saliente con el candidato de la coalición de izquierda.

 

IMPUNIDAD

Mucho se ha hablado de la sospechosa ausencia de Enrique Peña en los encarnizados y salvajes embates del gobierno de la 4T en contra de cada uno de los expresidentes actuales. De la total ausencia de cualquier investigación en contra de él o alguno de sus más cercanos colaboradores como Luis Videgaray o Miguel Ángel Osorio Chong, quienes formaron en su gobierno lo que fue llamada la “Triada”.

La escandalosa, apacible y amorosa vida social del expresidente contrasta radicalmente con las de sus contrapartes expresidenciales que son mencionados un día sí y otro también cuando el tema de las Mañaneras se queda sin titulares de relevancia.

Y así llegamos a septiembre de 2026 con una inseguridad desbordada, a un paso de perder el grado de inversión, con investigaciones por narcotráfico y corrupción del gobierno de los Estados Unidos a varios miembros prominentes del pasado y actual sexenio, con la deuda más grande de la historia del gobierno mexicano, con un panorama negro en materia económica, terrorismo fiscal y extorsión del SAT y el IMSS a todas las empresas cautivas del país… y con esta Casa Editorial vendiendo el cabezal de IMPACTO (la decana y primera revista política de México) para poder sobrevivir.

Al final de cuentas da la apariencia que por “salvarse” él y su más cercano círculo, el expresidente Enrique Peña Nieto logró lo que tanto -según él- intentó evitar y literalmente JODIÓ a México.

 

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IMPACTUS

Muchos suspiran por la Cuauhtémoc, pero todos “expiran” ante la imagen de Ale Rojo

Publicado

Hace 2 meses

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agosto 27, 2026

Por

Las encuestas avalan que nadie le hace sombra a la alcaldesa * Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la activista y feminista dentro de los primeros lugares de aprobación ciudadana en la Ciudad de México

 

EL TOPO

 

Todavía no están los tiempos para hacer precampaña, pero ya muchos guindas se apuntan para ir por “la joya de la corona de la Ciudad de México”.

Bajo el argumento de coordinadores de la defensa de la Transformación y la soberanía nacional, se brincan la ley para no aparecer como precandidatos… y para no caer en actos anticipados de campaña, realizan sus famosas “asambleas informativas”.

Todo lo hacen para iniciar precampañas antes que los demás y llevar ventaja ante el electorado.

Bien dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero esto es brincarse las trancas… y para otros es trampa… y para muchos es la interminable “guerra sucia” en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Y es que los morenistas suspiran por la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, ya están en plena precampaña y no hay quién los pare.

Los suspirantes están desbocados por posicionar su imagen, regalan bolsas, pintan bardas, pegan calcomanías, pero, repito, lo grave es que violan la legislación.

Como están las cosas, entre los guindas se harán pedazos para conseguir a como dé lugar la candidatura, se romperá la mentada unidad y elegirán a la abanderada que presuntamente le dé batalla a Rojo de la Vega Picoolo.

Hasta hoy, y a “ojo de buen cubero”, no hay alguien que le pueda hacer sombra… perdón, sí, sí puede haber alguien que le sirva, pero como sparring de sombra.

No es por criticar, pero unos están muy chavos, otros muy quemados y otros sólo obedecen órdenes, aunque en política están perdidos.

Las encuestas demuestran que tiene preferencia ciudadana, pero lo más importante: Todo lo ganado es gracias a su carisma y a los grandes resultados que ha logrado Alessandra durante su gestión.

Su compromiso, de que la Cuauhtémoc tenga la mejor administración en toda su historia, lo ha cumplido con creces.

Ante los hechos, con ALE sALE una buena administración y vALE mucho para la oposición. Nada que objetar para la Star de las redes sociales.

Ah, una información a resaltar: Las mediciones publicadas en agosto de 2026 por C&E Research, La Encuesta MX y GobernArte ubican a la alcaldesa de la Cuauhtémoc dentro de los primeros lugares de aprobación en la capital.

 

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