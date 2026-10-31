El maestro de educación física que soñó con traer la F1

Sandalio Sainz de la Maza, un hombre que hizo del deporte una causa nacional

ERIC LÓPEZ

Antes de sentarse a negociar con los directivos del automovilismo mundial, Sainz de la Maza fue maestro. Profesor de educación física y promotor incansable del ajedrez, entendía el deporte como una escuela de carácter.

Su lema lo decía todo: cuando le preguntaron qué separa lo brillante de lo mediocre, respondió sin dudar: “Un esfuerzo más”.

Esa convicción lo acompañó toda su vida y lo llevó, en los años ochenta, a protagonizar una de las gestiones deportivas más ambiciosas de su tiempo: el regreso de la Fórmula 1 a México.

FUNCIONARIO CON VISIÓN

En 1982 asumió la Dirección General de Promoción Deportiva del entonces Departamento del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 1988.

No se conformó con administrar torneos. Quería que la capital fuera escenario de acontecimientos que la ciudadanía hiciera suyos.

El 25 de septiembre de 1983 dio el primer gran golpe: alrededor de 7 mil 500 corredores partieron del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al Monumento a la Revolución en la primera edición del Maratón de la Ciudad de México.

Aquella carrera, nacida bajo su gestión, se convirtió en una tradición que hoy reúne a decenas de miles.

En 1985 su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte.

EL SUEÑO MÁS GRANDE

Pero había un desafío mayor. Desde 1970, cuando el desorden en las tribunas puso en riesgo a pilotos y aficionados, la Fórmula 1 no había vuelto al país. Recuperarla exigía remodelar el autódromo y, sobre todo, devolverle a la categoría la confianza perdida.

Según relató el propio Sainz en 2021, el presidente Miguel de la Madrid le pidió viajar a Mónaco para negociarlo. Lo acompañaron los empresarios Julián y José Abed: ellos financiarían el evento y la ciudad pondría el escenario. Hubo reuniones con representantes de la categoría y recorridos por circuitos europeos, en la era dorada de Senna, Prost, Piquet y Mansell.

El 12 de octubre de 1986, el sueño se hizo realidad. Gerhard Berger ganó con Benetton-BMW, Senna había firmado la pole y el Autódromo volvió a rugir después de 16 años.

DE LA PISTA A LA TRIBUNA

Su compromiso no terminó ahí. Como diputado en la LV Legislatura defendió los derechos laborales de los futbolistas y pidió un mejor marco jurídico para el deporte profesional.

Quería que la experiencia se tradujera en leyes que trascendieran a las personas.

Sandalio Sainz de la Maza murió el 22 de marzo de 2021. Dejó un maratón que corre cada año por las calles de la ciudad, una carrera de Fórmula 1 que sigue llenando tribunas y una lección sencilla para quien quiera escucharla: los grandes logros siempre piden un esfuerzo más.