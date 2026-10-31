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DEPORTES

El maestro de educación física que soñó con traer la F1

Publicado

Hace 5 horas

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  • Sandalio Sainz de la Maza, un hombre que hizo del deporte una causa nacional

 

ERIC LÓPEZ

 

Antes de sentarse a negociar con los directivos del automovilismo mundial, Sainz de la Maza fue maestro. Profesor de educación física y promotor incansable del ajedrez, entendía el deporte como una escuela de carácter.

Su lema lo decía todo: cuando le preguntaron qué separa lo brillante de lo mediocre, respondió sin dudar: “Un esfuerzo más”.

Esa convicción lo acompañó toda su vida y lo llevó, en los años ochenta, a protagonizar una de las gestiones deportivas más ambiciosas de su tiempo: el regreso de la Fórmula 1 a México.

 

FUNCIONARIO CON VISIÓN

En 1982 asumió la Dirección General de Promoción Deportiva del entonces Departamento del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 1988.

No se conformó con administrar torneos. Quería que la capital fuera escenario de acontecimientos que la ciudadanía hiciera suyos.

El 25 de septiembre de 1983 dio el primer gran golpe: alrededor de 7 mil 500 corredores partieron del Autódromo Hermanos Rodríguez rumbo al Monumento a la Revolución en la primera edición del Maratón de la Ciudad de México.

Aquella carrera, nacida bajo su gestión, se convirtió en una tradición que hoy reúne a decenas de miles.

En 1985 su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional del Deporte.

 

EL SUEÑO MÁS GRANDE

Pero había un desafío mayor. Desde 1970, cuando el desorden en las tribunas puso en riesgo a pilotos y aficionados, la Fórmula 1 no había vuelto al país. Recuperarla exigía remodelar el autódromo y, sobre todo, devolverle a la categoría la confianza perdida.

Según relató el propio Sainz en 2021, el presidente Miguel de la Madrid le pidió viajar a Mónaco para negociarlo. Lo acompañaron los empresarios Julián y José Abed: ellos financiarían el evento y la ciudad pondría el escenario. Hubo reuniones con representantes de la categoría y recorridos por circuitos europeos, en la era dorada de Senna, Prost, Piquet y Mansell.

El 12 de octubre de 1986, el sueño se hizo realidad. Gerhard Berger ganó con Benetton-BMW, Senna había firmado la pole y el Autódromo volvió a rugir después de 16 años.

 

DE LA PISTA A LA TRIBUNA

Su compromiso no terminó ahí. Como diputado en la LV Legislatura defendió los derechos laborales de los futbolistas y pidió un mejor marco jurídico para el deporte profesional.

Quería que la experiencia se tradujera en leyes que trascendieran a las personas.

Sandalio Sainz de la Maza murió el 22 de marzo de 2021. Dejó un maratón que corre cada año por las calles de la ciudad, una carrera de Fórmula 1 que sigue llenando tribunas y una lección sencilla para quien quiera escucharla: los grandes logros siempre piden un esfuerzo más.

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DEPORTES

¡Un viernes de alarido con un cuadrangular de tercias en la Arena México!

Publicado

Hace 2 meses

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agosto 21, 2026

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Una pequeña probadita será este 21 de agosto por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre cuando se realice un cuadrangular de tercias con la participación de agrupaciones espectaculares y poderosas

 

ARMANDO GARCÍA

 

El histórico ring de la Arena México encenderá las pasiones como una antesala de lo que se vivirá en el 93 aniversario.

Una pequeña probadita será este Viernes Espectacular 21 de agosto por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) cuando se realice un cuadrangular de tercias con la participación de agrupaciones espectaculares y poderosas.

En la lucha semifinal arribarán: El “Galeón Fantasma” (Zandokan Jr., El Difunto y Furia Roja), “Los Guerreros Laguneros” (Último Guerrero, Gran Guerrero y Stuka Jr.), “Los Infernales” (Averno, Euforia y Mephisto) y “Los Dragones” (Dragón Rojo Jr., Dragón Legendario y Dragón de Fuego).

La combinación de estas cuatro facciones hace que el cuadrangular sea uno de los grandes atractivos de la cartelera, pues la experiencia, el poder y los diferentes estilos de cada equipo estarán presentes en la Catedral de la Lucha Libre.

En la lucha estelar, la espectacularidad de Templario, Titán y Neón se pondrá a prueba ante la seria amenaza de Soberano Jr., ese lujo que se demuestra dentro y fuera del ring, además de Bárbaro Cavernario y Yutani.

Por otra parte, Xelhua y Guerrero Maya Jr. volverán a estar en una esquina, como parte de un relevo increíble, se enfrentarán a Brillante Jr. y El Cobarde, este último quiere llevar a la esquina del mal al sobrino de Andrade, pues ahí está su naturaleza.

En el tercer combate de la función Tessa Blanchard, Skadi y Kira lucharán contra Persephone, Zeuxis y Keyra. Mientras que, en un match relámpago de parejas técnicas, Hijo del Pantera y Pantera Jr. se enfrentarán a Rey Cometa y Espíritu Negro.

La primera lucha de la función tendrá al poblano Blue Shark y Troglodita, quienes se medirán en un match relámpago con límite de 10 minutos.

BOLETOS DISPONIBLES

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL están disponibles en las taquillas de la Arena México y a través de Ticketmaster, por lo que los aficionados aún pueden asegurar su lugar para una función que promete ser memorable.

 

TRANSMISIÓN EN VIVO

La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, de forma exclusiva para los suscriptores de la membresía Fan Leyenda, a partir de las 8:30 de la noche de este viernes.

También el magno evento se podrá seguir a través de Fox Sports Premium, y el sábado a las 3:30 pm por el canal 9.

 

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DEPORTES

Candela y Kira, juntas son ¡dinamita pura!

Publicado

Hace 3 meses

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agosto 13, 2026

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La alianza abre nuevas oportunidades para las Amazonas del CMLL * “La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, expresa Candela, una de las rudas de mayor crecimiento

 

Texto y fotos: POLLO ROCK

 

La rivalidad quedará por un momento en pausa. Candela, una de las rudas con mayor crecimiento dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), afronta uno de los desafíos más peculiares de su carrera al compartir esquina con Kira, una luchadora con la que ha protagonizado intensos enfrentamientos en los últimos meses.

En entrevista, la gladiadora confesó que la noticia la tomó completamente por sorpresa. Mientras terminaba una grabación descubrió en redes sociales el anuncio del combate y la reacción fue inmediata.

La emoción de formar parte de una función de gran relevancia se mezcló con la incertidumbre de compartir esquina con una rival de toda la vida, una fórmula que, considera, puede convertirse en uno de los mayores atractivos de la velada.

“Fue muy impresionante. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder”, recuerda Candela. Aunque reconoce que como ruda ha protagonizado duras batallas frente a Kira, sostiene que la historia de la lucha libre demuestra que los grandes antagonistas también pueden convertirse en extraordinarios aliados cuando las circunstancias lo requieren.

“La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, afirma.

Por lo pronto Candela y Kira ya iniciaron con el pie derecho y funcionaron a la perfección, mostraron una gran coordinación sobre el ring para derrotar a Maya World y Hyan en la Arena México.

Mientras sus rivales llegan como una pareja consolidada, Candela y Kira construyen su entendimiento sobre el ring en tiempo real, una dinámica que generó una intensa conversación entre los seguidores del pancracio mexicano.

Candela no oculta uno de sus mayores objetivos: formar parte del Grand Prix Internacional del CMLL.

Considera que medirse ante luchadoras de distintas partes del mundo representa una oportunidad invaluable para crecer profesionalmente y demostrar el nivel que ha alcanzado la lucha libre femenil mexicana.

“No sé si será este año o el siguiente, pero sé que algún día estaré representando a México. Quiero escuchar el Himno Nacional sonando en la Arena México y demostrar que nuestras Amazonas son de las mejores del mundo”, agrega.

“Prefiero avanzar paso a paso y no adelantar los acontecimientos, quiero continuar trabajando y ganarme ese lugar dentro del CMLL”, comenta.

Candela considera que la victoria lograda puede convertirse en un parteaguas para la división femenil del CMLL.

“Nuestra escuela tiene muchísimo que ofrecer al mundo y debemos aprovechar que los ojos de todo el país y de muchos aficionados estarán puestos sobre nosotras”, explica.

La luchadora también reconoce que formar parte de los carteles principales implica una enorme responsabilidad. Sabe que antes que ella, han brillado figuras históricas dentro del elenco femenil del Consejo, por lo que asume el compromiso de seguir construyendo ese legado.

“Cuando la vida te pone frente a una oportunidad que tanto soñaste, no hay espacio para echarse atrás. Hay que trabajar para demostrar que perteneces ahí. Vienen mejores tiempos para nosotras porque tenemos todo para lograr grandes cosas”, concluye Candela, convencida de que esta alianza inesperada podría marcar el inicio de una nueva etapa para las Amazonas del CMLL.

 

@pollorockmusica

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DEPORTES

El lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar: Lady Shani

Publicado

Hace 3 meses

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agosto 1, 2026

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Vuelve a AAA sin miedo: “Se me durmieron las piernas, pero regreso por la gloria” * En entrevista para IMPACTO, la luchadora revela cómo fue su embarazo, del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas

 

POLLO ROCK

 

La “Princesa Tibetana” confiesa que su regreso a AAA fue el momento más difícil de su carrera.

En entrevista para IMPACTO, habla del respaldo del público, de la nueva etapa de la empresa y de su objetivo de conquistar nuevamente el Campeonato Reina de Reinas.

Tras varios meses alejada de los cuadriláteros por su embarazo, Lady Shani volvió a pisar un ring de Lucha Libre AAA con una mezcla de ilusión, incertidumbre y nervios que jamás había sentido en más de dos décadas de trayectoria.

La experimentada gladiadora reconoce que regresar significó comenzar una nueva etapa en una empresa completamente transformada, pero también reafirmar el vínculo que la ha convertido en una de las luchadoras más queridas de la afición mexicana.

Sin embargo, antes de pensar en el título, la luchadora abrió su corazón para hablar del momento más vulnerable de su carrera y de cómo el respaldo del público terminó por devolverle la confianza.

 

EL REGRESO QUE MÁS LA HIZO TEMBLAR

Lady Shani asegura que ninguna lucha de apuestas, campeonato o rivalidad histórica se compara con la ansiedad que sintió antes de volver a salir por la cortina de AAA.

La luchadora confesó que el tiempo fuera del ring y la incertidumbre por reencontrarse con la afición provocaron una reacción física que nunca antes había experimentado.

“Nunca me había pasado que se me durmieran las piernas. Había temblado o estado casi vomitando antes de una lucha importante, pero esta vez fue diferente. Estaba totalmente nerviosa”.

Ni siquiera el recordado duelo de máscara contra cabellera frente a Faby Apache le generó una presión semejante.

Para Shani, regresar después de convertirse en madre, representó un reto emocional completamente distinto.

 

VITAL EL APOYO DEL PÚBLICO

Más allá del resultado del combate, el mayor temor de Lady Shani era descubrir si la afición seguiría identificándose con ella después de varios meses de ausencia.

La gladiadora admite que mientras esperaba su turno detrás del escenario no dejaba de preguntarse cómo reaccionaría el público cuando escuchara su música de entrada.

“Lo que más me consumía era pensar cómo iba a reaccionar la gente. Si se iban a emocionar o si simplemente iban a quedarse indiferentes. Yo quería salir y ni siquiera podía moverme porque tenía las piernas dormidas”.

El recibimiento de los aficionados le confirma que el cariño construido durante años permanece intacto.

“Ese lugar que tengo con el público nadie me lo puede quitar”, afirma convencida, al considerar que el verdadero reconocimiento no depende únicamente de portar un campeonato.

Aunque recientemente formó equipo con La Catalina, dejó claro que dentro del cuadrilátero no existen amistades cuando hay un campeonato de por medio.

“Hemos hecho muy buena química, pero una cosa es abajo del ring y otra muy diferente cuando tienes un objetivo. No voy a regalar absolutamente nada”.

Para Lady Shani, volver a competir por el máximo cinturón femenil representa una oportunidad para demostrar que sigue siendo una de las principales figuras de AAA.

Incluso reconoce que este nuevo comienzo no le incomoda.

“Si tengo que empezar desde cero, lo hago. No es la primera vez que me toca reconstruirme y los retos siempre me han gustado”, añade.

 

UNA NUEVA AAA ABRE NUEVOS HORIZONTES

El regreso de Lady Shani coincidió con una de las etapas de mayor transformación en la historia reciente de AAA tras su alianza con WWE.

La luchadora reconoce que encontró una empresa distinta a la que dejó meses atrás, con nuevas estructuras y figuras de talla internacional involucradas en el desarrollo del talento.

Entre ellas destaca la presencia de Undertaker dentro del equipo creativo.

“Impone muchísimo. Tiene una capacidad increíble para analizar cada detalle y crear posibilidades que uno ni siquiera imagina. Aprender de alguien con esa experiencia es una oportunidad enorme”, agrega.

También celebra la llegada de Rey Misterio como gerente general, convencida de que su trayectoria beneficiará a las nuevas generaciones.

“Es impresionante pensar que ahora Rey Misterio sea quien te coordine y apoye. Estoy segura de que buscará sacar lo mejor de todo el talento”, expresa muy convencida la “princesa” de los cuadriláteros.

 

WWE, LA SIGUIENTE GRAN META

Aunque su prioridad inmediata es recuperar el Campeonato Reina de Reinas, Lady Shani no oculta que la alianza entre AAA y WWE ha despertado nuevas aspiraciones en su carrera.

Su sueño es claro: Competir en una cartelera de WWE y compartir el escenario con algunas de las máximas exponentes de la lucha libre femenina.

“Me veo en una función de WWE, disputando una lucha estelar contra Charlotte, Rhea Ripley o Iyo Sky”.

Después de superar el desafío más difícil de su carrera -volver al ring tras convertirse en madre-, Lady Shani asegura que está lista para escribir un nuevo capítulo… y estamos seguros que lo logrará.

Así que cuidado con Lady Shani, pues la “Princesa Tibetana” está de regreso a los encordados para alegría de todos sus seguidores.

 

@pollorockmusica

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