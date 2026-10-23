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PULPO POLÍTICO

El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (III de III partes)

Publicado

Hace 1 hora

en

  • Las cuestiones de La Revista IMPACTO hacia Jesús Reyes Heroles y Manuel Bartlett levantaron ámpula
  • Los otros grandes amigos de Don Juan Bustillos en este suceso histórico: don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En esta tercera y última de las partes de un singular e histórico documento periodístico que nos dejó Don Juan Bustillos Orozco, documento no conocido ni publicado con anterioridad, hemos leído, en letra de su máquina de escribir, diversos sucesos de la vida política del país.

El escrito es un testimonio de uno de los principales columnistas políticos de México del momento sobre la relación de la prensa con el poder, así como vivencias y anécdotas ocurridas en la segunda parte del sexenio de José López Portillo y la forma en que se da la sucesión presidencial en favor de Miguel de la Madrid Hurtado.

Don Juan Bustillos nos describe su llegada a la revista política IMPACTO, en esa época la más importante e influyente del país, por lo que sus publicaciones llegaban a molestar al Presidente de la República en turno cuando sus análisis y comentarios no eran sólo halagos para su gobierno, al grado de ocasionar la censura y venganza desde lo más alto del poder político.

En el valioso documento periodístico, un legado de Don Juan, sabemos que un artículo que publicó -varios meses antes del destape de Miguel de la Madrid-, en donde expresó su apoyo total y leal hacia Don Javier García Paniagua, provocó la animadversión del sucesor de JLP contra IMPACTO.

Sin embargo, hubo otra publicación de Don Bustillos Orozco que hizo explotar la ira del poder presidencial. Fue la aguda crítica que hizo a un discurso de Jesús Reyes Heroles, a la sazón secretario de Educación Pública, quien a los 45 días de iniciado el gobierno de MMH acudió con la representación presidencial al informe del gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales.

Es sabido de una regla no escrita entre los gobiernos priístas (el nuevo titular del Poder Ejecutivo se deslindaba de su antecesor, con el fin de legitimarse en el poder presidencial, que se sabía heredado).

El discurso de Reyes Heroles pareció ser la carta política de presentación del nuevo gobierno. En él se condenaba al gobierno de JLP de ser el culpable de todos los males del país, la crisis económica, la corrupción, las inversiones “superfluas y faraónicas”.

Reyes Heroles fue lacónico al señalar: “Esta radiografía (de la gestión de JLP) nos enseña también lo contraproducente del populismo gubernamental. Es sabido que el populismo no es una doctrina ni una ideología, sino un síndrome”.

En el análisis del discurso del nuevo titular de la SEP, Don Juan Bustillos, en su publicación en IMPACTO, se preguntaba: “¿Hasta dónde fue corresponsable, en su secretario de Gobernación la mitad del sexenio lópezportillista, de que el país se acercara al abismo?”, toda vez que Reyes Heroles había sido secretario de Gobernación con JLP.

Al final se concretó la venganza. Manuel Bartlett Díaz, titular de la Segob, la operó. Bartlett también había sido cuestionado por Don Juan durante la campaña, respecto a su real función. Las instalaciones de IMPACTO fueron tomadas por Gobernación y Don Juan fue una especie de perseguido político.

De esta manera se implementó un histórico atentado contra la libertad de expresión. Don Juan Bustillos Orozco fue castigado por ejercer un periodismo libre, valiente, vertical, congruente y sin someterse al poder.

Sus grandes amigos en este suceso histórico: Don Javier García Paniagua, don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH.

 

*** Consultor y académico.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PULPO POLÍTICO

El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (II de III partes)

Publicado

Hace 6 días

en

octubre 18, 2026

Por

  • La sucesión presidencial de José López Portillo
  • La simpatía de esta Casa Editorial por Don Javier García Paniagua meses antes del destape de Miguel de la Madrid fue el origen de la animadversión del sucesor de JLP contra IMPACTO

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En la primera de las tres partes del documento inédito de Don Juan Bustillos Orozco, se describe la incursión del periodista a La Revista IMPACTO, en lo que él señala como el inicio de una “gran aventura”.

Le abrió la puerta Mario Sojo, entonces director de la revista, cuando Don Juan Bustillos venía de El Universal Gráfico, en donde fue cesado por la lealtad a su amigo Miguel Lerma Candelaria, primero consentido y luego perseguido por el gobierno de José López Portillo (JLP).

IMPACTO, en la mitad del sexenio de JLP, se posiciona en el mundo de la política y Don Juan se consolida como uno de los columnistas más prestigiados, leídos y confiables, debido a que sus publicaciones eran objeto de foco en la primera esfera del poder, primero del propio López Portillo y después de Miguel de la Madrid como candidato presidencial.

Don Juan publicó -varios meses antes del destape de Miguel de la Madrid- y expresó su simpatía por Don Javier García Paniagua, resaltando rasgos de su personalidad, su capacidad política e institucionalidad al sistema.

Este suceso fue el origen de la animadversión del sucesor de JLP contra IMPACTO. Don Juan Bustillos narra vivencias y anécdotas, intercambios de información entre los principales protagonistas del poder y de la prensa, como aquella en la que el procurador Óscar Flores Sánchez ordena allanar las oficinas de la Gran Comisión del Congreso de la Unión en busca de documentos y pruebas contra el diputado Lerma Candelaria, lo que ocasionó una enérgica protesta del líder Luis M. Farías por la violación a la autonomía del Poder Legislativo. O cuando el propio Don Juan es objeto de los desplantes del poder cuando el procurador pide al director de El Universal Gráfico el cese de Don Juan Bustillos por el solo hecho de ser leal a su amigo Miguel Lerma.

En esta segunda de tres partes del documento “inédito” que publica su revista política IMPACTO, Don Juan nos lleva de la mano a conocer referencias relevantes sobre la forma en que se dio la sucesión de López Portillo.

Relata cómo -hasta el día del “destape”- la disputa por la candidatura presidencial se vivió muy cerrada entre Don Javier García Paniagua, el político, y Miguel de la Madrid, el tecnócrata.

Refiere Don Juan Bustillos el arranque de la campaña presidencial, la renuncia de Don Javier García Paniagua a la dirigencia nacional del PRI, el papel protagónico que jugó Manuel Bartlett en la campaña como secretario general del PRI y coordinador general de la campaña.

También don Juan relata sus primeros encuentros con Bartlett Díaz en esta segunda de tres partes.

 

***Consultor y académico.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

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PULPO POLÍTICO

El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (I de III partes)

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 10, 2026

Por

Miguel de la Madrid Hurtado volcó su rencor y resentimiento contra La Revista a través de Manuel Bartlett Díaz * Este suceso político fue un atentado contra la libertad de expresión que quedó grabado en la historia política de México

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Juan Bustillos Orozco, un hombre leal de sus amigos en las buenas y en las malas, fiel a sus convicciones políticas.

Periodista valiente, transparente y agudo, conocedor de la política mexicana como pocos, características que reflejaba en sus muy leídas publicaciones, primero en EL UNIVERSAL y después en IMPACTO.

Hoy, a casi 6 años de su partida, esta Casa Editorial publica un escrito inédito.

Es un valioso documento lleno de anécdotas y vivencias del autor con los principales protagonistas del poder político en esos años: Carlos Salinas de Gortari, con quien desde ese tiempo tenían una muy buena relación; Miguel Lerma Candelaria, Jesús Reyes Heroles y Óscar Flores Sánchez.

Don Juan Bustillos describe las relaciones entre la prensa y el poder político. Refiere a grandes periodistas que fueron sus buenos amigos como Mario Sojo, Manuel Mejido, Francisco Cárdenas Cruz y Mauricio González de la Garza.

Relata cómo vivió de cerca las glorias de los que alcanzan la fortuna política, pero también la desgracia en que caen cuando ese poder se pierde.

Sus pláticas con jefes de prensa de la Presidencia, Manuel Alonso y Francisco Galindo Ochoa. Don Juan describe cómo vivió en carne propia las postrimerías del sexenio del presidente José López Portillo, la forma en que se dio la sucesión en favor de Miguel de la Madrid y el destacado papel que jugó Don Javier García Paniagua, quien fuera el competidor más fuerte, a la sazón presidente del PRI, hombre recto e institucional, que prefirió ser leal al sistema, al presidente de la República y a México.

Don Javier García Paniagua tuvo la amistad, simpatía y apoyo de Juan Bustillos Orozco, uno de los principales columnistas políticos del momento.

Este hecho ocasionó que Miguel de la Madrid Hurtado, ya como presidente de la República, volcara su rencor y resentimiento contra La Revista IMPACTO, ordenando a su secretario de Gobernación, el autoritario y represor Manuel Bartlett DÍaz, asaltar y tomar las instalaciones de IMPACTO, así como perseguir a Don Juan Bustillos.

Este suceso político fue un atentado contra la libertad de expresión que quedó grabado en la historia política de México… y este hecho lo relata Don Juan con su propia pluma de manera íntegra en estas publicaciones de IMPACTO, siendo esta la primera de tres partes.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PULPO POLÍTICO

¿Fuego amigo o pifia?

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 2, 2026

Por

Tremendo error dar una información en la Mañanera del Pueblo sin verificar al ciento por ciento * Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable como el “Huachicol Fiscal”

 

MARKOFLOS

 

Pareciera que hay “fuego amigo”, que se empeña en hacer quedar mal a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque seguramente ella está más ocupada en resolver los problemas que agobian al país que tener tiempo para revisar todas las iniciativas y acciones que se anuncian de manera oficial, con bombo y platillo, y que al final se convierten en “pifias”.

La duda que surge es si de veras le ayudan a la Primera Mandataria los incondicionales de Andrés Manuel López Obrador, porque ante los hechos está acorralada por el coordinador de Asesores, Jesús Ramírez; la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, por mencionar a los involucrados en los hechos recientes.

En el Poder Legislativo cada uno de los diputados y senadores se la deben al “caudillo” de Palenque, Chiapas, empezando por los líderes.

En el Poder Judicial sucede lo mismo, con cada uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Ya no me ayudes, compadre”, dijera el clásico.

 

UNA TRAS OTRA

Aquí les va las últimas salidas principales en falso: El “decomiso de huachicol más grande de la historia”; la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, bautizada como la “Ley Antimemes”, que provocó que los caricaturistas de México (una tradición desde el siglo XIX) satirizaran la iniciativa con múltiples cartones en la prensa nacional.

Tampoco se entiende la ausencia de la titular del Poder Ejecutivo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seguramente sus asesores no la convencieron de que la mejor forma de defender la soberanía nacional era acudir al máximo foro mundial y atender la convocatoria anual que se hace a todos los jefes de Estado del mundo.

“Que dijo mi mamá que siempre no”… que siempre no era cierto que se hubiera realizado “el decomiso de huachicol más grande en la historia de México”, como lo habían anunciado el 17 de septiembre de 2026 la propia Presidenta de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando se dijo que se había logrado la incautación de 59 millones de litros de combustible en una planta de almacenamiento ubicada en Guanajuato.

El caso dio un giro total cuando el Gabinete de Seguridad y la propia Presidencia reconocieron anomalías y la falta de comprobación inicial del carácter ilegal de todo el producto.

Y es que resultó que el sitio era una terminal formal con permisos donde terceras empresas (incluyendo marcas reconocidas y Pemex) almacenan petrolíferos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso y el delegado de la FGR en Guanajuato, que encabezó el operativo, fue destituido ante la sospecha de haber inflado o malinterpretado la cifra como un decomiso definitivo de contrabando sin verificar previamente la trazabilidad documental.

El “hilo se rompió por lo más delgado”, pero la interrogante que surge es quién informó a Sheinbaum Pardo y al titular de la SSPC que se había asestado “el gran golpe”.

¿Acaso fue el delegado cesado de la FGR o la propia titular Ernestina Godoy, quienes sin verificar la operación se apresuraron para dar la información “bomba”?

A principios de 2019, cuando el gobierno de López Obrador cerró los ductos de distribución para combatir el robo de combustible y hubo casi dos semanas de desabasto en el país, esta planta pudo seguir suministrando a las gasolineras debido a que recibía su producto en trenes.

Andrés Manuel anunció ante el país su estrategia para acabar con el robo de combustible: Cerrar los ductos de Pemex y sustituirlos por pipas. Cientos de autotanques recorrerían México llevando gasolina y diésel directamente a las estaciones de servicio, sin que los huachicoleros pudieran interceptarlos. Era, dijo, un golpe definitivo al crimen organizado.

Lo que el expresidente no dijo -y que ahora revela el libro Huachicol Fiscal. La madre de todas las estafas, de Raúl Olmos- es que -para operar ese esquema- el gobierno recurrió a una filial de Pemex llamada Servicios, S. A. de C. V., la cual terminó pagando millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Sergio Carmona Angulo, identificado como uno de los principales operadores del contrabando de combustible en México, el llamado “Rey del Huachicol” y señalado de haber financiado campañas electorales de Morena.

Unas semanas después, como consecuencia del desabasto de gasolina provocado por el anuncio de AMLO, el huachicol adquirió un gran valor a nivel popular.

Por ello el 18 de enero de 2019 ocurrió la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, en la que perdieron la vida 137 personas con decenas de heridos por las quemaduras que ocasionó la explosión de un ducto de gasolina. Se estimaron en 800 personas las que se acercaron para recoger gasolina.

Aunque el manejo de huachicol se llevaba a cabo desde hace al menos cuatro décadas, éste se limitaba a la venta ilegal de gasolina robada en ductos de Pemex, en cantidades relativamente pequeñas, pero en forma creciente, y se dio en todos los gobiernos priístas y panistas.

El huachicol fiscal cobró gran relevancia y comenzó a expandirse de forma masiva a partir de 2019, coincidiendo con la apertura del mercado de importación de combustibles y las acciones para frenar el robo físico en ductos.

Aunque existen antecedentes de contrabando aduanero, esta modalidad específica despegó con fuerza tras los cambios en la política energética y el control de aduanas que realizó AMLO con su reforma en la materia y el manejo de las aduanas por parte de la Secretaría de Marina, con un mecanismo más novedoso.

No perfora ductos; ingresa gasolina o diésel desde el extranjero declarándolos falsamente ante la aduana como aceites minerales, lubricantes o aditivos.

Al clasificar erróneamente el producto, los implicados evaden el pago del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y otros aranceles.

Esto permite vender el hidrocarburo más barato en el mercado informal y competir con grandes márgenes de ganancia frente al combustible legal, complementado con la apertura de permisos a empresas privadas para importar combustibles, lo que facilitó la triangulación documental en puertos y fronteras.

Así se configuró una extensa red de corrupción que involucra la complicidad u omisión en aduanas y puntos de revisión para falsear los pedimentos de entrada.

Sólo una mente con gran habilidad, perversidad y poder, pudo diseñar y operar un mecanismo tan sofisticado y redituable.

La red de corrupción que se tejió y operó durante el sexenio de AMLO, conocida como “Huachicol Fiscal”, quedó al descubierto en febrero de 2026, cuando el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum dio a conocer que esta red habría operado al interior de la Secretaría de Marina con la participación de altos mandos, con una evasión fiscal que se estima en 600 mil mdp.

La trama salió a la luz tras la difusión de un audio, obtenido por los reporteros de Aristegui Noticias, en el que el contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, una red criminal vinculada al “huachicol fiscal”.

En la grabación se escucha al contraalmirante señalar directamente a sobrinos políticos del almirante Ojeda como parte de la estructura.

El secretario le habría pedido presentar la denuncia por escrito y aunque la Marina aseguró no encontrar irregularidades en sus investigaciones, la FGR mantiene abierta una causa penal derivada de las acusaciones de Guerrero Alcántar, quien fue asesinado en noviembre de 2024.

En total 34 oficiales habrían trabajado en la red, con presencia en aduanas estratégicas como Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Los hermanos Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, están presos. Otros altos mandos de la Marina han sido mencionados en esta extensa red de corrupción ligada con grupos delictivos y el trasiego de drogas por puertos de todo el país, pactando con distintos cárteles, particularmente con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Si bien existen críticas y cuestionamientos hacia la administración de Claudia Sheinbaum, nunca se ha mencionado algún vínculo de ella o su gente cercana, con la gigantesca red de corrupción del “Huachicol Fiscal”. Por el contrario, se considera una decisión valiente y honesta que su Gabinete de Seguridad anunciara que la investigación está en marcha, a pesar de que personajes muy importantes y cercanos a su antecesor, como Adán Augusto López Hernández y Andy López Beltrán, han sido mencionados.

Lo que se cuestiona es la permanencia de estas y otras figuras políticas vinculadas a escándalos de corrupción, lo que -según “detractores”- mantiene intactas prácticas de corrupción e impunidad.

Se entiende que Sheinbaum tiene un enorme dilema: Continuar siendo leal -o cómplice- con su antecesor, o ir hasta las últimas consecuencias.

A grandes males, grandes remedios. En 1936, Lázaro Cárdenas tomó la decisión de acabar con el “maximato” de su antecesor, Plutarco Elías Calles.

El peligro de compartir el poder es que se pierda paulatinamente. La Patria es primero.

 

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