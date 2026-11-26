El tropezón en el INE le afectó y todo indica que ya no está en posibilidades de perfilarse para cumplir su fantasía en 2030

Los villanos de la política y cosas peores: Josefina Rodríguez, Instituto para Robarse todo lo Devuelto, Reginaldo Sandoval Flores, Raúl Morón, Ariadna Montiel, Citlalli Hernández Mora, Carlos Torres Piña…

EMMA ESPÍNDOLA

Hasta ahora, curiosamente, la codicia de quien construyó una plataforma para catapultarse como candidato presidencial en el año 2030, ha sido ignorada.

A la vista están los elementos para visualizar esa ambición frustrada.

Basta con analizar evidencias y ligar acontecimientos, para encontrar lo que para nadie parece ser una realidad.

Calculador y haberse movido en la burbuja del poder, pone en evidencia que el personaje central se encuentra sumergido en la simulación para disfrazar las intenciones que lo cobijan.

Ingenuamente el perverso apetito de poder y el diseño del mecanismo implementado con miras futuristas, no es contemplado ni visto por quienes se han dejado engañar.

En medio de los escándalos surgidos en el Instituto Nacional Electoral (IFE), salta un proyecto fallido en el que sale descalabrado el personaje que maquinó un plan para encumbrarse.

De esa mano que, ambiciosamente y de acuerdo a un plan diseñado calculadamente, intentó mecer la cuna para verse beneficiado en el futuro.

Mediante una estrategia fallida y como si fuera un gran maestro del ajedrez, utilizó a sus peones y alfiles para posicionarse en el tablero de la política mexicana.

La falla estuvo en los movimientos de su reina que perdió el piso y se dejó dominar por la ambición y los galanteos de quien le suministraba afecto y dinero a manos llenas.

Y los caballos que se ahogaron en los contratos que repartieron para llenarse las alforjas de recursos mal habidos.

Con un aparato de complicidad construido con sólidos cimientos de egoísmo, ideó la integración de un equipo de cómplices que además de enriquecerse para beneficio personal, y según relataban en tertulias privadas que actuaban con la consigna de hacer ahorritos para la campaña presidencial.

Para su desgracia, varios de ellos ahora tienen sus cuentas “congeladas”, aunque para quienes acumularon cantidades exorbitantes hubo tiempo suficiente para vaciarlas y seguir con la buena vida.

Llama la atención que no haya quién ponga al descubierto los candorosos movimientos, cuya finalidad no es otra que llegar a la Presidencia de la República para sustituir a la doctora Claudia Sheinbaum.

Lejanos los tiempos en que pudiera conocerse quién podría ser el abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para recibir la “bendición”, el siniestro operador les miente con acciones disfrazadas que ocultan su voraz apetito.

En ese afán de ocupar la silla de Palacio Nacional, a la vista de todos construyó, grotescamente, un andamiaje al que muy pocos le dan valor o relacionan con el objetivo final.

Él mismo, ante la mirada del aparato político y gubernamental, actúa sigilosamente para no exhibir que se considera el “tapado” y que, en su oportunidad, pudiera demostrar que cuenta con una maquinaria perfectamente aceitada para lo que se ofrezca.

Esa mentalidad maquiavélica es la de un personaje que conoce las tripas del sistema político mexicano y que estudió tranquilamente todos los movimientos que le permitieran posicionarse para alcanzar su ilusoria ambición.

Primeramente, supo colocar a la familia Taddei en diversos cargos públicos tanto en el gobierno federal y en el gobierno de Sonora, ambos encabezados por Morena, como parte de una estrategia que diseñó para catapultarse.

Como aliados están desde los hijos, primos y sobrinos de la exconsejera electoral Guadalupe Taddei, quien renunció a su cargo en la presidencia del INE por presuntos actos de corrupción.

Al menos 10 familiares de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral fueron utilizados. Entre ellos Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la prácticamente fugitiva.

Incluida su nuera, Delia Sugey Cruz Montaño, quienes dejaron sus respectivos cargos como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo y ella administradora en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal (SSPC).

Durazo Montaño fungía como secretario particular de Luís Donaldo Colosio Murrieta cuando fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1989 a 1992 y cuando fue secretario de Desarrollo Social entre 1992 y 1993, y en los días cuando Colosio se convirtió en candidato a la Presidencia de la República de 1993 a 1994.

Sirvió como portavoz y secretario particular del expresidente Vicente Fox.

Además, fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia, el 1 de noviembre de 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2012 fue electo diputado federal plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática y poco tiempo después (en 2014) se cambió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, donde fue el coordinador de la fracción parlamentaria.

También fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sonora (2015-2018) y en las elecciones federales de 2018 se postuló por Morena como candidato a senador en primera fórmula, junto a Lilly Téllez, por el estado de Sonora.

Asumió el cargo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 2018, y solicitó licencia indefinida para separarse de su escaño para posteriormente ser propuesto como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador.

El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente, ocupó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cargo en el que duró 22 meses.

Luego llegó a la gubernatura sonorense y tiempo después se difundió que estaba siendo investigado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y actividades clasificadas como terrorismo.

Incluso se divulgó que existía una alerta migratoria en su contra y que Alfonso Durazo habría ingresado a Estados Unidos en varias ocasiones utilizando la figura migratoria del “parole”, un permiso temporal que suele otorgarse en circunstancias excepcionales, como motivos humanitarios o para informantes confidenciales.

Paralelamente a la gubernatura, Durazo Montaño desempeña el puesto de presidente del Consejo Nacional de Morena, cargo desde el que, presumiblemente, ha construido alianzas para fortalecer un equipo para buscar la candidatura en el 2030.

En esa ruta, se tiene previsto que al dejar la gubernatura sonorense pudiera proyectarse a desempeñar un cargo en el gabinete presidencial. Entre sus cercanos se afirma que sería la Secretaría de Gobernación para sustituir a Rosa Icela Rodríguez.

Y desde ahí echar a caminar la maquinaria que pudiera darle la posibilidad de convertirse en candidato morenista a la Presidencia de la República.

El aún gobernador de Sonora conoce los intestinos del sistema político. Sabe cómo se maneja una agenda presidencial, el funcionamiento de los teléfonos presidenciales, la famosa Red Roja, los acuerdos secretos y las alianzas con los poderes fácticos.

No le son ajenos el lenguaje que se usa en Palacio Nacional, las formas del trato con gobernadores, con el gabinete ni con los integrantes del Poder Judicial y del Legislativo.

Haber sido huésped transitorio de esos cargos relevantes le ha permitido visualizar los métodos para los acuerdos de la gobernabilidad.

Además de que posicionar a gente de su confianza en cargos claves, le fortaleció la idea de ir en el camino correcto que se trazó.

Pero vino el tropezón en el INE y todo hace indicar que ya no está en posibilidades de perfilarse para cumplir su fantasía.

Sin duda puede haber una reconstrucción de técnicas y métodos, pero hasta ahora todo hace suponer una candidatura fallida.

Sólo es tiempo de esperar.

HISTORIAS

Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, usó su enorme talento y cultura para presumir en la Mañanera del Pueblo por qué está en esos niveles gubernamentales.

Ante un Auditorio Nacional dijo que en ¡Jalisco, Guadalajara! hubo exitosos resultados turísticos. ¡Ah, ‘ta güeno!.. Con los escándalos por deshonestidad y fraudes que no dejan de aparecer, no podemos descartar que pronto nazca una nueva dependencia: El Instituto para Robarse todo lo Devuelto. Puede usted tener la seguridad que sobran aspirantes. Indudablemente la fila de aspirantes sería más grande que las peregrinaciones en las fiestas guadalupanas… Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, no quita el dedo del renglón y sostiene que si el senador Raúl Morón no es candidato a la gubernatura del estado de Michoacán, Morena puede irse despidiendo de un gobierno estatal.

Por su parte la dirigencia del partido guinda, que encabezan Ariadna Montiel y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, ya dijeron que en definitiva Carlos Torres Piña no será relevado ni habrá encuestas “espejo”. A ver quién gana en ese duelo de vencidas.