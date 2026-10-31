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ESPECTÁCULOS

‘Te espero’, la invitación musical de Safe Place Music para un viaje sonoro de esperanza en tiempos turbulentos

Publicado

Hace 5 horas

en

  • Estos jóvenes regiomontanos nos brindan música para fortalecer el alma mediante un mensaje positivo
  • “Es tu Sangre”, el primer sencillo de esta propuesta donde encontrarás tu lugar seguro

 

ARMANDO GARCÍA

 

Por fin llega una música para fortalecer el alma mediante un mensaje positivo a través del grupo Safe Place Music.

Estos jóvenes de Monterrey presentan su nuevo álbum titulado “Te espero”, en donde nos invitan a un viaje sonoro de esperanza en estos tiempos tan acelerados.

Te espero nace del deseo de hacer un alto en el camino. Queremos que cada canción sea un refugio, un lugar seguro donde la gente pueda reconectar con la fe, renovar sus fuerzas y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre”, expresan los integrantes de Safe Place Music.

El nuevo álbum de la banda regiomontana reúne 10 temas que exploran la devoción, la pausa intencional y la renovación interior.

“Es tu sangre” es el primer sencillo de esta propuesta donde encontrarás tu lugar seguro.

Recientemente pasó a la etapa final de las audiciones para el “Festival Esperanza de Vida” en la Arena Monterrey, a realizarse el 11 de noviembre.

La agrupación de música contemporánea e inspiracional Safe Place Music, originaria de Monterrey, Nuevo León, anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente álbum de estudio titulado “Te espero”.

Este álbum marca una etapa de madurez artística y profunda búsqueda personal para el grupo integrado por Judith, Isaac, Isaí, Yahir, Edson y Jorge.

“Te espero” está compuesto por un total de 10 canciones, entre las cuales se incluyen 3 bonus tracks exclusivos (estrenados junto al álbum) pensados para sorprender a su audiencia.

La producción destaca por crear espacios de paz, calma y reflexión interior en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

“Es tu sangre”, tema principal del álbum, es una pieza emotiva y conmovedora que destaca la gratitud, el sacrificio y la restauración humana a través del perdón y la entrega. Con arreglos vocales impecables y una atmósfera instrumental profunda, la canción busca conmover el corazón de quienes escuchan y ofrecer un mensaje de esperanza y libertad interior.

Te espero nace del deseo de hacer un alto en el camino. Queremos que cada canción sea un refugio, un lugar seguro donde la gente pueda reconectar con la fe, renovar sus fuerzas y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre”, reiteran los jóvenes de la agrupación.

Con este lanzamiento, Judith, Isaac, Isaí, Yahir, Edson y Jorge consolidan su presencia en la escena musical independiente, llevando la bandera del talento joven del norte del país a nuevos públicos a través de letras con contenido significativo, con una producción musical de alto nivel producido en Surrended Studios de la mano del productor Isaías Baquedano.

El álbum “Te espero” y el sencillo “Es tu sangre” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de reproducción de música.

Si quieres estar pendiente de sus próximas actividades y escuchar el nuevo talento musical, puedes seguirlo en sus redes sociales: https://linktr.ee/SafePlaceMusic.

 

 

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ESPECTÁCULOS

Ya son más tres décadas y Maná se consolida como un grupo histórico

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 28, 2026

Por

El primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple Music, reimaginando “Oye mi amor” * “Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, expresa Fher Olvera

 

ARMANDO GARCÍA

 

Más de tres décadas después de su lanzamiento en su álbum revelación de 1992, “¿Dónde jugarán los niños?”, Maná se convierte en el primer artista latino en presentarse para la serie Rediscovered de Apple Music, dándole nueva vida a “Oye mi amor” en vivo desde los estudios de Apple Music en Los Ángeles.

Liderados por la inconfundible voz de Fher Olvera, la banda, que incluye al baterista Alex González, al guitarrista Sergio Vallín y al bajista Juan Calleros, ofrece el cálido y melódico ritmo que ayudó a convertir la canción en un himno definitorio del rock latino.

La presentación rinde homenaje a una de las canciones de amor más queridas del género, al tiempo que marca un momento histórico para la serie.

La sesión llega mientras Maná continúa consolidando su legado como uno de los artistas más destacados.

Una de las bandas de rock latino más icónicas e influyentes de todos los tiempos, con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

Han conquistado escenarios en más de 30 países, ofreciendo presentaciones que batieron récords, incluyendo la mayor cantidad de conciertos en estadios en la historia de Los Ángeles.

Actualmente la banda lleva su aclamada gira “Vivir sin aire” por Estados Unidos y Latinoamérica, compartiendo su música con el público de ambas regiones.

Con 4 premios Grammy, 9 premios Grammy Latinos, una histórica nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su legado es inigualable.

Más allá de la música, son defensores apasionados de causas ambientales, sociales y de derechos humanos.

 

ES UN GRAN HONOR: FHER OLVERA

“Para nosotros, es un gran honor ser el primer artista latino en formar parte de la serie Rediscovered de Apple,” comentó Fher.

“Grabar en este estudio fue increíble. Cuando escribimos ‘Oye mi amor’ hace más de 30 años, simplemente estábamos siguiendo nuestros sueños y haciendo la música en la que creíamos, sin imaginar hasta dónde llegaría. Ver que, después de todos estos años, la gente la sigue cantando, descubriéndola por primera vez y haciéndola suya es algo que significa muchísimo para nosotros”, añade.

“Siempre hemos creído que la música no tiene fronteras y que, cuando una canción se vuelve parte de la vida de las personas, deja de pertenecerte y pasa a ser de todos”, agrega.

En Rediscovered de Apple Music, los artistas interpretan nuevas versiones de sus canciones más queridas y perdurables.

Cada sesión se filma y graba en audio espacial y se publica exclusivamente en Apple Music.

La interpretación de Maná se suma a las recientes versiones de Rediscovered de Goo Goo Dolls, Norah Jones, Estelle, Ne-Yo, Billy Idol y Third Eye Blind.

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ESPECTÁCULOS

Ya SABRINA tiene su canción SABROKsa: ‘Prefiero ser su amante’

Publicado

Hace 2 meses

en

agosto 24, 2026

Por

En el emblemático lugar Cabaretito, la actriz y cantante argentina agradece al público la aceptación de este cover de la cantante María José

 

ERIC GARCÍA

 

El pasado fin de semana la actriz y cantante argentina Sabrina Sabrok presentó a medios de comunicación su más reciente sencillo titulado “Prefiero ser su amante” ante más de mil personas que se dieron cita en el emblemático Cabaretito fusión de la Ciudad de México, en el centro de la Zona Rosa.

En el emblemático lugar la también influencer agradeció a su público la aceptación de este cover de la cantante María José.

Menciona que el trabajo musical cuenta con arreglos electrónicos que ponen en pausa su estilo punk y marca el inicio de un nueva era en su carrera artística dando apertura a géneros más comerciales.

Es un honor para Sabrina presentar su proyecto en un lugar tan emblemático para la comunidad LGBT como Cabaretito, como una forma de demostrar el mismo amor que ella ha recibido por parte de dicha comunidad a lo largo de su trayectoria profesional.

 

Durante la velada musical fue galardonada por diversas organizaciones civiles con el premio Orgullo de mi Ciudad, por ser una impulsora de los derechos humanos, la diversidad sexual y la libertad.

Con estos hechos, definitivamente SABRINA tiene su melodía SABROKsa: “Prefiero ser su amante”.

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ESPECTÁCULOS

¿Críticas al cuerpo de Georgina Rodríguez?

Publicado

Hace 3 meses

en

agosto 13, 2026

Por

La pareja de Cristiano Ronaldo hace frente a los comentarios y defiende sus curvas de manera categórica * “Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram

 

ARMANDO GARCÍA

 

Increíble, pero cierto. A Georgina Rodríguez le llueven críticas luego de que circularan imágenes de sus vacaciones en Mallorca junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos.

Sin piedad la llamaron gorda, pero ella supo responder con un mensaje poderoso de autoestima.

“Mi cuerpo cambiará, como cambia el de todas las mujeres. Y espero que lo siga haciendo durante muchos años, porque eso significará que sigo viviendo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Señala que, como madre de seis hijos, tres de ellos niñas, su preocupación es enseñarles que el valor de una persona no depende de una talla ni de la opinión de desconocidos.

La bella empresaria también compartió una conversación que sostuvo con Cristiano Ronaldo después de leer los comentarios sobre su cuerpo.

“Le dije: ‘Me preocupa que ahora me estén llamando gorda’. Y él me respondió: ‘Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta, madre, buena persona y exitosa. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien”, le respondió el famoso futbolista.

Recalca que hacer ejercicio no es obsesión. “Entreno porque me hace feliz… Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar”.

Y cerró su reflexión con un mensaje de aceptación: “¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? Amo mis curvas. Amo la libertad de vivir en el cuerpo que elijo”.

 

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