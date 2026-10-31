‘Te espero’, la invitación musical de Safe Place Music para un viaje sonoro de esperanza en tiempos turbulentos

Estos jóvenes regiomontanos nos brindan música para fortalecer el alma mediante un mensaje positivo

“Es tu Sangre”, el primer sencillo de esta propuesta donde encontrarás tu lugar seguro

ARMANDO GARCÍA

Por fin llega una música para fortalecer el alma mediante un mensaje positivo a través del grupo Safe Place Music.

Estos jóvenes de Monterrey presentan su nuevo álbum titulado “Te espero”, en donde nos invitan a un viaje sonoro de esperanza en estos tiempos tan acelerados.

“Te espero nace del deseo de hacer un alto en el camino. Queremos que cada canción sea un refugio, un lugar seguro donde la gente pueda reconectar con la fe, renovar sus fuerzas y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre”, expresan los integrantes de Safe Place Music.

El nuevo álbum de la banda regiomontana reúne 10 temas que exploran la devoción, la pausa intencional y la renovación interior.

“Es tu sangre” es el primer sencillo de esta propuesta donde encontrarás tu lugar seguro.

Recientemente pasó a la etapa final de las audiciones para el “Festival Esperanza de Vida” en la Arena Monterrey, a realizarse el 11 de noviembre.

La agrupación de música contemporánea e inspiracional Safe Place Music, originaria de Monterrey, Nuevo León, anuncia el lanzamiento oficial de su más reciente álbum de estudio titulado “Te espero”.

Este álbum marca una etapa de madurez artística y profunda búsqueda personal para el grupo integrado por Judith, Isaac, Isaí, Yahir, Edson y Jorge.

“Te espero” está compuesto por un total de 10 canciones, entre las cuales se incluyen 3 bonus tracks exclusivos (estrenados junto al álbum) pensados para sorprender a su audiencia.

La producción destaca por crear espacios de paz, calma y reflexión interior en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

“Es tu sangre”, tema principal del álbum, es una pieza emotiva y conmovedora que destaca la gratitud, el sacrificio y la restauración humana a través del perdón y la entrega. Con arreglos vocales impecables y una atmósfera instrumental profunda, la canción busca conmover el corazón de quienes escuchan y ofrecer un mensaje de esperanza y libertad interior.

“Te espero nace del deseo de hacer un alto en el camino. Queremos que cada canción sea un refugio, un lugar seguro donde la gente pueda reconectar con la fe, renovar sus fuerzas y encontrar consuelo en momentos de incertidumbre”, reiteran los jóvenes de la agrupación.

Con este lanzamiento, Judith, Isaac, Isaí, Yahir, Edson y Jorge consolidan su presencia en la escena musical independiente, llevando la bandera del talento joven del norte del país a nuevos públicos a través de letras con contenido significativo, con una producción musical de alto nivel producido en Surrended Studios de la mano del productor Isaías Baquedano.

El álbum “Te espero” y el sencillo “Es tu sangre” ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales de reproducción de música.

Si quieres estar pendiente de sus próximas actividades y escuchar el nuevo talento musical, puedes seguirlo en sus redes sociales: https://linktr.ee/SafePlaceMusic.