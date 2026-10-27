Isaac Montoya, consolidado para lograr la reelección

Consulta Mitofsky lo coloca entre los mejores cinco alcaldes… ¡del país!

El avance se da en el contexto de las acciones impulsadas por el Gobierno de Naucalpan para transformar el municipio, fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos, mejorar los servicios y ampliar la infraestructura urbana

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, fue ubicado en el quinto lugar nacional de aprobación ciudadana.

El alcalde tiene una preferencia ciudadana de 61.2 por ciento, de acuerdo con el más reciente Ranking Mitofsky, que evalúa a 150 presidentes y presidentas municipales del país.

Este resultado representa un avance significativo respecto al inicio de su administración, cuando registró 36.6 por ciento de aprobación y lo instalaron en la posición 139.

La evolución de los resultados refleja una tendencia al alza en la evaluación ciudadana del alcalde naucalpense.

En junio de 2026 registró 60.3 por ciento de aprobación y, en la medición correspondiente al cuarto bimestre, alcanzó 60.9 por ciento hasta llegar al actual 61.2 por ciento.

Con estos resultados, Montoya Márquez se coloca entre los cinco alcaldes mejor evaluados del país y en la cuarta posición entre los 83 presidentes municipales de Morena, incluidos en el estudio.

El resultado destaca además frente al comportamiento del promedio nacional.

De acuerdo con la información de Consulta Mitofsky, la aprobación promedio de los 150 alcaldes evaluados disminuyó de 49.1 por ciento en agosto de 2026.

En contraste, el presidente municipal de Naucalpan incrementó su evaluación y se mantiene por encima de ese referente.

Este avance se da en el contexto de las acciones impulsadas por el Gobierno de Naucalpan para transformar el municipio, fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos, mejorar los servicios y ampliar la infraestructura urbana.

La administración municipal también mantiene una estrategia de atención directa en las comunidades, con programas como la COMUNA y las Unidades Territoriales OASyS, así como el fortalecimiento de la Guardia Municipal y la recuperación de vialidades.

El Ranking Mitofsky constituye un referente para conocer la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobiernos municipales.

La encuesta fue aplicada a 129 mil 424 personas mexicanas mayores de 18 años, usuarias de dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.

Es así como Isaac Montoya Márquez va en “caballo de hacienda” rumbo a la reelección en el 2027. Morena tiene la palabra.