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TÓPICOS POLÍTICOS

Cuauhtémoc Construye Paz con Alessandra Rojo

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Hace 10 segundos

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  • Datos del SESNSP muestran una reducción en el índice delictivo
  • La alcaldía registra tres meses consecutivos a la baja en delitos

 

EL TOPO

 

La alcaldía Cuauhtémoc registró por tres meses consecutivos una disminución en la incidencia delictiva.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cifra se redujo de 2 mil 639 delitos a 2 mil 482 en septiembre de 2026.

De acuerdo con la estrategia de seguridad de la administración de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, se incluirá un patrullaje estratégico y una coordinación entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana, además de acciones de prevención situacional y recuperación del espacio público en las 33 colonias de la alcaldía.

Por su parte, la estrategia Brilla Cuauhtémoc ha realizado una inversión de más de 100 mil luminarias mediante la instalación de nuevas unidades y la reparación de las existentes.

 

FEMINISTA POR CONVICCIÓN

La alcaldía cuenta con 543 puntos Violeta, lugares donde se puede solicitar apoyo ante una unidad de riesgo. Cuando se activa el protocolo, acude un binomio de la Policía Auxiliar y las mujeres pueden recibir acompañamiento jurídico y psicológico.

La atención a vehículos en situación de abandono también forma parte de los avances en la demarcación, estos pueden convertirse en puntos de infección y posibles refugios para la comisión de delitos.

En dos años se ha reducido en 5 mil 400 el número de vehículos en estas condiciones en las calles de las 33 colonias.

La recuperación del entorno incluye también la rehabilitación de más de 500 espacios, desde banquetas hasta mercados y parques como Río de Janeiro y López Velarde, además de mantenimiento de parques, jardines, fuentes y de calles.

Dentro de las acciones para mejorar la situación de vida de los habitantes de la alcaldía se suma la intervención de los nueve deportivos de la demarcación, incluida la rehabilitación integral de la alberca del Deportivo Bicentenario.

La alcaldesa Rojo de la Vega Piccolo informa que ha instruido continuar con las tareas de prevención, ordenamiento y mantenimiento del espacio público como parte de Cuauhtémoc Construye Paz, con el propósito de mejorar las condiciones de convivencia y contribuir a que vecinas, vecinos y visitantes puedan transitar y utilizar los espacios públicos en mejores condiciones.

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La “guerra sucia” contra Ale pone al Rojo vivo la Cuauhtémoc

Publicado

Hace 7 días

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octubre 16, 2026

Por

  • Ahora por protesta y escándalo violento de mujeres trans
  • Morenistas caen en la desesperación y ya no saben qué hacer para afectar la imagen de la alcaldesa y bajarla de la preferencia ciudadana

 

EL TOPO

 

La “guerra sucia” contra Alessandra Rojo de la Vega Piccolo inició desde antes que tomara protesta en el Congreso de la Ciudad de México como alcaldesa de la Cuauhtémoc.

La serie de ataques parece interminable, no cesa, al contrario, aumenta con el paso de los días y más ahora porque ya se acerca el 2027.

En el cuarto de guerra del partido guinda están conscientes de que Rojo de la Vega Piccolo es una combatiente de mucho peso electoral, saben que ganarle es un reto titánico, de ahí que le manden a una boxeadora de mucho peso político a nivel nacional como Citlalli Hernández Mora, quien -es lógico- ya se sumó al ring para lanzar ofensivas contra Alessandra Rojo de la Vega.

Ante los hechos, está clarísimo que la “guerra sucia” contra Ale pone al Rojo vivo la alcaldía Cuauhtémoc.

Alessandra Rojo de la Vega es una feminista y activista por convicción, guerrera y valiente, nada la intimida, de ahí que esté decidida y firme para ganar la reelección.

En entrevista para Hechos AM con Manuel López San Martín, Rojo de la Vega calificó como lamentables las agresiones registradas contra personal de la alcaldía y afirma sostener una situación de persecución sistemática desde el periodo de campaña.

El incidente de las mujeres trans dejó un saldo de trabajadores heridos, destrozos materiales en las oficinas de la demarcación y denuncias cruzadas por violencia excesiva.

Ale Rojo asegura que manifestantes irrumpieron en el edificio gubernamental portando palos y piedras. La protesta inicialmente pacífica fue desvirtuada por personas que exigían la entrega de viviendas y terrenos baldíos, demandas que legalmente no corresponden a las facultades de la alcaldía, sino a la Jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada Molina.

Rojo denuncia que los inconformes destrozaron mobiliario, rompieron vidrios, saquearon computadoras e incluso prendieron fuego en la explanada. Expresa que presentará denuncias penales formales para que los hechos no queden impunes.

Tan desesperados están los morenistas que quisieron escalar la polémica con la filtración de un video de la alcaldesa, pero no les resultó, pues no tuvo el efecto esperado… y es que está blindada Ale Rojo porque Brilla Cuauhtémoc.

En la alcaldía Cuauhtémoc la elección del año que viene totalmente ya se adelantó… tan es así que distintos temas han despertado tensiones y polarización entre la 4T y Rojo de la Vega. Este lunes 12 de octubre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señala que buscará un encuentro con Rojo para dialogar sobre este tema, ya que la demarcación es la que menos ha reducido los delitos de alto impacto en septiembre.

Ojalá así hubiera actuado Brugada cuando estaba de moda el escándalo de las esculturas de Ernesto Che Guevara y Fidel Castro.

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TÓPICOS POLÍTICOS

Ninguna “guerra sucia” ni desesperación de Morena eclipsa el brillo de Ale Rojo en la Cuauhtémoc

Publicado

Hace 4 semanas

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septiembre 28, 2026

Por

Mujer contra mujer en “la joya de la corona de la Ciudad de México” * El pacto para impulsar a Citlalli Hernández * Siguen los ataques contra la alcaldesa Rojo de la Vega, quien se ocupa en la convicción de servir a colonos y vecinos * Desesperación y preocupación en Morena: busca contener a como dé lugar a una opositora carismática que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República

 

EL TOPO

 

Pues ya hay tiro por la alcaldía Cuauhtémoc y será mujer contra mujer: Alessandra Rojo de la Vega Piccolo contra Minerva Citlalli Hernández Mora.

Hernández Mora tiene la bendición de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Ariadna Montiel, de las bases y liderazgos de Morena.

Quedan en el camino Arturo Ávila, mejor conocido como “el cero votos”, la senadora Cynthia López Castro, la excandidata Caty Monreal, la diputada Diana Sánchez Barrios, la directora general del SuperISSSTE Dunia Ludlow y la veterana Dolores Padierna.

Todos se alinearon y ven con buenos ojos que Minerva Citlalli sea la “coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, que más bien es la candidata del partido guinda en busca de la recuperación de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ricardo Monreal Ávila, exalcalde de la Cuauhtémoc y padrino político de numerosos actores locales, también mostró su beneplácito.

Y el que debe estar feliz porque Morena recupere la Cuauhtémoc es Salvador Santiago, mejor conocido como “El Chava Chava”, quien conoce a la perfección las entrañas de dicha demarcación, pues son más de 20 años de ser reconocido como una figura clave en el manejo y control de la vía pública, los permisos de comerciantes ambulantes y la concertación política en las calles de la demarcación.

La llegada de Minerva Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda fue un reconocimiento de Claudia Sheinbaum a su habilidad política para negociar dentro del propio, sobre todo lidiar con las tribus morenistas.

Pero eso no basta para eclipsar el brillo de Rojo de la Vega Piccolo en la Cuauhtémoc, quien es una funcionaria de resultados y mantiene la cercanía con la ciudadanía para escuchar de viva voz las necesidades de los colonos.

Sólo una mujer valiente, guerrera y con la convicción de servir puede enfrentar los “cacicazgos” y un pacto mafioso entre grupos políticos y criminales.

“El año 2024 representó una rebelión ciudadana en contra de los políticos de siempre, en contra del abandono que vivía la Cuauhtémoc, en contra de todos los abusos y la extorsión que se dirigían desde la propia alcaldía. Arrancamos de la red corrupta el poder para devolverlo a la gente”, añade Alessandra Rojo de la Vega.

Es del dominio público que Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, es “la mano que mece la cuna” para afectar la imagen de Rojo de la Vega a través de su secretario de Gobierno César Cravioto, por lo que estaría feliz que ganara la Cuauhtémoc, pues de esta forma “no cuestionaría ninguno de sus errores y le daría mayor libertad y menos fiscalización”.

Morena piensa que con la imposición de una candidatura basta para ganar “la joya de la corona de la Ciudad de México”, pero están equivocados: el partido guinda traicionó todos sus principios, y eso le ayuda a Ale Rojo para ganar la reelección en la Cuauhtémoc.

 

ATAQUES POR DESESPERACIÓN

Ya se veía venir: Rojo, a través de un video en sus redes sociales, denuncia que funcionarios y simpatizantes de Morena han intensificado agresiones y provocaciones sistemáticas en contra de su administración mientras realizan recorridos de atención vecinal.

En concreto, de aquí hasta junio de 2027, arreciará la “guerra sucia” para bajar a la también activista de la preferencia ciudadana.

La funcionaria local señala que los ataques no constituyen hechos aislados, sino una estrategia constante orientada a desacreditar y obstaculizar la recuperación de espacios públicos, los cuales, afirma, en ocasiones son vandalizados días después de ser intervenidos.

“Hoy vimos una vez más a gente plenamente identificada con ellos llegando a provocar. Y cuando esto se repite una y otra vez, la pregunta es inevitable: ¿quiénes están detrás?”, cuestiona Alessandra Rojo de la Vega.

Está clarísimo que este tipo de prácticas se volverán más recurrentes ante la falta de resultados de sus adversarios.

Rojo de la Vega está enfocada en servir a los vecinos y las intimidaciones no distraerán a su equipo de trabajo, seguirán firmes en la atención directa en las calles y en la gestión gubernamental en favor de los habitantes de la demarcación.

“A mí no me preocupa quién sea la candidata o el candidato. Me ocupa estar trabajando por las vecinas y vecinos de Cuauhtémoc. Es una tontería estar perdiendo el tiempo hablando sobre los procesos internos de Morena. Lo que sí preocupa, más bien, es que 20 candidatos locales no dieron el ancho”, agrega.

Tan no dieron el hecho que Morena recurre a una figura nacional, una muestra clara de la caída del oficialismo en la capital de país.

Un detalle a resaltar es que Citlalli Hernández, cuando fue secretaria de las Mujeres, no recibió para nada a las madres buscadoras.

“Hoy vemos que quieren meter a un personaje que fue secretaria de Estado, que es la operadora nacional de Morena. Significa en principio que ni uno de los candidatos locales que han estado pisoteando la ley logró frenar la caída marcada que trae la marca de Morena del narcopartido en toda la Ciudad de México. Han sido 27 años de malos gobiernos al frente de la Ciudad de México”, enfatiza Rojo de la Vega.

Morena está desesperado y cierra filas ante señalamientos de narcopolítica y de alianzas con el crimen organizado, y en el caso de la Cuauhtémoc se traduce en la entrega de las calles a mafias.

Con sus resultados y acciones, Ale Rojo está decidida a que la alcaldía Cuauhtémoc tenga la mejor administración de toda su historia.

“Mi administración es el mejor gobierno de la Ciudad de México y estoy enfocada en dar resultados”, asevera Rojo de la Vega, la alcaldesa más feminista y con un futuro halagador en el horizonte político, no sólo en el 2027 sino también en el 2030.

Dar resultados, servir, trabajar, escuchar y enfrentar la corrupción son sus cartas de presentación, algo digno de resultar en estos tiempos de impunidad.

 

ALE ROJO, UN PESO PESADO EN LA CUAUHTÉMOC

En la pelea por la Cuauhtémoc hay un peso pesado: Alessandra Rojo de la Vega. Es la campeona defensora, tiene difusión nacional y es una marca política que ya no depende enteramente de los partidos que la postularon… algo muy rescatable, no es poca cosa en una oposición donde algunos dirigentes todavía necesitan consultar el logotipo antes de recordar quiénes son.

Una encuesta de C&E Research, levantada en abril, la coloca al frente de todos los careos planteados, con entre 36.4% y 38.4% de las preferencias, y registra 53.3% de apoyo a su reelección.

Claro, no es una ventaja irreversible, pero sí suficiente para que Morena comience a escuchar la campana. Las encuestas, desde luego, no son actas electorales, aunque el partido suele tratarlas como expresión infalible del pueblo cuando calcula ganarlas.

Como lo dije antes, el tiro está hecho: Mujer contra mujer, una pelea de mucho peso.

Citlalli Hernández tiene mucho peso partidista y Alessandra Rojo tiene un gran peso electoral. Una llevaría el aparato a la espalda; la otra tiene el territorio bajo los pies.

Citlalli resulta funcional para la operación. Puede ser enviada al combate y si pierde, Morena podrá atribuir el resultado a la fortaleza excepcional de Rojo de la Vega.

El partido guinda tiene desesperación, pero también preocupación: busca contener a como dé lugar a una opositora que comienza a proyectarse hacia la Jefatura de Gobierno… y hasta con agallas para la Presidencia de la República… Al tiempo, estimado lector, pero usted tiene la última palabra.

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TÓPICOS POLÍTICOS

Hay políticos sobándose las manos pensando cómo repartirse el poder: Ale Rojo

Publicado

Hace 1 mes

en

septiembre 9, 2026

Por

Ya es más de un año… y lo que falta: La Resistencia no tiene vigencia * “Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza. Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica la también activista y feminista * Sube como la espuma: Sigue firme al liderar la encuesta de GobernArte * Al Rojo vivo el dolor de migraña que padece Morena

 

EL TOPO

 

Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, en el marco de la celebración de un año del movimiento denominado La Resistencia, convocó a la organización y a la sociedad en general para defender el voto y vencer a lo que llamó un “narcogobierno”, un calificativo que no cae nada bien en el “cuarto de guerra” del partido guinda, sobre todo porque es algo que ha afectado al oficialismo.

En el evento realizado en el Centro Histórico, la funcionaria llegó con mucha alegría, acompañada de batucada y decenas de simpatizantes.

En la entrada del lugar, ubicado exactamente detrás de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la colonia Juárez, la esperaba el exdiputado panista Obdulio Ávila. Ahí se dirigió a sus simpatizantes.

“Hace exactamente un año nos encontramos; éramos miles de mujeres, de hombres, de jóvenes, familias enteras, personas que veníamos de lugares distintos, que teníamos distintas historias, pero ese día entendimos algo: México no pertenece a ningún partido.

“México no le pertenece a ningún gobierno y México no le pertenece a una sola persona; México es de todos”, añade delante de una megapantalla con un logo de una mano y un corazón.

De la Vega Piccolo también habló de la violencia en el país, de corrupción, incluso de actos anticipados de campaña que “hay que denunciar”.

“No es normal que una familia tenga que abandonar su hogar y tampoco es normal que existan políticos señalados por tener vínculos con el crimen organizado y que, en lugar de investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias, el poder político cierre filas para protegerlos”, expresa.

“Un año después, aquí seguimos. Más fuertes. Más unidos. Más convencidos.

“Porque mientras haya alguien dispuesto a levantar la voz, a defender lo que ama y a luchar por lo que parece imposible, hay esperanza.

“Hoy no celebramos haber resistido un año. Celebramos que no pudieron apagarnos. Y esto apenas comienza.

“Un año de Resistencia. Toda una vida por delante para cambiar la historia”, afirma de manera categórica Alessandra Rojo de la Vega.

Ante cientos de personas, la alcaldesa señala que resistir ya no es suficiente.

“Tenemos que organizarnos para cambiar, porque mientras millones de mexicanos y mexicanas están preocupados por cómo sacar adelante a sus familias, preocupados por la inseguridad, por la extorsión, por encontrar trabajo, hay políticos sobándose las manos, pensando cómo repartirse el poder.

“Este momento histórico necesita de todos y todas quienes creemos en la democracia, quienes estuvieron hace un año, quienes están por primera vez hoy. Aquí podemos tener colores distintos, historias distintas, diferencias legítimas, pero frente al autoritarismo y la narcopolítica necesitamos construir una causa en común”, añade.

 

ALCALDESA LLAMA A ORGANIZARSE

En su discurso, la única oradora deja claro que habrá más encuentros para capacitarse y proponer acciones en esta organización.

“México y esa construcción comienzan hoy y comienzan aquí. Cada reunión deberá terminar en una acción, cada compromiso tendrá un responsable y cada uno de nosotros tendrá que hacerse una pregunta: ‘¿qué estoy haciendo yo para defender aquello que me importa?’.

“Vamos a empezar hoy aquí, vamos a empezar en Cuauhtémoc, en el corazón de México; vamos a organizarnos calle por calle, colonia por colonia; desde aquí vamos a convocar a nuestra ciudad y después a todo el país”, expresa Alessandra Rojo de la Vega.

 

VIENTO EN POPA EN ENCUESTAS

Alessandra Rojo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, encabeza el top 3 de las mujeres alcaldesas de la capital del país y se posiciona como la mujer mejor calificada al alcanzar más del 66% de aprobación ciudadana en la demarcación, de acuerdo con una encuesta de GobernArte.

En segundo lugar se posiciona Circe Mercado, edil de Xochimilco, con el 61.3% y completando el conteo, en el tercer lugar, Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan, con 52.3% de aprobación.

Al nivel general, donde se consideran a todos los alcaldes, Rojo de la Vega obtuvo el primer lugar, seguida de los morenistas Janecarlo Lozano, alcalde de la Gustavo A. Madero, con 65.3%, y en tercer sitio, Javier López Casarín, edil de Álvaro Obregón, con 65.1%.

Quienes también obtuvieron más del 60% de aprobación fueron los morenistas Fernando Mercado, alcalde de Magdalena Contreras, con 61.8%, y Circe Camacho, edil de Xochimilco, con 61.3%.

El levantamiento de la encuesta se realizó del 2 al 6 de septiembre y se realizaron 585 entrevistas en cada una de las demarcaciones, con un margen de error entre 2.5% y 3.7%, y un nivel de confianza de 95%.

 

ALE ROJO, LA MIGRAÑA DE MORENA

Los morenistas ya no saben qué hacer ante la fuerza y preferencia ciudadana que tiene la alcaldesa de la Cuauhtémoc.

En cada evento público que realizan en la demarcación que gobierna Rojo, los militantes guindas tienen que llevar acarreados de todas las alcaldías de la capital del país para llenar sus “asambleas informativas” y demostrar que tienen músculo.

Están muy nerviosos… y César Cravioto Romero debería enfocarse mejor en conciliar con los partidos y garantizar la gobernabilidad en la capital, y no pensar en una manifestación de Morena “para que no luzca vacía”.

La instrucción a sus compañeros alcaldes guindas fue la importancia de dar una imagen de fuerza en esa alcaldía.

En concreto, y sin hacernos bolas, “la operación es todos contra Alessandra”… y claro, la ofensiva y “guerra sucia” está avalada por Clara Brugada Molina, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. No cabe duda que “el miedo no anda en burro”.

Repito, los morenistas están desesperados y hacen hasta lo imposible para mostrar fuerza ante Alessandra Rojo, quien los desafía muy tranquila, serena y con argumentos a diario, por lo que ya no saben qué hacer con ella.

También es muy grave que una jefa de Gobierno ordene atacar a una alcaldesa elegida -igual que ella- en las urnas.

La 4T ya no sabe qué hacer con Rojo de la Vega, quien se les ha convertido en un dolor de muelas, dolor de cabeza y hasta migraña.

Mientras la familia guinda está preocupada, Ale Rojo está ocupada en servir a colonos y vecinos, escuchar sus demandas y darle solución a sus problemáticas. Esa cercanía con la ciudadanía ha catapultado a Rojo de la Vega al ser una funcionaria de resultados, y por si lo anterior fuera, su Resistencia no tiene vigencia, llegó para quedarse.

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