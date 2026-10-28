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SILENCIO ROTO

“Por la boca muere el pez”

Publicado

Hace 1 día

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  • Durante su sexenio, AMLO pronunció diversas frases y promesas célebres, pero la más emblemática fue: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”
  • Los villanos de la política y cosas peores: Leonel Cota Montaño, Félix Salgado Macedonio, Celeste Salgado Pineda, Sergio Mayer Bretón…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Ahora, en medio de la turbulencia que azota al país por la crisis en el sector salud, la doctora Claudia Sheinbaum fue tajante: “Si hay corrupción, no hay resultados en salud”.

En su gira por Yucatán en octubre de 2026, la Mandataria reconoció deficiencias, escasez de medicamentos y problemas administrativos heredados, atribuyendo las fallas del sistema sanitario a la burocracia y a procesos obsoletos de hace 50 años.

La titular del Poder Ejecutivo admite que las reuniones semanales de los lunes con su Gabinete de Salud han resultado insuficientes para corregir los cuellos de botella en la distribución de fármacos.

Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronunció diversas frases y promesas célebres respecto al sector salud en México: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”, una afirmación reiterada al presumir la implementación del modelo IMSS-Bienestar en distintos estados del país… pero bien dice el refrán: “por la boca muere el pez”.

Y el significado no tiene desperdicio alguno: hablar de más, criticar o ser indiscreto puede volverse en nuestra contra y traernos problemas. La metáfora, que viene de la pesca, es ilustrativa: el pez queda atrapado y muere cuando muerde el anzuelo por abrir la boca.

Por cierto que la lección advierte que debemos cuidar lo que decimos para no contradecirnos, delatarnos o sufrir las consecuencias de nuestras propias palabras, pero AMLO fue más allá: “Vamos a tener un sistema de salud pública de alta calidad, medicamentos al cien por ciento y todo será completamente gratuito”.

Promesa recurrente sobre la transformación de las clínicas y hospitales públicos, mismos que ahora aparecen ante las dificultades y aprietos agudos que se enfrentan. Sin pudor alguno, sostuvo: “El derecho a la salud no puede ser un privilegio, es un derecho humano que vamos a cumplir”.

Declaración recurrente en sus informes de gobierno y conferencias matutinas que lo evidencian.

En lo que ahora puede verse como una irresponsabilidad, sin medir las consecuencias, temerariamente sostuvo: “Vamos a abrir una farmacia central en la Ciudad de México donde se guardarán todos los medicamentos del mundo”… un anuncio relacionado con la creación de la Megafarmacia del Bienestar para abastecer a todo el país. Nos referimos al Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CFDIS) a cargo de Birmex.

Teóricamente el IMSS preparó una guía detallada sobre los elementos esenciales de una receta médica. Con esta información, sería más fácil proporcionar los datos correctos y recibir la ayuda que necesitara para que sin contratiempos se pudieran surtir las recetas.

La Megafarmacia del Bienestar (oficialmente llamada Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud o Cefedis) sigue en pie y operando a baja escala, pero ha sido objeto de críticas por su escaso movimiento y alto costo.

La Megafarmacia del Bienestar se concibió como el centro de distribución del gobierno federal de México ubicado en Huehuetoca, Estado de México, diseñado para abastecer medicamentos faltantes en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Inicialmente los costos y la infraestructura formaron parte de una quimera. El costo inicial anunciado, al ser inaugurada en diciembre de 2023 por López Obrador, se estimó en 2,700 millones de pesos, pero vino una apabullante realidad.

Su presupuesto estimado aumentó a 17,635 millones de pesos según reportes de la Secretaría de Hacienda. Conforme a la información de las autoridades hacendarias, la inversión inicial real para adquirir el terreno y las bodegas en Huehuetoca, Estado de México, junto con su acondicionamiento, fue de aproximadamente 3,948 millones de pesos. En reportes previos se calcularon en 10,800 millones de pesos, luego subió a 15,028 millones de pesos. Esto incluye un gasto anual estimado en mantenimiento y operación de 304 millones de pesos (sin IVA).

Hablamos de una estructura subutilizada, con un espacio de 425,000 metros cuadrados como una gran bodega o “elefante blanco” que no resolvió el problema estructural de la compra y distribución de fármacos… a lo que debe agregarse la falta de planeación y sistemas logísticos, porque las instalaciones operaron sin una red de transporte propia y ágil para garantizar la entrega inmediata a zonas marginadas y hospitales lejanos.

De acuerdo con el primer informe rendido al gobierno, se reportaron 12,241 folios atendidos entre septiembre de 2024 y junio de 2025 y que la Megafarmacia del Bienestar había surtido un promedio de 40 recetas por día. Sin embargo, con referencia a las operaciones al principio, de diciembre de 2023 a abril de 2024, Birmex informó que sólo se surtieron 341 recetas en total, un promedio de 2.7 recetas por día. Entre enero de 2024 y julio de 2025, la Megafarmacia del Bienestar gestionó un total de 13,070 solicitudes de medicamentos.

Las principales críticas a la Megafarmacia del Bienestar se centraron en su bajo rendimiento, alto costo y la persistencia del desabasto de medicamentos… Y lo que es peor, actualmente las instalaciones lucen semivacías, con andenes de carga con poca actividad y un acceso parcialmente afectado por un socavón reportado desde enero de 2026.

Prácticamente está convertida en una bodega, en ese costoso elefante blanco el que nadie habla, aunque en aquellos fatídicos tiempos, vino un nuevo giro y se anunciaron pomposamente las Farmacias del Bienestar, ya que ante las limitaciones y críticas del modelo centralizado de la Megafarmacia, el gobierno federal anunció un cambio de estrategia con el programa Salud Casa por Casa y la apertura de más de 6,567 Farmacias del Bienestar.

Distribuidas de forma gradual entre septiembre y noviembre de 2026, ubicadas en tiendas de alimentación y centros de salud para la entrega de cerca de 22 tipos de medicamentos básicos y para enfermedades crónicas. Fue otro gran fracaso.

Popularmente conocido como “El Pejelagarto”, AMLO quedó atrapado en sus mentiras. El pejelagarto es un pez de agua dulce y de origen prehistórico perteneciente a la familia Lepisosteidae. Tiene cuerpo alargado y cilíndrico, hocico largo con dientes afilados y escamas muy gruesas y duras en forma de rombo. Es un depredador carnívoro que se alimenta de otros peces, pequeños animales y presas vivas.

Anteriormente, el 2 de abril de 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, otra desafortunada postura: “Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, pero lo que resultó fue una catástrofe.

En México el registro oficial del gobierno reportó 335,153 personas fallecidas por coronavirus hasta agosto de 2026. No obstante, los análisis de exceso de mortalidad del INEGI y de comisiones independientes calculan que las muertes reales asociadas a la crisis sanitaria superan el medio millón, aunque hay quienes hablan de 833,000 defunciones. En ese magro panorama apareció el médico Hugo López-Gatell, a quien se ubica por el mote del “Doctor Muerte” (por sus resultados en el manejo de la pandemia), de quien hablaremos detalladamente en una próxima colaboración.

Al final AMLO se ubicó en la tesis de que quien mucho habla, mucho yerra… y se convirtió esclavo de lo que dijo.

 

HISTORIAS

La Presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia como subsecretario de Agricultura, luego de que Manuel Cota Cárdenas fuera designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Prácticamente se dejó ver un conflicto de intereses.

Lo curioso es que Félix Salgado Macedonio tiene a su hija Evelyn como gobernadora del estado de Guerrero y ahora su otra hija, Celeste Salgado Pineda, aparece como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Iguala. Eso sin contar a los recomendados para que se encumbren en otras alcaldías… Sonriente, como si todo estuviera a pedir de boca, reapareció en la Cámara de Diputados Sergio Mayer Bretón. Quizá su desparpajo obedezca a que pacientemente espera otro “reality show” que lo reclame con urgencia.

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SILENCIO ROTO

La 4T, exhibida por Alberto Anaya

Publicado

Hace 1 semana

en

octubre 22, 2026

Por

  • Un error garrafal desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular por presión de EU
  • Los villanos de la política y cosas peores: Fernando Blumenkron Escobar, Margarita González Saravia, Cuauhtémoc Blanco, Rubén Ríos Uribe, Alfonso Durazo, Francisco Garduño Yáñez…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Alberto Anaya Gutiérrez es un político que conoce las entrañas del poder y las cañerías del sistema.

Nadie podría tacharlo de improvisado o de ser ignorante, de cómo se mueven los entretelones de la política mexicana.

Le ha tocado ser fontanero y verse premiado, con creces, por ser operador de maniobras electorales.

Tampoco es un imberbe, el mes que entra cumplirá 80 años, al que se pueda conformar con un caramelo para tranquilizarlo.

Además, lo ha sido por espacio de casi la mitad de su vida, dirigente eterno del Partido del Trabajo.

Domina la policromía ideológica, es un diestro y experimentado equilibrista para consumar acuerdos que se traducen en obtener cargos de elección popular y recursos financieros.

Por tanto, desestimar o minimizar sus apreciaciones de procesos selectivos para nominar candidatos a cargos de elección popular, equivaldría a un error garrafal.

Líder de la agrupación Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León, ha sido tres veces senador y cuatro ocasiones diputado federal.

Sabe de lo que habla cuando acusó públicamente que existió presión de Estados Unidos en la designación de coordinadores de Defensa de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) rumbo a los procesos electorales de 2027.

Es decir, que los defensores de la soberanía nacional aceptaron que Washington metiera la mano para el nombramiento de sus virtuales candidatos a las gubernaturas.

Tajante afirma que “Morena cedió a la presión de EU y se corrió al centro”.

Por si fuera poco, pone en duda que se logre concertar una coalición total para todos los procesos electorales del próximo año y advierte que en la 4T “no estamos trabajando en el interés de cerrar filas para enfrentar las agresiones” de Estados Unidos y de la derecha internacional.

Misteriosamente, aunque no tanto porque desde Palacio Nacional se esmeraron para encauzar que la postura no creciera, el señalamiento ha sido minimizado.

Sacado de una agenda política en la que la soberanía es una bandera proclamada y gritada a los cuatro vientos, pero que con la postura del legislador originario de Aguascalientes se ultraja.

Hombre de izquierda y figura de acuerdos para darle sustento al dominio del partido gobernante en los tres Poderes de la Unión, exhibe un procedimiento que no le es ajeno.

Quizá sea por eso que Morena terminó de definir a sus 17 precandidatos o coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con personajes alejados del radicalismo izquierdista.

Candidatos que se apegan al centro y a la derecha de la geometría política mexicana.

Anaya es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, tiene un posgrado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es presidente de la Fundación de Estudios Sociopolíticos Económicos, Autogestión y Poder Popular, A. C. (FESEAPP), y concretamente acusa sobre la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos.

En 2013 fue premiado con el Reconocimiento 50 Aniversario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos por su solidaridad con las causas de Cuba.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente los señalamientos de Anaya, calificándolos de un “absurdo” y defendiendo la soberanía nacional.

Pero la polémica fue apagada con los extinguidores financieros para evitar una conflagración de un tema que supera lo delicado.

Nadie de los vociferantes y radicales defensores del partido en gobierno se tomó la molestia de referirse a la acusación de que la presión estadunidense es más fuerte de lo que esperábamos.

Sólo debe tenerse en cuenta, que el cuestionamiento no viene de un neoliberal o un reaccionario, sino de un aliado de la 4T.

Aunque tampoco puede ignorarse que Alberto Anaya es un ave de las tempestades, porque se ha visto involucrado en escándalos de lavado de dinero en el Partido del Trabajo (PT).

Como el desvío de 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León a la cuenta personal de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa del dirigente nacional del PT.

Recursos que estaban etiquetados para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi), guarderías vinculadas al PT y controladas por Anaya junto a su esposa, y que fueron considerados como manejo turbio y desvíos de fondos públicos.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó en octubre de 2017 a Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo (PT), por su presunta vinculación con el delito de lavado de dinero.

Derivado de estas indagatorias, la autoridad ministerial ordenó el aseguramiento de cuatro cuentas bancarias vinculadas a Anaya, a su esposa Guadalupe Rodríguez y a integrantes de su entorno cercano.

Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.

Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.

Dinero que era para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.

Con todo, Alberto Anaya exhibió como una parodia a la izquierda que es sustento de la 4T.

 

HISTORIAS

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal General del Estado de Morelos, quedó exhibido en caso de “El Güero Gym”, considerado el segundo del líder criminal más poderoso de Morelos, detrás de Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”, quien encabeza la organización criminal conocida como Pueblos Unidos, un brazo del Cártel del Pacífico.

Grupo delictivo que ha comprado la protección de la mitad de las alcaldías del estado. Junto con la gobernadora Margarita González Saravia han sostenido una campaña mediática para presumir un estado tranquilo, que ahora es consumido por la violencia que incluye quema de unidades automotrices, inseguridad para la población y el caos en todo el oriente del estado. Los festejos ya fueron rebasados. Y no perder de vista que, también, es una herencia de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador y ahora diputado federal que se retrataba con jefes del crimen organizado… Rubén Ríos Uribe es un diputado local en Veracruz, con una inteligencia desbordada propuso invadir España y hacer monarca a AMLO.

Dicen los chavos que consumir esa madre en ayunas produce alucinaciones… El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, fue claro al manifestar que ganar una encuesta no necesariamente significa representar los principios del movimiento y que ganar encuestas mediante incentivos indebidos no garantiza el compromiso con los principios del movimiento. Tácitamente reconoce que los tramposos del partido guinda quisieron “chamaquear” a la dirigencia.

Habría que saber cuál es la opinión de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón, Tatiana Clouthier, Esthela Damián, Ismael Burgueño Ruiz, Rafael Marín Mollinedo y otros más al respecto. Porque incansablemente pregonaron que era dueños de la popularidad… La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial para llamar a los trabajadores del IMSS a evitar bloqueos. Curioso que cuando los militantes y simpatizantes del partido guinda lo hacen, ni siquiera se toman la molestia de conminarlos a no cerrar calles. Ejemplos sobran… Francisco Garduño Yáñez, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quedó exonerado de la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, abierta tras el incendio de las instalaciones del puente internacional Lerdo, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Lo ocurrido el 27 de marzo de 2023 derivó en el fallecimiento de 40 migrantes y 27 resultaron lesionados, pero como es cercano al régimen no pasa nada. Ahora sólo falta que le hagan un homenaje y lo condecoren para que la impunidad sea total.

 

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SILENCIO ROTO

“Autoridades”, delincuentes con máscara

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 15, 2026

Por

  • Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país
  • Los villanos de la política y cosas peores: Manuel Añorve, Jorge Añorve Aguayo, Adán Augusto López, Andrea Chávez, Alejandro Murat, Margarita González Saravia, Amilcar Olán, Andy López Beltrán, Pío López Obrador…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Reyes de la simulación se han incrustado en el aparato gubernamental para quebrantar las leyes.

Algunos se han empoderado con engaños para profanar los principios y la esencia de los códigos de la justicia.

Con atuendos de “autoridades” han saqueado y militado en su real función de bandoleros.

La autoridad es el poder legítimo que tiene una persona o institución para gobernar.

Está facultada para dar órdenes, tomar decisiones y exigir obediencia o cumplimiento de las normas.

Pero no hay normatividad alguna que le permita tolerar, le conceda o le acredite atribuciones para aliarse con bandas criminales y delinquir.

Legalmente tiene el mandato, la potestad legal y moral que la legitima para dar cumplimiento al conjunto de leyes en beneficio de la sociedad y combatir los delitos.

Básicamente, esta reflexión surge derivada de las acciones emprendidas por el Operativo Enjambre, que es una estrategia de seguridad del gobierno federal de México.

Inició en noviembre de 2024, para detener a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado y la corrupción.

Tiene como objetivo prioritario desmantelar redes de protección institucional para grupos delictivos, investigando fechorías como extorsión, secuestro, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Para combatir a esas pandillas de malhechores, ha sido necesaria la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -bajo el mando de Omar García Harfuch-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La presencia de esas cuadrillas ha logrado un alcance nacional, comenzando en el Estado de México y se ha extendido a otras entidades como Jalisco, Morelos, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas.

Los resultados son contundentes. Hasta octubre de 2026, la Operación Enjambre suma más de 100 funcionarios detenidos a nivel nacional, incluyendo a 14 alcaldes o exalcaldes procesados de distintas filiaciones políticas.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Suchiapa, Chiapas, donde detuvieron al alcalde en funciones, al exalcalde y a mandos policiales locales.

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.

Con un corte oficial a septiembre de 2026, la estrategia -coordinada por Omar García Harfuch- registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.

A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.

Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad” para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.

“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.

Prácticamente el operativo se ha centrado en 10 estados; los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).

Respecto al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de Seguridad Pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.

La estructura municipal involucrada en la comisión de esos delitos incluye miembros de cabildos.

Y se caracteriza por brindar protección institucional a grupos criminales dedicados a homicidios, secuestros, robo de autotransporte de carga, extorsión y huachicol.

Las detenciones alcanzan a directores de Catastro y Obras Públicas, quienes presuntamente facilitaban información fiscal de comercios locales para que el crimen organizado realizara cobros de piso.

Prácticamente esas “autoridades”, delincuentes con máscara de servidores públicos, se han confabulado con la delincuencia organizada y dado la espalda a la sociedad.

En el terreno de la realidad, no existe un diagnóstico que pudiera predecir cuántos de los 2 mil 462 municipios de la República Mexicana están involucrados en ese aparato criminal.

Habrá que ser pacientes para saber sus dimensiones.

 

HISTORIAS

¿Amnesia o cinismo? Interrogante que alcanza al senador priísta Manuel Añorve, quien afirma: “Ya no es primero los pobres, sino primero los hijos de AMLO” para señalar lo que considera una contradicción directa con la bandera de austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación y refiere que el partido Morena blinda a la familia presidencial frente a las acusaciones de gasto excesivo.

El guerrerense pone énfasis en el dispendio y la opulencia de sus opositores políticos, pero se coloca en el viejo refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La lujosa boda de su hijo, Jorge Añorve Aguayo, celebrada en Valle de Guadalupe, Baja California, fue de varios días de celebraciones exclusivas y traslados turísticos, cuyo gasto se calcula en 20 millones de pesos. Hubo, además, contratación privada del reconocido dúo británico de música electrónica Disclosure, cuyo espectáculo se estima en un costo de entre 2 y 5 millones de pesos. Un derroche para ponerse a la par de la clase gobernante que es objeto de sus críticas. Sencillito el legislador que busca, nuevamente, ser candidato a la gubernatura y fue “destapado” por “Alito” Moreno públicamente. Nada de economías, para eso es el billete… Para contener los “berrinches” de Adán Augusto López, la senadora Andrea Chávez ya fue presentada como virtual candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alcaldía desde la que se catapultó Cruz Pérez Cuéllar y relegarla a un plano menor. Curioso movimiento, porque rompió los tiempos fijados para anunciar a los aspirantes en todo el territorio nacional. Urgía tranquilizarla y darle premio de consolación… Otro “sencillito” es el senador oaxaqueño Alejandro Murat.

Resulta que fue localizado de compras en el Corte Inglés de Madrid, España, en total apego a la política de austeridad que pregonan todos los mandos superiores de Morena… Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, sigue ahogándose con el tsunami criminal que azota a la entidad. Primera mujer en ocupar el palacio de gobierno estatal y quien presume cifras “maquilladas”, no tiene respuesta para frenar o disminuir la violencia.

Y ella pensaba que se había sacado la lotería… Amilcar Olán y “Andy” López Beltrán siguen rompiendo records de popularidad. La pareja diabólica continúa en el epicentro de las dudas sobre escándalos ligados a contratos que los hizo multimillonarios.

El primero anda a salto de mata y disfrutando de los millones que tiene en Suiza. El otro a la espera de que llegue el fuero para volver a los festejos. Por cierto que la Cámara de Diputados servirá para reunir al junior con su tío Pío López Obrador, quien dejará tierras chiapanecas para convertirse en diputado federal, lo cual significa que las dinastías y clanes privilegiadas no están encuadradas en el nepotismo que proclaman quienes encabezan al partido en el poder. Está claro que en Morena todos son iguales, aunque unos son más que iguales que otros. Y para no separarnos de las ligas familiares, una amiga me pregunta si habrá algún atrevido que sugiera incluir como aspirante a los Premios Nobel, que son galardones internacionales anuales que reconocen investigaciones, descubrimientos y aportaciones notables al progreso de la humanidad, al afamado y prolijo escritor tabasqueño que se fue a La Chingada. El de literatura podría encumbrarlo al nivel de Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y superar a Jorge Luis Borges.

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SILENCIO ROTO

Desechan a puros y duros morenistas

Publicado

Hace 3 semanas

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octubre 7, 2026

Por

Para sorpresa de muchos, los “chapulines” y “trapecistas” fueron premiados * ¿Qué dirán el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández? * Los villanos de la política y cosas peores: Emilio Montero, INE…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En medio de altercados, forcejeos, desilusiones, berrinches, rabietas y triunfalismos, llegó a su fin el proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Precandidatos a las gubernaturas encubiertos o disfrazados con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer campañas con rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará el mismo número de gubernaturas.

Aunque Morena los nombró coordinadores estatales, los enmascarados de Morena quedan como sus cartas más fuertes para competir en los próximos comicios.

Después de simular encuestas, sondeos internos, acuerdos partidistas y designaciones de gobernadores para protegerse por lo que venga y por si las dudas, irremediablemente hubo triunfadores y vencidos que no se resignan.

Como resultado de esa patraña, exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán encumbrarse.

Porque, de ganar, los gobernadores serán “trapecistas” y “chapulines” que migraron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde plataformas ideológicas y carreras políticas confrontadas severamente con los del partido gobernante.

Llama la atención que ningún morenista de los fanáticos y adoradores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, haya sido postulado para gobernar las entidades.

Al final la lista quedó integrada por 10 mujeres y siete hombres, incluidos tres perfiles del PVEM: Eugenio “Gino” Segura, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur.

Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, arropada por Movimiento Ciudadano, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas, protegida de la familia Monreal y con la careta del Partido del Trabajo.

Quienes se llevaron las fanfarrias fueron los acérrimos enemigos de Morena, porque el término de adversario queda superado, PAN y PRI.

Ambos con media docena y un híbrido que transitó por esos dos institutos políticos: Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche.

Acción Nacional puede presumir que sin esfuerzo colocó a esos 6 exmilitantes (Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Jasmine Bugarín, de Nayarit; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro, y Lorenia Valles Sampedro, de Sonora) para la contienda electoral del próximo año.

Para coraje del que se fue a La Chingada, el PRI se despachó con la cuchara grande y puede cacarear que de sus filas surgieron Manuel Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Eli César Cervantes Rojas, de San Luís Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala.

 

Esos nombramientos son argumento suficiente para validar las pataletas de AMLO y de su “hermano” Adán Augusto López si se toma en consideración que sus principales protegidos (Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, y Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, fueron desechados).

Mas no debe ignorarse que otra familiar de los López Obrador-López Beltrán, la afamada “Tía” Tatis (Tatiana Clouthier) fue rechazada en Nuevo León.

Irremediablemente se presenta la interrogante si las designaciones fueran hechas desde Palacio Nacional o las presiones de gobernadoras y gobernadores tuvieron la suficiente fuerza para nulificar la presencia de Ariadna Montiel (dirigente nacional de Morena) y Citlalli Hernández (presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena).

Finalmente, como haya sido, los “trapecistas” y “chapulines” lograron desplazar a quienes se ufanan de ser puros y duros morenistas.

No debe perderse de vista que Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026, pronunciando un discurso clave donde fijó las reglas y el rumbo del partido

Al asumir la presidencia nacional del partido guinda, Ariadna Montiel dejó en claro que “los corruptos no tienen cabida” en el partido oficial y que rumbo a la elección intermedia de 2027, las y los candidatos deberán tener “una trayectoria impecable”.

Esto viene a cuento porque los seguidores de AMLO han repetido hasta la saciedad que los del PRI-AN son corruptos, saqueadores, enemigos de la democracia, neoliberales, antipatriotas y un sinfín de calificativos que fueron ignorados para ahora encaramarlos.

Al emitir su primer discurso en la dirigencia de la fuerza guinda, ante el Congreso Nacional, Montiel Reyes puntualiza que es momento de hacer conciencia en la militancia y hacer de lado este tipo de prácticas, por lo que pidió recordar los orígenes del instituto político.

Por cierto, no olvidar que Montiel Reyes expresó: “Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Que viva el humanismo”.

Frase que corresponde al ideario y los discursos de Salvador Allende al asumir la presidencia de Chile en 1970, el 5 de noviembre para ser precisos.

Con estas palabras Allende sintetizó el espíritu de la Unidad Popular, marcando el inicio de un proyecto político histórico que buscaba construir el socialismo por la vía democrática e institucional.

Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no toleraría corrupción en ningún gobierno de Morena… una tesis superada en diversas entidades de la República Mexicana.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, enfatizó, no tienen cabida.

Y sentencia que entre los requisitos para candidaturas: “quienes aspiren a puestos de coordinación o candidaturas para el proceso de 2027 deben contar con una trayectoria impecable y una conducta ética intachable”.

Habría que revisar minuciosamente, porque pareciera que no tienen memoria. Hay un par de esos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que tienen cuentas pendientes.

No vayan a creer ustedes que la referencia es concretamente por Santiago Nieto Castillo, Carlos Torres Piña o Cruz Pérez Cuellar, quienes han sido señalados por sus propios compañeros de partido.

 

HISTORIAS

Ya habrá tiempo de analizar y comentar detalladamente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, donde para calmar las aguas se nombró a un presidente municipal en Juchitán (por cierto, dedicado a tareas de información y periodísticas) que cobraba como “aviador” en el Instituto Estatal de Educación Pública y era protegido de Emilio Montero, quien fue renunciado de la dirección general.

Recuérdese que el expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Miguel Quetu”, y Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado… Habría que preguntarse si la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la cromática para su imagen institucional es acorde a su funcionamiento y a las medidas legales que son aplicables a las fuerzas políticas de oposición. Ahora dejará el lila y violeta, para usar el gris. Muy a tono con su desempeño. ¡Albricias!

 

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