“Por la boca muere el pez”

Para sorpresa de muchos, los “chapulines” y “trapecistas” fueron premiados * ¿Qué dirán el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández? * Los villanos de la política y cosas peores: Emilio Montero, INE…
EMMA ESPÍNDOLA
En medio de altercados, forcejeos, desilusiones, berrinches, rabietas y triunfalismos, llegó a su fin el proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Precandidatos a las gubernaturas encubiertos o disfrazados con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer campañas con rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará el mismo número de gubernaturas.
Aunque Morena los nombró coordinadores estatales, los enmascarados de Morena quedan como sus cartas más fuertes para competir en los próximos comicios.
Después de simular encuestas, sondeos internos, acuerdos partidistas y designaciones de gobernadores para protegerse por lo que venga y por si las dudas, irremediablemente hubo triunfadores y vencidos que no se resignan.
Como resultado de esa patraña, exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán encumbrarse.
Porque, de ganar, los gobernadores serán “trapecistas” y “chapulines” que migraron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde plataformas ideológicas y carreras políticas confrontadas severamente con los del partido gobernante.
Llama la atención que ningún morenista de los fanáticos y adoradores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, haya sido postulado para gobernar las entidades.
Al final la lista quedó integrada por 10 mujeres y siete hombres, incluidos tres perfiles del PVEM: Eugenio “Gino” Segura, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur.
Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, arropada por Movimiento Ciudadano, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas, protegida de la familia Monreal y con la careta del Partido del Trabajo.
Quienes se llevaron las fanfarrias fueron los acérrimos enemigos de Morena, porque el término de adversario queda superado, PAN y PRI.
Ambos con media docena y un híbrido que transitó por esos dos institutos políticos: Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche.
Acción Nacional puede presumir que sin esfuerzo colocó a esos 6 exmilitantes (Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Jasmine Bugarín, de Nayarit; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro, y Lorenia Valles Sampedro, de Sonora) para la contienda electoral del próximo año.
Para coraje del que se fue a La Chingada, el PRI se despachó con la cuchara grande y puede cacarear que de sus filas surgieron Manuel Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Eli César Cervantes Rojas, de San Luís Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala.
Esos nombramientos son argumento suficiente para validar las pataletas de AMLO y de su “hermano” Adán Augusto López si se toma en consideración que sus principales protegidos (Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, y Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, fueron desechados).
Mas no debe ignorarse que otra familiar de los López Obrador-López Beltrán, la afamada “Tía” Tatis (Tatiana Clouthier) fue rechazada en Nuevo León.
Irremediablemente se presenta la interrogante si las designaciones fueran hechas desde Palacio Nacional o las presiones de gobernadoras y gobernadores tuvieron la suficiente fuerza para nulificar la presencia de Ariadna Montiel (dirigente nacional de Morena) y Citlalli Hernández (presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena).
Finalmente, como haya sido, los “trapecistas” y “chapulines” lograron desplazar a quienes se ufanan de ser puros y duros morenistas.
No debe perderse de vista que Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026, pronunciando un discurso clave donde fijó las reglas y el rumbo del partido
Al asumir la presidencia nacional del partido guinda, Ariadna Montiel dejó en claro que “los corruptos no tienen cabida” en el partido oficial y que rumbo a la elección intermedia de 2027, las y los candidatos deberán tener “una trayectoria impecable”.
Esto viene a cuento porque los seguidores de AMLO han repetido hasta la saciedad que los del PRI-AN son corruptos, saqueadores, enemigos de la democracia, neoliberales, antipatriotas y un sinfín de calificativos que fueron ignorados para ahora encaramarlos.
Al emitir su primer discurso en la dirigencia de la fuerza guinda, ante el Congreso Nacional, Montiel Reyes puntualiza que es momento de hacer conciencia en la militancia y hacer de lado este tipo de prácticas, por lo que pidió recordar los orígenes del instituto político.
Por cierto, no olvidar que Montiel Reyes expresó: “Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Que viva el humanismo”.
Frase que corresponde al ideario y los discursos de Salvador Allende al asumir la presidencia de Chile en 1970, el 5 de noviembre para ser precisos.
Con estas palabras Allende sintetizó el espíritu de la Unidad Popular, marcando el inicio de un proyecto político histórico que buscaba construir el socialismo por la vía democrática e institucional.
Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no toleraría corrupción en ningún gobierno de Morena… una tesis superada en diversas entidades de la República Mexicana.
Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, enfatizó, no tienen cabida.
Y sentencia que entre los requisitos para candidaturas: “quienes aspiren a puestos de coordinación o candidaturas para el proceso de 2027 deben contar con una trayectoria impecable y una conducta ética intachable”.
Habría que revisar minuciosamente, porque pareciera que no tienen memoria. Hay un par de esos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que tienen cuentas pendientes.
No vayan a creer ustedes que la referencia es concretamente por Santiago Nieto Castillo, Carlos Torres Piña o Cruz Pérez Cuellar, quienes han sido señalados por sus propios compañeros de partido.
HISTORIAS
Ya habrá tiempo de analizar y comentar detalladamente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, donde para calmar las aguas se nombró a un presidente municipal en Juchitán (por cierto, dedicado a tareas de información y periodísticas) que cobraba como “aviador” en el Instituto Estatal de Educación Pública y era protegido de Emilio Montero, quien fue renunciado de la dirección general.
Recuérdese que el expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Miguel Quetu”, y Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado… Habría que preguntarse si la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la cromática para su imagen institucional es acorde a su funcionamiento y a las medidas legales que son aplicables a las fuerzas políticas de oposición. Ahora dejará el lila y violeta, para usar el gris. Muy a tono con su desempeño. ¡Albricias!