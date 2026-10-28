Durante su sexenio, AMLO pronunció diversas frases y promesas célebres, pero la más emblemática fue: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”

Los villanos de la política y cosas peores: Leonel Cota Montaño, Félix Salgado Macedonio, Celeste Salgado Pineda, Sergio Mayer Bretón…

EMMA ESPÍNDOLA

Ahora, en medio de la turbulencia que azota al país por la crisis en el sector salud, la doctora Claudia Sheinbaum fue tajante: “Si hay corrupción, no hay resultados en salud”.

En su gira por Yucatán en octubre de 2026, la Mandataria reconoció deficiencias, escasez de medicamentos y problemas administrativos heredados, atribuyendo las fallas del sistema sanitario a la burocracia y a procesos obsoletos de hace 50 años.

La titular del Poder Ejecutivo admite que las reuniones semanales de los lunes con su Gabinete de Salud han resultado insuficientes para corregir los cuellos de botella en la distribución de fármacos.

Durante su sexenio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pronunció diversas frases y promesas célebres respecto al sector salud en México: “La salud no es como en Dinamarca, es mejor”, una afirmación reiterada al presumir la implementación del modelo IMSS-Bienestar en distintos estados del país… pero bien dice el refrán: “por la boca muere el pez”.

Y el significado no tiene desperdicio alguno: hablar de más, criticar o ser indiscreto puede volverse en nuestra contra y traernos problemas. La metáfora, que viene de la pesca, es ilustrativa: el pez queda atrapado y muere cuando muerde el anzuelo por abrir la boca.

Por cierto que la lección advierte que debemos cuidar lo que decimos para no contradecirnos, delatarnos o sufrir las consecuencias de nuestras propias palabras, pero AMLO fue más allá: “Vamos a tener un sistema de salud pública de alta calidad, medicamentos al cien por ciento y todo será completamente gratuito”.

Promesa recurrente sobre la transformación de las clínicas y hospitales públicos, mismos que ahora aparecen ante las dificultades y aprietos agudos que se enfrentan. Sin pudor alguno, sostuvo: “El derecho a la salud no puede ser un privilegio, es un derecho humano que vamos a cumplir”.

Declaración recurrente en sus informes de gobierno y conferencias matutinas que lo evidencian.

En lo que ahora puede verse como una irresponsabilidad, sin medir las consecuencias, temerariamente sostuvo: “Vamos a abrir una farmacia central en la Ciudad de México donde se guardarán todos los medicamentos del mundo”… un anuncio relacionado con la creación de la Megafarmacia del Bienestar para abastecer a todo el país. Nos referimos al Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CFDIS) a cargo de Birmex.

Teóricamente el IMSS preparó una guía detallada sobre los elementos esenciales de una receta médica. Con esta información, sería más fácil proporcionar los datos correctos y recibir la ayuda que necesitara para que sin contratiempos se pudieran surtir las recetas.

La Megafarmacia del Bienestar (oficialmente llamada Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud o Cefedis) sigue en pie y operando a baja escala, pero ha sido objeto de críticas por su escaso movimiento y alto costo.

La Megafarmacia del Bienestar se concibió como el centro de distribución del gobierno federal de México ubicado en Huehuetoca, Estado de México, diseñado para abastecer medicamentos faltantes en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar. Inicialmente los costos y la infraestructura formaron parte de una quimera. El costo inicial anunciado, al ser inaugurada en diciembre de 2023 por López Obrador, se estimó en 2,700 millones de pesos, pero vino una apabullante realidad.

Su presupuesto estimado aumentó a 17,635 millones de pesos según reportes de la Secretaría de Hacienda. Conforme a la información de las autoridades hacendarias, la inversión inicial real para adquirir el terreno y las bodegas en Huehuetoca, Estado de México, junto con su acondicionamiento, fue de aproximadamente 3,948 millones de pesos. En reportes previos se calcularon en 10,800 millones de pesos, luego subió a 15,028 millones de pesos. Esto incluye un gasto anual estimado en mantenimiento y operación de 304 millones de pesos (sin IVA).

Hablamos de una estructura subutilizada, con un espacio de 425,000 metros cuadrados como una gran bodega o “elefante blanco” que no resolvió el problema estructural de la compra y distribución de fármacos… a lo que debe agregarse la falta de planeación y sistemas logísticos, porque las instalaciones operaron sin una red de transporte propia y ágil para garantizar la entrega inmediata a zonas marginadas y hospitales lejanos.

De acuerdo con el primer informe rendido al gobierno, se reportaron 12,241 folios atendidos entre septiembre de 2024 y junio de 2025 y que la Megafarmacia del Bienestar había surtido un promedio de 40 recetas por día. Sin embargo, con referencia a las operaciones al principio, de diciembre de 2023 a abril de 2024, Birmex informó que sólo se surtieron 341 recetas en total, un promedio de 2.7 recetas por día. Entre enero de 2024 y julio de 2025, la Megafarmacia del Bienestar gestionó un total de 13,070 solicitudes de medicamentos.

Las principales críticas a la Megafarmacia del Bienestar se centraron en su bajo rendimiento, alto costo y la persistencia del desabasto de medicamentos… Y lo que es peor, actualmente las instalaciones lucen semivacías, con andenes de carga con poca actividad y un acceso parcialmente afectado por un socavón reportado desde enero de 2026.

Prácticamente está convertida en una bodega, en ese costoso elefante blanco el que nadie habla, aunque en aquellos fatídicos tiempos, vino un nuevo giro y se anunciaron pomposamente las Farmacias del Bienestar, ya que ante las limitaciones y críticas del modelo centralizado de la Megafarmacia, el gobierno federal anunció un cambio de estrategia con el programa Salud Casa por Casa y la apertura de más de 6,567 Farmacias del Bienestar.

Distribuidas de forma gradual entre septiembre y noviembre de 2026, ubicadas en tiendas de alimentación y centros de salud para la entrega de cerca de 22 tipos de medicamentos básicos y para enfermedades crónicas. Fue otro gran fracaso.

Popularmente conocido como “El Pejelagarto”, AMLO quedó atrapado en sus mentiras. El pejelagarto es un pez de agua dulce y de origen prehistórico perteneciente a la familia Lepisosteidae. Tiene cuerpo alargado y cilíndrico, hocico largo con dientes afilados y escamas muy gruesas y duras en forma de rombo. Es un depredador carnívoro que se alimenta de otros peces, pequeños animales y presas vivas.

Anteriormente, el 2 de abril de 2020, en el contexto de la pandemia de Covid-19, otra desafortunada postura: “Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”, pero lo que resultó fue una catástrofe.

En México el registro oficial del gobierno reportó 335,153 personas fallecidas por coronavirus hasta agosto de 2026. No obstante, los análisis de exceso de mortalidad del INEGI y de comisiones independientes calculan que las muertes reales asociadas a la crisis sanitaria superan el medio millón, aunque hay quienes hablan de 833,000 defunciones. En ese magro panorama apareció el médico Hugo López-Gatell, a quien se ubica por el mote del “Doctor Muerte” (por sus resultados en el manejo de la pandemia), de quien hablaremos detalladamente en una próxima colaboración.

Al final AMLO se ubicó en la tesis de que quien mucho habla, mucho yerra… y se convirtió esclavo de lo que dijo.

HISTORIAS

La Presidenta Claudia Sheinbaum le pidió a Leonel Cota Montaño su renuncia como subsecretario de Agricultura, luego de que Manuel Cota Cárdenas fuera designado coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California Sur. Prácticamente se dejó ver un conflicto de intereses.

Lo curioso es que Félix Salgado Macedonio tiene a su hija Evelyn como gobernadora del estado de Guerrero y ahora su otra hija, Celeste Salgado Pineda, aparece como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Iguala. Eso sin contar a los recomendados para que se encumbren en otras alcaldías… Sonriente, como si todo estuviera a pedir de boca, reapareció en la Cámara de Diputados Sergio Mayer Bretón. Quizá su desparpajo obedezca a que pacientemente espera otro “reality show” que lo reclame con urgencia.