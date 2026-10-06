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NACIONAL

Nacer Global y UIF, aliados contra el lavado de dinero

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Hace 6 segundos

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El presidente Jorge Nacer Gobera cooperará con el titular Omar Reyes Colmenares en el desarrollo y difusión de contenidos relacionados con la normatividad aplicable en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita

 

ARMANDO GARCÍA

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Nacer Global firman un convenio para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades vulnerables.

Nacer Global, el grupo educativo privado más grande de México, presidido por Jorge Nacer Gobera, se encargará del desarrollo de contenidos autorizados por la dependencia del gobierno federal.

El periódico El Economista, que forma parte de Nacer Global, difundirá en sus diversas plataformas guías para que las personas conozcan la información y normatividad aplicable en la tarea de prevenir y combatir los delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, es la instancia del gobierno federal encargada de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito antes señalado, previsto en el Código Penal federal.

Es la instancia encargada de recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones de riesgo y otra información relacionada y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.

Cuando existen elementos suficientes presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y se incluyen en la Lista de Personas Bloqueadas para el resguardo del sistema financiero mexicano.

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NACIONAL

Madres buscadoras y la alcaldesa solucionadora, la alianza perfecta en la Cuauhtémoc

Publicado

Hace 3 días

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octubre 3, 2026

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Ale Rojo ofrece unidad de atención y acompañamiento en sus demandas * El Salón de Cabildos llevará el nombre de “Madres Buscadoras” y estará a disposición de las familias * La alcaldía gestiona con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México opciones de hospedaje preferencial o sin costo para quienes viajen a la capital por diligencias relacionadas con su misión de búsqueda

 

EL TOPO

 

En un encuentro con más de 50 madres, padres y familias buscadoras, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo presenta un plan de acción para acompañar sus procesos de búsqueda. Entre las medidas anunció la instalación de una Unidad de Atención y Acompañamiento, la apertura de espacios de la alcaldía para las familias y gestiones para facilitarles hospedaje durante sus visitas a la Ciudad de México.

Los testimonios de las familias ocuparon un lugar central en el encuentro. Gustavo Hernández Hernández, Adriana Margarita Lozano Aceves, Virginia Ponce Rodríguez, Inocencia González Mondragón, Janeth Alejandra Adame Cabrera y Patrick Raymond Callahan Orozco hablaron de la búsqueda de sus seres queridos y de los obstáculos que han enfrentado ante distintas instituciones.

En sus intervenciones, dieron testimonio del desgaste de tener que insistir una y otra vez para ser escuchados, y cuando reciben respuestas basadas son negativas por la falta de atribuciones o de recursos de las instituciones.

“Ninguna debería aprender a recorrer fiscalías, hospitales, calles, terrenos; ninguna debería tener que pegar una fotografía en un poste preguntando si alguien ha visto a la persona que más ama. Ninguna debería tener que luchar, además de todo lo que viven, para conseguir que una autoridad le escuche”, añade Rojo de la Vega Piccolo.

La nueva unidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, orientación social y canalización a las instituciones competentes para la atención de cada caso.

“No les puedo prometer lo que jurídicamente no está en nuestras manos, pero tampoco voy a esconderme detrás de las facultades de una alcaldía para decirles: ‘Eso no nos toca’. Porque cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo podemos ayudar”, agrega Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el encuentro, las familias gritaron consignas y colocaron fichas de búsqueda en las paredes del hasta entonces Salón de Cabildos. Ahí se develó el nuevo nombre del espacio: Sala de Cabildos “Madres Buscadoras”, en reconocimiento a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

Además del salón, la Alcaldía pondrá a disposición de las familias teatros, deportivos y la Casa de la Mujer para reuniones, talleres y actividades de memoria y reconocimiento.

Algunas de las personas asistentes reconocieron la disposición de la alcaldesa y su equipo para escuchar sus casos y acompañar las acciones anunciadas.

“Detrás de cada foto hay una vida, hay un nombre, hay una historia y hay alguien que sigue esperando un abrazo”, expresa Rojo de la Vega.

“Buscar ya es suficientemente difícil como para que además ustedes se preocupen por dónde dormir o cómo pagar una noche más estando lejos de casa”, enfatiza la alcaldesa Ale Rojo.

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NACIONAL

Estamos más fuertes que nunca: Enrique Vargas

Publicado

Hace 5 días

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octubre 1, 2026

Por

El PAN está preparado para enfrentar el próximo proceso electoral * Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, Edomex, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo

 

EL TOPO

 

Ante el inicio del proceso electoral 2026–2027, el Partido Acción Nacional (PAN) en Huixquilucan mostró su fuerza y unidad en un encuentro que reunió a cerca de mil militantes y simpatizantes, encabezado por Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco.

Vargas del Villar y Contreras Carrascos destacan la fortaleza del panismo local y llaman a defender los resultados que han consolidado al municipio como un referente de buen gobierno en el Estado de México.

Durante la celebración del 87 aniversario de la fundación del PAN, Enrique Vargas, vicecoordinador de los senadores panistas, afirma que el partido se mantiene más fuerte que nunca y preparado para enfrentar el próximo proceso electoral.

“Todas estas elecciones, a partir de 2018, las hemos ganado y en 2027 vamos a volver a ganar. Acción Nacional no perderá una sola sección electoral en Huixquilucan”, enfatiza ante los asistentes.

Vargas recordó que el crecimiento del panismo huixquiluquense ha sido sostenido: mientras en 2016 la diferencia fue de apenas 380 votos, en la elección de 2024 el PAN amplió su ventaja con 42 mil sufragios sobre su más cercano competidor. Este respaldo ciudadano, dijo, refleja la confianza en los gobiernos emanados de Acción Nacional.

 

ROMINA CONTRERAS: CONTINUIDAD Y LIDERAZGO

Romina Contreras, presidenta municipal de Huixquilucan, agradece el apoyo de la militancia y refrenda su compromiso de seguir encabezando una administración que refleje los ideales del panismo.

“Acción Nacional encabeza las listas de preferencia y aceptación ciudadana. En Huixquilucan hemos ocupado más de 28 veces el primer lugar nacional y estatal, gracias al trabajo de cada uno de ustedes”, añade.

Contreras destaca que la gestión municipal ha mantenido altos niveles de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía, lo que ha permitido consolidar al municipio como ejemplo de gobernanza local.

Por otro lado, el líder del PAN en Huixquilucan, Erick Daniel Rojas Gutiérrez, reconoce el esfuerzo de militantes que han mantenido viva la estructura partidista. “Cuando hablamos de 87 años de Acción Nacional, hablamos de una historia escrita en las calles, en las comunidades y en el trabajo cotidiano de nuestra militancia. Esta celebración es suya”, agrega.

 

ESTRUCTURA UNIDA Y FORTALECIDA

El encuentro reafirma la cohesión interna del panismo huixquiluquense y su compromiso de mantener los buenos resultados obtenidos en la última década.

Con una base sólida y liderazgo visible, Acción Nacional busca llegar al proceso electoral de 2027 con una estructura fortalecida y una narrativa centrada en la continuidad de gobiernos eficientes y cercanos a la gente.

 

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NACIONAL

Jorge Nacer impulsa un programa educativo de seis años en medicina

Publicado

Hace 5 días

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octubre 1, 2026

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La Universidad de Santa Fe, que forma parte de Nacer Global, contempla prácticas en laboratorios de simulación clínica desde las primeras etapas

 

ERIC GARCÍA

 

La Universidad de Santa Fe recibió en agosto a una nueva generación de estudiantes de medicina, que comenzó sus clases bajo un programa académico de 6 años y con un nuevo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

El inicio del ciclo marca una nueva etapa para la licenciatura, con una propuesta de formación que combina conocimientos teóricos, actividades prácticas y el desarrollo de habilidades necesarias para el ejercicio profesional en el sector salud.

Desde sus primeras etapas de estudio, los alumnos tienen acceso a laboratorios y espacios especializados de la universidad, que permiten que los futuros médicos se familiaricen de manera progresiva con procedimientos, herramientas y dinámicas vinculadas con la atención de pacientes, como parte de su preparación académica.

Además de la enseñanza en el campus, la Universidad de Santa Fe continúa fortaleciendo sus alianzas con instituciones médicas públicas y privadas para ampliar los vínculos entre la formación universitaria y el entorno profesional.

La universidad forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones con distintas alternativas de formación académica y profesional.

El ingreso de los nuevos estudiantes representa el comienzo de un recorrido de seis años en el que desarrollarán los conocimientos y las competencias previstos en el programa académico de la licenciatura.

La Universidad de Santa Fe busca complementar el aprendizaje en las aulas con experiencias que acerquen a los alumnos a los escenarios de su futura profesión.

Esta propuesta se integra a la oferta educativa de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, que reúne instituciones orientadas a atender distintas necesidades de formación y desarrollo profesional.

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