Nacer Global y UIF, aliados contra el lavado de dinero

Ale Rojo ofrece unidad de atención y acompañamiento en sus demandas * El Salón de Cabildos llevará el nombre de “Madres Buscadoras” y estará a disposición de las familias * La alcaldía gestiona con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México opciones de hospedaje preferencial o sin costo para quienes viajen a la capital por diligencias relacionadas con su misión de búsqueda

EL TOPO

En un encuentro con más de 50 madres, padres y familias buscadoras, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo presenta un plan de acción para acompañar sus procesos de búsqueda. Entre las medidas anunció la instalación de una Unidad de Atención y Acompañamiento, la apertura de espacios de la alcaldía para las familias y gestiones para facilitarles hospedaje durante sus visitas a la Ciudad de México.

Los testimonios de las familias ocuparon un lugar central en el encuentro. Gustavo Hernández Hernández, Adriana Margarita Lozano Aceves, Virginia Ponce Rodríguez, Inocencia González Mondragón, Janeth Alejandra Adame Cabrera y Patrick Raymond Callahan Orozco hablaron de la búsqueda de sus seres queridos y de los obstáculos que han enfrentado ante distintas instituciones.

En sus intervenciones, dieron testimonio del desgaste de tener que insistir una y otra vez para ser escuchados, y cuando reciben respuestas basadas son negativas por la falta de atribuciones o de recursos de las instituciones.

“Ninguna debería aprender a recorrer fiscalías, hospitales, calles, terrenos; ninguna debería tener que pegar una fotografía en un poste preguntando si alguien ha visto a la persona que más ama. Ninguna debería tener que luchar, además de todo lo que viven, para conseguir que una autoridad le escuche”, añade Rojo de la Vega Piccolo.

La nueva unidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, orientación social y canalización a las instituciones competentes para la atención de cada caso.

“No les puedo prometer lo que jurídicamente no está en nuestras manos, pero tampoco voy a esconderme detrás de las facultades de una alcaldía para decirles: ‘Eso no nos toca’. Porque cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo podemos ayudar”, agrega Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el encuentro, las familias gritaron consignas y colocaron fichas de búsqueda en las paredes del hasta entonces Salón de Cabildos. Ahí se develó el nuevo nombre del espacio: Sala de Cabildos “Madres Buscadoras”, en reconocimiento a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

Además del salón, la Alcaldía pondrá a disposición de las familias teatros, deportivos y la Casa de la Mujer para reuniones, talleres y actividades de memoria y reconocimiento.

Algunas de las personas asistentes reconocieron la disposición de la alcaldesa y su equipo para escuchar sus casos y acompañar las acciones anunciadas.

“Detrás de cada foto hay una vida, hay un nombre, hay una historia y hay alguien que sigue esperando un abrazo”, expresa Rojo de la Vega.

“Buscar ya es suficientemente difícil como para que además ustedes se preocupen por dónde dormir o cómo pagar una noche más estando lejos de casa”, enfatiza la alcaldesa Ale Rojo.