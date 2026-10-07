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NACIONAL

Si-Mi gente está bien, seguiré rescatando espacios públicos: Ale Rojo

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Hace 37 segundos

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En alianza con Fundación del Dr. Simi, se recuperan viviendas en las colonias Paulino Navarro y Vista Alegra * Fueron pintadas e impermeabilizadas 350 viviendas, con una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados, en beneficio de más de 2 mil personas * También fueron rehabilitados el Parque Pípila y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”

 

EL TOPO

 

Gracias a una alianza del gobierno que encabeza la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo con la Fundación del Dr. Simi, 350 viviendas fueron pintadas e impermeabilizadas en la colonia Paulino Navarro, beneficiando directamente a más de 2 mil personas.

Junto a Víctor González Herrera, presidente de Fundación del Dr. Simi, la alcaldesa encabezó la entrega de estas acciones, que forman parte del proyecto “Colonia Simi”; también fueron rehabilitados el Parque Pípila, incorporando un área para perros y la Casa de Cultura “Alfonso Reyes”, en la colonia Vista Alegre.

En las viviendas se realizó una intervención de 56 mil 588 metros cuadrados entre pintura e impermeabilización. Además, 350 familias fueron incorporadas al programa bimestral de despensa de la Fundación, con un impacto estimado en mil 750 personas. A esto se suman brigadas médicas y la donación de medicamentos de manera bimestral.

“Hoy, aquí, en Paulino Navarro, estamos entregando resultados muy concretos. Pintamos e impermeabilizamos de la mano de nuestros amigos, el Dr. Simi. Recuperamos la Casa de la Cultura Alfonso Reyes y mejoramos el Parque del Pípila”, señala la alcaldesa.

En el Parque Pípila se creó una nueva zona para perros y se realizaron trabajos de rehabilitación en juegos e iluminación, mientras que en la Casa de Cultura “Alfonso Reyes” se atendieron salones, puertas y otros espacios que requerían mantenimiento.

Durante el acto también estuvo presente Astrid García Gallegos, directora de Fundación del Dr. Simi, así como integrantes del equipo de la organización y de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos María del Carmen Molina Ramírez, directora general Jurídica y de Servicios Legales, y Mauricio González González, director general de Servicios Urbanos.

Rojo de la Vega Piccolo destaca que estas acciones son resultado de buscar alianzas con organizaciones y empresas que quieran sumar a la recuperación de la demarcación, especialmente en zonas donde existen espacios y viviendas que requieren atención.

“Lo público debe ser lo más bonito, lo mejor cuidado y necesitamos regresarles a ustedes lo que siempre les ha pertenecido, los espacios públicos”, afirma.

La alcaldesa también recordó que durante los dos primeros años de su administración han sido recuperados más de 500 espacios en las 33 colonias de Cuauhtémoc y sostuvo que las alianzas permiten ampliar las acciones que realiza la administración sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno.

“Aquí jamás vamos a tener una doble agenda. Aquí no vamos a mentir nunca. Los espacios siguen siendo públicos, siguen siendo de ustedes. La diferencia es que ahora están cuidados, son dignos y son espacios de calidad”, concluyó.

 

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NACIONAL

Mexicable línea 3, el cambio histórico más trascendental en la movilidad de Naucalpan

Publicado

Hace 6 horas

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octubre 7, 2026

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El alcalde Isaac Montoya reconoce el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura que lleva un avance de 80 por ciento * La obra beneficiará a más de 40 mil personas diariamente y reducirá aproximadamente una hora a 30 minutos los traslados hacia el Metro Cuatro Caminos * El proyecto, impulsado por el Gobierno del Estado de México, ampliará la conectividad de más de 60 comunidades y acercará oportunidades de empleo, educación, salud y servicios

 

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La construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance cercano al 80 por ciento y se consolida como uno de los principales proyectos de infraestructura y movilidad para Naucalpan y el Estado de México, al transformar las condiciones de traslado de miles de familias hacia el Metro Cuatro Caminos y otros puntos estratégicos de la zona metropolitana.

La nueva línea tendrá una longitud superior a 9.5 kilómetros, contará con 11 estaciones y 62 postes, además de 278 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Las unidades estarán equipadas con asientos ergonómicos, iluminación LED, videovigilancia, Internet inalámbrico y sistema de audio.

El sistema beneficiará diariamente a más de 40 mil personas de más de 60 comunidades, quienes contarán con una alternativa de transporte moderna, segura, accesible y eficiente para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y demás actividades.

El proyecto es impulsado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien decidió llevarlo a cabo luego de conocer de primera mano las dificultades de movilidad que enfrentan las familias que habitan en las zonas altas de Naucalpan.

Durante una visita a estas comunidades, la gobernadora constató las complicaciones que representa el acceso a las zonas altas, particularmente durante condiciones climatológicas adversas.

En ese recorrido estuvo acompañada por el hoy presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, quien le planteó la necesidad de retomar el proyecto del Mexicable para atender esta problemática de movilidad.

A partir de esta visión compartida, el Gobierno del Estado de México impulsó la construcción de la Línea 3, proyecto que actualmente avanza de manera significativa y que representa una respuesta a una demanda histórica de las comunidades naucalpenses.

El alcalde Isaac Montoya ha reconocido el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez para hacer realidad esta infraestructura.

Una vez que entre en operación, el recorrido completo se realizará en aproximadamente 30 minutos, lo que permitirá reducir considerablemente los tiempos de traslado de quienes actualmente pueden invertir cerca de una hora para llegar al Metro Cuatro Caminos. Con ello, miles de familias podrán disponer de mayor tiempo para sus actividades personales, laborales y escolares.

Como parte de los trabajos, ya son visibles los postes que sostendrán el sistema de cableado, así como los avances en distintas estaciones; ya se cuentan con algunas cabinas, que por el momento se encuentran resguardadas. La estación de Izcalli Chamapa ya presenta un gran avance y ya cuenta con murales que la distinguen.

Además, el proyecto fue ampliado de 10 a 11 estaciones con la incorporación de Alce Blanco, lo que permitirá incrementar la cobertura y beneficiar a un mayor número de usuarios.

El Mexicable Línea 3 también representa una apuesta por una movilidad sustentable. Sus cabinas son aproximadamente 10 por ciento más ligeras que modelos similares, característica que contribuye a reducir el consumo energético. Asimismo, los materiales empleados en su fabricación son reutilizables y reciclables.

El presidente municipal Isaac Montoya ha destacado que esta obra es resultado de la coordinación entre el Gobierno de Naucalpan y el Gobierno del Estado de México, y representa un paso importante para acercar una movilidad segura, accesible y con menor impacto ambiental a las comunidades de las zonas altas del municipio.

La infraestructura permitirá fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México, al tiempo que facilitará el acceso a empleos, instituciones educativas, servicios de salud y otros servicios para miles de habitantes. Asimismo, se prevé que las estaciones contribuyan a dinamizar la actividad económica en las zonas por donde transitará la nueva línea.

Con el Mexicable Línea 3, los gobiernos del Estado de México y de Naucalpan avanzan en la construcción de un sistema de movilidad moderno, incluyente y sustentable, que atiende una necesidad histórica de las comunidades y contribuirá a mejorar la calidad de vida de miles de familias.

 

ESTACIONES

* Mexipuerto Cuatro Caminos.

* Alce Blanco.

* Lázaro Cárdenas.

* El Molinito.

* San Antonio.

ZOMEYUCAN

* Centenario.

* La Tolva.

* Parque La Hormiga.

* Izcalli Chamapa.

* Benito Juárez.

* Lomas del Cadete.

 

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NACIONAL

Nacer Global y UIF, aliados contra el lavado de dinero

Publicado

Hace 1 día

en

octubre 6, 2026

Por

El presidente Jorge Nacer Gobera cooperará con el titular Omar Reyes Colmenares en el desarrollo y difusión de contenidos relacionados con la normatividad aplicable en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita

 

ARMANDO GARCÍA

 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Nacer Global firman un convenio para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades vulnerables.

Nacer Global, el grupo educativo privado más grande de México, presidido por Jorge Nacer Gobera, se encargará del desarrollo de contenidos autorizados por la dependencia del gobierno federal.

El periódico El Economista, que forma parte de Nacer Global, difundirá en sus diversas plataformas guías para que las personas conozcan la información y normatividad aplicable en la tarea de prevenir y combatir los delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La UIF, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, es la instancia del gobierno federal encargada de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito antes señalado, previsto en el Código Penal federal.

Es la instancia encargada de recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones de riesgo y otra información relacionada y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.

Cuando existen elementos suficientes presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y se incluyen en la Lista de Personas Bloqueadas para el resguardo del sistema financiero mexicano.

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NACIONAL

Madres buscadoras y la alcaldesa solucionadora, la alianza perfecta en la Cuauhtémoc

Publicado

Hace 4 días

en

octubre 3, 2026

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Ale Rojo ofrece unidad de atención y acompañamiento en sus demandas * El Salón de Cabildos llevará el nombre de “Madres Buscadoras” y estará a disposición de las familias * La alcaldía gestiona con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México opciones de hospedaje preferencial o sin costo para quienes viajen a la capital por diligencias relacionadas con su misión de búsqueda

 

EL TOPO

 

En un encuentro con más de 50 madres, padres y familias buscadoras, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo presenta un plan de acción para acompañar sus procesos de búsqueda. Entre las medidas anunció la instalación de una Unidad de Atención y Acompañamiento, la apertura de espacios de la alcaldía para las familias y gestiones para facilitarles hospedaje durante sus visitas a la Ciudad de México.

Los testimonios de las familias ocuparon un lugar central en el encuentro. Gustavo Hernández Hernández, Adriana Margarita Lozano Aceves, Virginia Ponce Rodríguez, Inocencia González Mondragón, Janeth Alejandra Adame Cabrera y Patrick Raymond Callahan Orozco hablaron de la búsqueda de sus seres queridos y de los obstáculos que han enfrentado ante distintas instituciones.

En sus intervenciones, dieron testimonio del desgaste de tener que insistir una y otra vez para ser escuchados, y cuando reciben respuestas basadas son negativas por la falta de atribuciones o de recursos de las instituciones.

“Ninguna debería aprender a recorrer fiscalías, hospitales, calles, terrenos; ninguna debería tener que pegar una fotografía en un poste preguntando si alguien ha visto a la persona que más ama. Ninguna debería tener que luchar, además de todo lo que viven, para conseguir que una autoridad le escuche”, añade Rojo de la Vega Piccolo.

La nueva unidad, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Social, contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para ofrecer asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, orientación social y canalización a las instituciones competentes para la atención de cada caso.

“No les puedo prometer lo que jurídicamente no está en nuestras manos, pero tampoco voy a esconderme detrás de las facultades de una alcaldía para decirles: ‘Eso no nos toca’. Porque cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Tiene que ser cómo podemos ayudar”, agrega Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el encuentro, las familias gritaron consignas y colocaron fichas de búsqueda en las paredes del hasta entonces Salón de Cabildos. Ahí se develó el nuevo nombre del espacio: Sala de Cabildos “Madres Buscadoras”, en reconocimiento a quienes mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

Además del salón, la Alcaldía pondrá a disposición de las familias teatros, deportivos y la Casa de la Mujer para reuniones, talleres y actividades de memoria y reconocimiento.

Algunas de las personas asistentes reconocieron la disposición de la alcaldesa y su equipo para escuchar sus casos y acompañar las acciones anunciadas.

“Detrás de cada foto hay una vida, hay un nombre, hay una historia y hay alguien que sigue esperando un abrazo”, expresa Rojo de la Vega.

“Buscar ya es suficientemente difícil como para que además ustedes se preocupen por dónde dormir o cómo pagar una noche más estando lejos de casa”, enfatiza la alcaldesa Ale Rojo.

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