Las encuestas señalan que solito Morena supera al PAN y al PRI juntos

El trabajo territorial y las acciones impulsadas por el alcalde colocan en el centro de la conversación el bienestar de las familias

EL TOPO

Naucalpan vive una nueva etapa de transformación y el nombre de Isaac Montoya Márquez forma parte de este escenario.

De acuerdo con la medición de Question Mark para El Heraldo de México, Morena registra 43% de las preferencias partidistas en el municipio, frente al 28% del PAN y el 10% del PRI.

La presencia de Morena en Naucalpan se desarrolla en un contexto de cambios en las comunidades, donde la recuperación de vialidades, la iluminación de espacios públicos y la atención a zonas históricamente rezagadas forman parte de las acciones que han marcado la gestión de Montoya Márquez.

Entre los proyectos destaca la rehabilitación e iluminación de la Calzada de Los Remedios, así como la intervención de la lateral norte del Periférico con concreto hidráulico. Son acciones del presidente de Naucalpan, Estado de México, que buscan mejorar la movilidad y las condiciones cotidianas de miles de familias.

Para Isaac Montoya, la transformación debe sentirse en las calles y reflejarse en mejores condiciones de vida.

Esa visión, vinculada con los principios de Morena, coloca la atención a las comunidades y el bienestar de las familias como parte central de su trabajo.

Montoya tiene el camino allanado para buscar la reelección en el 2027, gracias a su esfuerzo y trabajo, manteniendo la cercanía con la ciudadanía y dejando como legado sus Huellas de la Transformación.