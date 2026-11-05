Prepa ICEL impulsa aprendizaje de la Inteligencia Artificial

El proyecto es parte del Grupo Nacer, encabezado por Jorge Nacer Gobera, e incorpora talleres gratuitos para utilizar estas herramientas como apoyo en su formación académica

ERIC GARCÍA

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a formar parte de las herramientas que los estudiantes utilizan para investigar, organizar información, desarrollar ideas y crear contenidos. Ante este escenario, aprender a utilizarla con criterio se ha convertido también en un nuevo reto para las instituciones educativas.

Como parte de su propuesta educativa, Prepa ICEL incorporó talleres de IA sin costo para sus alumnos, con el objetivo de que los jóvenes comiencen a familiarizarse con estas herramientas antes de ingresar a la universidad.

Durante los talleres, los estudiantes aprenden distintas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, desde la generación de materiales de estudio y la organización de información hasta la mejora de textos y el desarrollo de ideas para sus proyectos académicos.

La propuesta busca que los alumnos conozcan las posibilidades de esta tecnología, pero también que comprendan que su utilización no sustituye el criterio, la creatividad ni el trabajo propio.

La incorporación de herramientas de IA al ámbito educativo plantea nuevas posibilidades para los estudiantes, pero también la necesidad de aprender cuándo y cómo utilizarlas.

Por ello, los talleres de Prepa ICEL están orientados a que los jóvenes tengan un primer acercamiento práctico y responsable a estas tecnologías y conozcan formas de incorporarlas como apoyo durante su formación.

El objetivo es que puedan utilizarlas para facilitar determinados procesos, estructurar información o explorar nuevas ideas, manteniendo su participación activa en el aprendizaje.

Universidad ICEL, de la que forma parte Prepa ICEL, pertenece a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones y alternativas de formación para distintas etapas educativas.

La incorporación de estos talleres también busca preparar a los estudiantes para una etapa universitaria y profesional en la que las herramientas digitales tendrán una presencia cada vez mayor.

Para los jóvenes, esto implica no sólo conocer nuevas tecnologías, sino desarrollar habilidades para utilizarlas de manera consciente y comprender tanto sus posibilidades como la importancia de conservar un criterio propio frente a la información que generan.

Para las familias, la propuesta permite que este acercamiento comience desde la preparatoria y dentro de un entorno educativo, como parte de la formación de los estudiantes.

La iniciativa se integra a la propuesta de Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, enfocada en ofrecer alternativas educativas para diferentes etapas de formación.