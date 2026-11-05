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NACIONAL

Prepa ICEL impulsa aprendizaje de la Inteligencia Artificial

Publicado

Hace 33 minutos

en

  • El proyecto es parte del Grupo Nacer, encabezado por Jorge Nacer Gobera, e incorpora talleres gratuitos para utilizar estas herramientas como apoyo en su formación académica

 

ERIC GARCÍA

 

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a formar parte de las herramientas que los estudiantes utilizan para investigar, organizar información, desarrollar ideas y crear contenidos. Ante este escenario, aprender a utilizarla con criterio se ha convertido también en un nuevo reto para las instituciones educativas.

Como parte de su propuesta educativa, Prepa ICEL incorporó talleres de IA sin costo para sus alumnos, con el objetivo de que los jóvenes comiencen a familiarizarse con estas herramientas antes de ingresar a la universidad.

Durante los talleres, los estudiantes aprenden distintas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, desde la generación de materiales de estudio y la organización de información hasta la mejora de textos y el desarrollo de ideas para sus proyectos académicos.

La propuesta busca que los alumnos conozcan las posibilidades de esta tecnología, pero también que comprendan que su utilización no sustituye el criterio, la creatividad ni el trabajo propio.

La incorporación de herramientas de IA al ámbito educativo plantea nuevas posibilidades para los estudiantes, pero también la necesidad de aprender cuándo y cómo utilizarlas.

Por ello, los talleres de Prepa ICEL están orientados a que los jóvenes tengan un primer acercamiento práctico y responsable a estas tecnologías y conozcan formas de incorporarlas como apoyo durante su formación.

El objetivo es que puedan utilizarlas para facilitar determinados procesos, estructurar información o explorar nuevas ideas, manteniendo su participación activa en el aprendizaje.

Universidad ICEL, de la que forma parte Prepa ICEL, pertenece a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones y alternativas de formación para distintas etapas educativas.

La incorporación de estos talleres también busca preparar a los estudiantes para una etapa universitaria y profesional en la que las herramientas digitales tendrán una presencia cada vez mayor.

Para los jóvenes, esto implica no sólo conocer nuevas tecnologías, sino desarrollar habilidades para utilizarlas de manera consciente y comprender tanto sus posibilidades como la importancia de conservar un criterio propio frente a la información que generan.

Para las familias, la propuesta permite que este acercamiento comience desde la preparatoria y dentro de un entorno educativo, como parte de la formación de los estudiantes.

La iniciativa se integra a la propuesta de Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, enfocada en ofrecer alternativas educativas para diferentes etapas de formación.

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NACIONAL

¡Todo un gran éxito el Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026!

Publicado

Hace 1 hora

en

noviembre 5, 2026

Por

  • Más de 3 millones de visitantes disfrutaron de diez días de cultura, tradición, música y ofrendas en las cuatro sedes del festival más importante de la Ciudad de México

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Más de tres millones de visitantes disfrutaron de 10 días de cultura, tradición, música y ofrendas en las cuatro sedes del festival más importante de la Ciudad de México.

Con un ambiente de fiesta, tradición y orgullo comunitario, concluyó la décima edición del Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2026, considerado el más grande y representativo de la Ciudad de México.

Durante 10 días de actividades, más de 3 millones de personas, entre habitantes de los siete pueblos originarios, colonias y barrios de Tláhuac, así como turismo nacional e internacional, se dieron cita en las cuatro sedes del festival: Bosque de Tláhuac, explanada de la alcaldía, Plaza Juárez en San Andrés Mixquic y Plaza Juárez en Zapotitlán.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, encabezó el cierre del festival y agradeció a todas las familias, colectivos, casas de cultura, Escuelas para la Vida, artesanos, productores de cempasúchil, artistas y voluntarios que hicieron posible esta gran celebración.

“Hoy cierra una edición histórica. Este festival es del pueblo y para el pueblo. Gracias a cada familia que mantuvo viva la tradición, que abrió su hogar, que puso su ofrenda y que compartió con el mundo la grandeza de Tláhuac. Demostramos que Tláhuac es cultura, es tradición, es comunidad y es el corazón de Día de Muertos en la Ciudad de México”, expresó Hernández Calderón.

Puntualizó que Tláhuac y sus siete pueblos demuestran al mundo su belleza, su riqueza cultural y, sobre todo, el amor y el respeto a sus fieles difuntos.

La funcionaria destaca que el festival concluyó con saldo blanco en todas las sedes, gracias al operativo de seguridad implementado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Protección Civil y personal de las distintas áreas de la alcaldía, donde se instalaron filtros de acceso y se garantizó un ambiente familiar y de paz.

Asimismo, reconoció el trabajo de los servicios de limpia, quienes mantuvieron en óptimas condiciones las sedes y de las áreas de desarrollo económico, cultura y turismo.

Hernández Calderón agradeció el apoyo y la hermandad con China, país invitado que compartió parte de su cultura y folklore, sumándose a las actividades de la festividad y reconociendo el respeto y el amor que los habitantes de Tláhuac le tienen a sus fieles difuntos.

“Esta celebración no significa olvido, representa memoria e historia. Mantuvimos vivas nuestras raíces, honramos a nuestros fieles difuntos y compartimos al mundo que en Tláhuac la tradición está más viva que nunca”, concluyó.

Cabe señalar que, durante esta edición, los asistentes disfrutaron de más de 150 actividades gratuitas, entre ellas el imponente desfile de más de 5 mil catrinas y calaveras de los siete pueblos, las ofrendas monumentales y tapetes de aserrín elaborados por artesanos locales, la exposición y venta directa de flor de cempasúchil de productores de Tláhuac, y los conciertos estelares, entre ellos la exitosa presentación de Emmanuel, Los Cadetes de Linares, El Poder del Norte, el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez y el gran cierre del festival a cargo de Alejandro Filio.

 

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NACIONAL

Isaac Montoya consolida a Naucalpan como un lugar ideal para inversionistas

Publicado

Hace 3 días

en

noviembre 3, 2026

Por

  • City Storage destina 450 mdp a su primera sucursal en México y anuncia nuevos proyectos
  • Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio

 

EL TOPO

 

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, inaugura en Lomas Verdes la primera sucursal de City Storage en México, con una inversión de 450 millones de pesos.

La apertura confirma la confianza empresarial en Naucalpan por su ubicación, infraestructura y conectividad con el centro del país.

El alcalde de Naucalpan informa que el inmueble tiene 15 mil 500 metros cuadrados y alberga mil 500 bodegas de autoalmacenaje.

La empresa anuncia cuatro nuevos proyectos para los próximos tres años, con una inversión de mil 500 millones de pesos que beneficiará principalmente a Naucalpan.

Isaac Montoya señala que la inversión extranjera en el Estado de México creció 37 por ciento y generó más de 191 mil empleos durante los primeros dos años del gobierno estatal.

 

DESTINAN 28 MILLONES DE PESOS EN MAQUINARIA PARA REHABILITAR CALLES

Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio como una bacheadora integral, una concretera móvil y un tren de pavimentación, que actualmente se enfocan en trabajos en las zonas industriales del municipio, revela el edil Montoya.

Además, como parte del Plan de Reconstrucción de la Zona Oriente, Naucalpan recibió un tren de pavimentación del gobierno federal, destinado a recuperar vialidades que durante décadas permanecieron sin una intervención integral, como las calles de parques industriales y calles secundarias, afirma el alcalde.

El presidente municipal informa que en la adquisición de la bacheadora se invirtieron 10 millones de pesos, en la concretera 8 millones de pesos y en la asfaltadora 10 millones de pesos; y para el año entrante el gobierno municipal se enfocará en comprar los insumos necesarios para realizar obra por volumen y avanzar en más colonias.

Destaca que, además, en unos días llegará una segunda bacheadora a Naucalpan, que permitirá seguir avanzando en la repavimentación y bacheo.

Isaac Montoya asegura que la zona que se tiene que abordar prioritariamente es la industrial, que es la de mayor rezago; recién se inició en la Ahuizotla.

“El nuevo tren adquirido con recursos propios para poder abarcar más obras, de repavimentación, más el tren que nos llegó con la inclusión en el programa de la zona oriente; vamos a trabajar en la zona de Alce Blanco, en Industrial Tlatilco, San Andrés Atoto, entre otros, vamos a ir reconstruyendo la zona industrial de Naucalpan, porque si bien no es de alta densidad poblacional, si es el paso de trabajo de muchos ciudadanos”, añade.

Montoya asevera que -al inicio de su administración- el compromiso era intervenir un millón de metros cuadrados de calles, pero al momento, entre repavimentaciones, reconstrucción de banquetas y bacheos, se ha duplicado la meta, para alcanzar dos millones de metros cuadrados intervenidos; si se consideran las obras de las comunas, las Huellas de la Transformación, el Plan de Obra Anual (POA), la obra de la administración, de OAPAS y de la Dirección de Servicios Públicos.

 

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NACIONAL

Universidad de las Mujeres apuesta por un modelo educativo flexible en pro de las alumnas

Publicado

Hace 6 días

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octubre 30, 2026

Por

  • La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera

 

ERIC GARCÍA

 

Estudiar no sólo significa adquirir nuevos conocimientos. Para muchas mujeres, regresar a las aulas o comenzar una carrera profesional también puede representar la oportunidad de contar con nuevas herramientas para tomar decisiones, fortalecer la confianza y construir nuevas posibilidades para el futuro.

Con esta visión, la Universidad de las Mujeres ha desarrollado una propuesta educativa pensada exclusivamente para mujeres y diseñada para responder a las distintas etapas y responsabilidades que forman parte de sus vidas. La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera.

Su comunidad está integrada por mujeres con historias muy distintas. Algunas regresan a las aulas después de varios años; otras comienzan por primera vez una carrera profesional, mientras que algunas buscan prepararse para crecer laboralmente, emprender o cumplir una meta que habían dejado pendiente. Aunque cada camino es diferente, todas comparten un mismo objetivo: seguir avanzando.

Para facilitar ese proceso, la Universidad de las Mujeres cuenta con modalidades flexibles, clases virtuales y servicios como una ludoteca, que permite a algunas alumnas continuar con sus estudios mientras sus hijas e hijos permanecen en un espacio destinado para su cuidado.

La formación, sin embargo, también ocurre más allá de las aulas. Como señala Maricruz Ocampo, Coordinadora de Igualdad e Inclusión de la institución: “El conocimiento te da la capacidad de poner límites”.

La reflexión sintetiza una de las ideas centrales de este modelo educativo: que el conocimiento puede convertirse en una herramienta para que cada mujer reconozca sus capacidades, tome decisiones con mayor seguridad y descubra nuevas posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

Esta propuesta se integra a una visión educativa de mayor alcance. Cabe resaltar que Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones y modelos académicos dirigidos a atender distintas necesidades y perfiles educativos.

En el caso de la Universidad de las Mujeres, el objetivo es que cada alumna encuentre un espacio en el que pueda aprender, crecer y avanzar sin tener que dejar de lado otras áreas importantes de su vida, acompañándola para desarrollarse a su propio ritmo y acercarse a las metas que se ha propuesto.

Porque cada historia que llega a sus aulas representa una nueva oportunidad. Y cada paso que sus alumnas dan hoy puede convertirse en un futuro con más liderazgo, progreso y autonomía.

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