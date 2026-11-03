Isaac Montoya consolida a Naucalpan como un lugar ideal para inversionistas

City Storage destina 450 mdp a su primera sucursal en México y anuncia nuevos proyectos

Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio

EL TOPO

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, inaugura en Lomas Verdes la primera sucursal de City Storage en México, con una inversión de 450 millones de pesos.

La apertura confirma la confianza empresarial en Naucalpan por su ubicación, infraestructura y conectividad con el centro del país.

El alcalde de Naucalpan informa que el inmueble tiene 15 mil 500 metros cuadrados y alberga mil 500 bodegas de autoalmacenaje.

La empresa anuncia cuatro nuevos proyectos para los próximos tres años, con una inversión de mil 500 millones de pesos que beneficiará principalmente a Naucalpan.

Isaac Montoya señala que la inversión extranjera en el Estado de México creció 37 por ciento y generó más de 191 mil empleos durante los primeros dos años del gobierno estatal.

DESTINAN 28 MILLONES DE PESOS EN MAQUINARIA PARA REHABILITAR CALLES

Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio como una bacheadora integral, una concretera móvil y un tren de pavimentación, que actualmente se enfocan en trabajos en las zonas industriales del municipio, revela el edil Montoya.

Además, como parte del Plan de Reconstrucción de la Zona Oriente, Naucalpan recibió un tren de pavimentación del gobierno federal, destinado a recuperar vialidades que durante décadas permanecieron sin una intervención integral, como las calles de parques industriales y calles secundarias, afirma el alcalde.

El presidente municipal informa que en la adquisición de la bacheadora se invirtieron 10 millones de pesos, en la concretera 8 millones de pesos y en la asfaltadora 10 millones de pesos; y para el año entrante el gobierno municipal se enfocará en comprar los insumos necesarios para realizar obra por volumen y avanzar en más colonias.

Destaca que, además, en unos días llegará una segunda bacheadora a Naucalpan, que permitirá seguir avanzando en la repavimentación y bacheo.

Isaac Montoya asegura que la zona que se tiene que abordar prioritariamente es la industrial, que es la de mayor rezago; recién se inició en la Ahuizotla.

“El nuevo tren adquirido con recursos propios para poder abarcar más obras, de repavimentación, más el tren que nos llegó con la inclusión en el programa de la zona oriente; vamos a trabajar en la zona de Alce Blanco, en Industrial Tlatilco, San Andrés Atoto, entre otros, vamos a ir reconstruyendo la zona industrial de Naucalpan, porque si bien no es de alta densidad poblacional, si es el paso de trabajo de muchos ciudadanos”, añade.

Montoya asevera que -al inicio de su administración- el compromiso era intervenir un millón de metros cuadrados de calles, pero al momento, entre repavimentaciones, reconstrucción de banquetas y bacheos, se ha duplicado la meta, para alcanzar dos millones de metros cuadrados intervenidos; si se consideran las obras de las comunas, las Huellas de la Transformación, el Plan de Obra Anual (POA), la obra de la administración, de OAPAS y de la Dirección de Servicios Públicos.