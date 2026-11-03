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NACIONAL

Isaac Montoya consolida a Naucalpan como un lugar ideal para inversionistas

Publicado

Hace 1 día

en

  • City Storage destina 450 mdp a su primera sucursal en México y anuncia nuevos proyectos
  • Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio

 

EL TOPO

 

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, inaugura en Lomas Verdes la primera sucursal de City Storage en México, con una inversión de 450 millones de pesos.

La apertura confirma la confianza empresarial en Naucalpan por su ubicación, infraestructura y conectividad con el centro del país.

El alcalde de Naucalpan informa que el inmueble tiene 15 mil 500 metros cuadrados y alberga mil 500 bodegas de autoalmacenaje.

La empresa anuncia cuatro nuevos proyectos para los próximos tres años, con una inversión de mil 500 millones de pesos que beneficiará principalmente a Naucalpan.

Isaac Montoya señala que la inversión extranjera en el Estado de México creció 37 por ciento y generó más de 191 mil empleos durante los primeros dos años del gobierno estatal.

 

DESTINAN 28 MILLONES DE PESOS EN MAQUINARIA PARA REHABILITAR CALLES

Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio como una bacheadora integral, una concretera móvil y un tren de pavimentación, que actualmente se enfocan en trabajos en las zonas industriales del municipio, revela el edil Montoya.

Además, como parte del Plan de Reconstrucción de la Zona Oriente, Naucalpan recibió un tren de pavimentación del gobierno federal, destinado a recuperar vialidades que durante décadas permanecieron sin una intervención integral, como las calles de parques industriales y calles secundarias, afirma el alcalde.

El presidente municipal informa que en la adquisición de la bacheadora se invirtieron 10 millones de pesos, en la concretera 8 millones de pesos y en la asfaltadora 10 millones de pesos; y para el año entrante el gobierno municipal se enfocará en comprar los insumos necesarios para realizar obra por volumen y avanzar en más colonias.

Destaca que, además, en unos días llegará una segunda bacheadora a Naucalpan, que permitirá seguir avanzando en la repavimentación y bacheo.

Isaac Montoya asegura que la zona que se tiene que abordar prioritariamente es la industrial, que es la de mayor rezago; recién se inició en la Ahuizotla.

“El nuevo tren adquirido con recursos propios para poder abarcar más obras, de repavimentación, más el tren que nos llegó con la inclusión en el programa de la zona oriente; vamos a trabajar en la zona de Alce Blanco, en Industrial Tlatilco, San Andrés Atoto, entre otros, vamos a ir reconstruyendo la zona industrial de Naucalpan, porque si bien no es de alta densidad poblacional, si es el paso de trabajo de muchos ciudadanos”, añade.

Montoya asevera que -al inicio de su administración- el compromiso era intervenir un millón de metros cuadrados de calles, pero al momento, entre repavimentaciones, reconstrucción de banquetas y bacheos, se ha duplicado la meta, para alcanzar dos millones de metros cuadrados intervenidos; si se consideran las obras de las comunas, las Huellas de la Transformación, el Plan de Obra Anual (POA), la obra de la administración, de OAPAS y de la Dirección de Servicios Públicos.

 

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NACIONAL

Universidad de las Mujeres apuesta por un modelo educativo flexible en pro de las alumnas

Publicado

Hace 5 días

en

octubre 30, 2026

Por

  • La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera

 

ERIC GARCÍA

 

Estudiar no sólo significa adquirir nuevos conocimientos. Para muchas mujeres, regresar a las aulas o comenzar una carrera profesional también puede representar la oportunidad de contar con nuevas herramientas para tomar decisiones, fortalecer la confianza y construir nuevas posibilidades para el futuro.

Con esta visión, la Universidad de las Mujeres ha desarrollado una propuesta educativa pensada exclusivamente para mujeres y diseñada para responder a las distintas etapas y responsabilidades que forman parte de sus vidas. La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera.

Su comunidad está integrada por mujeres con historias muy distintas. Algunas regresan a las aulas después de varios años; otras comienzan por primera vez una carrera profesional, mientras que algunas buscan prepararse para crecer laboralmente, emprender o cumplir una meta que habían dejado pendiente. Aunque cada camino es diferente, todas comparten un mismo objetivo: seguir avanzando.

Para facilitar ese proceso, la Universidad de las Mujeres cuenta con modalidades flexibles, clases virtuales y servicios como una ludoteca, que permite a algunas alumnas continuar con sus estudios mientras sus hijas e hijos permanecen en un espacio destinado para su cuidado.

La formación, sin embargo, también ocurre más allá de las aulas. Como señala Maricruz Ocampo, Coordinadora de Igualdad e Inclusión de la institución: “El conocimiento te da la capacidad de poner límites”.

La reflexión sintetiza una de las ideas centrales de este modelo educativo: que el conocimiento puede convertirse en una herramienta para que cada mujer reconozca sus capacidades, tome decisiones con mayor seguridad y descubra nuevas posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

Esta propuesta se integra a una visión educativa de mayor alcance. Cabe resaltar que Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones y modelos académicos dirigidos a atender distintas necesidades y perfiles educativos.

En el caso de la Universidad de las Mujeres, el objetivo es que cada alumna encuentre un espacio en el que pueda aprender, crecer y avanzar sin tener que dejar de lado otras áreas importantes de su vida, acompañándola para desarrollarse a su propio ritmo y acercarse a las metas que se ha propuesto.

Porque cada historia que llega a sus aulas representa una nueva oportunidad. Y cada paso que sus alumnas dan hoy puede convertirse en un futuro con más liderazgo, progreso y autonomía.

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NACIONAL

Vargas del Villar, listo para defender a Huixquilucan

Publicado

Hace 6 días

en

octubre 29, 2026

Por

  • Mantendrá una postura firme y crítica ante las decisiones que afecten a la ciudadanía
  • El vicecoordinador de los senadores panistas fue designado coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Huixquilucan, Estado de México

 

EL TOPO

 

Ante más de 10 mil militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, fue designado coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Huixquilucan, Estado de México.

El nombramiento lo recibió de manos de Jorge Romero, dirigente nacional del partido blanquiazul.

Vargas del Villar dejó en claro que Acción Nacional continuará siendo una oposición responsable que mantendrá una postura firme y crítica ante las decisiones que afecten a la ciudadanía, anteponiendo siempre la protección de las familias y la seguridad de sus hogares, pero sin dejar de lado la apertura para proponer soluciones reales, a través de un partido más abierto y decidido a defender la democracia.

Acompañado de la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y del presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, Enrique Vargas expresa: “En el 2027 estamos listos para defender a Huixquilucan. Estamos listos para seguir siendo el mejor gobierno de todo el país. En Huixquilucan, todos y todas estamos listos para defender a la familia y que quede muy claro, aquí está Enrique Vargas y tope a donde tope”.

Vargas destaca los resultados que brindan los gobiernos panistas, tomando como ejemplo a Huixquilucan, un municipio que el PAN administra desde 2016, tras ganar una primera elección con apenas 380 votos y que, gracias a un trabajo cercano con la gente, multiplicó su respaldo hasta lograr una histórica ventaja de 35 mil sufragios en la elección de 2024.

Entre muestras de apoyo de los más de 10 mil asistentes, resalta que la confianza ciudadana es reflejo directo de la continuidad y la eficiencia de los gobiernos panistas, toda vez que, bajo este modelo de gestión, durante los últimos once años, este municipio ha sido calificado como uno de los mejores lugares para vivir en el país.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puntualiza que el motivo de este encuentro es sumar esfuerzos para que la ciudadanía viva en el país que realmente merece y cuente con una fuerza política que exija resultados al gobierno actual.

“Cuando a la gente le pides su confianza por primera vez, pues es un acto de fe, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, es confiar, pero cuando lo pides por segunda vez y no sólo vuelves a lograr la confianza, sino que prácticamente duplicas la confianza, eso ya no es fe, eso fue demostrar que lo hiciste bien, esa es una calificación al bien gobernar”, sostuvo.

El presidente del PAN en el Edomex, Anuar Azar Figueroa, reconoce al senador Enrique Vargas del Villar por extender su liderazgo en todo el Estado de México y dignificar a las familias mexiquenses en el Senado de la República.

 

 

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NACIONAL

Ale Rojo, defensora “perrona” y entrona en pro de los colonos y vecinos

Publicado

Hace 1 semana

en

octubre 28, 2026

Por

  • La alcaldesa de la Cuauhtémoc recorre Parque España tras denuncias por envenenamiento de canes
  • Junto a vecinos, la mandataria revisó las acciones de la Fiscalía capitalina, la SSC y la PAOT
  • La alcaldía brindará acompañamiento legal a las familias afectadas para presentar denuncias y dar seguimiento a los casos
  • La edil pide a la Fiscalía revisar las cámaras de seguridad e identificar a quien resulte responsable

 

EL TOPO

 

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo recorrió este martes pasado el Parque España, acompañada de vecinos, para verificar las acciones de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), tras las denuncias por envenenamiento de perros en este espacio.

Rojo de la Vega Piccolo informó que la alcaldía Cuauhtémoc acompañará a las personas afectadas con personal y asesoría jurídica para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina y dar seguimiento a las investigaciones.

Luego de recibir diversas denuncias, la mandataria instruyó a personal de la demarcación recorrer el parque y revisar cuidadosamente sus espacios, a fin de detectar posibles riesgos para otros animales.

Como resultado de esta revisión, fueron localizados y acordonados seis cebos envenenados en distintos puntos del parque.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, pidió a la Fiscalía revisar las cámaras de seguridad y agotar las investigaciones para dar con quien haya colocado el veneno.

La alcaldesa exigió que los hechos no queden impunes y que haya consecuencias para quien resulte responsable.

Ante lo ocurrido, pidió a quienes acuden con sus perros al Parque España y al Parque México mantenerse atentos y evitar que ingieran cualquier cosa del suelo.

Asimismo, llamó a quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer los hechos a acercarse a las autoridades y denunciar.

“Quiero decirles a todas esas familias que cuentan conmigo, que cuentan con nosotras. Vamos a estar muy pendientes, vamos a acompañarlas. No están solas”, enfatiza la alcaldesa Ale Rojo, quien tiene la convicción de mantener la cercanía con la ciudadanía.

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