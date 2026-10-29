Vargas del Villar, listo para defender a Huixquilucan

Mantendrá una postura firme y crítica ante las decisiones que afecten a la ciudadanía

El vicecoordinador de los senadores panistas fue designado coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Huixquilucan, Estado de México

EL TOPO

Ante más de 10 mil militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, fue designado coordinador de la Defensa de la Patria, Familia y Libertad en Huixquilucan, Estado de México.

El nombramiento lo recibió de manos de Jorge Romero, dirigente nacional del partido blanquiazul.

Vargas del Villar dejó en claro que Acción Nacional continuará siendo una oposición responsable que mantendrá una postura firme y crítica ante las decisiones que afecten a la ciudadanía, anteponiendo siempre la protección de las familias y la seguridad de sus hogares, pero sin dejar de lado la apertura para proponer soluciones reales, a través de un partido más abierto y decidido a defender la democracia.

Acompañado de la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, y del presidente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, Enrique Vargas expresa: “En el 2027 estamos listos para defender a Huixquilucan. Estamos listos para seguir siendo el mejor gobierno de todo el país. En Huixquilucan, todos y todas estamos listos para defender a la familia y que quede muy claro, aquí está Enrique Vargas y tope a donde tope”.

Vargas destaca los resultados que brindan los gobiernos panistas, tomando como ejemplo a Huixquilucan, un municipio que el PAN administra desde 2016, tras ganar una primera elección con apenas 380 votos y que, gracias a un trabajo cercano con la gente, multiplicó su respaldo hasta lograr una histórica ventaja de 35 mil sufragios en la elección de 2024.

Entre muestras de apoyo de los más de 10 mil asistentes, resalta que la confianza ciudadana es reflejo directo de la continuidad y la eficiencia de los gobiernos panistas, toda vez que, bajo este modelo de gestión, durante los últimos once años, este municipio ha sido calificado como uno de los mejores lugares para vivir en el país.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puntualiza que el motivo de este encuentro es sumar esfuerzos para que la ciudadanía viva en el país que realmente merece y cuente con una fuerza política que exija resultados al gobierno actual.

“Cuando a la gente le pides su confianza por primera vez, pues es un acto de fe, si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, es confiar, pero cuando lo pides por segunda vez y no sólo vuelves a lograr la confianza, sino que prácticamente duplicas la confianza, eso ya no es fe, eso fue demostrar que lo hiciste bien, esa es una calificación al bien gobernar”, sostuvo.

El presidente del PAN en el Edomex, Anuar Azar Figueroa, reconoce al senador Enrique Vargas del Villar por extender su liderazgo en todo el Estado de México y dignificar a las familias mexiquenses en el Senado de la República.