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NACIONAL

Somos la oposición más responsable: Enrique Vargas

Publicado

Hace 10 minutos

en

  • El PAN continuará sumando liderazgos en todo el Estado de México
  • Será un honor caminar con Rafael Osornio Sánchez el norte del Estado de México para que el panismo siga creciendo y le haga frente a los malos gobiernos de izquierda

 

EL TOPO

 

Tras celebrar la adhesión del expriísta y exverde ecologista Rafael Osornio Sánchez al Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, afirma que este instituto político continuará sumando liderazgos políticos a lo largo y ancho del Estado de México de cara al proceso electoral de 2027, lo que demuestra que este partido se está abriendo a la ciudadanía y quienes ven al panismo como la fuerza política más preparada para hacerle frente a los gobiernos de izquierda en la entidad y en el país.

“Nuestros gobiernos son los mejores calificados de todo el Estado de México y del país, y la ciudadanía ya supo cómo trabajan los malos gobiernos de Morena, pues nosotros nos preocupamos por el desarrollo y por la gente y eso ya quedó muy claro, además de que hoy somos la primera fuerza de oposición en el Estado de México, por lo que queremos decirle a las y los mexiquenses que estamos listos y preparados para el próximo año, trabajando en unidad, como no se ve en otros institutos políticos”, añade.

Vargas del Villar expresa que continuará siendo una oposición responsable y sus representantes seguirán en las calles, escuchando y trabajando en favor de la gente y por el bien de las familias de México y del Estado de México.

“Vamos a defender al Estado de México de lo que hoy hace el gobierno federal y Morena en todo el país. Estamos listos y preparados, y con liderazgos como el de Rafael Osornio va a ser un honor caminar el norte del Estado, porque estoy seguro que nos va a ir muy bien en toda la entidad”, subraya.

Enrique Vargas destaca el perfil de Rafael Osornio, de quien, dijo, es un referente de la política en el Estado de México y enfatiza que su incorporación al blanquiazul forma parte de una sumatoria de liderazgos políticos y sociales que este partido realizará en los siguientes meses, lo que refleja el voto de confianza que la ciudadanía le está dando a Acción Nacional, pues ya no cree en las mentiras del partido en el poder y de los gobiernos de izquierda, como también está ocurriendo en América Latina.

 

El dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, indica que, en las próximas semanas, continuarán las adhesiones de militantes de otros partidos políticos y liderazgos que se sienten traicionados por sus partidos y ven en Acción Nacional el vehículo que les permitirá trabajar por la dignidad de las personas, la seguridad, la prestación de más y mejores servicios públicos, la inversión en obra pública y los servicios de salud, como lo han demostrado los gobiernos emanados por este instituto.

Rafael Osornio asevera que su adhesión al PAN responde a la decepción que originaron gobiernos desleales y que han actuado con alevosía en contra de la gente del norte del Estado de México, afectando sus derechos.

“Quiero agradecer el arropamiento que nos hace el senador Enrique Vargas y yo les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de sumarnos y vamos a hacer una suma responsable, leal y fuerte. Diario vamos a tocar la puerta y el corazón de todos con el fin de que el norte despierte y responda a una necesidad real que todos los mexicanos tenemos”, enfatiza.

 

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NACIONAL

Prepa ICEL, a la vanguardia en educación financiera

Publicado

Hace 50 minutos

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octubre 16, 2026

Por

El programa forma parte de las iniciativas educativas de Universidad ICEL, institución perteneciente a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera

 

ERIC GARCÍA

 

Aprender a administrar el dinero, diferenciar entre una necesidad y un deseo o entender cómo funciona un crédito son conocimientos que pueden influir en muchas de las decisiones que una persona tomará durante su vida. Llevarlos a las aulas desde edades tempranas puede ayudar a que los jóvenes comiencen a construir una relación más consciente con sus finanzas.

Con esta visión, Prepa ICEL incorporó un taller de educación financiera gratuito y en línea para sus estudiantes, enfocado en desarrollar conocimientos que puedan aplicar tanto en sus decisiones actuales como en la planeación de su futuro.

El programa forma parte de las iniciativas educativas de Universidad ICEL, institución perteneciente a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que busca complementar la preparación académica con herramientas para el desarrollo personal y profesional.

La educación financiera puede ayudar a transformar una meta en un plan y a entender qué decisiones son necesarias para alcanzarla.

Uno de los componentes del taller es que los padres de familia también pueden cursarlo, lo que permite extender el aprendizaje más allá de los estudiantes.

 

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NACIONAL

Monte de Piedad cobra recargos por huelga para entregar prendas

Publicado

Hace 23 horas

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octubre 15, 2026

Por

Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Al reanudar operaciones, la institución condiciona la recuperación de prendas al pago de los recargos acumulados por el cierre y otorga un plazo de 15 días antes de iniciar los remates.

Cuentas que prácticamente se duplicaron y ultimatums de dos semanas para pagar o perder el patrimonio. Ese fue el saldo con el que se toparon miles de familias al regresar a las cajas del Nacional Monte de Piedad, donde la administración comenzó a exigir el cobro de intereses generados durante los 370 días en que sus instalaciones permanecieron cerradas por un conflicto sindical ajeno a los usuarios.

La parálisis en las 300 sucursales del país -iniciada el 1 de octubre de 2025 tras la ruptura contractual entre el sindicato y la institución de asistencia privada- dejó bajo llave millones de garantías en las 32 entidades.

Aunque la empresa promovió depósitos a distancia a través de bancos y tiendas de conveniencia, buena parte del padrón optó por pausar los abonos ante la falta de certidumbre sobre el destino de sus pertenencias y la nula claridad respecto de una fecha de solución.

Al reactivarse el servicio, el personal de ventanilla notificó que las operaciones suspendidas no quedaron exentas de los cargos ordinarios por resguardo y financiamiento correspondientes al año durante el cual duró el diferendo laboral.

Esta disposición derivó en que los adeudos que antes de la huelga rondaban los 2 mil 640 pesos por refrendo de joyería hoy requieren más de 5 mil 180 pesos para evitar que las prendas pasen a comercialización.

A la exigencia de cubrir los intereses acumulados se suma la presión del tiempo: la administración fijó un plazo perentorio de apenas 15 días naturales para que los clientes con pagos vencidos cubran el total requerido o negocien conforme a los lineamientos internos, con la advertencia expresa de que los artículos no regularizados serán enviados a las almonedas para su venta al público.

Aunque la dirección general de José Antonio Murillo Garza difundió un plan de contingencia que incluye 45 días sin cobro de intereses para trámites específicos y descuentos de entre 45 y 75 por ciento según la antigüedad del contrato, en las cajas los usuarios señalaron que estos porcentajes se aplican sobre bases infladas por el propio cierre, por lo que el monto a desembolsar sigue siendo superior al saldo original.

Los clientes cuestionaron que una institución constituida con fines asistenciales traslade las consecuencias financieras de una disputa interna a quienes recurrieron al empeño por necesidades de liquidez inmediata, lo que ha motivado a diversos usuarios a solicitar la revisión legal de los contratos y la intervención de los órganos reguladores para frenar los remates mientras no exista una aclaración detallada de las cuentas.

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NACIONAL

Investigan señalamientos contra un presunto representante de una firma internacional

Publicado

Hace 2 días

en

octubre 15, 2026

Por

  • Martínez Castillo también se presenta como docente de instituciones privadas y presume cercanía con altos funcionarios
  • También indagan el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor

 

ILDEFONSO VILCHIS

 

Una investigación en curso analiza señalamientos contra Carlos Alberto Martínez Castillo, a quien se le atribuye haberse presentado ante terceros como abogado vinculado a una firma internacional, como docente de instituciones privadas y como persona con cercanía a ex integrantes del Estado Mayor Presidencial y a funcionarios en activo.

Dichas presentaciones se verificarán de manera independiente.

De acuerdo con testimonios de particulares que solicitan el anonimato por tratarse de controversias privadas en curso, existirían diferencias entre la imagen de solvencia proyectada por el señalado y su cónyuge, y el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor.

Los testimonios se contrastan con documentos, refieren un patrón señalado que consiste en la obtención de la posesión de un inmueble tras proyectar capacidad económica y la posterior generación de controversias para la recuperación del mismo.

Existen versiones sobre incumplimiento de pago. Pendiente de obtener contratos, recibos, expedientes judiciales y sentencias.

 

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