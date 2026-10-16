Somos la oposición más responsable: Enrique Vargas

El PAN continuará sumando liderazgos en todo el Estado de México

Será un honor caminar con Rafael Osornio Sánchez el norte del Estado de México para que el panismo siga creciendo y le haga frente a los malos gobiernos de izquierda

EL TOPO

Tras celebrar la adhesión del expriísta y exverde ecologista Rafael Osornio Sánchez al Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, coordinador de los senadores panistas, afirma que este instituto político continuará sumando liderazgos políticos a lo largo y ancho del Estado de México de cara al proceso electoral de 2027, lo que demuestra que este partido se está abriendo a la ciudadanía y quienes ven al panismo como la fuerza política más preparada para hacerle frente a los gobiernos de izquierda en la entidad y en el país.

“Nuestros gobiernos son los mejores calificados de todo el Estado de México y del país, y la ciudadanía ya supo cómo trabajan los malos gobiernos de Morena, pues nosotros nos preocupamos por el desarrollo y por la gente y eso ya quedó muy claro, además de que hoy somos la primera fuerza de oposición en el Estado de México, por lo que queremos decirle a las y los mexiquenses que estamos listos y preparados para el próximo año, trabajando en unidad, como no se ve en otros institutos políticos”, añade.

Vargas del Villar expresa que continuará siendo una oposición responsable y sus representantes seguirán en las calles, escuchando y trabajando en favor de la gente y por el bien de las familias de México y del Estado de México.

“Vamos a defender al Estado de México de lo que hoy hace el gobierno federal y Morena en todo el país. Estamos listos y preparados, y con liderazgos como el de Rafael Osornio va a ser un honor caminar el norte del Estado, porque estoy seguro que nos va a ir muy bien en toda la entidad”, subraya.

Enrique Vargas destaca el perfil de Rafael Osornio, de quien, dijo, es un referente de la política en el Estado de México y enfatiza que su incorporación al blanquiazul forma parte de una sumatoria de liderazgos políticos y sociales que este partido realizará en los siguientes meses, lo que refleja el voto de confianza que la ciudadanía le está dando a Acción Nacional, pues ya no cree en las mentiras del partido en el poder y de los gobiernos de izquierda, como también está ocurriendo en América Latina.

El dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, indica que, en las próximas semanas, continuarán las adhesiones de militantes de otros partidos políticos y liderazgos que se sienten traicionados por sus partidos y ven en Acción Nacional el vehículo que les permitirá trabajar por la dignidad de las personas, la seguridad, la prestación de más y mejores servicios públicos, la inversión en obra pública y los servicios de salud, como lo han demostrado los gobiernos emanados por este instituto.

Rafael Osornio asevera que su adhesión al PAN responde a la decepción que originaron gobiernos desleales y que han actuado con alevosía en contra de la gente del norte del Estado de México, afectando sus derechos.

“Quiero agradecer el arropamiento que nos hace el senador Enrique Vargas y yo les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de sumarnos y vamos a hacer una suma responsable, leal y fuerte. Diario vamos a tocar la puerta y el corazón de todos con el fin de que el norte despierte y responda a una necesidad real que todos los mexicanos tenemos”, enfatiza.