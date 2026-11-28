ILDEFONSO LÓPEZ

La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, rechazó los señalamientos difundidos por Latinus sobre presuntas irregularidades en la asignación del proyecto fotovoltaico Solitario y negó que Corporativo Kosmos mantenga vínculos con el consorcio beneficiado o relaciones contractuales con la dependencia federal.

Mediante un comunicado publicado este 27 de noviembre en su cuenta oficial de X, la funcionaria respondió a diversas publicaciones del medio de comunicación, entre ellas un reportaje del 24 de noviembre que planteó presuntos vínculos empresariales y posibles beneficios relacionados con un contrato de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su posicionamiento, Luz Elena González calificó como falsos los señalamientos y aseguró que su trayectoria de más de 25 años en el servicio público se ha conducido bajo principios de honestidad, responsabilidad, integridad, transparencia y apego a la legalidad.

Aclaración sobre procedimiento de asignación del proyecto Solitario

Uno de los puntos centrales de su respuesta fue la supuesta intervención de la SENER en la asignación del proyecto fotovoltaico.

Al respecto, la funcionaria explicó que los esquemas de inversión mixta requieren la aprobación de cuatro órganos colegiados: el Grupo de Análisis Técnico, el Grupo de Desarrollo Mixto, el Consejo de Administración de la CFE y el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía.

De acuerdo con Luz Elena González, en dichos organismos participan representantes de más de cuatro dependencias federales, además de consejeros independientes, por lo que describió el procedimiento como colegiado, transparente y competitivo.

Asimismo, puntualizó que su participación se limita a las atribuciones legales de su cargo y negó haber realizado evaluaciones técnicas o económicas de las propuestas, así como haber determinado qué empresa debía recibir el proyecto.

Respecto a Corporativo Kosmos, la funcionaria fue enfática al descartar que el grupo empresarial sea beneficiario de Solitario.

La funcionaria sostuvo que no existe relación directa ni indirecta entre Corporativo Kosmos y el consorcio al que se asignó el proyecto, además de reiterar que tampoco mantiene relación contractual alguna con la Secretaría de Energía.

Finalmente, la titular de la SENER rechazó la existencia de una presunta red de corrupción para asignar contratos y señaló que la documentación relacionada con Solitario se encuentra disponible para consulta pública en el portal de la CFE.

Luz Elena González reiteró su disposición al escrutinio público y afirmó que su compromiso con la transparencia y la legalidad permanece como eje de su actuación institucional.