El doctor impulsa el Programa de Transformación 2030

Estudiantes, innovación y tecnología están en el centro del proyecto de futuro

Se plantea fortalecer la participación del personal académico en las decisiones institucionales, promover redes de colaboración, impulsar proyectos de investigación y desarrollo, así como ampliar las oportunidades para generar productos tecnológicos, innovaciones y registros de patentes que contribuyan al desarrollo nacional

HUGO OLIVO

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) tiene la oportunidad de redefinir su papel en el desarrollo científico, tecnológico y social de México.

El programa de Transformación 2030 del doctor Rolando de Jesús López Saldaña, candidato a la dirección general del IPN, plantea una renovación institucional orientada a fortalecer la formación académica, impulsar la innovación, mejorar las condiciones de la comunidad politécnica y consolidar la participación del Instituto en los proyectos estratégicos del país.

La propuesta parte del reconocimiento de los 90 años de trayectoria del Politécnico y de su contribución a la formación de profesionales, investigadores y especialistas que han participado en distintos momentos del desarrollo nacional.

IPN DEBE RECUPERAR Y FORTALECER SU PROTAGONISMO

Bajo esta perspectiva, el documento plantea que el IPN debe recuperar y fortalecer su protagonismo como institución estratégica para la generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la construcción de soluciones a los principales desafíos de México.

Uno de los pilares del proyecto es colocar a los estudiantes en el centro de la transformación institucional.

Para ello se propone impulsar una experiencia académica integral que no solamente atienda la formación profesional, sino también el desarrollo personal, cultural, deportivo, socioemocional y comunitario.

Entre las acciones destacan la flexibilización de las trayectorias académicas, el fortalecimiento de la orientación vocacional y las tutorías, la movilidad estudiantil, así como la ampliación de oportunidades de acceso, permanencia y conclusión de estudios.

RENOVAR LOS MODELOS DE ENSEÑANZA

En el ámbito académico, la iniciativa contempla renovar los modelos de enseñanza y aprendizaje mediante metodologías innovadoras, como el aprendizaje basado en retos y la incorporación de tecnologías, con el propósito de que las y los estudiantes desarrollen competencias para resolver problemas.

Asimismo, plantea fortalecer los mecanismos de evaluación formativa con el objetivo de mejorar la permanencia y la inclusión educativa.

El proyecto también contempla ampliar la participación social y vinculación comunitaria para generar una experiencia educativa que trascienda las aulas.

En cuanto al personal docente, se reconoce su papel fundamental en la transformación educativa y propone impulsar procesos de renovación curricular, formación continua, actualización en habilidades emergentes e incorporación de herramientas tecnológicas, incluida la Inteligencia Artificial.

También implica simplificar las cargas administrativas para que las y los profesores puedan dedicar mayor tiempo a la enseñanza, la investigación y el acompañamiento de los estudiantes.

De igual manera, se plantea fortalecer la participación del personal académico en las decisiones institucionales, promover redes de colaboración, impulsar proyectos de investigación y desarrollo, así como ampliar las oportunidades para generar productos tecnológicos, innovaciones y registros de patentes que contribuyan al desarrollo nacional.

En materia de investigación, el Proyecto de Transformación 2030 del candidato a la dirección general del IPN apuesta a un ecosistema científico y tecnológico articulado, multidisciplinario y orientado a resultados.

La propuesta busca fortalecer las redes de investigadores, impulsar proyectos de investigación aplicada, modernizar la infraestructura científica, facilitar el acceso a financiamiento y promover la vinculación con instituciones públicas, sectores productivos, centros de investigación y organismos nacionales e internacionales.

UNIDAS CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El propósito es que las capacidades científicas y tecnológicas del Instituto Politécnico Nacional contribuyan de manera directa a resolver problemas nacionales, desarrollar tecnología propia, fortalecer la soberanía tecnológica y generar mecanismos de transferencia de conocimiento hacia la sociedad.

El ingeniero en aeronáutica y doctor en Educación precisa que la transformación digital se perfila como uno de los componentes transversales del proyecto.

La incorporación gradual de Inteligencia Artificial, la automatización de procesos y herramientas digitales busca modernizar los servicios institucionales, fortalecer las funciones académicas y administrativas, y facilitar la conexión entre los desarrollos científicos del IPN y las necesidades de los sectores público, privado y social.

El Proyecto de Transformación 2030 plantea una renovación integral del Instituto Politécnico Nacional, en la que la innovación educativa, la investigación, el desarrollo tecnológico, la participación colectiva y el bienestar de la comunidad se conviertan en ejes articuladores de una nueva etapa institucional.