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SILENCIO ROTO

Desechan a puros y duros morenistas

Publicado

Hace 12 horas

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Para sorpresa de muchos, los “chapulines” y “trapecistas” fueron premiados * ¿Qué dirán el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández? * Los villanos de la política y cosas peores: Emilio Montero, INE…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En medio de altercados, forcejeos, desilusiones, berrinches, rabietas y triunfalismos, llegó a su fin el proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Precandidatos a las gubernaturas encubiertos o disfrazados con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer campañas con rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará el mismo número de gubernaturas.

Aunque Morena los nombró coordinadores estatales, los enmascarados de Morena quedan como sus cartas más fuertes para competir en los próximos comicios.

Después de simular encuestas, sondeos internos, acuerdos partidistas y designaciones de gobernadores para protegerse por lo que venga y por si las dudas, irremediablemente hubo triunfadores y vencidos que no se resignan.

Como resultado de esa patraña, exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán encumbrarse.

Porque, de ganar, los gobernadores serán “trapecistas” y “chapulines” que migraron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde plataformas ideológicas y carreras políticas confrontadas severamente con los del partido gobernante.

Llama la atención que ningún morenista de los fanáticos y adoradores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, haya sido postulado para gobernar las entidades.

Al final la lista quedó integrada por 10 mujeres y siete hombres, incluidos tres perfiles del PVEM: Eugenio “Gino” Segura, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur.

Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, arropada por Movimiento Ciudadano, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas, protegida de la familia Monreal y con la careta del Partido del Trabajo.

Quienes se llevaron las fanfarrias fueron los acérrimos enemigos de Morena, porque el término de adversario queda superado, PAN y PRI.

Ambos con media docena y un híbrido que transitó por esos dos institutos políticos: Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche.

Acción Nacional puede presumir que sin esfuerzo colocó a esos 6 exmilitantes (Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Jasmine Bugarín, de Nayarit; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro, y Lorenia Valles Sampedro, de Sonora) para la contienda electoral del próximo año.

Para coraje del que se fue a La Chingada, el PRI se despachó con la cuchara grande y puede cacarear que de sus filas surgieron Manuel Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Eli César Cervantes Rojas, de San Luís Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala.

 

Esos nombramientos son argumento suficiente para validar las pataletas de AMLO y de su “hermano” Adán Augusto López si se toma en consideración que sus principales protegidos (Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, y Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, fueron desechados).

Mas no debe ignorarse que otra familiar de los López Obrador-López Beltrán, la afamada “Tía” Tatis (Tatiana Clouthier) fue rechazada en Nuevo León.

Irremediablemente se presenta la interrogante si las designaciones fueran hechas desde Palacio Nacional o las presiones de gobernadoras y gobernadores tuvieron la suficiente fuerza para nulificar la presencia de Ariadna Montiel (dirigente nacional de Morena) y Citlalli Hernández (presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena).

Finalmente, como haya sido, los “trapecistas” y “chapulines” lograron desplazar a quienes se ufanan de ser puros y duros morenistas.

No debe perderse de vista que Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026, pronunciando un discurso clave donde fijó las reglas y el rumbo del partido

Al asumir la presidencia nacional del partido guinda, Ariadna Montiel dejó en claro que “los corruptos no tienen cabida” en el partido oficial y que rumbo a la elección intermedia de 2027, las y los candidatos deberán tener “una trayectoria impecable”.

Esto viene a cuento porque los seguidores de AMLO han repetido hasta la saciedad que los del PRI-AN son corruptos, saqueadores, enemigos de la democracia, neoliberales, antipatriotas y un sinfín de calificativos que fueron ignorados para ahora encaramarlos.

Al emitir su primer discurso en la dirigencia de la fuerza guinda, ante el Congreso Nacional, Montiel Reyes puntualiza que es momento de hacer conciencia en la militancia y hacer de lado este tipo de prácticas, por lo que pidió recordar los orígenes del instituto político.

Por cierto, no olvidar que Montiel Reyes expresó: “Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Que viva el humanismo”.

Frase que corresponde al ideario y los discursos de Salvador Allende al asumir la presidencia de Chile en 1970, el 5 de noviembre para ser precisos.

Con estas palabras Allende sintetizó el espíritu de la Unidad Popular, marcando el inicio de un proyecto político histórico que buscaba construir el socialismo por la vía democrática e institucional.

Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no toleraría corrupción en ningún gobierno de Morena… una tesis superada en diversas entidades de la República Mexicana.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, enfatizó, no tienen cabida.

Y sentencia que entre los requisitos para candidaturas: “quienes aspiren a puestos de coordinación o candidaturas para el proceso de 2027 deben contar con una trayectoria impecable y una conducta ética intachable”.

Habría que revisar minuciosamente, porque pareciera que no tienen memoria. Hay un par de esos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que tienen cuentas pendientes.

No vayan a creer ustedes que la referencia es concretamente por Santiago Nieto Castillo, Carlos Torres Piña o Cruz Pérez Cuellar, quienes han sido señalados por sus propios compañeros de partido.

 

HISTORIAS

Ya habrá tiempo de analizar y comentar detalladamente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, donde para calmar las aguas se nombró a un presidente municipal en Juchitán (por cierto, dedicado a tareas de información y periodísticas) que cobraba como “aviador” en el Instituto Estatal de Educación Pública y era protegido de Emilio Montero, quien fue renunciado de la dirección general.

Recuérdese que el expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Miguel Quetu”, y Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado… Habría que preguntarse si la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la cromática para su imagen institucional es acorde a su funcionamiento y a las medidas legales que son aplicables a las fuerzas políticas de oposición. Ahora dejará el lila y violeta, para usar el gris. Muy a tono con su desempeño. ¡Albricias!

 

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SILENCIO ROTO

En Puebla no es “el tiempo de las mujeres”

Publicado

Hace 7 días

en

octubre 1, 2026

Por

El mandatario poblano manda al carajo la frase insignia presidencial: “No llegué sola, llegamos todas” * El gobernador reaccionario (porque se opone al progreso político o social) mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Sólo para poner en contexto el título de esta colaboración en IMPACTO, se precisa: Reaccionario: Que se opone al progreso político o social.

Y aunque en las estructuras del poder la trama se hace ver como contenido trivial, más bien es tribal.

Con un horizonte sombrío y patético, el fondo implica una ofensa que, sin duda, daña y socava la figura presidencial.

Incluso quebranta un acontecimiento histórico que involucra la voluntad popular, la democracia y los ordenamientos constitucionales.

Pero para que los lectores ubiquen el contexto, se hace la aclaración que la intención no es magnificar los hechos, sino presentar en su justa dimensión los acontecimientos que encierran un profundo agravio.

Ignorarlos o banalizarlos implica irresponsabilidad y convertirse en cómplices de ofensas que humillan y representan una burla.

Al grano:

La llegada de la primera mujer a la Presidencia de México en 2024 bajo la frase insignia: “No llegué sola, llegamos todas”, tiene un simbolismo histórico y trascendente.

Significa un avance que modifica un auténtico rompimiento de moldes políticos y sociales.

Transformar estructuras anacrónicas, irracionales y afrentas legendarias que sucumbieron ante la voluntad democrática de una sociedad que, mediante el sufragio, hizo patente expresiones liberales y republicanas.

“Es tiempo de mujeres” encierra y contempla principios que se reafirman con el lema impulsado por la Primera Mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para visibilizar el papel histórico, la igualdad sustantiva y la llegada de las mujeres a los máximos cargos de toma de decisiones en el país.

Luego entonces resulta sorprendente el silencio y la complacencia de la estructura y maquinaria gubernamental ante las expresiones de menosprecio y deshonra hechas por un hombre del sistema.

Mas la confabulación no queda ahí. Además, involucra el silencio y la tolerancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

A lo que debe agregarse la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra, quien ha sepultado principios legales para tolerar abusos.

Como también el encubrimiento de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Laura Itzel Castillo, quien es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de la Mujer puede activar Alertas de Género en regiones del país cuyo índice de violencia sea alto.

Sin dejar fuera a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, teóricamente, “se encarga de supervisar el desarrollo político del país y contribuye en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, paz social, desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho”.

Generar y operar las políticas nacionales relacionadas con la prevención de violencia contra las mujeres y el sistema de cuidados; implementar los procesos formativos en el servicio público para erradicar todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, es tarea del gabinete presidencial.

Un gobernador misógino es el que provoca y remite al análisis de acontecimientos que en pleno Siglo XXI deberían estar desterrados y no ser encubiertos por el Gobierno de México.

Los hechos revelan y exhiben una doble moral.

Politólogo, legislador (diputado local y federal, senador de la República), presidente municipal y gobernador es Alejandro Armenta.

El mismo que apuntó: “Es delicado proponer a una mujer”.

Armenta Mier, el gobernador de Puebla, quien justificó nombrar hombres, tras señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo a mujeres.

Controversia que impacta en una realidad: Una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, es la Jefa de las Fuerzas Armadas, la cabeza de la Seguridad Nacional.

Un mandatario estatal que, entonces, debería impugnar la presencia de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de la República.

Porque aun cuando la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la declaración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, es “muy delicado” y “no fue muy afortunada”… no es suficiente.

Al margen de sus vaivenes acomodaticios y la demostración de carentes principios ideológicos (en julio de 2012 festinó ¡Felicidades a Enrique Peña Nieto! Vencimos al socialismo populista de la izquierda), el contexto de los acontecimientos es de suma gravedad.

Ahora, con la protección y ¿complicidad? de esos populistas, pisotea igualdades contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). a quienes se refería despectivamente y con desprecio, se ha atrevido a reprobar o criticar sus posturas, pasadas y actuales.

Armenta Mier mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género.

Y ante ese menosprecio, no pasa nada. Se toma como una gracejada que se festina.

Turbio como es, el gobernante -hechura a obra y gracia de Mario Marín, el famoso Gober Precioso- se encierra y refugia en su vitrina del cinismo.

Seguramente desconoce la frase que se ha proyectado en foros internacionales como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, destacando que el reconocimiento de derechos ya no permite regresiones.

Político rupestre, ese poblano fulmina a las mujeres y el “talentoso” pisotea derechos constitucionales. Bajo su visión condena y desacredita “El tiempo de mujeres”.

Debería tener en cuenta que en la actual LXVI Legislatura del Senado de la República hay 64 mujeres senadoras, lo que representa la mitad de los 128 escaños totales y se cumple con el principio de paridad de género.

Que en la actual Cámara de Diputados de México hay 253 mujeres diputadas, lo que representa el 50.6 % del total de las 500 curules.

Que en la composición actual de la Legislatura de ellas son de mayoría relativa 149 diputadas (electas por votación directa en su distrito).

Que por representación proporcional hay 104 (por la vía plurinominal mediante listas de partido).

Que la integración de la LXVI Legislatura marca un hecho histórico al superar por primera vez el 50% de presencia femenina en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Por supuesto que también ignora que en México hay aproximadamente 605 presidentas municipales y alcaldesas, lo que representa cerca del 25% al 30% del total de los municipios del país.

Que el país cuenta con 2,478 municipios y demarcaciones territoriales y el porcentaje de liderazgo femenino (según cifras recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales) destaca que la presencia de mujeres aumentó de manera importante en los últimos años, superando el 11.5% registrado una década atrás gracias a las medidas de paridad de género.

El estado de Puebla tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes (el quinto más poblado del país), está dividido administrativamente en 217 municipios.

Tiene una riqueza cultural y turística que incluye Pueblos Mágicos (como Cuetzalan, Atlixco, Zacatlán y Chignahuapan), famosas por su arquitectura, tradiciones y naturaleza.

Además, en su acervo histórico y cultural está la Gran Pirámide de Cholula y escenarios clave de la historia nacional como la Batalla del 5 de Mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Puede presumir su gastronomía por platillos mundialmente reconocidos como el mole poblano, los chiles en nogada, las cemitas y los dulces de camote.

En esa entidad la mayoría de los habitantes tiene como lengua materna el español al que el país reconoce como lengua nacional, pero puede ufanarse de contar con 67 lenguas indígenas de las 287 variedades lingüísticas que hay en el país.

Que Puebla fue uno de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como la mexica, tolteca, olmeca, totonaca, nahua, mixteca, zapoteca y otomí, entre otras.

Pero, lamentablemente, no puede presumir o jactarse de tener a un gobernante anclado en conductas antidiluvianas.

 

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SILENCIO ROTO

Naufragio del Yate “Unidad”

Publicado

Hace 2 semanas

en

septiembre 23, 2026

Por

Vigente el proverbio popular “Más reinos derribó la soberbia que la espada” * Por si fuera poco, el PT -que supuestamente es aliado de Morena- mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí. Así está la tan cacareada “Unidad”

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Al desplazarse por aguas agitadas, el lujoso yate llamado “Unidad” naufragó.

La embarcación en que viajan los militantes de Morena y sus aliados, se fue a pique irremediablemente.

A la vista de quienes esperaban ansiosamente su arribo, el navío zozobró, aunque no faltará quien sostenga que fue una exitosa travesía.

Tripulado por quienes pregonaron acuerdos y compromisos, no pudieron impedir que, al navegar en aguas turbulentas, el buque encallara.

El personal responsable de que el lujoso trasatlántico llegara a buen puerto, fue incapaz de que el arribo se hiciera sin tropiezos.

La tripulación, a cuyo frente se encuentran Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, con un conjunto de personas que trabajan a bordo, tendrán que aceptarlo y buscar prontas soluciones.

Ahora no podrá afirmarse que el fracaso fue generado por la ultraderecha o las oligarquías.

Pese a impugnaciones, inconformidades, protestas y acusaciones de haber cometido un fraude y haber traicionado a la militancia, de integrantes del Movimiento Regeneración Nacional y sus cómplices de otros partidos, Los factores que influyeron para el tropiezo son de alta gravedad y no hay forma alguna de negar que se arruinó un proceso selectivo en el que imperaron viejos vicios que destruyen la ilusión de un abanderamiento democrático.

Habría que analizar los métodos para las postulaciones, la lucha interna y externa de las tribus que se niegan a despojarse de su irracional investidura de confrontaciones como sistema de hacer política.

Destaca la opacidad en el manejo de las encuestas y los grados de popularidad de los designados, al no hacerse públicas y recurrir a imposiciones y caprichos de las esferas del poder.

Estrategias fallidas y vanidades imperantes, desterraron la oportunidad de realizar un proceso selectivo que corresponda a las vociferantes proclamas de no ser iguales a los del pasado.

Bien dice el proverbio popular que “Más reinos derribó la soberbia que la espada”.

Y queda demostrado que la soberbia es un reflejo de la ignorancia y la inseguridad que daña la imagen de quienes manifiestan ser dueños de la verdad.

Bajo el ostentoso membrete de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (que no es más que un “destape” simulado para seguirse burlando de las incompetentes autoridades electorales), son la materia prima del solemne fiasco democrático.

En ese engañoso sistema de imposición de candidaturas a gobiernos estatales, también debe contemplarse la actitud que asumirán quienes fueron relegados y exhibidos públicamente.

Porque morenistas como Ismael  Burgeño Ruiz (quien gastó excesivas cantidades de dinero para promoverse), el senador Raúl Morón (quien por segunda vez es desechado como candidato), el diputado José Narro Céspedes (tratado como aliado desechable), Abelina López, Rafael Marín Mollinedo y los que faltan, no se quedarán quietos al ser tratados como platos de segunda mesa.

A ellos debe sumarse Félix Salgado Macedonio, un toro al que con capotazos y banderillas tuvieron que pacificar porque andaba acelerado por suceder a su hija Evelyn en la gubernatura guerrerense.

Nuevamente, igual que al michoacano Morón, no solamente fue descartado, sino también relegado.

 

TODA UNA FARSA EL ANUNCIO DE LOS NOMBRAMIENTOS

Está claro que es falso el discurso de la “Unidad”.

Prueba de ello es cómo se dieron los anuncios de los nombramientos, donde fue exhibida la farsa de la dirigencia del partido gobernante.

En el caso de Verónica Díaz, quien fue escogida para Zacatecas, el rechazo generó gritería y desorden.

Abucheada al momento de ser anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, los morenistas gritaron “¡fraude!” y “fuera al monrealismo”, aunque se quiso disimular en medio de aplausos y vítores para ocultar el repudio.

La senadora Díaz causa controversia dentro de Morena por su cercanía con la familia Monreal, en especial de David Monreal, gobernador del estado.

Que su nombramiento no haya sido bien recibido, queda de manifiesto desde que la dirigente Ariadna Montiel solicitó: “Les pedimos, compañero José Narro (morenista que también buscaba la candidatura), si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”.

El problema en el nombramiento de Verónica Díaz está basado en que representaría la continuidad dentro del estado al ser cercana a la familia Monreal.

Su relación viene del matrimonio que tuvo con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de Ricardo y David Monreal, actual gobernador del estado, quien es acusado de impulsar su candidatura.

Debe tenerse presente que en junio de este año, en un evento público, el gobernador dijo que -ante la cercanía de las elecciones- era “tiempo de mujeres”, con lo cual en automático descartó a su hermano Saúl, quien andaba más acelerado que una locomotora.

Pero como para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, fue que viniera la decisión que favoreció a la excuñada.

Aunque en su oportunidad aspirantes como José Narro Céspedes y Ulises Mejía Haro habían pedido al partido que fijara reglas claras y asegurara el piso parejo en la contienda interna, pero fueron tirados de a locos.

En el caso del estado de Guerrero el ambiente no fue nada diferente, por el contrario, acentuó los conflictos porque Abelina López (la presidenta municipal de Acapulco que usa collares caros y quien no termina de aclarar el manejo del presupuesto) fue la protagonista del bullicio.

Al referirse a la designación de Beatriz Mojica, se lanzó contra el nombramiento de la coordinadora estatal de Morena y aprovechó para hacer públicos sus desacuerdos.

Fue tal la claridad y dureza por la postulación, que dejó un mensaje con el cual puede ejemplificarse que la unidad está quebrantada:

“Quien festeje, festeja la crónica de una muerte anunciada”.

Ella afirma que en las encuestas la popularidad de Mojica no tiene el soporte para representar al partido guinda y negó sentirse derrotada.

Lucha interna por el poder, no interés de la oligarquía, es lo que contraviene la tesis esgrimida por los dirigentes del partido que gobierna.

Fracasar significa no obtener el resultado deseado o previsto en un proyecto, y eso es lo que les viene sucediendo a quienes tienen el encargo de nombrar a sus defensores estatales.

Otro punto de referencia es el de Julieta Ramírez Padilla, quien fue nombrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California.

Ahí el alcalde de Tijuana con licencia (Ismael Burgueño) se topó con pared -al igual que Jaime Bonilla- porque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda logró imponer a su preferida.

Casualmente a quien fue su secretaria particular, a quien se señala de tener acuerdos con las agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a quien teóricamente corresponderá cubrirle las espaldas.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California dado a conocer por la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tampoco fue recibida con festejos.

El PVEM respaldó la designación, mientras que el Partido del Trabajo (PT) decidió no sumarse y anunció que irá con un candidato propio para dichos comicios.

Y tras darse a conocer el nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora de la 4T, Ismael Burgueño confirmó que regresará a la presidencia municipal de Tijuana.

Porque luego de haberse promovido como si buscara la Presidencia de la República, hay que reponerse de los gastos y darse cuenta que les confió la tarea a personas equivocadas.

Que Eugenio “Gino” Segura haya sido designado por Morena como coordinador de la 4T para Quintana Roo, puso en evidencia diversos puntos relevantes.

Primero que se impusieron las presiones, el poder y la influencia del llamado “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez.

Luego que la gobernadora Mara Lezama Espinosa pudo cumplir su capricho de llevar de la mano a su protegido y compañero de viajes, quien también podría considerarse un seguro de vida para el futuro.

Y que Rafael Marín Mollinedo, el candidato de la familia López Obrador-López Beltrán, hizo berrinche al final.

Bajo el argumento de que ya tiene una edad avanzada y por tanto no apoyará en sus tareas “Gino”, lo cual pone en evidencia que habrá de tragarse su coraje.

Curioso porque nunca puso sobre la mesa que la edad le impedía ser el favorecido para gobernar Quintana Roo.

Por si fuera poco, el PT que supuestamente es aliado de Morena, mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí.

Ahí está la tan cacareada “Unidad”.

 

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SILENCIO ROTO

¿Desprecio a la investidura presidencial?       

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 18, 2026

Por

Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán, los grandes ausentes * En política no hay casualidades, sino causalidades * Rechazo o reto, inevitablemente ese hecho hizo retroceder para remontarse a tiempo pasado * Alfonso Durazo Chávez, en el centro del escándalo

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Quizá los hechos no fueron objeto de recriminaciones o condenas públicas, para evitar seguir dañando la imagen del partido gobernante.

O también como un método para validar las tácticas y sistemas que permitieran el control de daños.

Sin embargo, se ajustan a estrategias fallidas en las que deliberada y sutilmente, se buscó ocultar un escándalo en el que nacen interrogantes sobre una metódica rebeldía o un desprecio manifiesto.

Lo que sí queda claro es que las acciones son contrarias al protocolo y civilidad política que debe imperar en esos niveles.

Pareciera que hubo una instrucción de “congelar” cualquier referencia y sepultar los hechos para no manchar un evento como es un informe presidencial.

Relatamos hechos y protagonistas medulares:

Personajes encumbrados y políticos centrales de escándalos mayúsculos: Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña y “Andy” López Beltrán dieron paso nuevamente a la polémica.

Ausentes en el segundo informe de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, generan interrogantes sobre el origen de su alejamiento.

Fue premeditado, sugerido por la titular del Poder Ejecutivo o la dirigencia del Movimiento Regeneración Nacional o simplemente es un rechazo a la figura presidencial.

Metafóricamente el desprecio se define como “el ácido sulfúrico” de las relaciones humanas.

Y en política no hay casualidades, sino causalidades.

Rechazo o reto, inevitablemente hicieron retroceder para remontarse a tiempo pasado.

El 9 de marzo de 2025, Adán Augusto López y otros políticos de Morena no saludaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum a su llegada a un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México porque estaban distraídos tomándose una foto con Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”.

En aquel momento la Presidenta caminaba hacia el templete para dar su discurso. Juntos, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco posaban para una foto con “Andy” López Beltrán.

El desaire de los políticos que afirmaron no percatarse de la presencia de doctora Sheinbaum en ese instante, generó inquietudes porque cuando intentaron acercarse después, ella siguió su camino sin detenerse.

Como respuesta, los implicados fabricaron una sarta de disculpas.

Adán Augusto y Manuel Velasco publicaron mensajes públicos para disculparse con la Mandataria. El argumento, en su explicación, fue que la emoción del momento les impidió escuchar cuando Claudia Sheinbaum llegó.

En la postura oficial, la doctora Sheinbaum restó importancia al asunto y aceptó que se trató de un descuido por la aglomeración.

Pero en los hechos no basta con dar explicaciones, promesas o discursos convincentes. Porque el compromiso verdadero se ve en la práctica diaria y en los actos concretos hacia la otra persona.

La frase “obras son amores y no buenas razones” es un conocido refrán popular en español que significa que el amor y el afecto se demuestran con hechos reales y no sólo con palabras bonitas.

Debido a su capacidad corrosiva para destruir cualquier vínculo desde los cimientos, el desprecio se compara con un ácido corrosivo porque un ácido quema y deshace el metal.

Obviamente las consecuencias son funestas, ya que el desprecio o un desafío de esa magnitud representa la postura de quien mira desde las alturas.

La persona que lo ejecuta, se coloca imaginariamente en una posición de superioridad moral o intelectual para declarar al otro como indigno o inferior.

Por tanto, esa muralla tóxica funciona como un muro de jerarquía y rechazo que impide la empatía, transformando al interlocutor en un enemigo o en alguien desprovisto de valor.

Y sin temor a la equivocación, puede afirmarse que de ahí se derivaron acciones de graves consecuencias que tuvieron repercusión en los reacomodos políticos.

Para ilustrarlo habría que hacer referencia a los conocidos refranes populares:

“Con la vara que midas, serás medido”.

Basados en esos hechos, hay justificación para preguntarse si la ausencia de Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y el “Andy” que está de moda, se ausentaron del segundo informe presidencial por decisión propia.

Pero los acontecimientos van más allá.

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, el sociólogo militante de Morena y que se desempeña como senador de la República, no debe perder de vista que es legislador por lista nominal.

Rey de los altercados y de sistemáticas medidas de presión que han sido calificados como chantajes, Fernández Noroña rechazó la designación de Higinio Martínez como presidente de la Mesa Directiva del Senado e insistió en que es un error.

Al arranque del primer día de sesiones legislativas, con Higinio Martínez como presidente del Senado, Fernández Noroña aseguró que el tiempo le dará la razón sobre la conducción que Higinio hará de las sesiones.

Aun así, dijo que por lo pronto tendrá una relación “telepática” con él. No, yo lo que tengo que hacer es sentarme a esperar a que el tiempo demuestre que tengo la razón. Es un error.

En absoluto desacato a los acuerdos políticos y en franca desobediencia a las instrucciones surgidas en Palacio Nacional, no se anduvo por las ramas y lo hizo público.

El senador morenista rechazó la designación de Martínez, pues augura que el mexiquense tendrá una conducción de conveniencia con la oposición, cuando dichos grupos políticos han solicitado la intervención extranjera, y se acercan las elecciones de 2027.

Y como si quisiera ser autor del libreto de una telenovela, ante las expresiones de la Presidenta Sheinbaum Pardo sobre que no hay división en Morena, Fernández Noroña dijo coincidir.

Curioso porque sus actitudes son de desprecio a la investidura presidencial y de reto abierto porque no hay una autoridad con la suficiente calidad moral como para ponerlo en su lugar.

Sus constantes y reiteradas posturas de provocación, confirman que en toda la estructura del Movimiento Regeneración Nacional (desde Andrés Manuel López Obrador hasta Ariadna Montiel y en su momento Luisa María Alcalde) nadie se atreve a ponerle un alto.

Sin pudor, exhibe sus fanfarronadas y recurre a bravatas y todo le es tolerado.

Fernández Noroña goza y disfruta los escándalos, que son su mejor recurso para lanzar amenazas y amedrentar a la dirigencia morenista, grescas que alguien debiera sancionar.

El senador morenista enfrenta cuestionamientos por su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sus viajes en aviones privados y su estilo de vida contrastante con el discurso de Austeridad Republicana de la 4T.

 

HISTORIAS

Habrá quién se acuerde de que Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntos negocios y redes de empresas inmobiliarias y societarias.

Que participa en negocios y empresas relacionadas con Grupo Compromiso Oak: Empresa fundada en Hermosillo en 2018 vinculada a un desarrollo inmobiliario en Yuma, Arizona (Estados Unidos), que ha generado ingresos millonarios.

Sedona Springs: Sociedad establecida en agosto de 2018 donde Durazo Chávez participa junto con el empresario ganadero Ramón Ángel Castillo Vázquez.

Inmobiliaria Falay Cava: Creada en septiembre de 2024 en Guaymas, dedicada a bienes raíces y construcción de astilleros, en la que Castillo Vázquez también aparece como socio.

Que existen investigaciones en las que entre los socios de Durazo Chávez (como Ramón Ángel Castillo Vázquez) y otros personajes, incluidos señalamientos hacia redes de combustible ilegal (huachicol fiscal) y funcionarios del gabinete estatal de Sonora en distintas sociedades.

Que conste, son preguntas que no pueden ignorarse.

 

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