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SILENCIO ROTO

“Autoridades”, delincuentes con máscara

Publicado

Hace 20 horas

en

  • Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país
  • Los villanos de la política y cosas peores: Manuel Añorve, Jorge Añorve Aguayo, Adán Augusto López, Andrea Chávez, Alejandro Murat, Margarita González Saravia, Amilcar Olán, Andy López Beltrán, Pío López Obrador…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Reyes de la simulación se han incrustado en el aparato gubernamental para quebrantar las leyes.

Algunos se han empoderado con engaños para profanar los principios y la esencia de los códigos de la justicia.

Con atuendos de “autoridades” han saqueado y militado en su real función de bandoleros.

La autoridad es el poder legítimo que tiene una persona o institución para gobernar.

Está facultada para dar órdenes, tomar decisiones y exigir obediencia o cumplimiento de las normas.

Pero no hay normatividad alguna que le permita tolerar, le conceda o le acredite atribuciones para aliarse con bandas criminales y delinquir.

Legalmente tiene el mandato, la potestad legal y moral que la legitima para dar cumplimiento al conjunto de leyes en beneficio de la sociedad y combatir los delitos.

Básicamente, esta reflexión surge derivada de las acciones emprendidas por el Operativo Enjambre, que es una estrategia de seguridad del gobierno federal de México.

Inició en noviembre de 2024, para detener a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado y la corrupción.

Tiene como objetivo prioritario desmantelar redes de protección institucional para grupos delictivos, investigando fechorías como extorsión, secuestro, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Para combatir a esas pandillas de malhechores, ha sido necesaria la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -bajo el mando de Omar García Harfuch-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La presencia de esas cuadrillas ha logrado un alcance nacional, comenzando en el Estado de México y se ha extendido a otras entidades como Jalisco, Morelos, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas.

Los resultados son contundentes. Hasta octubre de 2026, la Operación Enjambre suma más de 100 funcionarios detenidos a nivel nacional, incluyendo a 14 alcaldes o exalcaldes procesados de distintas filiaciones políticas.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Suchiapa, Chiapas, donde detuvieron al alcalde en funciones, al exalcalde y a mandos policiales locales.

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.

Con un corte oficial a septiembre de 2026, la estrategia -coordinada por Omar García Harfuch- registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.

A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.

Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad” para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.

“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.

Prácticamente el operativo se ha centrado en 10 estados; los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).

Respecto al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de Seguridad Pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.

La estructura municipal involucrada en la comisión de esos delitos incluye miembros de cabildos.

Y se caracteriza por brindar protección institucional a grupos criminales dedicados a homicidios, secuestros, robo de autotransporte de carga, extorsión y huachicol.

Las detenciones alcanzan a directores de Catastro y Obras Públicas, quienes presuntamente facilitaban información fiscal de comercios locales para que el crimen organizado realizara cobros de piso.

Prácticamente esas “autoridades”, delincuentes con máscara de servidores públicos, se han confabulado con la delincuencia organizada y dado la espalda a la sociedad.

En el terreno de la realidad, no existe un diagnóstico que pudiera predecir cuántos de los 2 mil 462 municipios de la República Mexicana están involucrados en ese aparato criminal.

Habrá que ser pacientes para saber sus dimensiones.

 

HISTORIAS

¿Amnesia o cinismo? Interrogante que alcanza al senador priísta Manuel Añorve, quien afirma: “Ya no es primero los pobres, sino primero los hijos de AMLO” para señalar lo que considera una contradicción directa con la bandera de austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación y refiere que el partido Morena blinda a la familia presidencial frente a las acusaciones de gasto excesivo.

El guerrerense pone énfasis en el dispendio y la opulencia de sus opositores políticos, pero se coloca en el viejo refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La lujosa boda de su hijo, Jorge Añorve Aguayo, celebrada en Valle de Guadalupe, Baja California, fue de varios días de celebraciones exclusivas y traslados turísticos, cuyo gasto se calcula en 20 millones de pesos. Hubo, además, contratación privada del reconocido dúo británico de música electrónica Disclosure, cuyo espectáculo se estima en un costo de entre 2 y 5 millones de pesos. Un derroche para ponerse a la par de la clase gobernante que es objeto de sus críticas. Sencillito el legislador que busca, nuevamente, ser candidato a la gubernatura y fue “destapado” por “Alito” Moreno públicamente. Nada de economías, para eso es el billete… Para contener los “berrinches” de Adán Augusto López, la senadora Andrea Chávez ya fue presentada como virtual candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alcaldía desde la que se catapultó Cruz Pérez Cuéllar y relegarla a un plano menor. Curioso movimiento, porque rompió los tiempos fijados para anunciar a los aspirantes en todo el territorio nacional. Urgía tranquilizarla y darle premio de consolación… Otro “sencillito” es el senador oaxaqueño Alejandro Murat.

Resulta que fue localizado de compras en el Corte Inglés de Madrid, España, en total apego a la política de austeridad que pregonan todos los mandos superiores de Morena… Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, sigue ahogándose con el tsunami criminal que azota a la entidad. Primera mujer en ocupar el palacio de gobierno estatal y quien presume cifras “maquilladas”, no tiene respuesta para frenar o disminuir la violencia.

Y ella pensaba que se había sacado la lotería… Amilcar Olán y “Andy” López Beltrán siguen rompiendo records de popularidad. La pareja diabólica continúa en el epicentro de las dudas sobre escándalos ligados a contratos que los hizo multimillonarios.

El primero anda a salto de mata y disfrutando de los millones que tiene en Suiza. El otro a la espera de que llegue el fuero para volver a los festejos. Por cierto que la Cámara de Diputados servirá para reunir al junior con su tío Pío López Obrador, quien dejará tierras chiapanecas para convertirse en diputado federal, lo cual significa que las dinastías y clanes privilegiadas no están encuadradas en el nepotismo que proclaman quienes encabezan al partido en el poder. Está claro que en Morena todos son iguales, aunque unos son más que iguales que otros. Y para no separarnos de las ligas familiares, una amiga me pregunta si habrá algún atrevido que sugiera incluir como aspirante a los Premios Nobel, que son galardones internacionales anuales que reconocen investigaciones, descubrimientos y aportaciones notables al progreso de la humanidad, al afamado y prolijo escritor tabasqueño que se fue a La Chingada. El de literatura podría encumbrarlo al nivel de Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y superar a Jorge Luis Borges.

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SILENCIO ROTO

Desechan a puros y duros morenistas

Publicado

Hace 1 semana

en

octubre 7, 2026

Por

Para sorpresa de muchos, los “chapulines” y “trapecistas” fueron premiados * ¿Qué dirán el expresidente Andrés Manuel López Obrador y su “hermano” Adán Augusto López Hernández? * Los villanos de la política y cosas peores: Emilio Montero, INE…

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

En medio de altercados, forcejeos, desilusiones, berrinches, rabietas y triunfalismos, llegó a su fin el proceso de Morena para definir a sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Precandidatos a las gubernaturas encubiertos o disfrazados con la complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer campañas con rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovará el mismo número de gubernaturas.

Aunque Morena los nombró coordinadores estatales, los enmascarados de Morena quedan como sus cartas más fuertes para competir en los próximos comicios.

Después de simular encuestas, sondeos internos, acuerdos partidistas y designaciones de gobernadores para protegerse por lo que venga y por si las dudas, irremediablemente hubo triunfadores y vencidos que no se resignan.

Como resultado de esa patraña, exmilitantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) buscarán encumbrarse.

Porque, de ganar, los gobernadores serán “trapecistas” y “chapulines” que migraron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde plataformas ideológicas y carreras políticas confrontadas severamente con los del partido gobernante.

Llama la atención que ningún morenista de los fanáticos y adoradores a ultranza de Andrés Manuel López Obrador, haya sido postulado para gobernar las entidades.

Al final la lista quedó integrada por 10 mujeres y siete hombres, incluidos tres perfiles del PVEM: Eugenio “Gino” Segura, Jasmine Bugarín en Nayarit y Manuel Cota Cárdenas en Baja California Sur.

Clara Luz Flores Carrales, de Nuevo León, arropada por Movimiento Ciudadano, y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas, protegida de la familia Monreal y con la careta del Partido del Trabajo.

Quienes se llevaron las fanfarrias fueron los acérrimos enemigos de Morena, porque el término de adversario queda superado, PAN y PRI.

Ambos con media docena y un híbrido que transitó por esos dos institutos políticos: Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche.

Acción Nacional puede presumir que sin esfuerzo colocó a esos 6 exmilitantes (Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Julieta Ramírez Padilla, de Baja California; Cruz Pérez Cuéllar, de Chihuahua; Jasmine Bugarín, de Nayarit; Santiago Nieto Castillo, de Querétaro, y Lorenia Valles Sampedro, de Sonora) para la contienda electoral del próximo año.

Para coraje del que se fue a La Chingada, el PRI se despachó con la cuchara grande y puede cacarear que de sus filas surgieron Manuel Cota Cárdenas, de Baja California Sur; Rosa María Bayardo Cabrera, de Colima; Carlos Torres Piña, de Michoacán; Eli César Cervantes Rojas, de San Luís Potosí; Imelda Castro Castro, de Sinaloa, y Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala.

 

Esos nombramientos son argumento suficiente para validar las pataletas de AMLO y de su “hermano” Adán Augusto López si se toma en consideración que sus principales protegidos (Rafael Marín Mollinedo, en Quintana Roo, y Andrea Chávez Treviño, de Chihuahua, fueron desechados).

Mas no debe ignorarse que otra familiar de los López Obrador-López Beltrán, la afamada “Tía” Tatis (Tatiana Clouthier) fue rechazada en Nuevo León.

Irremediablemente se presenta la interrogante si las designaciones fueran hechas desde Palacio Nacional o las presiones de gobernadoras y gobernadores tuvieron la suficiente fuerza para nulificar la presencia de Ariadna Montiel (dirigente nacional de Morena) y Citlalli Hernández (presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena).

Finalmente, como haya sido, los “trapecistas” y “chapulines” lograron desplazar a quienes se ufanan de ser puros y duros morenistas.

No debe perderse de vista que Ariadna Montiel asumió la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026, pronunciando un discurso clave donde fijó las reglas y el rumbo del partido

Al asumir la presidencia nacional del partido guinda, Ariadna Montiel dejó en claro que “los corruptos no tienen cabida” en el partido oficial y que rumbo a la elección intermedia de 2027, las y los candidatos deberán tener “una trayectoria impecable”.

Esto viene a cuento porque los seguidores de AMLO han repetido hasta la saciedad que los del PRI-AN son corruptos, saqueadores, enemigos de la democracia, neoliberales, antipatriotas y un sinfín de calificativos que fueron ignorados para ahora encaramarlos.

Al emitir su primer discurso en la dirigencia de la fuerza guinda, ante el Congreso Nacional, Montiel Reyes puntualiza que es momento de hacer conciencia en la militancia y hacer de lado este tipo de prácticas, por lo que pidió recordar los orígenes del instituto político.

Por cierto, no olvidar que Montiel Reyes expresó: “Asumo este cargo para hacer realidad el hermoso ideal que nos guía: ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Que viva el humanismo”.

Frase que corresponde al ideario y los discursos de Salvador Allende al asumir la presidencia de Chile en 1970, el 5 de noviembre para ser precisos.

Con estas palabras Allende sintetizó el espíritu de la Unidad Popular, marcando el inicio de un proyecto político histórico que buscaba construir el socialismo por la vía democrática e institucional.

Ariadna Montiel anunció que en su dirigencia no toleraría corrupción en ningún gobierno de Morena… una tesis superada en diversas entidades de la República Mexicana.

Al hablar frente a la militancia de Morena y de los gobernadores, la extitular de Bienestar dijo que van a hacer a un lado del movimiento a quien esté en estas prácticas. Porque en Morena, enfatizó, no tienen cabida.

Y sentencia que entre los requisitos para candidaturas: “quienes aspiren a puestos de coordinación o candidaturas para el proceso de 2027 deben contar con una trayectoria impecable y una conducta ética intachable”.

Habría que revisar minuciosamente, porque pareciera que no tienen memoria. Hay un par de esos coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional que tienen cuentas pendientes.

No vayan a creer ustedes que la referencia es concretamente por Santiago Nieto Castillo, Carlos Torres Piña o Cruz Pérez Cuellar, quienes han sido señalados por sus propios compañeros de partido.

 

HISTORIAS

Ya habrá tiempo de analizar y comentar detalladamente lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca, donde para calmar las aguas se nombró a un presidente municipal en Juchitán (por cierto, dedicado a tareas de información y periodísticas) que cobraba como “aviador” en el Instituto Estatal de Educación Pública y era protegido de Emilio Montero, quien fue renunciado de la dirección general.

Recuérdese que el expresidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Miguel Quetu”, y Carlos Alberto P. L., alias “La Parka”, fueron vinculados a proceso por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado… Habría que preguntarse si la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la cromática para su imagen institucional es acorde a su funcionamiento y a las medidas legales que son aplicables a las fuerzas políticas de oposición. Ahora dejará el lila y violeta, para usar el gris. Muy a tono con su desempeño. ¡Albricias!

 

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SILENCIO ROTO

En Puebla no es “el tiempo de las mujeres”

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 1, 2026

Por

El mandatario poblano manda al carajo la frase insignia presidencial: “No llegué sola, llegamos todas” * El gobernador reaccionario (porque se opone al progreso político o social) mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Sólo para poner en contexto el título de esta colaboración en IMPACTO, se precisa: Reaccionario: Que se opone al progreso político o social.

Y aunque en las estructuras del poder la trama se hace ver como contenido trivial, más bien es tribal.

Con un horizonte sombrío y patético, el fondo implica una ofensa que, sin duda, daña y socava la figura presidencial.

Incluso quebranta un acontecimiento histórico que involucra la voluntad popular, la democracia y los ordenamientos constitucionales.

Pero para que los lectores ubiquen el contexto, se hace la aclaración que la intención no es magnificar los hechos, sino presentar en su justa dimensión los acontecimientos que encierran un profundo agravio.

Ignorarlos o banalizarlos implica irresponsabilidad y convertirse en cómplices de ofensas que humillan y representan una burla.

Al grano:

La llegada de la primera mujer a la Presidencia de México en 2024 bajo la frase insignia: “No llegué sola, llegamos todas”, tiene un simbolismo histórico y trascendente.

Significa un avance que modifica un auténtico rompimiento de moldes políticos y sociales.

Transformar estructuras anacrónicas, irracionales y afrentas legendarias que sucumbieron ante la voluntad democrática de una sociedad que, mediante el sufragio, hizo patente expresiones liberales y republicanas.

“Es tiempo de mujeres” encierra y contempla principios que se reafirman con el lema impulsado por la Primera Mandataria de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para visibilizar el papel histórico, la igualdad sustantiva y la llegada de las mujeres a los máximos cargos de toma de decisiones en el país.

Luego entonces resulta sorprendente el silencio y la complacencia de la estructura y maquinaria gubernamental ante las expresiones de menosprecio y deshonra hechas por un hombre del sistema.

Mas la confabulación no queda ahí. Además, involucra el silencio y la tolerancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

A lo que debe agregarse la ausencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que encabeza Rosario Piedra Ibarra, quien ha sepultado principios legales para tolerar abusos.

Como también el encubrimiento de la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Laura Itzel Castillo, quien es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género.

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de la Mujer puede activar Alertas de Género en regiones del país cuyo índice de violencia sea alto.

Sin dejar fuera a la Secretaría de Gobernación (Segob) que, teóricamente, “se encarga de supervisar el desarrollo político del país y contribuye en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, paz social, desarrollo y el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos en un Estado de Derecho”.

Generar y operar las políticas nacionales relacionadas con la prevención de violencia contra las mujeres y el sistema de cuidados; implementar los procesos formativos en el servicio público para erradicar todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres, es tarea del gabinete presidencial.

Un gobernador misógino es el que provoca y remite al análisis de acontecimientos que en pleno Siglo XXI deberían estar desterrados y no ser encubiertos por el Gobierno de México.

Los hechos revelan y exhiben una doble moral.

Politólogo, legislador (diputado local y federal, senador de la República), presidente municipal y gobernador es Alejandro Armenta.

El mismo que apuntó: “Es delicado proponer a una mujer”.

Armenta Mier, el gobernador de Puebla, quien justificó nombrar hombres, tras señalar que la delincuencia hace peligroso el cargo a mujeres.

Controversia que impacta en una realidad: Una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum, es la Jefa de las Fuerzas Armadas, la cabeza de la Seguridad Nacional.

Un mandatario estatal que, entonces, debería impugnar la presencia de Ernestina Godoy Ramos en la Fiscalía General de la República.

Porque aun cuando la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la declaración del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, es “muy delicado” y “no fue muy afortunada”… no es suficiente.

Al margen de sus vaivenes acomodaticios y la demostración de carentes principios ideológicos (en julio de 2012 festinó ¡Felicidades a Enrique Peña Nieto! Vencimos al socialismo populista de la izquierda), el contexto de los acontecimientos es de suma gravedad.

Ahora, con la protección y ¿complicidad? de esos populistas, pisotea igualdades contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Nadie del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). a quienes se refería despectivamente y con desprecio, se ha atrevido a reprobar o criticar sus posturas, pasadas y actuales.

Armenta Mier mancilla reformas legales y constitucionales implementadas para garantizar el derecho a la igualdad sustantiva y el combate a las violencias de género.

Y ante ese menosprecio, no pasa nada. Se toma como una gracejada que se festina.

Turbio como es, el gobernante -hechura a obra y gracia de Mario Marín, el famoso Gober Precioso- se encierra y refugia en su vitrina del cinismo.

Seguramente desconoce la frase que se ha proyectado en foros internacionales como la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, destacando que el reconocimiento de derechos ya no permite regresiones.

Político rupestre, ese poblano fulmina a las mujeres y el “talentoso” pisotea derechos constitucionales. Bajo su visión condena y desacredita “El tiempo de mujeres”.

Debería tener en cuenta que en la actual LXVI Legislatura del Senado de la República hay 64 mujeres senadoras, lo que representa la mitad de los 128 escaños totales y se cumple con el principio de paridad de género.

Que en la actual Cámara de Diputados de México hay 253 mujeres diputadas, lo que representa el 50.6 % del total de las 500 curules.

Que en la composición actual de la Legislatura de ellas son de mayoría relativa 149 diputadas (electas por votación directa en su distrito).

Que por representación proporcional hay 104 (por la vía plurinominal mediante listas de partido).

Que la integración de la LXVI Legislatura marca un hecho histórico al superar por primera vez el 50% de presencia femenina en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Por supuesto que también ignora que en México hay aproximadamente 605 presidentas municipales y alcaldesas, lo que representa cerca del 25% al 30% del total de los municipios del país.

Que el país cuenta con 2,478 municipios y demarcaciones territoriales y el porcentaje de liderazgo femenino (según cifras recientes del Censo Nacional de Gobiernos Municipales) destaca que la presencia de mujeres aumentó de manera importante en los últimos años, superando el 11.5% registrado una década atrás gracias a las medidas de paridad de género.

El estado de Puebla tiene aproximadamente 6.5 millones de habitantes (el quinto más poblado del país), está dividido administrativamente en 217 municipios.

Tiene una riqueza cultural y turística que incluye Pueblos Mágicos (como Cuetzalan, Atlixco, Zacatlán y Chignahuapan), famosas por su arquitectura, tradiciones y naturaleza.

Además, en su acervo histórico y cultural está la Gran Pirámide de Cholula y escenarios clave de la historia nacional como la Batalla del 5 de Mayo en los fuertes de Loreto y Guadalupe.

Puede presumir su gastronomía por platillos mundialmente reconocidos como el mole poblano, los chiles en nogada, las cemitas y los dulces de camote.

En esa entidad la mayoría de los habitantes tiene como lengua materna el español al que el país reconoce como lengua nacional, pero puede ufanarse de contar con 67 lenguas indígenas de las 287 variedades lingüísticas que hay en el país.

Que Puebla fue uno de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como la mexica, tolteca, olmeca, totonaca, nahua, mixteca, zapoteca y otomí, entre otras.

Pero, lamentablemente, no puede presumir o jactarse de tener a un gobernante anclado en conductas antidiluvianas.

 

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SILENCIO ROTO

Naufragio del Yate “Unidad”

Publicado

Hace 3 semanas

en

septiembre 23, 2026

Por

Vigente el proverbio popular “Más reinos derribó la soberbia que la espada” * Por si fuera poco, el PT -que supuestamente es aliado de Morena- mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí. Así está la tan cacareada “Unidad”

 

EMMA ESPÍNDOLA

 

Al desplazarse por aguas agitadas, el lujoso yate llamado “Unidad” naufragó.

La embarcación en que viajan los militantes de Morena y sus aliados, se fue a pique irremediablemente.

A la vista de quienes esperaban ansiosamente su arribo, el navío zozobró, aunque no faltará quien sostenga que fue una exitosa travesía.

Tripulado por quienes pregonaron acuerdos y compromisos, no pudieron impedir que, al navegar en aguas turbulentas, el buque encallara.

El personal responsable de que el lujoso trasatlántico llegara a buen puerto, fue incapaz de que el arribo se hiciera sin tropiezos.

La tripulación, a cuyo frente se encuentran Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, con un conjunto de personas que trabajan a bordo, tendrán que aceptarlo y buscar prontas soluciones.

Ahora no podrá afirmarse que el fracaso fue generado por la ultraderecha o las oligarquías.

Pese a impugnaciones, inconformidades, protestas y acusaciones de haber cometido un fraude y haber traicionado a la militancia, de integrantes del Movimiento Regeneración Nacional y sus cómplices de otros partidos, Los factores que influyeron para el tropiezo son de alta gravedad y no hay forma alguna de negar que se arruinó un proceso selectivo en el que imperaron viejos vicios que destruyen la ilusión de un abanderamiento democrático.

Habría que analizar los métodos para las postulaciones, la lucha interna y externa de las tribus que se niegan a despojarse de su irracional investidura de confrontaciones como sistema de hacer política.

Destaca la opacidad en el manejo de las encuestas y los grados de popularidad de los designados, al no hacerse públicas y recurrir a imposiciones y caprichos de las esferas del poder.

Estrategias fallidas y vanidades imperantes, desterraron la oportunidad de realizar un proceso selectivo que corresponda a las vociferantes proclamas de no ser iguales a los del pasado.

Bien dice el proverbio popular que “Más reinos derribó la soberbia que la espada”.

Y queda demostrado que la soberbia es un reflejo de la ignorancia y la inseguridad que daña la imagen de quienes manifiestan ser dueños de la verdad.

Bajo el ostentoso membrete de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional (que no es más que un “destape” simulado para seguirse burlando de las incompetentes autoridades electorales), son la materia prima del solemne fiasco democrático.

En ese engañoso sistema de imposición de candidaturas a gobiernos estatales, también debe contemplarse la actitud que asumirán quienes fueron relegados y exhibidos públicamente.

Porque morenistas como Ismael  Burgeño Ruiz (quien gastó excesivas cantidades de dinero para promoverse), el senador Raúl Morón (quien por segunda vez es desechado como candidato), el diputado José Narro Céspedes (tratado como aliado desechable), Abelina López, Rafael Marín Mollinedo y los que faltan, no se quedarán quietos al ser tratados como platos de segunda mesa.

A ellos debe sumarse Félix Salgado Macedonio, un toro al que con capotazos y banderillas tuvieron que pacificar porque andaba acelerado por suceder a su hija Evelyn en la gubernatura guerrerense.

Nuevamente, igual que al michoacano Morón, no solamente fue descartado, sino también relegado.

 

TODA UNA FARSA EL ANUNCIO DE LOS NOMBRAMIENTOS

Está claro que es falso el discurso de la “Unidad”.

Prueba de ello es cómo se dieron los anuncios de los nombramientos, donde fue exhibida la farsa de la dirigencia del partido gobernante.

En el caso de Verónica Díaz, quien fue escogida para Zacatecas, el rechazo generó gritería y desorden.

Abucheada al momento de ser anunciada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, los morenistas gritaron “¡fraude!” y “fuera al monrealismo”, aunque se quiso disimular en medio de aplausos y vítores para ocultar el repudio.

La senadora Díaz causa controversia dentro de Morena por su cercanía con la familia Monreal, en especial de David Monreal, gobernador del estado.

Que su nombramiento no haya sido bien recibido, queda de manifiesto desde que la dirigente Ariadna Montiel solicitó: “Les pedimos, compañero José Narro (morenista que también buscaba la candidatura), si nos apoya pidiéndoles a sus compañeros que guardemos la institucionalidad en este espacio”.

El problema en el nombramiento de Verónica Díaz está basado en que representaría la continuidad dentro del estado al ser cercana a la familia Monreal.

Su relación viene del matrimonio que tuvo con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano de Ricardo y David Monreal, actual gobernador del estado, quien es acusado de impulsar su candidatura.

Debe tenerse presente que en junio de este año, en un evento público, el gobernador dijo que -ante la cercanía de las elecciones- era “tiempo de mujeres”, con lo cual en automático descartó a su hermano Saúl, quien andaba más acelerado que una locomotora.

Pero como para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, fue que viniera la decisión que favoreció a la excuñada.

Aunque en su oportunidad aspirantes como José Narro Céspedes y Ulises Mejía Haro habían pedido al partido que fijara reglas claras y asegurara el piso parejo en la contienda interna, pero fueron tirados de a locos.

En el caso del estado de Guerrero el ambiente no fue nada diferente, por el contrario, acentuó los conflictos porque Abelina López (la presidenta municipal de Acapulco que usa collares caros y quien no termina de aclarar el manejo del presupuesto) fue la protagonista del bullicio.

Al referirse a la designación de Beatriz Mojica, se lanzó contra el nombramiento de la coordinadora estatal de Morena y aprovechó para hacer públicos sus desacuerdos.

Fue tal la claridad y dureza por la postulación, que dejó un mensaje con el cual puede ejemplificarse que la unidad está quebrantada:

“Quien festeje, festeja la crónica de una muerte anunciada”.

Ella afirma que en las encuestas la popularidad de Mojica no tiene el soporte para representar al partido guinda y negó sentirse derrotada.

Lucha interna por el poder, no interés de la oligarquía, es lo que contraviene la tesis esgrimida por los dirigentes del partido que gobierna.

Fracasar significa no obtener el resultado deseado o previsto en un proyecto, y eso es lo que les viene sucediendo a quienes tienen el encargo de nombrar a sus defensores estatales.

Otro punto de referencia es el de Julieta Ramírez Padilla, quien fue nombrada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California.

Ahí el alcalde de Tijuana con licencia (Ismael Burgueño) se topó con pared -al igual que Jaime Bonilla- porque la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda logró imponer a su preferida.

Casualmente a quien fue su secretaria particular, a quien se señala de tener acuerdos con las agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a quien teóricamente corresponderá cubrirle las espaldas.

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California dado a conocer por la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, tampoco fue recibida con festejos.

El PVEM respaldó la designación, mientras que el Partido del Trabajo (PT) decidió no sumarse y anunció que irá con un candidato propio para dichos comicios.

Y tras darse a conocer el nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora de la 4T, Ismael Burgueño confirmó que regresará a la presidencia municipal de Tijuana.

Porque luego de haberse promovido como si buscara la Presidencia de la República, hay que reponerse de los gastos y darse cuenta que les confió la tarea a personas equivocadas.

Que Eugenio “Gino” Segura haya sido designado por Morena como coordinador de la 4T para Quintana Roo, puso en evidencia diversos puntos relevantes.

Primero que se impusieron las presiones, el poder y la influencia del llamado “Niño Verde” Jorge Emilio González Martínez.

Luego que la gobernadora Mara Lezama Espinosa pudo cumplir su capricho de llevar de la mano a su protegido y compañero de viajes, quien también podría considerarse un seguro de vida para el futuro.

Y que Rafael Marín Mollinedo, el candidato de la familia López Obrador-López Beltrán, hizo berrinche al final.

Bajo el argumento de que ya tiene una edad avanzada y por tanto no apoyará en sus tareas “Gino”, lo cual pone en evidencia que habrá de tragarse su coraje.

Curioso porque nunca puso sobre la mesa que la edad le impedía ser el favorecido para gobernar Quintana Roo.

Por si fuera poco, el PT que supuestamente es aliado de Morena, mostró su desacuerdo con los nominados en Campeche, Guerrero, Michoacán y San Luís Potosí.

Ahí está la tan cacareada “Unidad”.

 

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