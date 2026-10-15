“Autoridades”, delincuentes con máscara

Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país

Los villanos de la política y cosas peores: Manuel Añorve, Jorge Añorve Aguayo, Adán Augusto López, Andrea Chávez, Alejandro Murat, Margarita González Saravia, Amilcar Olán, Andy López Beltrán, Pío López Obrador…

EMMA ESPÍNDOLA

Reyes de la simulación se han incrustado en el aparato gubernamental para quebrantar las leyes.

Algunos se han empoderado con engaños para profanar los principios y la esencia de los códigos de la justicia.

Con atuendos de “autoridades” han saqueado y militado en su real función de bandoleros.

La autoridad es el poder legítimo que tiene una persona o institución para gobernar.

Está facultada para dar órdenes, tomar decisiones y exigir obediencia o cumplimiento de las normas.

Pero no hay normatividad alguna que le permita tolerar, le conceda o le acredite atribuciones para aliarse con bandas criminales y delinquir.

Legalmente tiene el mandato, la potestad legal y moral que la legitima para dar cumplimiento al conjunto de leyes en beneficio de la sociedad y combatir los delitos.

Básicamente, esta reflexión surge derivada de las acciones emprendidas por el Operativo Enjambre, que es una estrategia de seguridad del gobierno federal de México.

Inició en noviembre de 2024, para detener a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado y la corrupción.

Tiene como objetivo prioritario desmantelar redes de protección institucional para grupos delictivos, investigando fechorías como extorsión, secuestro, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

Para combatir a esas pandillas de malhechores, ha sido necesaria la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) -bajo el mando de Omar García Harfuch-, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

La presencia de esas cuadrillas ha logrado un alcance nacional, comenzando en el Estado de México y se ha extendido a otras entidades como Jalisco, Morelos, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas y Chiapas.

Los resultados son contundentes. Hasta octubre de 2026, la Operación Enjambre suma más de 100 funcionarios detenidos a nivel nacional, incluyendo a 14 alcaldes o exalcaldes procesados de distintas filiaciones políticas.

El caso más reciente ocurrió en el municipio de Suchiapa, Chiapas, donde detuvieron al alcalde en funciones, al exalcalde y a mandos policiales locales.

La Operación Enjambre se ha consolidado como el golpe más contundente de la administración federal contra la infiltración criminal en las alcaldías del país.

Con un corte oficial a septiembre de 2026, la estrategia -coordinada por Omar García Harfuch- registra la captura de 111 personas, varias de ellas presidentes municipales y funcionarios de todas las fuerzas políticas del país, desde el partido oficialista hasta la oposición.

A la fecha, 14 presidentes y expresidentes municipales han sido vinculados a proceso o encarcelados: seis de ellos de la coalición PRI-PAN-PRD, cuatro del bloque oficialista Morena-PT-PVEM, tres de Movimiento Ciudadano (MC) y un alcalde capturado que pertenecía a un partido local.

Recientemente, a través de una tarjeta informativa, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad sostuvieron que la política de Operación Enjambre es “cero impunidad” para detener a toda persona involucrada en actividades delictivas, sin importar el cargo público ni afiliación partidista.

“Ningún servidor público que utilice su posición para favorecer, colaborar o mantener vínculos con grupos delictivos estará protegido. Las acciones de inteligencia, investigación y coordinación institucional para desarticular redes delictivas continúan”, indican en el comunicado.

Prácticamente el operativo se ha centrado en 10 estados; los funcionarios ligados a temas de corrupción, narcotráfico y crimen organizado provienen de tres entidades: Estado de México (cuatro casos), Puebla (cuatro) y Morelos (cuatro).

Respecto al resto de las personas detenidas (92%), no cuentan con afiliación partidista activa ni cargos de elección popular, pero sí se trata de exservidores públicos que ocupaban cargos de mandos operativos, directores de Seguridad Pública municipal, policías locales y operadores delictivos incrustados en los ayuntamientos.

La estructura municipal involucrada en la comisión de esos delitos incluye miembros de cabildos.

Y se caracteriza por brindar protección institucional a grupos criminales dedicados a homicidios, secuestros, robo de autotransporte de carga, extorsión y huachicol.

Las detenciones alcanzan a directores de Catastro y Obras Públicas, quienes presuntamente facilitaban información fiscal de comercios locales para que el crimen organizado realizara cobros de piso.

Prácticamente esas “autoridades”, delincuentes con máscara de servidores públicos, se han confabulado con la delincuencia organizada y dado la espalda a la sociedad.

En el terreno de la realidad, no existe un diagnóstico que pudiera predecir cuántos de los 2 mil 462 municipios de la República Mexicana están involucrados en ese aparato criminal.

Habrá que ser pacientes para saber sus dimensiones.

HISTORIAS

¿Amnesia o cinismo? Interrogante que alcanza al senador priísta Manuel Añorve, quien afirma: “Ya no es primero los pobres, sino primero los hijos de AMLO” para señalar lo que considera una contradicción directa con la bandera de austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación y refiere que el partido Morena blinda a la familia presidencial frente a las acusaciones de gasto excesivo.

El guerrerense pone énfasis en el dispendio y la opulencia de sus opositores políticos, pero se coloca en el viejo refrán de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La lujosa boda de su hijo, Jorge Añorve Aguayo, celebrada en Valle de Guadalupe, Baja California, fue de varios días de celebraciones exclusivas y traslados turísticos, cuyo gasto se calcula en 20 millones de pesos. Hubo, además, contratación privada del reconocido dúo británico de música electrónica Disclosure, cuyo espectáculo se estima en un costo de entre 2 y 5 millones de pesos. Un derroche para ponerse a la par de la clase gobernante que es objeto de sus críticas. Sencillito el legislador que busca, nuevamente, ser candidato a la gubernatura y fue “destapado” por “Alito” Moreno públicamente. Nada de economías, para eso es el billete… Para contener los “berrinches” de Adán Augusto López, la senadora Andrea Chávez ya fue presentada como virtual candidata a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alcaldía desde la que se catapultó Cruz Pérez Cuéllar y relegarla a un plano menor. Curioso movimiento, porque rompió los tiempos fijados para anunciar a los aspirantes en todo el territorio nacional. Urgía tranquilizarla y darle premio de consolación… Otro “sencillito” es el senador oaxaqueño Alejandro Murat.

Resulta que fue localizado de compras en el Corte Inglés de Madrid, España, en total apego a la política de austeridad que pregonan todos los mandos superiores de Morena… Margarita González Saravia, gobernadora del estado de Morelos, sigue ahogándose con el tsunami criminal que azota a la entidad. Primera mujer en ocupar el palacio de gobierno estatal y quien presume cifras “maquilladas”, no tiene respuesta para frenar o disminuir la violencia.

Y ella pensaba que se había sacado la lotería… Amilcar Olán y “Andy” López Beltrán siguen rompiendo records de popularidad. La pareja diabólica continúa en el epicentro de las dudas sobre escándalos ligados a contratos que los hizo multimillonarios.

El primero anda a salto de mata y disfrutando de los millones que tiene en Suiza. El otro a la espera de que llegue el fuero para volver a los festejos. Por cierto que la Cámara de Diputados servirá para reunir al junior con su tío Pío López Obrador, quien dejará tierras chiapanecas para convertirse en diputado federal, lo cual significa que las dinastías y clanes privilegiadas no están encuadradas en el nepotismo que proclaman quienes encabezan al partido en el poder. Está claro que en Morena todos son iguales, aunque unos son más que iguales que otros. Y para no separarnos de las ligas familiares, una amiga me pregunta si habrá algún atrevido que sugiera incluir como aspirante a los Premios Nobel, que son galardones internacionales anuales que reconocen investigaciones, descubrimientos y aportaciones notables al progreso de la humanidad, al afamado y prolijo escritor tabasqueño que se fue a La Chingada. El de literatura podría encumbrarlo al nivel de Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias y superar a Jorge Luis Borges.