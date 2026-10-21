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La movilidad social, el nuevo reto de la 4T

Publicado

Hace 11 horas

en

  • Luego de reducir los niveles de la pobreza
  • El periodo 2014-2024 estuvo marcado por una mejora en los ingresos laborales y expansión de los programas sociales

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Es significativa y positiva reducción de la pobreza en México, derivada de una forma diferente de la distribución de la riqueza. Sin embargo, el reto es acabar con este fenómeno cíclico, en el cual caen personas de manera repetitiva, cuando sus ingresos caen por volver a perder el trabajo o falta de chamba cuando están por su cuenta.

Romper con el círculo vicioso de pobreza-ignorancia está en la mira de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque una parte de volver a la caída de ingresos es por falta de preparación.

Hay un camino complicado porque por muchas décadas la narrativa oficialista era “somos pobres, pero honrados”; en cine y televisión se romantizaba la pobreza, mientras que la riqueza se acumulaba en unas cuantas manos.

En la actualidad se tiene la meta de mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos, pero revertir la tendencia de casi un siglo llevará tiempo. Hay acciones claras y concretas con el incremento al salario mínimo, el cual es indicador de una distribución de la riqueza justa, cuando el trabajador percibe un salario cada vez más justo y su labor es dignificada.

 

LOS DATOS

En septiembre pasado, los valores de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ubicaron en 4,951.66 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3,553.70 pesos en zonas rurales, de tal manera que cada vez perciben una remuneración más adecuada a la riqueza que generan.

Recordemos que en México hay 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, de las cuales 7 millones se encuentran en pobreza extrema, según los datos oficiales de la Medición de la Pobreza del INEGI.

Recientemente el Instituto actualizó las Líneas de Pobreza correspondientes a septiembre de 2026. Mediante el boletín publicado el martes 13 de octubre pasado reportó que el costo mensual por persona de las canastas alimentaria y no alimentaria aumentó 4.4% anual, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que consideran únicamente el costo de la canasta alimentaria, se ubicaron en 2,590.61 pesos mensuales por persona en el ámbito urbano y en 1,940.96 pesos en el rural.

 

¿CUÁNTO AUMENTARON LAS LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESOS DEL INEGI EN 2026?

El INEGI informó que las Líneas de Pobreza por Ingresos registraron un incremento anual de 4.4% en septiembre de 2026, una variación que superó la inflación general anual -que se ubicó en 3.45% durante el mismo mes-, de acuerdo con el reporte de Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los valores en términos monetarios correspondientes al mes pasado publicados este jueves, fueron los siguientes:

Pobreza por Ingresos en zonas urbanas: 4,951.66 pesos mensuales por persona.

Pobreza por Ingresos en zonas rurales: 3,553.70 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas urbanas: 2,590.61 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas rurales: $1,940.96 pesos mensuales por persona.

La diferencia entre ambos indicadores radica en los bienes y servicios considerados. Mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos incluye el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos contempla únicamente los alimentos; debido a ello, cuando los ingresos de una persona no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria, se encuentra por debajo del umbral de pobreza extrema por ingresos.

 

MENOS POBRES, PERO SIN MOVILIDAD SOCIAL

México logra reducir la pobreza en 75 años, pero la movilidad social permanece como una deuda pendiente, apunta el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), lo cual representa el reto para el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Se reconocen tres periodos históricos clave que explican los avances: crecimiento incluyente, estabilidad macroeconómica y expansión del ingreso laboral.

Hay que ver: El debate público sobre pobreza se ha vuelto coyuntural y político, pero deja fuera el análisis de largo plazo, como lo revela el informe del CEEY.

En las últimas siete décadas, en México disminuyó la pobreza, sin embargo, este avance no se ha traducido en un aumento proporcional de la movilidad social de la población. De acuerdo con el estudio 75 años de pobreza en México: lecciones y retos para la movilidad social, la proporción de personas en situación de pobreza cayó del 90% en 1950 al 35.4% en 2024.

El análisis, elaborado por CEEY, destaca que esta reducción no es obra de un solo periodo, sino que se concentró en tres etapas clave donde se combinaron condiciones económicas favorables con decisiones de política pública 1956-1984, con crecimiento con expansión social; 1996-2006, por estabilidad, reformas y programas con énfasis en los grupos de mayor pobreza; 2014-2024, mejora en ingresos laborales y expansión de programas sociales.

Más allá del debate coyuntural, el CEEY advierte que cuando se publican las cifras de pobreza en el país, se genera un debate público que suele adquirir un carácter político: “Mientras algunas voces destacan los avances, otras cuestionan los resultados o enfatizan los retrocesos. Este tipo de discusión, centrada en la coyuntura, tiende a dejar de lado el análisis de fondo y la posibilidad de aprender a partir de la experiencia acumulada en el país”, expone Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY.

De 2014 a-2024, a pesar de un crecimiento económico bajo, este periodo estuvo marcado por una mejora en ingresos laborales, recuperación del empleo y cambios en la regulación laboral, así como expansión del gasto social en programas de cobertura amplia.

 

RETOS PERSISTENTES

Para el CEEY, estos datos revelan que hay limitaciones estructurales que no se han traducido en un aumento significativo de la movilidad social. “Esto refleja que el origen socioeconómico sigue siendo un determinante central del destino de las personas. La desigualdad de oportunidades persiste y limita el impacto de las políticas públicas en el largo plazo”, indica el reporte.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La movilidad social será el nuevo reto de la Cuarta Transformación, luego de reducir los niveles de pobreza. Quien nace en la pobreza no se puede quedar en esa condición toda su vida, por lo que habrá que emprender acciones para acabar con ese flagelo de décadas. El objetivo: Quien salga de la pobreza no recaiga en esta condición.

 

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Narcotráfico y migración ilegal, el pretexto de EU para remodelar el Hemisferio Occidental

Publicado

Hace 1 semana

en

octubre 15, 2026

Por

  • La administración Trump implementa la “Doctrina Monroe 2.0
  • Quienes llegan legítimamente al poder siguen sujetos a las Constituciones, las leyes nacionales y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Washington se ha propuesto activamente remodelar el Hemisferio Occidental, utilizando como pretexto la necesidad de combatir amenazas regionales, tales como el narcotráfico y la migración ilegal.

Al implementar la “Doctrina Monroe 2.0”, la administración Trump ha dejado de lado toda mesura, interfiriendo en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe sin el menor respeto por el decoro diplomático, la soberanía estatal o el derecho de los países a defender sus intereses nacionales de manera independiente.

La Casa Blanca emplea una estrategia bien perfeccionada para instalar mediante elecciones “democráticas” a un candidato pro estadounidense, alguien con quien pueda colaborar posteriormente para promover los intereses de los Estados Unidos.

Las situaciones en Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia y otras naciones sirven como claros ejemplos de este patrón. Una vez asegurado un liderazgo leal, Estados Unidos remodela la legislación interna a su conveniencia e impone la revisión de acuerdos comerciales y económicos que considera perjudiciales para los intereses de las empresas estadounidenses.

China, en particular, es quien más sufre las consecuencias de este enfoque, tras haber invertido recientemente grandes sumas en importantes proyectos de infraestructura capaces de transformar significativamente el potencal de la región. Sin embargo, estas iniciativas no engrosan los bolsillos de la Casa Blanca.

En consecuencia, en todos los países donde han llegado al poder gobiernos de derecha, dichos acuerdos son objeto de escrutinio en busca de indicios de corrupción o de perjuicio para los intereses regionales.

Al mismo tiempo, los funcionarios que se niegan a rescindir contratos beneficiosos para los intereses de sus naciones se enfrentan, casi como si siguieran un patrón establecido, a acusaciones de vínculos con cárteles de la droga o de enriquecimiento ilícito.

La situación más flagrante se desarrolla en Ecuador, un país que se ha visto “inesperadamente” en primera línea de la lucha en contra de los cárteles de la droga.

A pesar del claro rechazo del pueblo ecuatoriano, expresado en un referéndum, a la presencia de tropas extranjeras y al despliegue de bases estadounidenses en su territorio, Washington ha procedido a construir y modernizar instalaciones militares, etiquetando el emplazamiento como “centro internacional”, haciendo caso omiso del sentir local. Sin embargo, pese a su declarada determinación de combatir a los cárteles de la droga, la administración estadounidense no muestra interés alguno en las actividades de la empresa bananera propiedad del presidente Noboa; dicha compañía ha sido señalada frecuentemente en la prensa como una importante vía para el tránsito de materias primas para estupefacientes, aunque con destino a los mercados europeos.

Por cierto, ¿alguien recuerda el motivo de la ofensiva contra el presidente venezolano Nicolás Maduro? Dado que se le acusaba de dirigir un cártel de la droga, cabría esperar que las primeras medidas de la administración Trump respecto a Caracas hubieran consistido en acciones decisivas contra la producción y el tráfico ilícitos de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, en realidad, el elemento más peligroso de las exportaciones venezolanas resultó ser el petróleo crudo, que es precisamente donde Washington ha centrado toda su atención. Se están tomando todo tipo de medidas en relación con la república, pero no se hace nada para combatir el narcotráfico, un ámbito en el que Caracas no parecía desempeñar un papel relevante en comparación con la magnitud de esa amenaza que afronta el continente.

La situación guarda paralelismo con las acusaciones de “terrorismo migratorio” vertidas contra Cuba: primero, se pasan décadas creando condiciones de vida insoportables en la isla y, después, se critica a las autoridades por el sufrimiento de la población.

A juzgar por los resultados de la primera vuelta electoral en Brasil, se acerca rápidamente el momento en que conoceremos toda la “verdad” sobre los “atroces crímenes” del gobierno actual: crímenes que, en esencia se reducen a la negativa a hacer concesiones a la Casa Blanca y a la determinación de defender la soberanía nacional frente a la intensa presión estadounidense. Incluso, se podría apostar a si las acusaciones versarán sobre vínculos con cárteles de la droga o sobre corrupción.

La realidad es que, en una política irreflexiva, centrada exclusivamente en los intereses de un solo Estado, no traerá a los demás la prosperidad esperada.

Es más, seguir ciegamente los dictados de Washington podría retrasar décadas las perspectivas de un desarrollo independiente, eliminando cualquier posibilidad de arrebatar los activos nacionales de las garras de las corporaciones estadounidenses.

 

GANAR ELECCIONES NO AUTORIZA A BORRAR DERECHOS

Ganar una elección no otorga a un gobierno la facultad de desconocer derechos humanos, desmontar procesos de justicia o reivindicar las violaciones cometidas por regímenes anteriores, advirtió Juan E. Méndez, uno de los principales referentes internacionales en derechos humanos y justicia transicional, durante su participación en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

El jurista argentino, quien fue Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, integrante y Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como asesor especial del Secretario General de la ONU para la Prevención del Genocidio, participó en el III Congreso Internacional de Justicia Transicional: “La protección de derechos humanos en tiempos de regresión democrática en América”, organizado por el Departamento de Derecho.

Ante una pregunta sobre gobiernos que llegan al poder mediante elecciones democráticas, pero cuyas plataformas ponen en entredicho los avances alcanzados frente a violaciones graves de derechos humanos, Méndez sostuvo que la voluntad popular tiene límites.

“La democracia es democracia porque la voluntad popular hay que respetarla en cuanto a la elección”, explicó; sin embargo, subrayó que “la mayoría no puede imponerse sobre los derechos de las minorías”, especialmente cuando se trata de víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Quienes llegan legítimamente al poder siguen sujetos a las Constituciones, las leyes nacionales y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados.

Por ello, el triunfo electoral de candidaturas que cuestionen los procesos de verdad y justicia no elimina las responsabilidades de los gobiernos frente a crímenes graves.

 

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Tócate, la estrategia contra el cáncer de mama

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 7, 2026

Por

Octubre Rosa, el mes de la concientización * La mayoría de los tipos de cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Explórate, acude a tu clínica y consulta toda duda o inquietud con tu médico

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Es curable el cáncer cuando se detecta a tiempo. Estamos en Octubre Rosa, el mes de la concientización contra el cáncer de mama.

Las campañas de concientización para que las mujeres se realicen los estudios preventivos deben estar acompañado en primera, de que tengan acceso a una clínica y centro de salud y luego, de que funcionen los aparatos, así como como contar con los insumos necesarios.

En México el cáncer de mama es un problema médico, de salud, económico, político y, sobre todo, sociocultural, pues la condición de género y los mitos condicionan su diagnóstico oportuno.

El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, con más de 8,000 decesos proyectados para 2026 y una cobertura nacional de mastografía que ha enfrentado retos importantes.

Necesitamos, en México, garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud para prevenir, detectar y atender de manera oportuna cualquier tipo de cáncer y otras enfermedades.

Se trata de un tema de vital importancia que debemos combatir decidida y oportunamente, toda vez que el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo.

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

La Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, presentó el Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) de Cáncer de Mama, una estrategia orientada a fortalecer el primer nivel de atención, homologar criterios clínicos en todas las instituciones del país y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento para mejorar la supervivencia de las pacientes.

En mayo pasado, durante la presentación, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark, destacó que los Pronam representan una política de salud innovadora y estructural que permitirá transformar el sistema sanitario mexicano al colocar al primer nivel de atención y a las y los pacientes en el centro de la estrategia médica nacional.

“Estamos dando un paso fundamental hacia un modelo de atención centrado en las personas y no solamente en los hospitales. Los protocolos nacionales buscan estandarizar la atención médica en todas las instituciones de salud, fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y garantizar tratamientos oportunos con base en evidencia científica”, señaló.

Explicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, con cerca de 40 casos por cada 100 mil habitantes, además de que 17.5 por ciento de los casos se presentan en mujeres menores de 40 años, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la detección temprana y la concientización desde el primer nivel de atención.

“El objetivo es reducir tiempos. Una paciente no debe esperar meses para recibir atención. Si logramos disminuir los intervalos entre detección, diagnóstico e inicio de tratamiento, podremos salvar muchas más vidas y detectar el cáncer en etapas tempranas”, subrayó.

Patricia Clark detalló que el protocolo contempla herramientas prácticas para personal médico y pacientes, incluyendo infografías, algoritmos clínicos, códigos QR, materiales audiovisuales y estrategias de capacitación accesibles incluso en comunidades rurales y de difícil acceso.

Añadió que el nuevo modelo universal de atención para cáncer de mama contempla, entre 2026 y 2027, una inversión de 8 mil millones de pesos para la adquisición de mil mastógrafos, mil ultrasonidos y la creación de 20 centros especializados de diagnóstico.

“Los Pronam constituyen una innovación estructural para el sistema de salud mexicano. Nos permiten homologar la calidad clínica, fortalecer la confianza en las instituciones y construir un sistema más moderno, equitativo, preventivo y seguro”, añade.

La funcionaria informó que actualmente existen 12 protocolos publicados, siete enfocados al primer nivel de atención y cinco especializados en cáncer, además de que ya se desarrollan nuevos instrumentos enfocados en salud de la mujer y otras enfermedades prioritarias.

Asimismo, destaca que más de 28 mil personas han descargado los protocolos desde la página oficial del Consejo de Salubridad General y que el primer curso de capacitación sobre diabetes mellitus, desarrollado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, ya suma más de 20 mil personas inscritas.

 

ESTADÍSTICAS DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos; 99.2 % ocurrió en mujeres. La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue en ese año de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres.

Mientras que en 2021, 176 mil 672 (1.2 %) mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama.

 

EN DESARROLLO, VACUNAS TERAPÉUTICAS CONTRA CÁNCER DE MAMA

Se trabaja en vacunas terapéuticas a cargo de científicos de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas y podrían funcionar para cualquier tipo de esa enfermedad.

Mediante la activación del sistema inmune, las vacunas creadas por un equipo científico de la UNAM han demostrado que son capaces de curar el cáncer de mama e inhibir otros tipos de esa enfermedad en ejemplares de laboratorio, así como eliminar la metástasis que producen y que, en humanos, representan la principal causa de fallecimiento.

Con estos biológicos, denominados Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), también se ha comprobado que adquieren una “memoria inmunológica” que impide que vuelvan a presentar la enfermedad, aunque se les implanten células cancerosas por segunda ocasión.

Otra de sus ventajas es que podrían funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer y que su costo sería considerablemente menor a los tratamientos que se aplican actualmente en pacientes, como quimio o radioterapia, así como la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales, y que alcanzan los 200 mil millones de dólares al año en el mundo, dijo Karen Manucharyan, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).

Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química (FQ), también destacó este logro –publicado en la revista internacional Molecular Immunology recientemente–, que fue posible después de más de una década de trabajo, con una sola inyección terapéutica en esos ejemplares y para fases, incluso, avanzadas de la enfermedad, aunque la detección y tratamiento tempranos mejoran su eficacia.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La mayoría de los tipos de cáncer son curables cuando se detectan a tiempo. Explórate, acude a tu clínica y consulta toda duda o inquietud con tu médico.

 

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Octubre, el mes de tensión para México por Trump

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 1, 2026

Por

Ganar las elecciones del próximo 3 de noviembre, el reto del Partido Republicano * Mirar hacia los océanos en comercio * En el marco de la guerra comercial, México tiene en el horizonte el Pacífico y el Atlántico * Asia ofrece un mundo de oportunidades, igual que Europa, pero el mercado está en EUA

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Se deberán dar pasos firmes en la apertura comercial, tener objetivos claros y precisos, porque sí bien los acuerdos comerciales con Asia y Europa son atractivos, no hay que perder de vista que el gran consumidor está en los Estados Unidos, cuyo presidente toma medidas de sustitución de importaciones e imposición de aranceles.

Queda claro que en los siguientes 30 días serán de tensión porque Donald Trump debe tomar decisiones para evitar la debacle en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Las tendencias muestran una ventaja sustancial para el Partido Demócrata en la intención de voto nacional. El Partido Republicano ha perdido terreno en el tramo decisivo de la campaña, afectado por los bajos índices de aprobación del presidente Donald Trump.

En este contexto las decisiones que se toman en el gobierno de los Estados Unidos tiene una carga política importante, sin importar las consecuencias que se generen en los mercados internacionales.

Lo registrado en la Asamblea General de la ONU pone sobre la mesa los temas más importantes, en los que EUA e Israel son uno mismo en el escenario.

 

MÉXICO EN LA APEC

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que asistirá a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se realizará en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre de 2026.

Lo anterior con el objetivo de recibir la estafeta formal para que México sea el país anfitrión y sede de la cumbre APEC en el año 2028 (después de Vietnam en 2027).

Sheinbaum Pardo expresa su interés en mantener una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, aunque aclara que la agenda de encuentros bilaterales aún no está totalmente definida.

Este viaje marca su primera visita oficial a China como Presidenta de México y se da en un momento de diálogo comercial y de atención a las relaciones bilaterales con el gigante asiático.

Recordemos que -a más de 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, y a 12 años de haber sido elevado el nivel de relacionamiento al de Asociación Estratégica Integral- la vinculación entre nuestros países es más sólida que nunca.

En materia económica, la labor de promoción del comercio y la inversión ha sido constante en esta embajada. China se ha convertido en el primer socio comercial de México en la región de Asia-Pacífico, en su segundo socio comercial en el mundo y su tercer mercado de exportación.

En material de balanza comercial: México registra un profundo déficit con China, ya que importa una gran cantidad de productos terminados e insumos, mientras que sus exportaciones hacia allá son menores.

Principales importaciones desde China: Maquinaria eléctrica, electrónica, ordenadores, teléfonos y repuestos mecánicos.

Las exportaciones hacia China son: Minerales (como cobre y metales preciosos) e instrumentos médicos.

En 2026, México ocupa el lugar número 12 entre las economías más grandes del mundo, según las evaluaciones y rankings basados en el Producto Interno Bruto (PIB) del Fondo Monetario Internacional reportados a inicios de año.

 

OPORTUNIDADES DEL LADO DEL ATLÁNTICO

Con el Acuerdo Global Modernizado (AGM), México y la Unión Europea (UE) han cuadruplicado el volumen de intercambio comercial, asegura el embajador de Italia en nuestro país, Alessandro Modiano.

Este instrumento es el nuevo marco legal e integral que rige los lazos políticos, económicos, comerciales y de cooperación entre México y los 27 Estados miembros de la UE. Es histórico porque estableció una relación estratégica, expresa.

Signado el 22 de mayo de 2026 durante la VIII Cumbre México-Unión Europea, ambas partes “decidieron dar un impulso aún más fuerte a su relación, con un acuerdo que ha cuadruplicado el volumen del intercambio comercial”, puntualiza.

El también politólogo por la Universidad de Roma detalla que en este momento la UE es el segundo inversor en México y el tercer socio comercial; “evidentemente estamos trabajando para ir aún más adelante en este sentido”.

Para dicha relación sería insuficiente permanecer sólo en el ámbito comercial y económico, por lo cual se avanza en otros sectores, apunta al participar en la conferencia “Perspectivas Europeas sobre el Acuerdo Global Modernizado”, organizada por el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Cuando las naciones están disponibles a firmar y crear un contexto tan favorable a la cooperación multilateral, significa que todavía tenemos posibilidades de salvar este mundo frente a desafíos extremadamente difíciles como democracia, derechos humanos, asuntos de género, paz y seguridad.

El embajador de Bélgica en México, Patrick Herman, afirma que la relación entre México y la UE no se trata sólo de ideología, amistad y diversificación para el futuro.

“Tenemos una dimensión sectorial y, de acuerdo con algunas estadísticas, nuestro país es el tercer inversionista europeo en México, naturalmente con la importancia de la inversión en el sector de la cerveza”, añade.

 

MULTILATERALISMO Y EL RESPETO AL DERECHO INTERNACIONAL

Al hacer uso de la palabra, el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, refrenda que la colaboración se encuentra en un momento particularmente significativo. Se basa en valores compartidos como el multilateralismo y el respeto al derecho internacional; agregaría las libertades, las garantías fundamentales y la democracia.

Para México, la UE adquirió mayor importancia en la larga búsqueda de seguir diversificándonos; para Europa, nuestro país ha sido un socio estratégico por su inigualable posición geográfica que permite acceder a los mercados de América del Norte y asiático y es puente con América del Sur.

“La modernización del AGM coincidió con el regreso de Trump a la presidencia estadounidense y con un planteamiento renovado sobre la seguridad económica, el proteccionismo y el creciente uso de la política comercial como instrumento de presión internacional”, agrega.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

México emprende acciones para diversificar sus mercados, pero en este momento es de riesgo por las medidas desesperadas que emprende Donald Trump para contrarrestar su pérdida de popularidad.

Los mercados hacia el Pacífico y el Atlántico son atractivos, pero el gobierno mexicano deberá de dar pasos seguros en la guerra comercial marcada por los aranceles.

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