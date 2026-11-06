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MANO NEGRA

Apenas inicia la historia de Taddei

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Hace 9 horas

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El escándalo, las responsabilidades y la disputa por el árbitro electoral * La renuncia es el principio de la investigación * La confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación * La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. Falleció el pasado miércoles 28 de octubre

 

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

 

“El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal”: Lázaro Cárdenas del Río.

 

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una crisis que rebasa simplemente la salida de una funcionaria. Las acusaciones sobre posibles conflictos de interés en contrataciones públicas, la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las dudas sobre la autonomía del organismo colocaron bajo escrutinio tanto a la exconsejera presidenta como a los mecanismos de control de la institución encargada de organizar las elecciones.

La prensa nacional ha abordado el episodio desde distintos ángulos: las presuntas irregularidades, la responsabilidad política de quienes condujeron el instituto, la necesidad de investigar los contratos y la disputa por la conducción del árbitro electoral antes de los comicios de 2027. Conviene separar desde el principio tres cuestiones: lo que se ha documentado periodísticamente, lo que está bajo investigación y lo que todavía debe probarse.

El 26 de octubre, la Cámara de Diputados recibió oficialmente la renuncia de Taddei. Dos días después, el debate se desató; ya no se limitaba a quién ocuparía la presidencia, sino a cómo esclarecer las posibles irregularidades y revisar las áreas administrativas que operaron durante su encargo.

 

1.- LOS TITULARES: CÓMO SE CONSTRUYÓ LA CRISIS INFORMATIVA

La revisión de algunas de las principales publicaciones entre el 25 y el 28 de octubre permite identificar cuatro líneas editoriales. Los encabezados no solamente informaron sobre una renuncia: también establecieron el marco desde el cual el público interpretaría la crisis.

“Guadalupe Taddei renuncia al INE acorralada por el escándalo de corrupción con contratistas”. El País. 25 de octubre

El encabezado vincula directamente la salida con la acumulación de señalamientos y la investigación de la ASF. El reportaje reconstruye la secuencia de revelaciones sobre proveedores, relaciones personales y contrataciones. La palabra corrupción aparece ya en el título como marco de la controversia.

“Sin desmentir corrupción, Taddei anuncia que hoy renunciará al INE”. La Jornada — 25 y 27 de octubre

La cobertura pone el acento en la ausencia de una respuesta concluyente a los señalamientos y, posteriormente, en que la carta formal de renuncia no aborda las acusaciones. También informa sobre las diferencias políticas en torno a la sucesión y la posible remoción de funcionarios nombrados durante su gestión.

Una purga necesaria”, columna de Raymundo Riva Palacio. El Financiero — 27 de octubre

El columnista examina la reacción de los espacios de opinión. Reporta que, en una síntesis de prensa de la Cámara de Diputados, 30 columnas y artículos abordaron el asunto y que casi todos tuvieron una valoración crítica.

“La sucesión de Guadalupe Taddei pone a prueba al INE; la credibilidad está en riesgo”. Expansión Política — 27 de octubre

La perspectiva de la nota central, se desplaza de la persona a la institución. El reportaje recoge cuestionamientos a la concentración de facultades en la presidencia, las divisiones internas y la necesidad de elegir una figura capaz de generar confianza. Cuál es la lectura editorial: mientras unos medios privilegiaron la dimensión del escándalo, otros subrayaron la falta de explicaciones y varios trasladaron el problema a la credibilidad del sistema electoral. Son enfoques distintos, aunque coinciden en que la renuncia no cierra el caso.

 

2.- LOS COLUMNISTAS: CUATRO INTERPRETACIONES DE LA CRISIS

A.- La renuncia no elimina las responsabilidades.

Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, plantea que el escándalo continúa a pesar de la salida de Taddei. Su revisión del espacio de opinión subraya la extensión de las críticas en diversos periódicos. La cuestión de fondo es institucional: una renuncia termina una relación laboral o un encargo público, pero no sustituye las auditorías ni extingue automáticamente las responsabilidades que pudieran acreditarse.

B.- La autonomía electoral vuelve al centro del debate.

En su análisis del 27 de octubre, El País relaciona la crisis con el proceso que llevó a Taddei a la presidencia, el respaldo político que recibió y las facultades administrativas que se ampliaron durante su gestión. Esta lectura recupera una discusión anterior al escándalo: ¿cómo garantizar que quien organiza las elecciones tenga suficiente independencia respecto de los actores que compiten por el poder?

El nombramiento de una presidencia no es la única variable. También importan las reglas de contratación, la colegialidad de las decisiones, los controles internos y la transparencia de los nombramientos directivos.

C.- El relevo debe reconstruir la confianza.

Expansión Política recoge la preocupación de especialistas por el deterioro de la credibilidad y la necesidad de un nombramiento con experiencia técnica y capacidad para generar consensos.

Esta perspectiva plantea que la sucesión no debería reducirse a una negociación de cuotas entre partidos. El procedimiento legal exige una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y contempla un mecanismo de insaculación si no se alcanza el acuerdo requerido, conforme a las reglas aplicables.

D.- La crisis no debe convertirse en una sentencia anticipada sobre 2027.

El debate también ha abierto espacio para advertencias sobre un supuesto fraude electoral futuro. El videoanálisis publicado por El País el 28 de octubre cuestiona precisamente la idea de que los comicios de 2027 estén inevitablemente definidos por ese desenlace.

Aquí una crisis de confianza puede justificar vigilancia ciudadana, fiscalización y exigencias de transparencia.

 

3.- SHEINBAUM, MORENA Y LA OPOSICIÓN: EL COSTO POLÍTICO DEL CASO

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como una buena decisión frente a los señalamientos, pero también reclamó una investigación y auditorías para esclarecer las posibles irregularidades. La Jornada.

El 28 de octubre, además, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para disminuir la dependencia de un grupo reducido de proveedores de material electoral y pidió revisar contratos de años anteriores. El País.

Estas declaraciones abren dos planos de análisis.

  • Para el Gobierno y Morena: la crisis obliga a explicar cómo se garantizarán la transparencia y los controles de una institución cuya conducción respaldaron políticamente.
  • Para la oposición: el episodio ofrece argumentos para exigir rendición de cuentas y garantías de independencia electoral.

La posición presidencial también merece seguimiento: pedir investigaciones es una declaración política; su credibilidad institucional dependerá de que permitan que las indagatorias puedan desarrollarse sin interferencias y produzcan resultados confiables y verificables.

 

 

4.- EL INE DESPUÉS DE TADDEI: LAS DECISIONES INMEDIATAS

1.- Esclarecer las contrataciones

Revisar licitaciones, expedientes, criterios de adjudicación, empresas participantes, entregables y pagos. Las auditorías deben determinar si existieron irregularidades y quiénes intervinieron en ellas.

2.- Revisar la estructura directiva

La presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz y las demás consejerías deberán asegurar la continuidad de las funciones del instituto y colaborar con los órganos fiscalizadores. La revisión de funcionarios no debe convertirse en una sustitución indiscriminada por afinidades políticas. Reuters.

3.- Garantizar una sucesión transparente

La Cámara de Diputados deberá conducir el procedimiento de designación conforme a las reglas constitucionales y legales. La convocatoria, los perfiles, las evaluaciones y la votación serán elementos relevantes para valorar la transparencia del proceso.

4.- Proteger la preparación de las elecciones de 2027

El relevo debe evitar que la crisis administrativa interfiera con la organización electoral, la fiscalización de partidos y las tareas de coordinación con los organismos locales.

La información publicada el 28 de octubre señala que el INE inició una revisión de puestos directivos y licitaciones, mientras se preparaba el procedimiento para nombrar a quien completará el periodo que debía concluir en 2032. El País.

 

5.- LA DISPUTA POR EL ÁRBITRO ELECTORAL

La controversia adquiere una dimensión mayor porque ocurre antes de una elección federal intermedia que renovará la Cámara de Diputados y coincidirá con elecciones locales.

El INE no necesita únicamente una nueva presidencia. Necesita reglas y procedimientos capaces de reducir la discrecionalidad, detectar conflictos de interés y permitir que las decisiones administrativas sean revisadas de manera independiente.

La sucesión puede analizarse mediante tres preguntas:

  • Independencia: ¿el procedimiento de selección permitirá acreditar que la persona designada puede actuar sin subordinación a intereses partidistas?
  • Capacidad institucional: ¿se mantendrán los equipos técnicos, la experiencia operativa y los controles que requiere la organización electoral?
  • Rendición de cuentas: ¿las investigaciones llegarán a conclusiones públicas, documentadas y sujetas a los procedimientos legales correspondientes?

No hay que confundir la independencia de una institución con la ausencia de críticas hacia sus integrantes. Precisamente porque el INE ejerce una función pública fundamental, debe estar sujeto a escrutinio, auditoría y exigencias de transparencia.

 

EL ÁRBITRO BAJO SOSPECHA

La renuncia de Guadalupe Taddei no representa el punto final de la crisis del INE. Es el comienzo de una etapa en la que las explicaciones deberán sustituir a las declaraciones, las auditorías a las descalificaciones y las pruebas a las especulaciones. Los reportajes publicados durante la última semana de octubre pusieron bajo escrutinio las relaciones de la exconsejera presidenta con personas vinculadas a empresas proveedoras del organismo, así como las condiciones de diversas contrataciones.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación ante indicios de posibles irregularidades. Corresponde ahora a las autoridades determinar si hubo infracciones, quiénes participaron y qué responsabilidades proceden.

La salida de Taddei tampoco resuelve el debate sobre la autonomía del INE. La sucesión obliga a revisar las reglas de designación, la concentración de facultades administrativas y la eficacia de los controles internos. Elegir a una nueva persona para la presidencia será necesario, pero insuficiente si no se corrigen las condiciones que hayan permitido posibles irregularidades.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha pedido investigar los señalamientos. La oposición exige explicaciones y garantías de independencia. Ambas posiciones deberán medirse por sus actos: por la disposición a transparentar la información, respetar las investigaciones y aceptar sus resultados.

En una democracia, el árbitro electoral no está por encima de la ley ni debe quedar sujeto a la voluntad de los partidos. Su autoridad depende de reglas claras, decisiones verificables y confianza pública. Las elecciones de 2027 se acercan. Antes de que comience la disputa por los votos, el país necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido en el INE.

Porque la confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación.

 

ALACENA

Una que duele. A los 92 años de edad, la noche del miércoles 28 falleció Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial, gobernador de Michoacán de 1980 a 1986 y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por el voto popular.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934. Vivió sus primeros años en la Residencia Oficial de Los Pinos.

En 1954, siendo estudiante de Ingeniería de la UNAM, incursionó por primera vez en la escena política al encabezar un movimiento estudiantil nacional en protesta por la invasión de Estados Unidos a Guatemala, que derrocó al presidente democrático Jacobo Árbenz.

En 1961, se unió activamente al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), una organización de izquierda impulsada por su padre Lázaro Cárdenas, intelectuales y activistas para defender la soberanía del país, promover la reforma agraria y rescatar los ideales de la Revolución Mexicana.

A mediados de la década de los setenta comenzó su carrera dentro de la estructura institucional. En 1976 fue senador de la República por Michoacán.

En 1980 fue postulado y elegido gobernador de ese estado, el último escalón de relevancia antes de su histórica ruptura con el régimen priísta.

La Corriente Democrática

En 1986, Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, formaron la Corriente Democrática al interior del PRI que exigía democratizar los procesos de selección de candidatos y cambiar el rumbo de la política económica del país. La ruptura definitiva se concretó en octubre de 1987, cuando fue expulsado del Revolucionario Institucional. Tras su salida, fue postulado a la presidencia en las elecciones de 1988 por el Frente Democrático Nacional (FDN).

A esa candidatura se unió otro ingeniero: Heberto Castillo, quien declinó sus aspiraciones por el Partido Mexicano Socialista (PMS) para unirse a Cárdenas. Al no alcanzar la Presidencia de la República en 1988, Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las aportaciones de Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas ocupa un lugar central en la historia política del país. Su contribución permitió la apertura del sistema político, la construcción de una izquierda con presencia nacional y la defensa de un proyecto de Estado sustentado en la soberanía y la responsabilidad pública. La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. (laaurorademexico.com)

El fallecimiento de Cárdenas generó pronunciamientos desde Morena, PRI, PAN, PT y diversas corrientes políticas, así como personajes de la política en México. Enrique Peña Nieto, vía su cuenta de X, expresó: Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental en la transición democrática de México.

Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz.

Una en proceso. En el entramado político que envuelve la renuncia de la ex presidenta del INE, el PAN presentó, con fecha 27 de octubre, una denuncia ante la FGR por seis posibles delitos en el Instituto Nacional Electoral; y precisa que la renuncia de Guadalupe Taddei no puede significar impunidad. De acuerdo con lo establecido por el presidente blanqiuazul, Jorge Romero, la denuncia contempla posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El abogado Roberto Gil Zuarth señaló además presuntas irregularidades en contratos por más de mil 600 millones de pesos y adjudicaciones por materiales que, según la denuncia, no fueron entregados.

“Acción Nacional exige una nueva presidencia independiente, un proceso de selección transparente y una reforma para evitar la concentración de facultades administrativas en una sola persona”.

Una de alcance mundial. De Ecatepec para el mundo. ¡Sí!, Charlyn Corral, jugadora de futbol en el Club Pachuca, y nacida en el noroeste del Estado de México, fue reconocida en la gala del Balón de Oro como la “Goleadora del Año 2026”. La también jugadora de la selección mexicana fue galardonada por ser “la delantera más letal de todo el planeta futbol”, señaló el sitio del Ballon d’Or.

A la premiación que organiza la revista France Football desde 1956 y que fue celebrada en Londres, asistieron astros del balompié mundial. De hecho, de acuerdo con la reseña de la BBC News, el inglés Harry Kane, quien al igual que Corral, se coronó como el mejor delantero del año, alzándose también con el Balón de Oro. Kane es el centro delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa de futbol.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento”, fueron las palabras de Charlyn en el escenario en que muchos futbolistas sueñan con pararse algún día.

¡Enhorabuena Charlyn!, y que sigan los éxitos.

 

REFERENCIAS: EL PAÍS, La renuncia y los señalamientos sobre proveedores, 25 de octubre; La Jornada, El anuncio de renuncia, 25 de octubre; El Financiero, Raymundo Riva Palacio, 27 de octubre; Expansión Política, La sucesión y la credibilidad del INE, 27 de octubre; EL PAÍS, La revisión interna del INE, 28 de octubre; EL PAÍS, Sheinbaum y la revisión de proveedores, 28 de octubre; Agencia REUTERS.com; wikipwedia.org; Chat GPT; pan.org.mx; bbc.com.

FOTOGRAFÍAS: cuartoscuro.com; elpais.com; eluniversal.com; bbc.com; instagram.com; posta.com.mx; wikipol.com; wikipedia.org; Chat GPT.

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MANO NEGRA

Estado de México, uno de los principales campos de batalla

Publicado

Hace 1 semana

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octubre 29, 2026

Por

  • No es correcto suponer que una fuerza política conservará en 2027 el mismo respaldo que obtuvo en 2024
  • La ciudadanía no es un actor pasivo que necesariamente responde a las instrucciones de las organizaciones políticas
  • Los tiempos y las circunstancias en la elección mexiquense
  • La pretensión de AMLO para mostrarse como encarnación, no es sorpresa: Raúl Trejo, investigador de la UNAM
  • “El que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”: Nicolás Maquiavelo

 

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

 

Si bien el proceso electoral del Estado de México para renovar la Legislatura local y los 125 ayuntamientos dio inicio formal -de acuerdo con el calendario publicado en la página oficial- el 24 de septiembre, la contienda por las candidaturas y la disputa por el voto ciudadano tendrán otros momentos decisivos: las precampañas comenzarían el 21 de enero de 2027 y las campañas se desarrollarían del 29 de abril al 2 de junio.

En las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez llamó a los partidos políticos, aspirantes y demás actores a respetar las distintas etapas previstas en el calendario y evitar adelantarse a los tiempos electorales.

Aunque la competencia todavía no comienza formalmente, el organismo electoral ya tiene una movida agenda de preparación. Entre las tareas previstas se encuentran la selección de vocalías y consejerías de los órganos desconcentrados, así como la búsqueda de los inmuebles que albergarán las estructuras encargadas de organizar los comicios en los distritos y municipios.

Mientras el IEEM prepara la maquinaria institucional, los partidos comienzan a mover sus piezas. Una cosa son los plazos legales y otra diferente, los tiempos políticos; las negociaciones, los acuerdos internos, las mediciones de popularidad y las disputas por las candidaturas ya comenzaron en la entidad, previo a que la ley permita pedir formalmente el voto.

El calendario especifica que las precampañas se desarrollarán del 21 de enero al 12 de febrero de 2027. Posteriormente, del 10 de marzo al 7 de abril, se abriría el periodo relacionado con el registro de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos. Será entonces cuando empiece a definirse quiénes aparecerán en las boletas y cuáles fuerzas políticas competirán en los municipios.

Las campañas están previstas para comenzar el 29 de abril y concluir el 2 de junio. Después vendrá un compás de espera por parte del electorado y, finalmente, la jornada electoral, señalada en el calendario oficial para el 6 de junio de 2027, donde se prevé que acudan a votar 13.5 millones de habitantes.

Y para tener el pulso de la jornada electoral a nivel nacional, es decir, el tamaño del monstruo que se presentará el 6 de junio, el Grupo Estrategia Política, gepelecciones.com, ofrece la numeralia general de la actividad electoral: se renovarán 20 mil 109 cargos públicos a lo largo de las 32 entidades federativas.

Destaca la renovación de las gubernaturas en 17 estados; Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán; Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Además, se renovará el Congreso de la Unión con 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional; 1,089 diputaciones locales; 31 Congresos locales (excepto Coahuila); 1,802 presidencias municipales, (excepto Durango y Veracruz), 16 mil 255 sindicaturas y regidurías, (excepto las anteriores entidades); y 437 presidencias de juntas municipales.

Y volviendo a la elección mexiquense, más allá de las fechas, los procedimientos y los llamados a respetar la ley, los comicios en la entidad plantean una pregunta de mayor alcance: ¿quién logrará consolidar su presencia territorial en una de las entidades con mayor peso electoral del país?

Si la elección nacional será una medición de fuerzas, el Estado de México será uno de sus principales campos de batalla.

Y no solamente por su enorme peso electoral. El Estado de México representa mucho más que una entidad dentro del mapa político nacional. Es un territorio heterogéneo, con zonas urbanas densamente pobladas, municipios metropolitanos con problemas compartidos y regiones donde las prioridades de los ciudadanos son muy distintas.

Y aunque en estos comicios no habrá elección a gobernador, estará en juego el control territorial de una de las entidades políticamente más importantes de México.

 

MORENA: LA FUERZA TERRITORIAL Y EL DESAFÍO DE CONSERVARLA

El punto de partida es claro: las elecciones municipales de junio de 2024 modificaron profundamente el mapa político mexiquense. Morena y sus aliados (PVEM y PT) ampliaron su presencia territorial y llegaron a gobernar, en conjunto, 89 de los 125 municipios, según el recuento publicado por La Jornada al inicio de las administraciones 2025-2027. Entre ellos se encuentran varios de los municipios más poblados y políticamente relevantes de la entidad… pero una cosa es administrar una ventaja electoral y otra conservarla.

La presencia de Morena en los principales municipios del Valle de México constituye un activo político importante. Sin embargo, el número de ayuntamientos gobernados no equivale automáticamente a una mayoría permanente de ciudadanos identificados con el partido. Cada elección tiene sus propias circunstancias y cada municipio presenta condiciones distintas.

En Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tecámac, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, la evaluación de los gobiernos municipales tendrá un peso relevante en la discusión política. La seguridad pública, el abasto de agua, la movilidad, el alumbrado, la recolección de basura y la calidad de los servicios son asuntos que los habitantes pueden valorar a partir de su experiencia cotidiana.

La pregunta para Morena no será únicamente cuántas candidaturas puede registrar o cuántas estructuras territoriales mantiene activas. También tendrá que responder qué resultados pueden atribuirse a sus gobiernos y cómo evitar que los conflictos internos, las disputas por las candidaturas o el desgaste administrativo afecten su relación con los ciudadanos.

El reto de sus aliados tampoco es menor. El Verde y el PT cuentan con presencia propia y participan en la distribución del poder municipal. Las negociaciones para definir candidaturas comunes obligarán a resolver una cuestión recurrente en las coaliciones: cómo conciliar los intereses de cada partido con la necesidad de presentar opciones competitivas y evitar fracturas que terminen beneficiando a sus adversarios.

Porque la unidad electoral no se decreta. Se negocia.

 

PAN Y PRI: ¿UNA OPCIÓN CAPAZ DE RECOMPONERSE?

Frente a Morena y sus aliados, PAN y PRI enfrentan una discusión que va más allá de decidir si compiten juntos o por separado.

Y vuelvo al 2024. El PAN conservó presencia municipal en zonas como Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan y Coacalco. Son referencias territoriales relevantes para entender la persistencia de espacios de gobierno opositores dentro de una entidad en la que Morena y sus aliados ampliaron considerablemente su presencia. El mapa de aquella elección también mostró que la oposición no desapareció, aunque quedó replegada en una porción menor del territorio municipal (el.economista.com.mx, 6 de junio de 2024).

El PAN dispone de gobiernos municipales que pueden funcionar como escaparate de su oferta política. También tendrá que resolver si mantiene una estrategia centrada en sus espacios tradicionales o busca ampliar su presencia en municipios donde Morena ha consolidado una base electoral.

El PRI, por su parte, enfrenta el desafío de reconstruir su relación con sectores del electorado que durante décadas formaron parte de su base política. Su historia organizativa y su conocimiento de la estructura municipal siguen siendo antecedentes importantes, pero no sustituyen la necesidad de renovar candidaturas, propuestas y liderazgos; además, tendrá que presentar ofertas políticas atractivas a sus dirigentes locales que se dan a la fuga hacia otras fuerzas políticas.

En este escenario, una eventual alianza entre PAN y PRI tendría que superar varios obstáculos.

El primero sería programático: acordar qué proyecto municipal ofrecerían a los ciudadanos. El segundo sería territorial: decidir dónde conviene presentar candidaturas comunes y dónde cada partido tiene incentivos para competir por su cuenta. El tercero sería político: establecer un mecanismo creíble para seleccionar candidatos sin convertir la negociación en una disputa por cuotas o posiciones.

Una coalición puede sumar votos, pero también puede enfrentar resistencias entre sus propias bases. La suma aritmética de los resultados anteriores no garantiza que todos los electores de un partido acepten votar por el candidato de otro.

Y hay un cuarto factor que no debería ignorarse: Movimiento Ciudadano.

Su presencia en municipios donde compite por cuenta propia puede modificar la distribución del voto y las condiciones de competencia. Por eso, cualquier análisis sobre una posible alianza opositora debe considerar no solamente a Morena, PAN y PRI, sino también a las fuerzas que decidan mantener candidaturas independientes de los bloques principales.

 

LOS MUNICIPIOS NO SON PIEZAS INTERCAMBIABLES

El mapa electoral mexiquense exige distinguir, al menos, tres espacios de competencia. El primero es el corredor de municipios densamente poblados del oriente. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco tienen un peso demográfico y electoral considerable. Sin embargo, sus historias políticas, sus gobiernos y sus condiciones sociales no son idénticos. Agruparlos bajo una sola etiqueta partidista puede ocultar diferencias importantes.

El segundo es el corredor del norte y norponiente metropolitano. Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco y Tecámac conforman un conjunto estratégico por su población, su actividad económica y su vinculación con la Ciudad de México. En esta zona conviven municipios con distintas tradiciones electorales y experiencias de gobierno. La competencia deberá analizarse municipio por municipio, no mediante una generalización, sobre todo el Valle de México.

El tercero es el espacio de articulación entre la capital del estado y los municipios metropolitanos del Valle de Toluca. Aunque sus dinámicas no son las mismas que las de la zona conurbada con la Ciudad de México, Toluca y los municipios de su entorno también forman parte de la disputa por el control político de la entidad.

Un municipio ganado por una coalición no debe contabilizarse como si todos los votos pertenecieran a un solo partido. Tampoco es correcto suponer que una fuerza política conservará en 2027 el mismo respaldo que obtuvo en 2024.

Las elecciones anteriores ofrecen un punto de comparación, no una sentencia anticipada.

LA VERDADERA DISPUTA: GOBIERNO, CANDIDATOS Y CIUDADANOS

En la contienda municipal se cruzan tres variables que conviene observar por separado: el desempeño de los gobiernos, la calidad y aceptación de las candidaturas y la capacidad de los partidos para organizar una campaña legal, competitiva y cercana a los problemas de cada comunidad.

Una administración con resultados reconocibles puede aportar argumentos a la candidatura de su partido; una gestión cuestionada puede generar costos políticos. Sin embargo, ninguna de esas circunstancias determina por sí sola el resultado de una elección.

También importa cómo se seleccionan los candidatos. Las encuestas, los acuerdos entre dirigencias, las negociaciones con grupos locales y la participación de las militancias pueden influir en la cohesión interna de cada partido. Si el proceso deja inconformidades, habrá que observar si estas se traducen en rupturas, candidaturas rivales o desmovilización. Si produce acuerdos aceptados por los principales grupos, el efecto podría ser distinto.

Los electores pueden respaldar a un partido en una elección federal y evaluar de otra manera a sus autoridades municipales. Pueden mantener sus preferencias, cambiarlas o abstenerse de participar.

Por eso, antes de hablar de triunfos anticipados, será necesario observar los resultados de las encuestas con atención a sus fechas, muestras, metodologías y márgenes de incertidumbre, así como contrastarlos con los resultados electorales verificables.

El desafío para Morena consiste en demostrar que su presencia territorial se sostiene también en la gestión y en la confianza ciudadana. Para PAN y PRI, el reto es acreditar que pueden construir alternativas viables y acuerdos que no dependan exclusivamente de la suma de sus siglas. Para el Verde, el PT y Movimiento Ciudadano, la cuestión será definir cómo su presencia propia se relaciona con las coaliciones y con las demandas de cada municipio.

No hay una fórmula única para los 125 ayuntamientos.

EL MAPA NO VOTA, EL SUFRAGIO ES DE CIUDADANOS

La elección de 2027 comenzará a definirse mucho antes del inicio formal de las campañas, pero no necesariamente en el sentido que anticipen las dirigencias partidistas.

Se definirá en las decisiones sobre candidaturas, en la evaluación cotidiana de los gobiernos, en los acuerdos que alcancen las fuerzas políticas y en la capacidad de cada aspirante para presentar propuestas concretas ante comunidades con necesidades diferentes.

En política, los mapas muestran dónde se ganó. No explican por sí solos por qué se ganó ni garantizan que se volverá a ganar. Esa es la diferencia entre contabilizar ayuntamientos y comprender una elección. Y ésa será, en última instancia, la disputa que deberá observar MANO NEGRA: no sólo quién controla el territorio, sino cómo se construye, se conserva o se pierde la confianza de quienes viven en él.

 

ALACENA

Una buena. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) otorgó el 21 de octubre el Doctorado Honoris Causa en Derecho de la Información al doctor Ernesto Villanueva, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a esta disciplina jurídica.

Durante la ceremonia solemne, la rectora Yarabí Ávila González destacó que Villanueva representa un ejemplo de cómo el esfuerzo, la educación y el talento pueden transformar las instituciones y beneficiar a la sociedad.

Subrayó que su trayectoria ha vinculado la investigación universitaria con la elaboración de marcos jurídicos y el fortalecimiento institucional. Esta combinación de investigación, docencia e incidencia legislativa demuestra cómo el conocimiento puede trascender las aulas y contribuir a proteger los derechos fundamentales.

Al recibir el reconocimiento, el doctor Villanueva agradeció a las autoridades universitarias y manifestó su orgullo de ser nicolaita y formar parte de una institución históricamente vinculada al conocimiento, la libertad de pensamiento y la transformación social.

El investigador de la UNAM reflexionó sobre la responsabilidad universitaria en la preservación de la civilidad democrática. Señaló que las diferencias de percepción, pensamiento y criterio son inherentes a las sociedades plurales, pero deben resolverse mediante argumentos, conocimientos y diálogo, en lugar de recurrir a la descalificación o a la imposición de posiciones.

Sostuvo que las universidades deben ser ejemplo de convivencia respetuosa y espacios donde las ideas puedan confrontarse libremente, sin que las discrepancias se conviertan en motivos de exclusión o enfrentamiento. En ese contexto, planteó una interrogante sobre la misión universitaria: si las universidades no enseñan a pensar críticamente, a respetar las diferencias y a resolver los desacuerdos mediante la razón, ¿qué otras instituciones podrán asumir esa responsabilidad?

Villanueva destacó que el valor de la educación superior no reside únicamente en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de personas capaces de cuestionar, argumentar y convivir en sociedades plurales.

Una imperdible. Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hace un concienzudo análisis del libro Pueblo, publicado por Andrés Manuel López Obrador. Su crítica apareció el 20 de octubre en la revista Nexos, y dentro de su columna Sociedad y Poder, titulada “AMLO: el pueblo ausente y la historia prestada”.

Aquí les comparto el párrafo inicial de su texto:

“Se llama Pueblo, pero la sociedad y las luchas populares están ausentes, o aparecen relegadas en el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador. Repleto de lugares comunes, se trata de un farragoso texto en donde se pretende reseñar dos siglos de historia mexicana para que, al lado de próceres como Morelos, Juárez y Madero, aparezca la figura, ya saben de quién.

La pretensión de ese autor para mostrarse como encarnación del pueblo no es sorpresa. Sí lo es, porque en 740 páginas podía esperarse algo más, la simpleza del discurso y la pobreza de fuentes bibliográficas. Nadie esperaba que López Obrador se hubiera encerrado en bibliotecas especializadas para mostrarse como historiador. Pero en cada uno de los 37 capítulos de Pueblo acude a muy pocas y siempre elementales fuentes”.

(https://trejodelarbre.nexos.com.mx/amlo-el-pueblo-ausente-y-la-historia-prestada/?utm_source=chatgpt.com

La crítica del investigador universitario se plantea en cinco ejes: 1. El pueblo como protagonista ausente; 2. Una interpretación de la historia con sesgo político; 3. La dependencia de otras fuentes y citas cuestionadas; 4. Omisiones en la historia de los movimientos sociales; 5. Construcción de una narrativa alrededor del propio López Obrador.

Diversos analistas del medio periodístico han propuesto a Raúl Trejo para el premio Serenidad y la Paciencia, por haber desmenuzado, como lo logró, el libro Pueblo.

El título fue publicado por editorial Planeta el 12 de octubre de 2026 y tiene 744 páginas, de acuerdo con  la ficha editorial.

 

REFERENCIAS: nexos.com.mx; eluniversal.com.mx; gepelecciones.com; planamayor.com.mx; hgrupoeditorial.com.mx; conexionh.com; lajornadaedomex.com; ChatGPT; wikipedia.org; ieem.org.mx; planetadelibros.com; umich.mx

FOTOGRAFÍAS: ieem.org.mx; wikipedia.org; facebook; umich.mx; Chat GPT;

 

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MANO NEGRA

El populismo, una paradoja de la democracia 

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 23, 2026

Por

  • El problema surge cuando un solo dirigente, un partido o un movimiento encarna por sí mismo la voluntad popular
  • Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento: Albert Einstein

 

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

 

El ingenio popular suele encontrar fórmulas sencillas para explicar realidades complejas.

Una de ellas dice: “Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato”. La frase viene a cuento cuando se trata de identificar aquello que, más allá de las apariencias y las justificaciones, termina por revelar su verdadera naturaleza.

El maestro José Carreño Carlón ha advertido, y abre el debate en uno de sus más recientes artículos en La Aurora de México, sobre los riesgos de un “populismo dadivoso y empobrecedor” (*), capaz de comprometer los recursos y la capacidad operativa de instituciones públicas debilitadas, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente convulsionado por las demandas de sus trabajadores por mejoras salariales, entre otras.

Bajo esa premisa, el gobierno de Claudia Sheinbaum merece ser analizado a la luz de las características que diversos especialistas atribuyen al populismo contemporáneo.

En política, sin embargo, las etiquetas no bastan. Para llamar populista a un gobierno no alcanza con que sus adversarios lo califiquen así; es necesario examinar sus prácticas, su discurso y, sobre todo, su relación con las instituciones democráticas.

La advertencia obliga a formular una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno en la distribución de beneficios y la concentración del poder sin comprometer la sostenibilidad de las instituciones que está obligado a preservar?

 

EL POPULISMO BAJO LA LUPA

Para entender el fenómeno conviene acudir a Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), quien publicó en Nexos el artículo “Tips para entender el populismo”. Becerra parte de una observación relevante: aunque el populismo tiene antecedentes históricos que se remontan a los siglos XIX y XX, su expansión contemporánea ha obligado a estudiar con mayor atención sus mecanismos políticos y sus consecuencias para la democracia.

El historiador e intelectual francés Pierre Rosanvallon ha llegado a caracterizar nuestra época como el siglo del populismo. El fenómeno no se limita a una ideología, una región o un partido. Puede presentarse tanto en la izquierda como en la derecha, y su fuerza reside, en buena medida, en la capacidad de ofrecer respuestas simples a problemas complejos, reivindicar a sectores que se sienten excluidos y prometer que el poder volverá a manos del pueblo.

El economista Dani Rodrik ha explicado una parte de ese atractivo: los dirigentes populistas ganan terreno cuando prometen recuperar la soberanía nacional y devolver a los ciudadanos el control de las decisiones políticas. El problema comienza cuando esa promesa de representación se transforma en la pretensión de que un solo dirigente, un partido o un movimiento encarna por sí mismo la voluntad popular.

Ahí está el punto de quiebre. En sus reflexiones, Becerra identifica varios rasgos que ayudan a reconocer el fenómeno: la apelación permanente a las emociones; la construcción de una identidad colectiva enfrentada a sus adversarios; la apropiación política del Estado; la concentración del poder en el Ejecutivo; la descalificación del disenso y la polarización como método de gobierno.

A ello se suman el debilitamiento de los contrapesos, la presión sobre las instituciones autónomas y la tentación de modificar las reglas constitucionales para asegurar la continuidad del proyecto político. No todos estos rasgos aparecen necesariamente con la misma intensidad en cada gobierno.

La advertencia central de Becerra, sin embargo, merece especial atención: el populismo puede llegar al poder mediante elecciones democráticas y, una vez instalado, utilizar su legitimidad electoral para modificar las condiciones que permiten la competencia, el pluralismo y la alternancia.

La paradoja es evidente. La democracia abre la puerta al poder de las mayorías; el constitucionalismo establece límites para impedir que esas mayorías se conviertan en poder absoluto. Ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, no un cheque en blanco para debilitar los contrapesos.

 

SHEINBAUM Y EL MANUAL DEL POPULISMO

El análisis adquiere una dimensión mexicana con el artículo “Sheinbaum, populista de manual”, publicado por Rubén Aguilar en Animal Político. Aguilar sostiene que Claudia Sheinbaum reproduce, en su manera de hacer política y de comunicarse, varios de los mecanismos populistas que caracterizaron al gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Su observación parte de un contraste: a diferencia de otros dirigentes populistas, a quienes suele distinguir la espontaneidad y la facilidad para conectar emocionalmente con sus seguidores, Sheinbaum proyecta una imagen más rígida y controlada. Pero, según el articulista, esa diferencia de estilo no modifica el fondo de su estrategia política.

Aguilar identifica cinco prácticas recurrentes en el discurso presidencial.

La primera: “presentar una realidad favorable al gobierno”. La comunicación oficial tiende a destacar los logros de la administración y a restar importancia a los problemas. El riesgo aparece cuando la narrativa gubernamental deja de contrastarse con los indicadores, los resultados y la experiencia cotidiana de los ciudadanos.

La segunda: “responsabilizar al pasado”. Los gobiernos anteriores, el neoliberalismo y los adversarios políticos aparecen como explicación de buena parte de los problemas nacionales. La revisión histórica es legítima; lo cuestionable es convertirla en una respuesta permanente que sustituya la rendición de cuentas de quienes gobiernan hoy.

La tercera: “distorsionar los hechos”. Aguilar sostiene que la mentira forma parte de la estrategia populista, es parte central de la construcción del mensaje. Esta práctica sistemática se requiere para hacer realidad los dos puntos anteriores: la construcción de la fantasía, todo está bien y los problemas del pasado han sido superados, y el pasado es el culpable de todo lo que no está bien.

La cuarta: “construir enemigos políticos”. La narrativa populista suele dividir el espacio público entre quienes representan al pueblo y quienes supuestamente conspiran contra él. Los adversarios dejan de ser interlocutores legítimos y se convierten en obstáculos morales para la transformación prometida.

La quinta: “descalificar a los medios y periodistas críticos”. Las conferencias presidenciales pueden servir para informar y responder preguntas; el problema surge cuando el poder público utiliza su posición para estigmatizar a quienes investigan, cuestionan o exhiben errores de la administración.

La utilidad del planteamiento de Aguilar no consiste en aceptar todas sus conclusiones sin discusión, sino en convertirlas en preguntas para evaluar al gobierno. ¿La información oficial permite conocer los problemas o busca neutralizar las críticas? ¿Las responsabilidades se asumen o se trasladan sistemáticamente al pasado? ¿Los adversarios son tratados como parte legítima de la democracia? ¿La prensa puede ejercer su trabajo sin represalias? Las respuestas no deberían depender de simpatías partidistas, sino de los hechos.

 

POSTURA DE CLAUDIA SHEINBAUM

Ante las acusaciones de la oposición y de sectores internacionales que califican a su administración de “populista” o “autoritaria”, la Presidenta Claudia Sheinbaum responde sosteniendo que su gestión es una democracia de derechos respaldada por el pueblo. En lugar de aceptar el término en su sentido peyorativo, redefine la cercanía con la ciudadanía como el eje central de la 4T bajo la máxima: “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Retomado de diversas publicaciones en medios y redes sociales, sus principales argumentos y estrategias de respuesta ante estas críticas se estructuran en los siguientes puntos:

  1. Reafirmación del respaldo popular y encuestas. Sheinbaum argumenta frecuentemente que las políticas de bienestar y las reformas constitucionales de su gobierno no son “ocurrencias” populistas, sino mandatos soberanos avalados por la ciudadanía. En sus conferencias mañaneras suele citar los elevados índices de aprobación ciudadana (que diversas encuestas sitúan entre el 70% y el 79%)para demostrar que la población aprueba el rumbo del país y que el gobierno está legitimado de manera democrática y no mediante manipulación.
  2. Contranarrativa hacia la oposición (“La derecha contra el pueblo”). Para neutralizar la etiqueta de populismo, la Mandataria revierte el argumento señalando que quienes la critican pertenecen a una “derecha internacional y conservadora”que defiende el clasismo, el racismo y los antiguos privilegios económicos. Sheinbaum sostiene que la oposición busca descalificar los programas sociales tachándolos de populistas porque ignoran las fallas del modelo neoliberal, el cual -según sus declaraciones- concebía la educación y la salud como mercancías en lugar de derechos humanos fundamentales;
  3. Ironía ante críticas de actores extranjeros. Cuando líderes de la derecha internacional o analistas extranjeros han calificado a su gobierno de “populismo autoritario” o dependiente, Sheinbaum ha optado por responder con ironía o rechazo directo. Con ello, defiende la autodeterminación y asegura que los ataques internacionales obedecen a redes políticas que buscan incidir de manera ilegítima en el panorama nacional.
  4. Defensa de los programas de bienestar como derechos. Frente a las críticas que acusan a los apoyos económicos directos de ser clientelares (una característica atribuida al populismo), la Presidenta enfatiza que su gobierno ha impulsado cambios legales para elevar los programas sociales a rango constitucional.

Al institucionalizarlos de este modo, argumenta que dejan de ser dádivas de un gobernante en turno para transformarse en derechos permanentes exigibles por cualquier ciudadano de México.

 

EL PODER NO ES PATRIMONIO DE UN MOVIMIENTO

El debate sobre el populismo no puede reducirse a una discusión sobre el carácter de la Presidenta, su estilo personal o su capacidad para comunicar. Lo verdaderamente importante es la manera en que se ejerce el poder y se relaciona con las instituciones.

En México, la fuerza electoral de Morena y la continuidad del proyecto iniciado por López Obrador plantean una cuestión de fondo: ¿cómo garantizar que una mayoría política, por amplia que sea, respete los límites que protegen a las minorías, la libertad de expresión y la independencia de los órganos encargados de vigilar al gobierno?

Los programas sociales, por sí mismos, no definen a un gobierno como populista. Tampoco lo hace el hecho de contar con una amplia base electoral. La discusión cambia cuando los apoyos se convierten en instrumentos de lealtad política, cuando el debate público se sustituye por la descalificación o cuando las mayorías se utilizan para debilitar los controles institucionales.

La pregunta no es si el gobierno debe ayudar a quienes más lo necesitan. La pregunta es si puede hacerlo sin debilitar las instituciones que deben atenderlos de manera permanente. El IMSS es un ejemplo particularmente sensible. Su capacidad para prestar servicios depende de recursos suficientes, infraestructura, personal, medicamentos y una administración eficaz.

 

LA PARADOJA DEMOCRÁTICA

El populismo plantea una contradicción que las democracias no pueden ignorar. Se presenta como la voz auténtica del pueblo, pero puede terminar cuestionando la legitimidad de todos aquellos que no comparten su visión. Invoca la soberanía popular, pero va por encima de los límites institucionales que les impiden concentrar el poder.

Y ahí reside su paradoja: puede servirse de las elecciones para llegar al gobierno y, al mismo tiempo, erosionar las condiciones que hacen posible una democracia plural. La diferencia entre una mayoría democrática y una mayoría que pretende imponerse sin límites no está en el número de votos que obtuvo, sino en su disposición a respetar las reglas, escuchar a las minorías, tolerar la crítica y aceptar la posibilidad de perder el poder en las urnas.

Por eso, el examen del gobierno de Claudia Sheinbaum no debería agotarse en la pregunta de si es o no populista. Lo sustantivo es determinar qué decisiones fortalecen la democracia y cuáles reducen sus contrapesos; qué promesas se traducen en resultados y cuáles permanecen en el terreno de la propaganda.

El poder necesita límites, incluso cuando goza de respaldo popular. Quizá, precisamente entonces, los necesita más. Porque en democracia el pueblo tiene el argumento definitivo en las urnas, pero ningún gobernante puede arrogarse el derecho de hablar en su nombre para siempre.

El pato puede caminar, nadar y graznar. En política, sin embargo, no basta con reconocer su apariencia: hay que examinar sus actos. No basta con identificar al gobernante; importa examinar qué hace con el poder que recibió de los ciudadanos. Y, sobre todo, observar hacia dónde conduce al país.

Es bajo estos argumentos que ustedes enterados lectores, tienen la última palabra en este debate. ¿La batalla ideológica del siglo XXI es entre democracia liberal y populismo?

 

ALACENA

Una muy buena. Defiende Villoro la crítica al recibir el Premio Fuentes.

El pasado 14 de octubre, tras recibir el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Palacio de Bellas Artes, el escritor y periodista Juan Villoro expresó que
en tiempos en los que la aprobación de la llamada “Ley Antimemes” ha encendido las alarmas de censura en el país, se pronuncia en favor de la crítica y el disenso.
Durante el acto de entrega del premio, el también columnista de Grupo Reforma dijo que es de agradecer que México represente una zona de excepción en un momento en que la ultraderecha avanza en América Latina; “sin embargo, es mucho lo que debe corregirse”, enunció. “No sería fiel al espíritu de Fuentes si no insistiera en ello. Con excesiva frecuencia, se considera que toda crítica se ejerce en contra. No es así: la crítica honesta favorece.
“Un gobierno progresista debe ofrecer las mejores bases para ser criticado. La discutidora especie humana sólo prospera en discrepancia”, subrayó Villoro, para resaltar la necesidad de más presupuestos para ciencia, cultura, educación y salud, “pilares esenciales de una política de izquierda que no existe en la realidad, pero que no deja de ser un ideal”. Lo que necesitamos, sentenció, es que Bellas Artes no sea una estación del Metro, sino una necesidad cotidiana de todos los mexicanos.

Una que duele. Lamento informar del sensible fallecimiento del periodista Francisco Garfias, mejor conocido en el medio como “Pancho Garfias” el pasado 11 de octubre a los 75 años, víctima de complicaciones tras una cirugía de cáncer de páncreas.

Gran amigo y mejor periodista, Pancho se especializó en periodismo político y crónica parlamentaria; fue colaborador en diversos medios de comunicación como Milenio, Unomásuno, La Crónica de Hoy y Excélsior, medio para el que publicaba su columna Arsenal.

Nació el 7 de agosto de 1951. Su inicio como reportero fue en el diario Unomásuno tras egresar de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la que estudió Periodismo. Posteriormente, trabajó en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en Radio Educación, donde se desempeñó como redactor de noticias.

Entre 1983 y 1989 fue corresponsal de Excélsior en Francia. Desde París cubrió acontecimientos políticos europeos y asuntos económicos internacionales, entre ellos las discusiones relacionadas con la deuda externa y la llegada de François Mitterrand a la presidencia.

A su regreso a México, en 1989, se concentró en la cobertura parlamentaria y siguió de cerca los trabajos de la Cámara de Diputados y del Senado. También cubrió procesos electorales, incluida la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1994.

Descanse en paz el querido Pancho.

 

REFERENCIAS: El populismo como ideología. Dr. Carlos Mario D Agostino, miembro del Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Politicas de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, en ancmyp.org.ar; (*) la frase a la que José Carreño hace referencia en su articulo de laaurorademexico.org.mx, la retoma de Jesús Reyes Heroles cuando el político veracruzano aludía el gobierno de Luis Echeverría; Tips para entender el populismo, Ricardo Becerra, nexos.com.mx; grupoanimal.com.mx; Chat GPT; eleconomista.com.mx; reforma.com.mx; Gobierno de México, www.gob.mx;

FOTOGRAFÍAS: gaceta.unam.mx; gettimages.com.mx; www.gob.mx; wikipedia.org; Chat GPT; facebook

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MANO NEGRA

John Lennon, el rebelde recalcitrante

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 16, 2026

Por

  • Vino al mundo el 9 de octubre de 1940 en Liverpool; cumpliría 86 años de edad
  • “Estoy harto de leer cosas de políticos neuróticos, psicóticos y cabezones. Lo único que quiero es la verdad, sólo dame alguna verdad”, unas palabras icónicas del legendario cantante de The Beatles

 

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

 

La creciente y recalcitrante rebeldía de John Lennon, así como su evidente capacidad para influir en los otros tres integrantes de los Beatles, provocaba desconcierto incluso entre quienes admiraban al grupo.

Así lo escribió Philip Norman, periodista y biógrafo británico reconocido por sus trabajos sobre Lennon y la legendaria banda de Liverpool.

En su retrato del músico, Norman describió la transformación de aquel personaje que, en los primeros años de la Beatlemanía, parecía encarnar una imagen juvenil, divertida y cercana, pero que pronto comenzó a mostrar aristas incómodas.

Aquel Lennon de canciones aparentemente sencillas evolucionó hacia una personalidad artística cada vez más compleja, inconforme y dispuesta a desafiar las convenciones.

El biógrafo tampoco ocultó su disgusto ante la transformación de los Beatles. Las gafas, los bigotes, los collares hippies, las blusas de inspiración femenina y la influencia del Maharishi Mahesh Yogi parecían alejar al grupo de aquella imagen impecable que había conquistado al público.

Pero Lennon no estaba dispuesto a permanecer atrapado en el personaje que otros habían construido para él.

Con motivo del aniversario de su nacimiento, es necesario recordar a una de las figuras más influyentes de la música popular del siglo XX, quien el pasado 9 de octubre habría cumplido 86 años.

John Lennon no sólo fue miembro fundador de The Beatles. Su trayectoria como solista estuvo marcada también por el activismo, la inconformidad política y su persistente defensa de la paz, aunque no exenta de contradicciones.

Norman retrata una existencia que comenzó en circunstancias extraordinarias: Lennon nació en Liverpool, en 1940, durante un bombardeo alemán, y murió en Nueva York, en 1980, bajo los disparos de un admirador que se convirtió en su asesino.

Nació y murió bajo el signo de la violencia, escribe Norman en su obra John Lennon, The Life, pero dedicó una parte fundamental de su vida a promover ideales de paz. Una lucha apasionada que, como señala el biógrafo, también tuvo momentos de ingenuidad, paradojas y contradicciones.

Lennon fue un Beatle, pero nunca pareció conformarse con pertenecer al grupo musical más venerado de su época. Necesitaba ir más allá, cuestionar lo establecido y explorar los límites de su propia libertad.

 

OTRA VUELTA DE TUERCA A UN PERSONAJE ANALIZADO HASTA LA SACIEDAD

¿Qué mejor homenaje a Lennon que volver sobre algunas de las historias que contribuyeron a construir su leyenda?

En John Lennon. Pop & Rock, el periodista y crítico musical barcelonés Ignacio Julià se plantea cómo abordar la vida de un personaje tan estudiado. Su respuesta consiste en equilibrar los datos biográficos —no siempre coincidentes entre las numerosas fuentes disponibles— con el análisis de su música y de sus ideas.

Julià reconoce que la documentación sobre Lennon y los Beatles presenta discrepancias en fechas y acontecimientos, mientras que la interpretación de sus canciones y su pensamiento depende, inevitablemente, de la mirada de quien los estudia.

Con esa advertencia en mente, vale la pena recuperar una curiosidad que ha alimentado la fascinación de los seguidores de Lennon: la recurrente presencia del número nueve en su vida.

Nació un 9 de octubre; su hijo Sean nació el mismo día, 35 años después. Liverpool, su ciudad natal, tiene nueve letras en inglés y la numerología ha encontrado otras coincidencias en su historia personal. El autobús escolar número 72, por ejemplo, suma nueve.

La fascinación por ese número también quedó asociada a la música de los Beatles con Revolution 9, la experimental composición incluida en el álbum conocido como The White Album, publicado en 1968.

Coincidencias, interpretaciones y casualidades se mezclan en la biografía de un artista cuya vida sigue despertando preguntas.

En 2010, el escritor francés David Foenkinos, melómano y admirador de Lennon, publicó una biografía novelada que buscaba apartarse del mito para acercarse al hombre. La obra, Lennon, reconstruye episodios de su infancia, sus relaciones familiares, su matrimonio, la tormentosa historia de los Beatles, su relación con Yoko Ono y su particular filosofía de vida.

Uno de los episodios más controvertidos de aquella trayectoria fue la declaración que dio la vuelta al mundo: los Beatles eran “más populares que Jesucristo”.

La frase apareció en una entrevista que la periodista británica Maureen Cleave publicó en 1966. En ella, Lennon reflexionaba sobre la pérdida de influencia del cristianismo y el fenómeno de adoración que rodeaba al grupo. La declaración, retomada y difundida en Estados Unidos fuera de su contexto original, desató una reacción particularmente virulenta en sectores religiosos.

Hubo quemas de discos, amenazas y llamados a boicotear los conciertos. El Ku Klux Klan también anunció su oposición a las presentaciones de la banda.

Lennon llegó a temer por su seguridad. Aunque ofreció disculpas públicas para contener la crisis, aquella experiencia dejó una huella en su relación con la fama, la opinión pública y la libertad de expresión.

En la reconstrucción literaria de Foenkinos, Lennon aparece consciente de que la Beatlemanía había rebasado los límites de la música: millones de personas depositaban en los cuatro músicos expectativas que poco tenían que ver con sus canciones.

El episodio permite entender una de las grandes paradojas de su vida: el artista que se convirtió en ídolo de masas también rechazaba las ataduras que imponía la adoración colectiva.

Hacia el final de la trayectoria de los Beatles, Lennon atravesó momentos de vaivenes emocionales y llegó a expresar ideas de identificación con Jesucristo. Esos pasajes, narrados en la obra de Foenkinos, muestran a un hombre vulnerable detrás de una figura pública que parecía inquebrantable.

La libertad de pensamiento que defendía no lo libró de sus propias contradicciones. Quizá por eso Lennon sigue siendo un personaje difícil de encasillar: pacifista y provocador, creador y rebelde, ídolo popular y crítico de la misma sociedad que lo encumbró.

 

EL ÚLTIMO DÍA EN EL EDIFICIO DAKOTA

Mientras escribo estas líneas y escucho música de los Beatles -y, por supuesto, de John Lennon-, vuelvo a uno de los episodios más dolorosos de su historia: la tarde del 8 de diciembre de 1980, cuando Mark David Chapman lo esperaba frente al edificio Dakota, su residencia en Nueva York.

En la reconstrucción de Foenkinos, Chapman aparece como un admirador cuya fascinación terminó transformándose en resentimiento. Había decidido asesinar a Lennon y permaneció cerca del edificio hasta que el músico regresó.

Horas antes, Lennon le había firmado un ejemplar de su álbum Double Fantasy. La fotografía de aquel encuentro conserva una ironía trágica: el artista posa junto a quien acabaría con su vida.

Cuando Lennon volvió al Dakota, Chapman le disparó cinco veces. Cuatro de los proyectiles lo alcanzaron. El músico fue trasladado al Hospital Roosevelt, donde murió esa misma noche. Tenía 40 años.

Chapman fue detenido en el lugar y posteriormente condenado a cadena perpetua. Su crimen puso fin a una vida que había dejado una huella profunda en la música, la cultura popular y el movimiento pacifista.

 

UNA ANÉCDOTA PERSONAL EN NUEVA YORK

En septiembre de 2018, por motivos de trabajo, viajé a Nueva York para acompañar al presidente Enrique Peña Nieto, quien asistiría al periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante una tarde libre decidí visitar el edificio Dakota, una construcción de estilo neogótico inaugurada en 1884, situada en la calle 72 Oeste, frente a Central Park. Allí había vivido Lennon durante sus últimos años y allí fue asesinado el 8 de diciembre de 1980.

Mi interés no era solamente arquitectónico o turístico. Quería estar frente al lugar e imaginar los últimos momentos de un músico del que siempre he sido un apasionado seguidor.

En la década de los setenta yo había sido baterista de un grupo local de rock, integrado por amigos que compartíamos la pasión por la música. La banda se llamaba Apple Husk, expresión que puede traducirse como “cáscara de manzana”, un nombre inspirado, de manera imaginaria, en Apple, la compañía discográfica fundada por los Beatles.

Quizá por eso, años después, encontrarme frente al Dakota tuvo para mí un significado especial: fue una forma de acercarme, aunque fuera por unos instantes, a la historia de uno de los artistas que marcaron mi vida.

Durante aquella visita oficial también ocurrió otro encuentro inesperado con la memoria de los Beatles.

Como parte de las actividades del presidente Peña Nieto, se celebró una reunión con representantes de los medios de comunicación en el Terrace Room del histórico Hotel Plaza. Al concluir el encuentro, mientras los periodistas abandonaban el salón, me detuve frente a una fotografía de gran formato en la que aparecían los cuatro Beatles junto a la doctora Joyce Brothers, reconocida psicóloga, columnista y personalidad de la televisión estadounidense, fallecida en 2013.

La imagen correspondía a la estancia del grupo en el Hotel Plaza, en febrero de 1964, durante su primera visita a Estados Unidos. Aquella llegada marcó un momento decisivo en la expansión internacional de la Beatlemanía.

En la fotografía, Ringo Starr parece tomarle el pulso a Joyce Brothers, mientras John Lennon, Paul McCartney y George Harrison presencian la escena.

No se trataba de una imagen cualquiera. Formaba parte de la memoria histórica del hotel, que conserva fotografías y testimonios de algunos de los acontecimientos y personajes que han pasado por sus instalaciones.

Joyce Brothers tampoco era una periodista más. Se había convertido en una figura conocida en todo Estados Unidos por su trabajo como psicóloga y por su presencia en la televisión y la prensa, donde abordaba cuestiones de comportamiento humano y relaciones personales.

Su encuentro con los Beatles ofrecía una oportunidad para analizar un fenómeno que entonces sorprendía al mundo: la Beatlemanía, esa mezcla de admiración musical, identificación juvenil y devoción popular que convirtió a cuatro muchachos de Liverpool en figuras de alcance planetario.

Aquel día, frente a la fotografía, la historia de los Beatles dejó de ser únicamente un recuerdo musical. Por unos instantes, se volvió una experiencia personal: la imagen de cuatro jóvenes que habían transformado la cultura popular y la memoria de un hombre que, aun después de su muerte, sigue provocando preguntas.

John Lennon fue mucho más que el rebelde de gafas redondas, el compositor de canciones inolvidables o el activista que convirtió la paz en una bandera. Fue también un hombre lleno de contradicciones, capaz de incomodar a sus admiradores y de cuestionar el mundo que lo celebraba.

Quizá esa sea una de las razones por las que su obra permanece vigente. No porque haya ofrecido respuestas definitivas, sino porque nunca dejó de formular preguntas.

Y porque, detrás del mito, sigue estando aquel hombre que exigía algo elemental, pero no siempre fácil de conseguir: la verdad.

 

REFERENCIAS: John Lennon, The Life, Philip  Norman. Editorial Anagrama, Barcelona 2009. 840 pp; Lennon, David Foenkinos. Editorial Anagrama, Madrid,  España, 2010. 189 pp; John Lennon, Pop & Rock. Ignacio Julià. Editorial Máscara, Valencia, España,1996. 214 pp; Wikipedia.org; Chat GPT; elpais.com; Instagram

 

FOTOGRAFÍAS: notorious.com.ar; Wikipedia; Chat GPT; Presidencia de la República, www.gob.mx; theplazany.com; gettyimages.com; Bob Gruen; Alamy.com; reddit.com.

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