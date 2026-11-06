Apenas inicia la historia de Taddei

El escándalo, las responsabilidades y la disputa por el árbitro electoral * La renuncia es el principio de la investigación * La confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación * La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. Falleció el pasado miércoles 28 de octubre

HÉCTOR GONZÁLEZ ESCOBAR

“El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal”: Lázaro Cárdenas del Río.

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una crisis que rebasa simplemente la salida de una funcionaria. Las acusaciones sobre posibles conflictos de interés en contrataciones públicas, la investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las dudas sobre la autonomía del organismo colocaron bajo escrutinio tanto a la exconsejera presidenta como a los mecanismos de control de la institución encargada de organizar las elecciones.

La prensa nacional ha abordado el episodio desde distintos ángulos: las presuntas irregularidades, la responsabilidad política de quienes condujeron el instituto, la necesidad de investigar los contratos y la disputa por la conducción del árbitro electoral antes de los comicios de 2027. Conviene separar desde el principio tres cuestiones: lo que se ha documentado periodísticamente, lo que está bajo investigación y lo que todavía debe probarse.

El 26 de octubre, la Cámara de Diputados recibió oficialmente la renuncia de Taddei. Dos días después, el debate se desató; ya no se limitaba a quién ocuparía la presidencia, sino a cómo esclarecer las posibles irregularidades y revisar las áreas administrativas que operaron durante su encargo.

1.- LOS TITULARES: CÓMO SE CONSTRUYÓ LA CRISIS INFORMATIVA

La revisión de algunas de las principales publicaciones entre el 25 y el 28 de octubre permite identificar cuatro líneas editoriales. Los encabezados no solamente informaron sobre una renuncia: también establecieron el marco desde el cual el público interpretaría la crisis.

“Guadalupe Taddei renuncia al INE acorralada por el escándalo de corrupción con contratistas”. El País. 25 de octubre

El encabezado vincula directamente la salida con la acumulación de señalamientos y la investigación de la ASF. El reportaje reconstruye la secuencia de revelaciones sobre proveedores, relaciones personales y contrataciones. La palabra corrupción aparece ya en el título como marco de la controversia.

“Sin desmentir corrupción, Taddei anuncia que hoy renunciará al INE”. La Jornada — 25 y 27 de octubre

La cobertura pone el acento en la ausencia de una respuesta concluyente a los señalamientos y, posteriormente, en que la carta formal de renuncia no aborda las acusaciones. También informa sobre las diferencias políticas en torno a la sucesión y la posible remoción de funcionarios nombrados durante su gestión.

“Una purga necesaria”, columna de Raymundo Riva Palacio. El Financiero — 27 de octubre

El columnista examina la reacción de los espacios de opinión. Reporta que, en una síntesis de prensa de la Cámara de Diputados, 30 columnas y artículos abordaron el asunto y que casi todos tuvieron una valoración crítica.

“La sucesión de Guadalupe Taddei pone a prueba al INE; la credibilidad está en riesgo”. Expansión Política — 27 de octubre

La perspectiva de la nota central, se desplaza de la persona a la institución. El reportaje recoge cuestionamientos a la concentración de facultades en la presidencia, las divisiones internas y la necesidad de elegir una figura capaz de generar confianza. Cuál es la lectura editorial: mientras unos medios privilegiaron la dimensión del escándalo, otros subrayaron la falta de explicaciones y varios trasladaron el problema a la credibilidad del sistema electoral. Son enfoques distintos, aunque coinciden en que la renuncia no cierra el caso.

2.- LOS COLUMNISTAS: CUATRO INTERPRETACIONES DE LA CRISIS

A.- La renuncia no elimina las responsabilidades.

Raymundo Riva Palacio, en El Financiero, plantea que el escándalo continúa a pesar de la salida de Taddei. Su revisión del espacio de opinión subraya la extensión de las críticas en diversos periódicos. La cuestión de fondo es institucional: una renuncia termina una relación laboral o un encargo público, pero no sustituye las auditorías ni extingue automáticamente las responsabilidades que pudieran acreditarse.

B.- La autonomía electoral vuelve al centro del debate.

En su análisis del 27 de octubre, El País relaciona la crisis con el proceso que llevó a Taddei a la presidencia, el respaldo político que recibió y las facultades administrativas que se ampliaron durante su gestión. Esta lectura recupera una discusión anterior al escándalo: ¿cómo garantizar que quien organiza las elecciones tenga suficiente independencia respecto de los actores que compiten por el poder?

El nombramiento de una presidencia no es la única variable. También importan las reglas de contratación, la colegialidad de las decisiones, los controles internos y la transparencia de los nombramientos directivos.

C.- El relevo debe reconstruir la confianza.

Expansión Política recoge la preocupación de especialistas por el deterioro de la credibilidad y la necesidad de un nombramiento con experiencia técnica y capacidad para generar consensos.

Esta perspectiva plantea que la sucesión no debería reducirse a una negociación de cuotas entre partidos. El procedimiento legal exige una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y contempla un mecanismo de insaculación si no se alcanza el acuerdo requerido, conforme a las reglas aplicables.

D.- La crisis no debe convertirse en una sentencia anticipada sobre 2027.

El debate también ha abierto espacio para advertencias sobre un supuesto fraude electoral futuro. El videoanálisis publicado por El País el 28 de octubre cuestiona precisamente la idea de que los comicios de 2027 estén inevitablemente definidos por ese desenlace.

Aquí una crisis de confianza puede justificar vigilancia ciudadana, fiscalización y exigencias de transparencia.

3.- SHEINBAUM, MORENA Y LA OPOSICIÓN: EL COSTO POLÍTICO DEL CASO

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la renuncia como una buena decisión frente a los señalamientos, pero también reclamó una investigación y auditorías para esclarecer las posibles irregularidades. La Jornada.

El 28 de octubre, además, planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para disminuir la dependencia de un grupo reducido de proveedores de material electoral y pidió revisar contratos de años anteriores. El País.

Estas declaraciones abren dos planos de análisis.

Para el Gobierno y Morena: la crisis obliga a explicar cómo se garantizarán la transparencia y los controles de una institución cuya conducción respaldaron políticamente.

Para la oposición: el episodio ofrece argumentos para exigir rendición de cuentas y garantías de independencia electoral.

La posición presidencial también merece seguimiento: pedir investigaciones es una declaración política; su credibilidad institucional dependerá de que permitan que las indagatorias puedan desarrollarse sin interferencias y produzcan resultados confiables y verificables.

4.- EL INE DESPUÉS DE TADDEI: LAS DECISIONES INMEDIATAS

1.- Esclarecer las contrataciones

Revisar licitaciones, expedientes, criterios de adjudicación, empresas participantes, entregables y pagos. Las auditorías deben determinar si existieron irregularidades y quiénes intervinieron en ellas.

2.- Revisar la estructura directiva

La presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz y las demás consejerías deberán asegurar la continuidad de las funciones del instituto y colaborar con los órganos fiscalizadores. La revisión de funcionarios no debe convertirse en una sustitución indiscriminada por afinidades políticas. Reuters.

3.- Garantizar una sucesión transparente

La Cámara de Diputados deberá conducir el procedimiento de designación conforme a las reglas constitucionales y legales. La convocatoria, los perfiles, las evaluaciones y la votación serán elementos relevantes para valorar la transparencia del proceso.

4.- Proteger la preparación de las elecciones de 2027

El relevo debe evitar que la crisis administrativa interfiera con la organización electoral, la fiscalización de partidos y las tareas de coordinación con los organismos locales.

La información publicada el 28 de octubre señala que el INE inició una revisión de puestos directivos y licitaciones, mientras se preparaba el procedimiento para nombrar a quien completará el periodo que debía concluir en 2032. El País.

5.- LA DISPUTA POR EL ÁRBITRO ELECTORAL

La controversia adquiere una dimensión mayor porque ocurre antes de una elección federal intermedia que renovará la Cámara de Diputados y coincidirá con elecciones locales.

El INE no necesita únicamente una nueva presidencia. Necesita reglas y procedimientos capaces de reducir la discrecionalidad, detectar conflictos de interés y permitir que las decisiones administrativas sean revisadas de manera independiente.

La sucesión puede analizarse mediante tres preguntas:

Independencia: ¿el procedimiento de selección permitirá acreditar que la persona designada puede actuar sin subordinación a intereses partidistas?

Capacidad institucional: ¿se mantendrán los equipos técnicos, la experiencia operativa y los controles que requiere la organización electoral?

Rendición de cuentas: ¿las investigaciones llegarán a conclusiones públicas, documentadas y sujetas a los procedimientos legales correspondientes?

No hay que confundir la independencia de una institución con la ausencia de críticas hacia sus integrantes. Precisamente porque el INE ejerce una función pública fundamental, debe estar sujeto a escrutinio, auditoría y exigencias de transparencia.

EL ÁRBITRO BAJO SOSPECHA

La renuncia de Guadalupe Taddei no representa el punto final de la crisis del INE. Es el comienzo de una etapa en la que las explicaciones deberán sustituir a las declaraciones, las auditorías a las descalificaciones y las pruebas a las especulaciones. Los reportajes publicados durante la última semana de octubre pusieron bajo escrutinio las relaciones de la exconsejera presidenta con personas vinculadas a empresas proveedoras del organismo, así como las condiciones de diversas contrataciones.

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación ante indicios de posibles irregularidades. Corresponde ahora a las autoridades determinar si hubo infracciones, quiénes participaron y qué responsabilidades proceden.

La salida de Taddei tampoco resuelve el debate sobre la autonomía del INE. La sucesión obliga a revisar las reglas de designación, la concentración de facultades administrativas y la eficacia de los controles internos. Elegir a una nueva persona para la presidencia será necesario, pero insuficiente si no se corrigen las condiciones que hayan permitido posibles irregularidades.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha pedido investigar los señalamientos. La oposición exige explicaciones y garantías de independencia. Ambas posiciones deberán medirse por sus actos: por la disposición a transparentar la información, respetar las investigaciones y aceptar sus resultados.

En una democracia, el árbitro electoral no está por encima de la ley ni debe quedar sujeto a la voluntad de los partidos. Su autoridad depende de reglas claras, decisiones verificables y confianza pública. Las elecciones de 2027 se acercan. Antes de que comience la disputa por los votos, el país necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido en el INE.

Porque la confianza electoral no se decreta, no se hereda y tampoco se recupera con una renuncia. Se construye con hechos entre ciudadanos, partidos, gobierno y medios de comunicación.

ALACENA

Una que duele. A los 92 años de edad, la noche del miércoles 28 falleció Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato presidencial, gobernador de Michoacán de 1980 a 1986 y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por el voto popular.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, nació en la Ciudad de México el 1 de mayo de 1934. Vivió sus primeros años en la Residencia Oficial de Los Pinos.

En 1954, siendo estudiante de Ingeniería de la UNAM, incursionó por primera vez en la escena política al encabezar un movimiento estudiantil nacional en protesta por la invasión de Estados Unidos a Guatemala, que derrocó al presidente democrático Jacobo Árbenz.

En 1961, se unió activamente al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), una organización de izquierda impulsada por su padre Lázaro Cárdenas, intelectuales y activistas para defender la soberanía del país, promover la reforma agraria y rescatar los ideales de la Revolución Mexicana.

A mediados de la década de los setenta comenzó su carrera dentro de la estructura institucional. En 1976 fue senador de la República por Michoacán.

En 1980 fue postulado y elegido gobernador de ese estado, el último escalón de relevancia antes de su histórica ruptura con el régimen priísta.

La Corriente Democrática

En 1986, Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, formaron la Corriente Democrática al interior del PRI que exigía democratizar los procesos de selección de candidatos y cambiar el rumbo de la política económica del país. La ruptura definitiva se concretó en octubre de 1987, cuando fue expulsado del Revolucionario Institucional. Tras su salida, fue postulado a la presidencia en las elecciones de 1988 por el Frente Democrático Nacional (FDN).

A esa candidatura se unió otro ingeniero: Heberto Castillo, quien declinó sus aspiraciones por el Partido Mexicano Socialista (PMS) para unirse a Cárdenas. Al no alcanzar la Presidencia de la República en 1988, Cárdenas fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Las aportaciones de Cárdenas

Cuauhtémoc Cárdenas ocupa un lugar central en la historia política del país. Su contribución permitió la apertura del sistema político, la construcción de una izquierda con presencia nacional y la defensa de un proyecto de Estado sustentado en la soberanía y la responsabilidad pública. La transición democrática de México no podría entenderse sin la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas. (laaurorademexico.com)

El fallecimiento de Cárdenas generó pronunciamientos desde Morena, PRI, PAN, PT y diversas corrientes políticas, así como personajes de la política en México. Enrique Peña Nieto, vía su cuenta de X, expresó: Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental en la transición democrática de México.

Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz.

Una en proceso. En el entramado político que envuelve la renuncia de la ex presidenta del INE, el PAN presentó, con fecha 27 de octubre, una denuncia ante la FGR por seis posibles delitos en el Instituto Nacional Electoral; y precisa que la renuncia de Guadalupe Taddei no puede significar impunidad. De acuerdo con lo establecido por el presidente blanqiuazul, Jorge Romero, la denuncia contempla posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

El abogado Roberto Gil Zuarth señaló además presuntas irregularidades en contratos por más de mil 600 millones de pesos y adjudicaciones por materiales que, según la denuncia, no fueron entregados.

“Acción Nacional exige una nueva presidencia independiente, un proceso de selección transparente y una reforma para evitar la concentración de facultades administrativas en una sola persona”.

Una de alcance mundial. De Ecatepec para el mundo. ¡Sí!, Charlyn Corral, jugadora de futbol en el Club Pachuca, y nacida en el noroeste del Estado de México, fue reconocida en la gala del Balón de Oro como la “Goleadora del Año 2026”. La también jugadora de la selección mexicana fue galardonada por ser “la delantera más letal de todo el planeta futbol”, señaló el sitio del Ballon d’Or.

A la premiación que organiza la revista France Football desde 1956 y que fue celebrada en Londres, asistieron astros del balompié mundial. De hecho, de acuerdo con la reseña de la BBC News, el inglés Harry Kane, quien al igual que Corral, se coronó como el mejor delantero del año, alzándose también con el Balón de Oro. Kane es el centro delantero del Bayern Munich y de la selección inglesa de futbol.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí, ser una mexicana, ser la primera mexicana recibiendo un reconocimiento”, fueron las palabras de Charlyn en el escenario en que muchos futbolistas sueñan con pararse algún día.

¡Enhorabuena Charlyn!, y que sigan los éxitos.

REFERENCIAS: EL PAÍS, La renuncia y los señalamientos sobre proveedores, 25 de octubre; La Jornada, El anuncio de renuncia, 25 de octubre; El Financiero, Raymundo Riva Palacio, 27 de octubre; Expansión Política, La sucesión y la credibilidad del INE, 27 de octubre; EL PAÍS, La revisión interna del INE, 28 de octubre; EL PAÍS, Sheinbaum y la revisión de proveedores, 28 de octubre; Agencia REUTERS.com; wikipwedia.org; Chat GPT; pan.org.mx; bbc.com.

FOTOGRAFÍAS: cuartoscuro.com; elpais.com; eluniversal.com; bbc.com; instagram.com; posta.com.mx; wikipol.com; wikipedia.org; Chat GPT.