Golpe sobre la mesa de razas y etnias en EUA

Una ola azul, un tsunami electoral para “ahogar” a Trump

México deberá estar atento a cualquier reacción del impredecible presidente estadounidense

A través de las urnas se dio un mensaje de rechazo de las razas y etnias a las políticas del actual gobierno

J. ADALBERTO VILLASANA

Dan las razas y las etnias un golpe sobre la mesa, en los Estados Unidos salieron a votar para colocarse en un escenario que siempre fue de ellos, pero en el que se pretendía que fuera dominado por una hegemonía, la cual daba la espalda a la historia de una nación, que ha tenido logros con la llegada de migrantes de todas partes del mundo, así como de sus pueblos originarios.

Porque, a pesar de las pérdidas generales de su partido, el republicano Byron Donalds se impuso y se convertirá en el primer gobernador afroestadounidense de Florida.

El demócrata progresista Abdul El-Sayed obtuvo la victoria en Michigan y es el primer senador musulmán en la historia de los EU.

Y con la holgada mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, se perfila que Hakeem Jeffries asuma como el próximo presidente de la Cámara (Speaker) a partir del 3 de enero de 2027; es el primer afroestadounidense en ocupar dicho cargo.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora y en California ganó Xavier Becerra, ambos de origen mexicano.

Destaca, también, Deb Haaland, quien será la primera gobernadora indígena en la historia de los EU por el estado de Nuevo México.

Lance Bottoms es la primera mujer y la primera persona afrodescendiente elegida gobernadora de Georgia.

Bobby Pulido ganó un escaño en el Congreso de Estados Unidos y se convertirá en congresista por el Partido Demócrata.

TRIUNFO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y REVÉS A TRUMP

Especialistas consideran que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos son un parteaguas en la política de esa nación que generará un nuevo reacomodo legislativo y también son muestra en contra del gobierno de Donald Trump; en este proceso la participación de los jóvenes tuvo un papel relevante.

De acuerdo con datos preliminares lograron el triunfo 54 senadores demócratas, contra 44 republicanos; en la Cámara de Representantes habrá 237 demócratas y 139 republicanos, además de 28 gobernadores demócratas y 20 republicanos, anotó el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), José Luis Valdés Ugalde.

Hay sorpresas como el triunfo demócrata en Texas, un estado tradicionalmente republicano que ahora gobernará Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana.

También sorpresivo la llegada al poder del gobernador electo Xavier Becerra, demócrata y de origen mexicano, en California, el estado más poblado de connacionales en la Unión Americana.

En el Seminario Internacional Gobernanza Global, Relación México-Estados Unidos, organizado por el CISAN y el Programa Universitario de Gobierno (Pugob) de esta casa de estudios, destacó: “En Texas, la gobernadora y el senador electos están en franca ofensiva en contra del trumpismo, lo cual habla del despertar de EUA después de dos años oscuros, de una crisis económica, social y migratoria, de una ofensiva salvaje por parte del gobierno de Trump en contra de los migrantes legales e ilegales. Es una ola azul, definitivamente es un tsunami”.

Pero, aún hay muchas aristas por descifrar en este proceso, cuyo acomodo político se dará hasta enero de 2027.

Roberto Zepeda Martínez, investigador de esta entidad académica, consideró que el triunfo demócrata significa también un rechazo a las políticas económica y exterior en la segunda administración del empresario, que debilita al movimiento de MAGA (Make America Great Again).

El sufragio hispano en contra de Trump fue relevante, 60 por ciento de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas en la Cámara de Representantes en Nuevo México, Florida y Colorado, por ejemplo.

PINTADO DE AZUL

Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó el rol de la economía en el resultado electoral, pues en Estados Unidos se ha incrementado el costo de los alimentos y la gasolina. Encuestas revelaron que 75 por ciento de los electores consideran que la economía de su país está en mal estado.

La relación con México está atravesada por la lucha contra las organizaciones criminales, la renegociación del T-MEC y la migración. Hay un consenso sobre la prioridad que implica el combate hacia los grupos delincuenciales.

MÉXICO DEBE APROVECHAR LA NUEVA COMPOSICIÓN POLÍTICA

A partir de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos (EUA) se abre un periodo intenso en el que nuestro país debe buscar que el T-MEC y otros temas de nuestra agenda avancen al vincularse a los nuevos gobiernos demócratas, apunta Juan Carlos Barrón Pastor.

El mensaje es claro en favor del T-MEC. Hablamos de que los cuatro estados fronterizos -que tienen importancia comercial con México- movieron su voto hacia los demócratas, precisamente como un respaldo a que no se quieren políticas arancelarias. Esto puede usarse, desde la política exterior mexicana, para fortalecer el acuerdo y su continuidad.

El desenlace de la contienda electoral es un severo voto de castigo al presidente Donald Trump, principalmente de los jóvenes; que candidatos demócratas hayan ganado los cuatro estados fronterizos muestra el rechazo a su política migratoria y un respaldo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Resalta que las elecciones marcan un momento interesante del voto latino, pues mientras en anteriores comicios este grupo estuvo disperso, ahora dio una lección contundente.

Los votantes decidieron a partir de factores como la inflación, la guerra en Irán, la violencia que se generó en la ruptura del orden legal con acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas -ICE, por sus siglas en inglés- y que son promesas incumplidas.

A decir del universitario, hay que estar atento a qué tan agresiva será la política de Trump; qué pasará con sus diferentes propuestas en proceso y que, seguramente, los demócratas no van a votar a favor, como son el presupuesto para Israel, es decir, las guerras en el exterior.

Es probable esperar un juego sucio por parte de quienes todavía, en este momento, tienen capacidad para votar. De aquí al 11 de diciembre los republicanos podrían “votar a la mala” muchas cosas. Se apreciaría un liderazgo con temple, pero en este momento no lo hay.

No hay manera de decir claramente cómo se conducirá Trump, porque ha mostrado ser impredecible, añadió Barrón Pastor.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

México deberá estar atento a cualquier reacción del actual gobierno de los Estados Unidos, luego de que recibió, a través, de las urnas un mensaje de rechazo de las razas y etnias a sus políticas.

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