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Golpe sobre la mesa de razas y etnias en EUA

Publicado

Hace 11 horas

en

  • Una ola azul, un tsunami electoral para “ahogar” a Trump
  • México deberá estar atento a cualquier reacción del impredecible presidente estadounidense
  • A través de las urnas se dio un mensaje de rechazo de las razas y etnias a las políticas del actual gobierno

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Dan las razas y las etnias un golpe sobre la mesa, en los Estados Unidos salieron a votar para colocarse en un escenario que siempre fue de ellos, pero en el que se pretendía que fuera dominado por una hegemonía, la cual daba la espalda a la historia de una nación, que ha tenido logros con la llegada de migrantes de todas partes del mundo, así como de sus pueblos originarios.

Porque, a pesar de las pérdidas generales de su partido, el republicano Byron Donalds se impuso y se convertirá en el primer gobernador afroestadounidense de Florida.

El demócrata progresista Abdul El-Sayed obtuvo la victoria en Michigan y es el primer senador musulmán en la historia de los EU.

Y con la holgada mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, se perfila que Hakeem Jeffries asuma como el próximo presidente de la Cámara (Speaker) a partir del 3 de enero de 2027; es el primer afroestadounidense en ocupar dicho cargo.

En Texas, la demócrata Gina Hinojosa fue elegida gobernadora y en California ganó Xavier Becerra, ambos de origen mexicano.

Destaca, también, Deb Haaland, quien será la primera gobernadora indígena en la historia de los EU por el estado de Nuevo México.

Lance Bottoms es la primera mujer y la primera persona afrodescendiente elegida gobernadora de Georgia.

Bobby Pulido ganó un escaño en el Congreso de Estados Unidos y se convertirá en congresista por el Partido Demócrata.

 

TRIUNFO DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y REVÉS A TRUMP

Especialistas consideran que los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos son un parteaguas en la política de esa nación que generará un nuevo reacomodo legislativo y también son muestra en contra del gobierno de Donald Trump; en este proceso la participación de los jóvenes tuvo un papel relevante.

De acuerdo con datos preliminares lograron el triunfo 54 senadores demócratas, contra 44 republicanos; en la Cámara de Representantes habrá 237 demócratas y 139 republicanos, además de 28 gobernadores demócratas y 20 republicanos, anotó el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), José Luis Valdés Ugalde.

Hay sorpresas como el triunfo demócrata en Texas, un estado tradicionalmente republicano que ahora gobernará Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana.

También sorpresivo la llegada al poder del gobernador electo Xavier Becerra, demócrata y de origen mexicano, en California, el estado más poblado de connacionales en la Unión Americana.

En el Seminario Internacional Gobernanza Global, Relación México-Estados Unidos, organizado por el CISAN y el Programa Universitario de Gobierno (Pugob) de esta casa de estudios, destacó: “En Texas, la gobernadora y el senador electos están en franca ofensiva en contra del trumpismo, lo cual habla del despertar de EUA después de dos años oscuros, de una crisis económica, social y migratoria, de una ofensiva salvaje por parte del gobierno de Trump en contra de los migrantes legales e ilegales. Es una ola azul, definitivamente es un tsunami”.

Pero, aún hay muchas aristas por descifrar en este proceso, cuyo acomodo político se dará hasta enero de 2027.

Roberto Zepeda Martínez, investigador de esta entidad académica, consideró que el triunfo demócrata significa también un rechazo a las políticas económica y exterior en la segunda administración del empresario, que debilita al movimiento de MAGA (Make America Great Again).

El sufragio hispano en contra de Trump fue relevante, 60 por ciento de los votantes latinos respaldó a candidatos demócratas en la Cámara de Representantes en Nuevo México, Florida y Colorado, por ejemplo.

 

PINTADO DE AZUL

Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, comentó el rol de la economía en el resultado electoral, pues en Estados Unidos se ha incrementado el costo de los alimentos y la gasolina. Encuestas revelaron que 75 por ciento de los electores consideran que la economía de su país está en mal estado.

La relación con México está atravesada por la lucha contra las organizaciones criminales, la renegociación del T-MEC y la migración. Hay un consenso sobre la prioridad que implica el combate hacia los grupos delincuenciales.

 

MÉXICO DEBE APROVECHAR LA NUEVA COMPOSICIÓN POLÍTICA

A partir de los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos (EUA) se abre un periodo intenso en el que nuestro país debe buscar que el T-MEC y otros temas de nuestra agenda avancen al vincularse a los nuevos gobiernos demócratas, apunta Juan Carlos Barrón Pastor.

El mensaje es claro en favor del T-MEC. Hablamos de que los cuatro estados fronterizos -que tienen importancia comercial con México- movieron su voto hacia los demócratas, precisamente como un respaldo a que no se quieren políticas arancelarias. Esto puede usarse, desde la política exterior mexicana, para fortalecer el acuerdo y su continuidad.

El desenlace de la contienda electoral es un severo voto de castigo al presidente Donald Trump, principalmente de los jóvenes; que candidatos demócratas hayan ganado los cuatro estados fronterizos muestra el rechazo a su política migratoria y un respaldo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Resalta que las elecciones marcan un momento interesante del voto latino, pues mientras en anteriores comicios este grupo estuvo disperso, ahora dio una lección contundente.

Los votantes decidieron a partir de factores como la inflación, la guerra en Irán, la violencia que se generó en la ruptura del orden legal con acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas -ICE, por sus siglas en inglés- y que son promesas incumplidas.

A decir del universitario, hay que estar atento a qué tan agresiva será la política de Trump; qué pasará con sus diferentes propuestas en proceso y que, seguramente, los demócratas no van a votar a favor, como son el presupuesto para Israel, es decir, las guerras en el exterior.

Es probable esperar un juego sucio por parte de quienes todavía, en este momento, tienen capacidad para votar. De aquí al 11 de diciembre los republicanos podrían “votar a la mala” muchas cosas. Se apreciaría un liderazgo con temple, pero en este momento no lo hay.

No hay manera de decir claramente cómo se conducirá Trump, porque ha mostrado ser impredecible, añadió Barrón Pastor.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

México deberá estar atento a cualquier reacción del actual gobierno de los Estados Unidos, luego de que recibió, a través, de las urnas un mensaje de rechazo de las razas y etnias a sus políticas.

 

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El ‘Super Martes’ se pinta de demócrata

Publicado

Hace 1 semana

en

noviembre 2, 2026

Por

  • El descontento ciudadano por la inflación, el costo de la vida y el precio de los combustibles ha erosionado el respaldo al oficialismo
  • Redefinición del orden mundial con una nueva correlación de fuerzas
  • Una sociedad cansada, molesta y agraviada puede cambiar el rumbo de una nación por la vía democrática, pero la manipulación virtual de los votantes ¿estaría presente en los Estados Unidos?

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Los resultados electorales recientes, y los que están por venir, redefinirán el orden mundial con una nueva correlación de fuerzas. El llamado Súper Martes en los Estados Unidos acapara reflectores.

En este momento, las elecciones intermedias en los Estados Unidos pueden definir las relaciones internas y externas de una nación, cuyo gobierno está decidido a establecer una hegemonía en Occidente dictada desde la Casa Blanca.

De acuerdo con The New York Times, Las tendencias para las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 apuntan a un escenario altamente favorable para el Partido Demócrata, que se encamina a disputar con fuerza el control de ambas Cámaras del Congreso frente al Partido Republicano del presidente Donald Trump.

El descontento ciudadano por la inflación, el costo de la vida y el precio de los combustibles ha erosionado el respaldo al oficialismo.

Las encuestas del New York Times / Siena College revelan que, en el rubro de Aprobación presidencial, según la publicación del 21 de octubre pasado, el índice de aprobación del presidente Donald Trump cae a un mínimo histórico del 36%, frente a un 59% de desaprobación.

En preferencia genérica: Los votantes manifestaron una preferencia general de 11 puntos en favor de los candidatos demócratas en los distritos de la Cámara de Representantes.

El electorado otorga mayor confianza a los demócratas en el manejo de la economía, salud y costo de vida, impulsado por el rechazo a la gestión de los precios de la gasolina y el conflicto con Irán.

Los factores determinantes son el bolsillo del votante: Con la inflación situada en 3.7% en septiembre y la gasolina superando los 4 dólares por galón en el promedio nacional, el 84% de los electores señala a la economía como su principal inquietud, según el Pew Research Center.

Por lo que respecta al voto latino: Representando el 16% del padrón nacional, comunidades hispanas en estados clave como Arizona y Nevada (donde superan el 20% de los votantes) son consideradas determinantes para consolidar el cambio de mayorías legislativas.

 

COMPLEJA RELACIÓN MÉXICO-EUA

Los resultados de las elecciones en EUA son importantes para la estrategia de México con ese país, consideran especialistas.

Silvia Núñez García, Estefanía Cruz Lera y Oliver Santín Peña analizaron la situación que se vive en aquella nación rumbo a las elecciones intermedias y su impacto en la relación bilateral

La relación entre México y Estados Unidos (EUA) es complicada y más allá del resultado de las elecciones del 3 de noviembre, se tendrá que seguir avanzando y viendo de qué manera nuestro país tiene espacios de negociación después del proceso electoral, coincidieron en señalar Silvia Núñez García, Estefanía Cruz Lera y Oliver Santín Peña, especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

Núñez García subrayó: “Las instituciones se mantienen fuertes y habrá que ver la respuesta, sobre todo de los republicanos en el volumen de votos que pierdan y la reacción, seguramente muy violenta, del presidente de Estados Unidos. Será un nuevo parteaguas en la historia de la democracia estadounidense”.

Detalló que muchos temas que atraviesan la relación México-Estados Unidos pasan por el Poder Legislativo. Y este proceso permite modular nuestra propia estrategia.

México ha tenido que aprender que debe tener buenos amigos dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y que hay que tener una estrategia a largo plazo porque la composición del gobierno estadounidense puede cambiar de forma rápida en estos procesos electorales. Son importantes temas tradicionales como la seguridad fronteriza, apuntó.

 

¿HABRÁ FRENO A LA DESHUMANIZADA POLÍTICA MIGRATORIA?

A decir de Estefanía Cruz Lera, las elecciones intermedias de Estados Unidos serán una forma de frenar desde un mecanismo institucional ciertas acciones del presidente Donald Trump, por ejemplo, la actuación de ICE como parte de la política migratoria.

Estos comicios ocurren con dos años de diferencia de las elecciones generales, justo a la mitad del mandato de cuatro años de un presidente. En ellas se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 o 34 de los 100 del Senado de ese país. Además, en esta ocasión están en juego 36 gubernaturas, explicó.

A propósito del proceso electoral en el vecino país del norte, sostuvo que se espera una mayor intervención ciudadana, pese a que estos comicios generalmente despiertan poco interés.

“Hay un entusiasmo muy alto de los estadounidenses, las últimas estimaciones señalan que 34 por ciento de los ciudadanos ya votaron por anticipado y que muchos se desquitarán en las urnas de las políticas de Trump”, añade.

Donald Trump deberá reconocer el resultado de las elecciones por el bien de la economía estadounidense y dejar atrás la postura de que sólo acepta lo que le es favorable y descalifica lo que le es adverso.

Por ejemplo: celebró los resultados en favor de la ultraderecha en América Latina, pero, en el caso de Brasil con el triunfo de Lula, dijo que no tomó partido en la contienda, pero sostuvo que el resultado dio una impresión muy mala y corrupta, insistiendo en que las elecciones debían ser indiscutibles.

 

T-MEC, UNA PIEZA ESTRATÉGICA

Al hacer uso de la palabra, Oliver Santín Peña comenta que muchos votantes sienten que el proceso es una oportunidad para cambiar al gobierno.

“Hay un dinamismo democrático participativo, las elecciones sirven para modular los gustos electorales, la juventud está participando y eso es siempre saludable. Aunque el partido en el poder busque perpetuarse, es difícil que lo logre ante una sociedad cansada, molesta y agraviada”, agrega.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reconoce que el tema comercial pasa por el Congreso del vecino país.

“En términos del T-MEC los demócratas se van a ir por la fórmula de lo trilateral, algo que conviene muchísimo a México y Canadá, pero no hay que omitir que el gobierno actual republicano busca el cierre de la relación trilateral con ambos vecinos”, asevera.

Lo que persiguen republicanos y demócratas es que América del Norte ponga un freno a China.

El compromiso de Canadá y de México con relación al tema del gigante asiático será un factor que va a gravitar en los resultados de esta elección de manera muy prominente, previó.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Una sociedad cansada, molesta y agraviada puede cambiar el rumbo de una nación por la vía democrática, pero la manipulación virtual de los votantes ¿estaría presente en los Estados Unidos?

 

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Un sueldo no significa salir de la pobreza

Publicado

Hace 2 semanas

en

octubre 27, 2026

Por

  • Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo
  • No sólo los pobres deben tener aumentos elevados, es necesario impulsar a otros sectores de la población para que no se rezaguen sus ingresos, lo cual se logrará con la dinamización de la economía

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Sobreviven en la actualidad millones de mexicanos que se encuentran en la economía de subsistencia, porque un salario no significa salir de la pobreza. Fueron décadas de economía neoliberal que dejaron a la clase trabajadora sumida en deudas y pago de créditos eternos.

El incremento al salario mínimo del 13% en el 2026, contrasta con el 4% que se ofrece a otros trabajadores, como en el caso del IMSS y la UNAM. Hay una recuperación histórica, de manera acelerada, para los que menos tienen, pero, en otros grupos sus ingresos sólo se incrementan para cubrir la inflación, de manera tal que quedan como están.

En análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, reconoce: La mejora del ingreso laboral reduce la pobreza y dinamiza la economía. Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo.

Las cifras apuntan: Ocho de cada diez trabajos informales -25.8 millones- son economía de subsistencia, no evasión. Requieren protección social, no castigo fiscal.

Urgen sistemas de cuidados, primer trabajo digno y multiplicar empresas comunitarias, porque las transferencias no bastan.

“Aprender de las lecciones y trazar nuevas perspectivas para lograr trabajo digno, salud y seguro social universal no condicionado, así como inclusión de jóvenes, mujeres y comunidades rurales” son las propuestas de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En este momento, aún quedan los remanentes que dejó la economía neoliberal, la coexistencia de ambos modelos impide el despegue pleno del nuevo.

Hay elementos para suponer que se va por buen camino, los números de la macroeconomía dejan algún margen, la recuperación salarial es el principal elemento de promoción de la Cuarta Transformación, hay que consolidar ese elemento que dinamiza la economía interna.

 

TRABAJO Y POBREZA

El INEGI indica que, en el primer trimestre de 2026: La pobreza laboral se ubicó en 30.7% (una baja anual de 3.2 puntos porcentuales frente al 33.9% del primer trimestre de 2025), en alusión a los resultados de la política económica.

Sin embargo, en México, trabajar no garantiza salir de la pobreza, señala Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Todavía más de la mitad de las personas que trabajan carecen de ingreso suficiente o de acceso a servicios de salud y seguro social. Esa es la raíz laboral de la pobreza. El trabajo, que debería ser la puerta de salida, sigue siendo una fábrica de pobreza para millones de personas”, se indica.

Entre 2016 y 2024 la pobreza bajó por la mejora del ingreso laboral, pero las carencias sociales persisten. El aumento del ingreso no fue suficiente: la mitad de la población ocupada sigue sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza y 6 de cada 10 personas ocupadas carecen de acceso a la salud vía el seguro social.

Erradicar esa raíz es posible. La experiencia de años recientes ha mostrado que es viable y orienta sobre qué se debe reforzar y qué se debe corregir. Aún en el contexto global y nacional convulso y de incertidumbre, México puede conciliar el trabajo digno con el desarrollo económico y potenciarlos mutuamente.

Mejorar el ingreso laboral e incorporar a la economía a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y rurales, hoy excluidas, ampliaría el mercado interno.

Romper el condicionamiento del acceso a la salud -para crear una cobertura universal, no segmentada ni condicionada al trabajo- aligeraría la carga fiscal sobre la creación de empleo y atacaría de raíz la principal causa de la llamada “informalidad”: la falta de acceso a servicios de salud y seguro social.

El documento “Cortar la raíz laboral de la pobreza. Datos duros, lecciones recientes y perspectivas para erradicar la pobreza en México”, elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ofrece un panorama sobre los avances y limitaciones en la reducción de las carencias sociales.

 

SE AVANZA CON IMPORTANTES PASOS

El avance en la reducción de la pobreza del 42% al 30% entre 2016 y 2024 es innegable y proviene directamente del trabajo. En ese periodo el ingreso laboral per cápita creció 22% en promedio. Lo relevante es que este aumento fue más intenso en los deciles de menores ingresos: 68% en el decil I, 47% en el II, 40% en el III y 37% en el IV. Es decir, la reducción de la pobreza se explica, en buena medida, por un incremento del ingreso por trabajo que benefició proporcionalmente más a quienes menos tienen.

Por eso resulta tan importante continuar la recuperación cuidada, diferenciada y gradual del salario mínimo.

 

CARECER DE SERVICIOS DE SALUD Y SEGURO SOCIAL, LA CAUSA ESTRUCTURAL

Los datos duros muestran una paradoja: la pobreza bajó, pero las carencias sociales aumentaron.

Detrás de esa aparente contradicción hay una causa concreta: el acceso a la salud y al seguro social -en la medición de la pobreza aparecen como carencias separadas, pero en la práctica están totalmente vinculadas-, dependen ambas de tener un empleo “formal”. Quien no lo tiene, queda fuera.

Pero no es así. La mal llamada informalidad está formada, en su gran mayoría, por actividades económicas de subsistencia. Personas que, ante la falta de empleos de calidad, salen a ganarse la vida en trabajos por cuenta propia o en micronegocios.

Por eso, el problema de la llamada “informalidad” no es fiscal ni productiva, su verdadera naturaleza es la exclusión de la protección social. El modelo de seguro social protege al empleo formal, no a las personas que trabajan. Excluye y segmenta el acceso a la salud, al cuidado y al ingreso; y sobre todo, discrimina y viola derechos humanos -en particular el derecho a la salud- al segmentar la atención y dar un trato diferenciado a las personas.

El ingreso laboral de los hogares también puede crecer con la inclusión económica y productiva de mujeres que así lo decidan, entre las 14.3 millones que hoy no pueden buscar trabajo porque realizan labores de cuidado en su hogar sin remuneración. Construir un sistema de cuidados es, por tanto, una política de desarrollo económico, de empleo y de reducción de la pobreza, no sólo una política social.

Además, el ingreso laboral de los hogares también requiere incorporar productivamente a los 14.9 millones de jóvenes.

Es necesario hacer que el trabajo vuelva a ser la puerta de salida de la pobreza, no su fábrica.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Hay que mantener la recuperación gradual y cuidadosa del salario mínimo; pero también, es necesario empezar impulsar a otros sectores de la población para que no se rezaguen sus ingresos, lo cual se logrará con la dinamización de la economía.

 

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La movilidad social, el nuevo reto de la 4T

Publicado

Hace 3 semanas

en

octubre 21, 2026

Por

  • Luego de reducir los niveles de la pobreza
  • El periodo 2014-2024 estuvo marcado por una mejora en los ingresos laborales y expansión de los programas sociales

 

J. ADALBERTO VILLASANA

 

Es significativa y positiva reducción de la pobreza en México, derivada de una forma diferente de la distribución de la riqueza. Sin embargo, el reto es acabar con este fenómeno cíclico, en el cual caen personas de manera repetitiva, cuando sus ingresos caen por volver a perder el trabajo o falta de chamba cuando están por su cuenta.

Romper con el círculo vicioso de pobreza-ignorancia está en la mira de los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque una parte de volver a la caída de ingresos es por falta de preparación.

Hay un camino complicado porque por muchas décadas la narrativa oficialista era “somos pobres, pero honrados”; en cine y televisión se romantizaba la pobreza, mientras que la riqueza se acumulaba en unas cuantas manos.

En la actualidad se tiene la meta de mejorar la calidad de vida de las mexicanas y mexicanos, pero revertir la tendencia de casi un siglo llevará tiempo. Hay acciones claras y concretas con el incremento al salario mínimo, el cual es indicador de una distribución de la riqueza justa, cuando el trabajador percibe un salario cada vez más justo y su labor es dignificada.

 

LOS DATOS

En septiembre pasado, los valores de las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ubicaron en 4,951.66 pesos mensuales por persona en zonas urbanas y 3,553.70 pesos en zonas rurales, de tal manera que cada vez perciben una remuneración más adecuada a la riqueza que generan.

Recordemos que en México hay 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, de las cuales 7 millones se encuentran en pobreza extrema, según los datos oficiales de la Medición de la Pobreza del INEGI.

Recientemente el Instituto actualizó las Líneas de Pobreza correspondientes a septiembre de 2026. Mediante el boletín publicado el martes 13 de octubre pasado reportó que el costo mensual por persona de las canastas alimentaria y no alimentaria aumentó 4.4% anual, tanto en las zonas rurales como en las urbanas.

Por otra parte, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que consideran únicamente el costo de la canasta alimentaria, se ubicaron en 2,590.61 pesos mensuales por persona en el ámbito urbano y en 1,940.96 pesos en el rural.

 

¿CUÁNTO AUMENTARON LAS LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESOS DEL INEGI EN 2026?

El INEGI informó que las Líneas de Pobreza por Ingresos registraron un incremento anual de 4.4% en septiembre de 2026, una variación que superó la inflación general anual -que se ubicó en 3.45% durante el mismo mes-, de acuerdo con el reporte de Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Los valores en términos monetarios correspondientes al mes pasado publicados este jueves, fueron los siguientes:

Pobreza por Ingresos en zonas urbanas: 4,951.66 pesos mensuales por persona.

Pobreza por Ingresos en zonas rurales: 3,553.70 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas urbanas: 2,590.61 pesos mensuales por persona.

Pobreza Extrema por Ingresos en zonas rurales: $1,940.96 pesos mensuales por persona.

La diferencia entre ambos indicadores radica en los bienes y servicios considerados. Mientras que la Línea de Pobreza por Ingresos incluye el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos contempla únicamente los alimentos; debido a ello, cuando los ingresos de una persona no son suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria, se encuentra por debajo del umbral de pobreza extrema por ingresos.

 

MENOS POBRES, PERO SIN MOVILIDAD SOCIAL

México logra reducir la pobreza en 75 años, pero la movilidad social permanece como una deuda pendiente, apunta el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), lo cual representa el reto para el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Se reconocen tres periodos históricos clave que explican los avances: crecimiento incluyente, estabilidad macroeconómica y expansión del ingreso laboral.

Hay que ver: El debate público sobre pobreza se ha vuelto coyuntural y político, pero deja fuera el análisis de largo plazo, como lo revela el informe del CEEY.

En las últimas siete décadas, en México disminuyó la pobreza, sin embargo, este avance no se ha traducido en un aumento proporcional de la movilidad social de la población. De acuerdo con el estudio 75 años de pobreza en México: lecciones y retos para la movilidad social, la proporción de personas en situación de pobreza cayó del 90% en 1950 al 35.4% en 2024.

El análisis, elaborado por CEEY, destaca que esta reducción no es obra de un solo periodo, sino que se concentró en tres etapas clave donde se combinaron condiciones económicas favorables con decisiones de política pública 1956-1984, con crecimiento con expansión social; 1996-2006, por estabilidad, reformas y programas con énfasis en los grupos de mayor pobreza; 2014-2024, mejora en ingresos laborales y expansión de programas sociales.

Más allá del debate coyuntural, el CEEY advierte que cuando se publican las cifras de pobreza en el país, se genera un debate público que suele adquirir un carácter político: “Mientras algunas voces destacan los avances, otras cuestionan los resultados o enfatizan los retrocesos. Este tipo de discusión, centrada en la coyuntura, tiende a dejar de lado el análisis de fondo y la posibilidad de aprender a partir de la experiencia acumulada en el país”, expone Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social CEEY.

De 2014 a-2024, a pesar de un crecimiento económico bajo, este periodo estuvo marcado por una mejora en ingresos laborales, recuperación del empleo y cambios en la regulación laboral, así como expansión del gasto social en programas de cobertura amplia.

 

RETOS PERSISTENTES

Para el CEEY, estos datos revelan que hay limitaciones estructurales que no se han traducido en un aumento significativo de la movilidad social. “Esto refleja que el origen socioeconómico sigue siendo un determinante central del destino de las personas. La desigualdad de oportunidades persiste y limita el impacto de las políticas públicas en el largo plazo”, indica el reporte.

 

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La movilidad social será el nuevo reto de la Cuarta Transformación, luego de reducir los niveles de pobreza. Quien nace en la pobreza no se puede quedar en esa condición toda su vida, por lo que habrá que emprender acciones para acabar con ese flagelo de décadas. El objetivo: Quien salga de la pobreza no recaiga en esta condición.

 

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