Los procesos y las cláusulas

La decisión sería por la polémica foto creada mediante Inteligencia Artificial

ERIC VILCHIS

El pasado martes por la noche, Alana Flores, influencer regiomontana y figura pública en el mundo del boxeo no profesional, la Kings League y redes sociales, compartió un emotivo video en sus cuentas de X (antes Twitter) e Instagram para denunciar el daño emocional que le ha causado una imagen falsa generada por Inteligencia Artificial (deepfake) que circula en redes.

En el video, Alana leyó un texto desde su celular, asegurando no tener la fuerza emocional para expresarse de otra manera. “Es una imagen que no soy yo. Es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada. Esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”, afirmó visiblemente afectada.

La influencer denuncia que este tipo de ataques no es nuevo para ella, pero que la magnitud y la violencia del actual episodio ha superado todos los límites.

“Ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había sido tan grave”, añade.

Flores reveló que la situación ha impactado incluso su salud física.

“Ya fui al hospital porque esto me ha comenzado a repercutir en la salud hasta de manera física”, agrega.

La joven compartió que lleva años en terapia psicológica y psiquiátrica para sobrellevar la presión de la vida pública: “A veces se sintiera como si fuera imposible avanzar estando rodeada de tanta contaminación”.

Reflexiona sobre su futuro y expresa: “Me cuestiono si valdrá la pena seguir”

Uno de los momentos más impactantes del video fue cuando Alana Flores expresó sus dudas sobre continuar en sus tres grandes pasiones: el box, las redes sociales y su equipo de fútbol en la Kings League.

“Me cuestiono si realmente valdrá la pena seguir teniendo un equipo de futbol, seguir en redes o seguir boxeando… Pero siempre llego a la misma respuesta: que lo hago porque me encanta y porque estoy cumpliendo todos mis sueños gracias a mi esfuerzo”, enfatiza.

La bella Alana enfatiza que, aunque las mentiras se repitan mil veces, no se convertirán en verdad.

También agradeció el apoyo de su círculo cercano, quienes la han ayudado a no perder el rumbo ni la autoestima.