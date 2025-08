Las dos caras de Sheinbaum

Morenistas mandan al carajo la Austeridad Republicana * La Presidenta Claudia Sheinbaum les recuerda a los miembros de la 4T que “los gobernantes debemos vivir en la justa medianía” * Una vileza viajar y vivir como la realeza europea cuando pregonan la Pobreza Franciscana

ALFREDO IBÁÑEZ

En medio de señalamientos y críticas hacia políticos de Morena que gustan de derrochar dinero público, que pregonan que simpatizan con la Austeridad Republicana, pero que a la menor oportunidad optan por violar los principios de su partido y darse la gran vida, como aquellos que han sido captados disfrutando de sus costosas vacaciones en el extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó una gira de trabajo del fin de semana pasado para recordarles a los de la 4T que “los gobernantes debemos vivir en la justa medianía”.

Acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, agregó: “El recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante, debe regresar al pueblo en obras públicas y programas sociales”.

La titular del Ejecutivo Federal sostuvo que los gobernantes deben vivir en la justa medianía y respetar los recursos del pueblo.

¿Qué quiere decir?, añadió: “No queremos corrupción en los gobiernos, el recurso del pueblo es del pueblo de México. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez”.

La Primera Presidenta aprovechó el momento para mostrar su desacuerdo con aquellos políticos de la 4T que violan los principios básicos de Morena, sobre todo el de la Pobreza Franciscana, encaminada a reducir el gasto público y darle prioridad al bienestar de las mayorías, el bienestar social.

“No puede haber ‘gobierno rico con pueblo pobre’, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas; nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente”.

Vale la pena recordar que la retórica de los políticos de Morena les ha permitido conectar con la población, especialmente con las clases menos favorecidas, la cual ha sido dirigida a satanizar a los políticos del pasado que incurrían en excesos con el dinero de los contribuyentes y en contraparte argumentan que los de la 4T son fervientes devotos de una vida más decorosa, humilde, casi casi franciscana.

Nada más alejado de la realidad, pues en tanto invocan la Austeridad Republicana y el vivir en la justa medianía, lo cierto es que son amantes de los grandes placeres y comodidades, ¡claro!, con el dinero de los contribuyentes, porque de ahí proviene su salario.

Antes no lo hacían porque no tenían acceso a las arcas públicas, pero ahora que disponen de ellas a su antojo y que saben que tienen el control político del país, que nada ni nadie se interpondrán en su camino, gradualmente se muestran de cuerpo entero y pecan de vez en vez.

En días pasados fueron exhibidos prominentes morenistas vacacionando en diversas partes del mundo. Evidentemente, con su dinero pueden hacer lo que quieran, pero entonces que no insistan en ver la cara a los mexicanos, a los votantes, de que son diferentes, que no gustan del dinero, ni de las comodidades y del poder.

Dentro de los paseantes está el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no tuvo tiempo para asistir al Consejo Nacional del partido al que pertenece, pero sí para regocijarse con unas vacaciones en Tokio, Japón.

Se difundieron fotografías en las que se le pudo ver en el lujoso hotel Okura, de cinco estrellas, al momento en que se acerca a la barra para deleitarse con el buffet del día.

El político de Morena y que aspira a la Presidencia del país estuvo acompañado del diputado federal Daniel Asaf Manjarrez, hombre cercano al expresidente López Obrador, pues se desempeñó en el sexenio pasado como jefe de la Ayudantía.

Otro de los machuchones, como diría el expresidente AMLO, que fue captado disfrutando de sus vacaciones en lugares exclusivos es Ricardo Monreal. Al legislador se le vio en un lujoso hotel de Madrid, España.

A la lista de paseantes se sumó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien optó por relajarse en Lisboa, Portugal.

Otro más es el diputado Enrique Vázquez Navarro, el cual fue captado en un video, en el que se le aprecia relajarse en un exclusivo club nocturno de Ibiza, España.

Seguramente la lista de políticos de Morena que gustan de los lujos aumentará a lo largo del sexenio, pues está comprobado que violan de manera recurrente los principios de ese partido, como es el de: “Por el bien de todos primero los pobres”; otro más: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, así como uno de los más importantes, como es ejercer la Austeridad Republicana.

Ya lo dijo la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, la gente a cada quien valora y evalúa. La población toma nota del comportamiento de los morenistas, a estas alturas saben perfectamente que eso de la Pobreza Franciscana para muchos políticos de la 4T es letra muerta, sus vacaciones de lujo en diversas partes del mundo así lo revelan.

Y AÚN HAY MÁS…

En concreto: Nadie cuestiona que los políticos viajen, lo malo es que lo hagan como realeza europea mientras predican austeridad juarista. Que se vistan de pueblo y vivan como élite.

Es increíble, por no decir una burla, que coman en Lisboa, duerman en Tokio, bailen en Ibiza… y luego nos reciten “justa medianía”.

Está bien que viajen, que disfruten, que celebren, pero, por favor, que no se atrevan a llamarse austeros porque insultan la inteligencia del pueblo.

Y si lo que dice la Primera Presidenta no les importa, que al menos no la hagan quedar en ridículo, porque lo que traicionan ya no es el dinero… es la palabra.

También Cuauhtémoc Blanco, quien anda como si nada, gozando del manto de la impunidad, fue captado en Europa en junio pasado.

Y ya para cerrar con broche de oro, Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo del impulsor de la Austeridad Republicana, toma sus copitas en un exclusivo antro de Santander, España… y eso que no trabaja.

Lo real es que no sale barato viajar tan seguido a España.

En concreto: Está bien que viajen y vivan en la realeza europea, pero que no digan que hay que vivir en la Pobreza Franciscana… el pueblo sí lo hace, pero ellos no.

Así que “el presidente Andrés Manuel López Obrador” (así lo llama la Mandataria Sheinbaum) nos mintió, pues en los hechos se demuestra que sí hay pueblo pobre con gobierno rico.