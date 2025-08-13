PUNTO… Y SEGUIMOS
Cuando la amenaza nos alcance
El Pentágono usaría las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas * Donald Trump provoca la reacción de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descarta que las fuerzas estadounidenses ingresen a territorio nacional * Terrible la inseguridad y miseria que prevalece en el Edomex: Un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado por tres delincuentes, en represalia porque su mamá les debía mil pesos
ALFREDO IBÁÑEZ
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la información que publicara el viernes pasado el diario The New York Times, pero además la defendió.
Dicho medio de comunicación publicó un artículo en el que señaló que el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva secreta para que el Pentágono utilice las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas.
Entre los grupos criminales figuran seis de origen mexicano, como son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.
De acuerdo con las fuentes consultadas por el Times, las fuerzas estadounidenses ya estarían elaborando los primeros planes y contarían con un instrumento legal para realizar ataques militares directos y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.
Este desplazamiento marcará un cambio drástico sobre el cómo se aplicará la ley de operaciones, esta decisión también plantea una cuestión legal como, por ejemplo, si el “asesinato” autorizado por el Congreso incluyera a los civiles que son sospechosos de pertenecer a uno de estos cárteles, señaló el diario.
Es de resaltar que el presidente Donald Trump -a partir de su regreso a la Casa Blanca- ha buscado por diversos medios, como es la imposición de aranceles, frenar el ingreso de fentanilo a su país.
Y es que, a su consideración, es colocado el fentanilo en el mercado estadounidense, básicamente por los narcotraficantes mexicanos, a quienes meses atrás los declaró organizaciones terroristas, al igual que el Cártel de Los Soles, Tren de Aragua, de Venezuela y la Mara Salvatrucha (MS-13), de El Salvador.
Horas después de que se diera a conocer la información de que el gobierno de Estados Unidos planea enviar tropas a América Latina para combatir a los cárteles de las drogas, Trump lo confirmó y adelantó que la finalidad es proteger a su país, además de fortalecer la lucha contra el fentanilo.
“América Latina tiene muchos cárteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, advierte el mandatario de la Unión Americana.
La lucha contra los cárteles de la droga, como son los de México, por parte de Estados Unidos, sigue su curso, la firma de la orden ejecutiva secreta para que el Pentágono utilice las fuerzas militares para combatir a los cárteles calificados como terroristas es un paso más.
Inicialmente la administración estadounidense recurrió al uso de drones, que han sobrevolado en México, a efecto de detectar laboratorios clandestinos donde se produce fentanilo.
La orden ejecutiva firmada por el inquilino de La Casa Blanca provocó la reacción de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien descartó que las fuerzas estadounidenses ingresen a territorio nacional.
“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, estima la titular del Poder Ejecutivo.
La resolución de Donald Trump de usar la fuerza militar, incluso en territorios extranjeros y en aguas territoriales, es un claro mensaje de que está decidido a frenar a los cárteles del narcotráfico, de extinguirlos.
Confirmadas sus pretensiones, interesante será conocer qué acciones concretas va a tomar la Mandataria Sheinbaum Pardo, pues en la lucha emprendida contra el crimen organizado podría haber víctimas civiles a manos de las fuerzas armadas.
La amenaza de que México sea invadido por Estados Unidos está latente y pronto podría hacerse realidad. Qué explicación dará la titular del Poder Ejecutivo federal, que no es sumisión, sino un acto coordinado.
Tal parece que es lo que busca, que fuerzas armadas extranjeras ingresen al país y la apoyen en su lucha contra las organizaciones delictivas, pues la petición de Donald Trump es clara, a gritos pide que se combata a los grupos criminales mexicanos que trafican con fentanilo.
¿POR QUÉ MÉXICO NO COMBATE A LOS CÁRTELES?
Ya el Tío Sam dijo cuáles son y señaló a seis como organizaciones terroristas.
La pregunta que se hace todo mundo es por qué no los combate el gobierno mexicano, ¿acaso porque hay políticos y empresarios de alto nivel involucrados?
La Primera Presidenta debe decidir y está en una disyuntiva: La población civil, el pueblo de México, o los políticos corruptos y sus cómplices criminales.
POR MIL PESOS SECUESTRAN Y ASESINAN A NIÑO DE CINCO AÑOS; LA FISCALÍA DE JUSTICIA IGNORÓ LA SÚPLICA DE LA MADRE
Terrible la inseguridad y miseria que prevalece en el Estado de México, esta vez un niño de cinco años fue secuestrado y asesinado por tres delincuentes, en represalia porque su mamá les debía mil pesos.
Los hechos que costaron la vida a Fernandito se registraron en el municipio Los Reyes La Paz, gobernado por la alcaldesa de Morena, Martha Guerrero.
Ante la grave marginación en la que vive la madre del menor, decidió pedirles dinero prestado a un grupo de prestamistas, que por cierto proliferan sin control en la entidad mexiquense.
Días después los agiotistas se presentaron en su casa en la colonia Ejidal, El Pino; al no poder pagarles, se llevaron al infante.
No obstante que la madre denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal, la policía -como es su costumbre- la ignoró.
La respuesta es muy simple: No vieron atractivo el caso porque no hubo dinero de por medio… un hecho que demuestra que así de corrupta es la policía en el Estado de México.
Tras varios días de maltrato de Fernandito a manos de sus verdugos, finalmente fue hallado muerto dentro de un costal y en estado de descomposición.
Hasta el momento hay tres detenidos, pero debería haber más, como es el Ministerio Público responsable.
Las dos caras de Sheinbaum
Victoriosa por el temple que mostró al enfrentar al mandatario de Estados Unidos, el gobernante más poderoso del mundo * En cambio, al estilo 4T, se transforma, cambia, se debilita frente los grupos duros de Morena, frente a la sombra de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene fuerte influencia sobre la actual administración * Carga con culpas, errores y presuntas corruptelas ajenas de diversos políticos morenistas ligados al narcotráfico y al huachicoleo
ALFREDO IBÁÑEZ
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nuevamente salió victoriosa frente a la guerra arancelaria que ha impuesto al mundo el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la cual, en el caso de México, está enfocada o condicionada al combate al tráfico de fentanilo y a las organizaciones del narcotráfico.
El jueves pasado, a unas horas de que venciera el plazo para que entrara en vigor en México una tarifa arancelaria del 30 por ciento, Sheinbaum Pardo sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense y como en anteriores ocasiones salió triunfante, nuevamente se aplicó a fondo y acordaron extender la prórroga por 90 días.
Las habilidades de negociación de la Primera Presidenta son evidentes, el temple con el que enfrenta al mandatario de Estados Unidos es de reconocerse, máxime que se trata del gobernante más poderoso del mundo.
Como resultado de la llamada telefónica se mantiene la aplicación de los aranceles en 25 por ciento a todos aquellos productos que están fuera del T-MEC, como fentanilo y vehículos, y del 50 por ciento en aluminio, acero y cobre, pero sigue latente la amenaza de que la administración de Trump imponga sanciones mayores, pues la presión es para que el gobierno de México combata el tráfico de fentanilo, así como a diversos grupos del narcotráfico, los cuales ya fueron señalados por el gobierno estadounidense como organizaciones terroristas.
El triunfo de la titular del Poder Ejecutivo fue festejado en todo lo alto por los miembros de su gabinete, de sus compañeros de partido, como es el caso de la lideresa nacional morenista, Luisa María Alcalde Luján, quien a través de su cuenta de X sostuvo: “La Presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a demostrar que es el máximo orgullo de México y su pueblo”.
En su mensaje expuso que “gracias a su liderazgo, inteligencia y cabeza fría, el Gobierno de México tuvo una muy buena conversación con el presidente Trump. A partir de ahora se consiguió un plazo de 90 días para construir un acuerdo de largo plazo con los Estados Unidos”.
Hasta ahora, México ha sido el país más beneficiado en la configuración de un nuevo orden comercial, considera Alcalde Luján.
La Mandataria no dejó pasar el éxito que obtuvo y en su tradicional conferencia matutina resaltó que “ha funcionado nuestra estrategia, de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios”.
Añadió que su plan de diálogo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, “está funcionando” y destacó que México logró el mejor acuerdo posible con Estados Unidos, en comparación con otros países.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien estuvo presente durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado, no se quedó atrás y fijó postura respecto al acuerdo sostenido: Exaltó la firmeza de Claudia Sheinbaum en su negociación con el presidente Trump.
“Sin ningún ánimo adulatorio les puedo decir que el manejo que tiene nuestra presidenta, de su conversación, su trato, la firmeza con la que defiende los intereses de México, su capacidad para convencer al presidente Trump, pues es muy grande”, añade.
Efectivamente, Sheinbaum Pardo ha dejado en claro -a lo largo de las nueve conversaciones telefónicas que ha sostenido con el mandatario de Estados Unidos- que el trato es de iguales, que ejerce una relación respetuosa, de coordinación, pero jamás de subordinación.
La firmeza y liderazgo que esgrime la Mandataria frente a Donald Trump se transforma, cambia, se debilita frente los grupos duros de Morena, frente a la sombra de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene fuerte influencia sobre la actual administración.
Al comparar ambas actuaciones, parecieran surgir dos personalidades, una de ellas, con determinación y firmeza evita someterse al nuevo orden comercial que gradualmente impone el mandatario más poderoso del orbe.
La otra es la de la docilidad, carga con culpas, errores y presuntas corruptelas ajenas de diversos políticos morenistas ligados al narcotráfico y al huachicoleo de combustible.
Con esa personalidad de obediencia protege al expresidente López Obrador, pese a que le heredó un país sumido en la inseguridad, con elevada presencia y operación del narcotráfico y con millonarias sangrías económicas producto del huachicoleo de combustible, problema que -según el político tabasqueño- estaba erradicado.
Son innumerables las ocasiones en las que ha salido en defensa de presuntos delincuentes de su partido, el más reciente es Adán Augusto López, relacionado con Hernán Bermúdez, su jefe de la policía cuando fue gobernador y que ahora es buscado por la Interpol, pues se le acusa de ser jefe del grupo criminal La Barredora en Tabasco.
En los primeros momentos en que se le relacionó con el ahora prófugo, Sheinbaum demandó pruebas que lo inculparan, lo hizo porque el exsecretario de Gobernación no es cualquier militante morenista, es una de las figuras más relevantes de ese movimiento, pero sobre todo es hombre cercano y de todas las confianzas del exmandatario Andrés Manuel Lopez Obrador.
Otra defensa a ultranza que ha hecho es la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien el propio crimen organizado e informes de la Secretaría de la Defensa Nacional lo señala de tener vínculos con Los Chapitos.
A la lista también se suman gobernadores como Américo Villarreal, de Tamaulipas, señalado de recibir financiamiento de grupos criminales durante su campaña a la gubernatura.
Le sigue Marina del Pilar, de Baja California, política que junto con su esposo está en el ojo del huracán por sus presuntas ligas con el narcotráfico.
Pronto la Presidenta tendrá que definir su postura, sacudirse las sombras del pasado y ejercer con firmeza su gobierno y llevar ante la justicia a los infractores.
El reloj avanza y el presidente Donald Trump, más temprano que tarde, dejará de jugar al vecino bueno y apretará a México en el terreno comercial para poner un alto al tráfico de fentanilo, a la migración, pero sobre todo a los grupos criminales y a los políticos que los protegen.
Pueblo pobre, gobierno rico
Morenistas mandan al carajo la Austeridad Republicana * La Presidenta Claudia Sheinbaum les recuerda a los miembros de la 4T que “los gobernantes debemos vivir en la justa medianía” * Una vileza viajar y vivir como la realeza europea cuando pregonan la Pobreza Franciscana
ALFREDO IBÁÑEZ
En medio de señalamientos y críticas hacia políticos de Morena que gustan de derrochar dinero público, que pregonan que simpatizan con la Austeridad Republicana, pero que a la menor oportunidad optan por violar los principios de su partido y darse la gran vida, como aquellos que han sido captados disfrutando de sus costosas vacaciones en el extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó una gira de trabajo del fin de semana pasado para recordarles a los de la 4T que “los gobernantes debemos vivir en la justa medianía”.
Acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, agregó: “El recurso público jamás debe ir a los bolsillos de un gobernante, debe regresar al pueblo en obras públicas y programas sociales”.
La titular del Ejecutivo Federal sostuvo que los gobernantes deben vivir en la justa medianía y respetar los recursos del pueblo.
¿Qué quiere decir?, añadió: “No queremos corrupción en los gobiernos, el recurso del pueblo es del pueblo de México. Los gobernantes debemos vivir en la justa medianía, como decía Juárez”.
La Primera Presidenta aprovechó el momento para mostrar su desacuerdo con aquellos políticos de la 4T que violan los principios básicos de Morena, sobre todo el de la Pobreza Franciscana, encaminada a reducir el gasto público y darle prioridad al bienestar de las mayorías, el bienestar social.
“No puede haber ‘gobierno rico con pueblo pobre’, quiere decir que el gobernante tiene que estar siempre cerca del pueblo. Nada de aquellos gobernantes que se cuidaban con guaruras, que nunca estaban cerca de la gente, que vivían encerrados en sus oficinas; nosotros somos gobierno de territorio y siempre con el pueblo, siempre con la gente”.
Vale la pena recordar que la retórica de los políticos de Morena les ha permitido conectar con la población, especialmente con las clases menos favorecidas, la cual ha sido dirigida a satanizar a los políticos del pasado que incurrían en excesos con el dinero de los contribuyentes y en contraparte argumentan que los de la 4T son fervientes devotos de una vida más decorosa, humilde, casi casi franciscana.
Nada más alejado de la realidad, pues en tanto invocan la Austeridad Republicana y el vivir en la justa medianía, lo cierto es que son amantes de los grandes placeres y comodidades, ¡claro!, con el dinero de los contribuyentes, porque de ahí proviene su salario.
Antes no lo hacían porque no tenían acceso a las arcas públicas, pero ahora que disponen de ellas a su antojo y que saben que tienen el control político del país, que nada ni nadie se interpondrán en su camino, gradualmente se muestran de cuerpo entero y pecan de vez en vez.
En días pasados fueron exhibidos prominentes morenistas vacacionando en diversas partes del mundo. Evidentemente, con su dinero pueden hacer lo que quieran, pero entonces que no insistan en ver la cara a los mexicanos, a los votantes, de que son diferentes, que no gustan del dinero, ni de las comodidades y del poder.
Dentro de los paseantes está el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no tuvo tiempo para asistir al Consejo Nacional del partido al que pertenece, pero sí para regocijarse con unas vacaciones en Tokio, Japón.
Se difundieron fotografías en las que se le pudo ver en el lujoso hotel Okura, de cinco estrellas, al momento en que se acerca a la barra para deleitarse con el buffet del día.
El político de Morena y que aspira a la Presidencia del país estuvo acompañado del diputado federal Daniel Asaf Manjarrez, hombre cercano al expresidente López Obrador, pues se desempeñó en el sexenio pasado como jefe de la Ayudantía.
Otro de los machuchones, como diría el expresidente AMLO, que fue captado disfrutando de sus vacaciones en lugares exclusivos es Ricardo Monreal. Al legislador se le vio en un lujoso hotel de Madrid, España.
A la lista de paseantes se sumó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien optó por relajarse en Lisboa, Portugal.
Otro más es el diputado Enrique Vázquez Navarro, el cual fue captado en un video, en el que se le aprecia relajarse en un exclusivo club nocturno de Ibiza, España.
Seguramente la lista de políticos de Morena que gustan de los lujos aumentará a lo largo del sexenio, pues está comprobado que violan de manera recurrente los principios de ese partido, como es el de: “Por el bien de todos primero los pobres”; otro más: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, así como uno de los más importantes, como es ejercer la Austeridad Republicana.
Ya lo dijo la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, la gente a cada quien valora y evalúa. La población toma nota del comportamiento de los morenistas, a estas alturas saben perfectamente que eso de la Pobreza Franciscana para muchos políticos de la 4T es letra muerta, sus vacaciones de lujo en diversas partes del mundo así lo revelan.
Y AÚN HAY MÁS…
En concreto: Nadie cuestiona que los políticos viajen, lo malo es que lo hagan como realeza europea mientras predican austeridad juarista. Que se vistan de pueblo y vivan como élite.
Es increíble, por no decir una burla, que coman en Lisboa, duerman en Tokio, bailen en Ibiza… y luego nos reciten “justa medianía”.
Está bien que viajen, que disfruten, que celebren, pero, por favor, que no se atrevan a llamarse austeros porque insultan la inteligencia del pueblo.
Y si lo que dice la Primera Presidenta no les importa, que al menos no la hagan quedar en ridículo, porque lo que traicionan ya no es el dinero… es la palabra.
También Cuauhtémoc Blanco, quien anda como si nada, gozando del manto de la impunidad, fue captado en Europa en junio pasado.
Y ya para cerrar con broche de oro, Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo del impulsor de la Austeridad Republicana, toma sus copitas en un exclusivo antro de Santander, España… y eso que no trabaja.
Lo real es que no sale barato viajar tan seguido a España.
En concreto: Está bien que viajen y vivan en la realeza europea, pero que no digan que hay que vivir en la Pobreza Franciscana… el pueblo sí lo hace, pero ellos no.
Así que “el presidente Andrés Manuel López Obrador” (así lo llama la Mandataria Sheinbaum) nos mintió, pues en los hechos se demuestra que sí hay pueblo pobre con gobierno rico.
La 4T no siente lo duro sino lo tupido
En entredicho la honestidad valiente de Morena * La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de atenuar los constantes escándalos de su partido, pero ni bien sale de una cuando le llega otra * Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez, el nuevo megaescándalo
ALFREDO IBÁÑEZ
A la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le brotan los problemas por todos lados, no termina de enfriarse el más reciente cuando le surge otro más contundente.
El costo político dentro de su administración, de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo ha logrado atenuar, pero no es el mismo caso en el ámbito social, púes ante la serie de señalamientos provenientes lo mismo de la oposición, del fuego amigo, que, del exterior, básicamente de la administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la población ve con desconfianza a los gobiernos del partido guinda.
Con justa razón, el mexicano de a pie comienza a perder la fe ciega que tenía en ese instituto político, pues las acusaciones de presuntos actos de corrupción, y de tener nexos con cárteles del narcotráfico es cada vez mayor.
Aunque la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo se empecina en defender lo indefendible, en cerrar los ojos ante la larga lista de casos de presuntas corruptelas cometidas por políticos que prestaron sus servicios durante el sexenio anterior, lo cierto es que de manera continua surgen nuevas acusaciones.
En su ánimo de atenuar los constantes escándalos en lo que se ven envueltos los políticos morenistas, una y otra vez exige pruebas.
Pero la realidad es que las personas aludidas tampoco exhiben pruebas que demuestren lo contrario.
Lejos de encarar a quienes los señalan, se esconden, no dan la cara a la opinión pública, no fijan postura, ni exhiben documentos que adviertan que quienes los acusan mienten.
Uno de los casos más recientes de presuntas corruptelas que ponen en entredicho la honorabilidad de la 4T y de quienes la integran, es la de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco.
El jefe policiaco es señalado por autoridades federales como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al amparo del cargo incurrió en diversos delitos como el huachicol, actividad ilícita que le permitía recibir millones de litros de hidrocarburo y recibir grandes cantidades de dinero.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que preside Omar García Harfuch, dicha persona huyó de México desde enero y actualmente cuenta con una ficha roja de Interpol.
Ante la contundencia de los hechos, la dependencia informa que, todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, trabajan en el caso y buscan al exfuncionario acusado de presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.
El escándalo en el que está envuelto el exjefe policiaco ha impactado directamente al ex secretario de Gobernación y hoy líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.
Los incorruptibles morenistas, lejos de pedir que Adán Augusto López explique su relación con el prófugo de la justicia, que dé a conocer si se enteró o no de las actividades ilícitas que llevó a cabo su subordinado, han optado por protegerlo.
La serie de defensas no sólo corrió a cargo de sus compañeros del Senado y de la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, quien sostuvo que nada tiene que aclarar y que “si hay delitos, va a haber responsabilidad, pero el que está bajo investigación es quien era secretario”, sino que también de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió en su auxilio.
Inicialmente pidió pruebas y no dichos contra el legislador de Morena, por el caso de quien fuera su secretario de Seguridad estatal.
Posteriormente, en una nueva intervención, dijo que “en este momento López Hernández no tiene responsabilidad ejecutiva en el caso de Bermúdez Requena”.
Ante los señalamientos de la oposición y el malestar social que ha provocado el caso, la titular del Poder Ejecutivo terminó por retroceder y el viernes pasado manifestó que Adán Augusto López Hernández debería ofrecer públicamente su versión sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora.
Otro flanco abierto es con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró que los cárteles del narcotráfico tienen control sobre políticos y personas electas en México.
A la Presidenta le llueven problemas, muchos de ellos son herencia del sexenio pasado, como es el huachicol y el crecimiento y tolerancia del crimen organizado.
El camino se le cierra y tarde o temprano tendrá que deslindarse y aplicar la ley sin distingos o cargar con el descrédito y presuntas corruptelas de la administración anterior.
JAVIER MAY, MANUEL ESPINO Y SIMÓN LEVY PIDEN APLICAR LA LEY
Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, habló sobre el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, quien aseguró tendrá que rendir cuentas ante la justicia.
“Él tendrá que dar cuenta a la justicia de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley”, comentó durante una entrevista que tuvo en el Aeropuerto de Villahermosa tras reunirse con la Presidenta Sheinbaum.
May Rodríguez agregó que deja en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) el caso del exjefe de la policía tabasqueña, acusado de pertenecer al grupo criminal La Barredora.
El mandatario estatal afirma que no habló del caso con Sheinbaum Pardo, quien apenas el viernes le solicitó a Augusto López, exsecretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aclarar si sabía que su secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen organizado de Tabasco.
“No (hablamos del secretario de Augusto López), hablamos de las obras que vamos a empezar en el tema de salud”, dijo el exencargado del Tren Maya sobre su reunión con Sheinbaum.
Cabe señalar que en noviembre pasado, casi recién llegado al cargo, May acusó a Bermúdez de tener nexos con ese grupo criminal, del cual, aseguró, el exjefe policial “lo comandaba”.
El caso de Hernán Bermúdez, en el que terminó involucrado Adán Augusto López, se debe a que al exsecretario de la policía se le giró una orden de aprehensión tras ser acusado de ser uno de los fundadores de la célula criminal ‘La Barredora’, razón por la que Bermúdez huyó de México y ahora también es buscado por la Interpol.
Pero la cosa no para ahí, pues el propio morenista Manuel Espino Barrientos se lanza a la yugular de Adán Augusto y lo compara con Felipe Calderón.
“Si Felipe Calderón no sabía que su secretario de Seguridad era narco, era por pendejo o por cómplice. Lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto López; yo no voy a solapar a nadie”, añade Espino Barrientos.
Pero esto no es nada comparado con lo que Simón Levy declara: Señala a Adán Augusto de estar ligado al CJNG y le hace grave acusación sobre atentados contra Omar García Harfuch y funcionarios de Clara Brugada.
Es así como el exmorenista realiza los señalamientos más graves desde que se ha volcado en contra del que fuera su partido.
Levy, quien fue colaborador de Morena, pero durante 2025 se ha ido contra integrantes de su expartido, lanza la que quizá sea la acusación más grave que ha hecho hasta ahora.
Simón Levy insinúa que Adán Augusto participó en homicidios de colaboradores de Clara Brugada y en atentado contra García Harfuch.
El exfuncionario señala a Adán Augusto de recibir más de 80 millones de dólares presuntamente “tan solo en su precandidatura a la presidencia”.
Agregó que supuestamente estos recursos millonarios provenían del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la venta del huachicol.
Sin embargo cerró con lo más fuerte al asegurar que junto al CJNG coordinó los ataques contra el ahora secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch y por si fuera poco insinuó que fuera autor intelectual del homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz.
Cabe recordar que sobre Levy también pesan acusaciones de corrupción, por las que incluso habrían renunciado, además del viral escándalo de cuando fue captado pateando la puerta de una de sus vecinas.
Simón Levy ocupó el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal de México, bajo la administración de AMLO, entre diciembre de 2018 y abril de 2019.
A partir de 2023, Levy comenzó a expresar críticas públicas hacia Morena y la 4T, cuestionando la transparencia y el manejo interno del partido.
