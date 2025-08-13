Cuando la amenaza nos alcance

En entredicho la honestidad valiente de Morena * La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trata de atenuar los constantes escándalos de su partido, pero ni bien sale de una cuando le llega otra * Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez, el nuevo megaescándalo

ALFREDO IBÁÑEZ

A la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le brotan los problemas por todos lados, no termina de enfriarse el más reciente cuando le surge otro más contundente.

El costo político dentro de su administración, de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo ha logrado atenuar, pero no es el mismo caso en el ámbito social, púes ante la serie de señalamientos provenientes lo mismo de la oposición, del fuego amigo, que, del exterior, básicamente de la administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la población ve con desconfianza a los gobiernos del partido guinda.

Con justa razón, el mexicano de a pie comienza a perder la fe ciega que tenía en ese instituto político, pues las acusaciones de presuntos actos de corrupción, y de tener nexos con cárteles del narcotráfico es cada vez mayor.

Aunque la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo se empecina en defender lo indefendible, en cerrar los ojos ante la larga lista de casos de presuntas corruptelas cometidas por políticos que prestaron sus servicios durante el sexenio anterior, lo cierto es que de manera continua surgen nuevas acusaciones.

En su ánimo de atenuar los constantes escándalos en lo que se ven envueltos los políticos morenistas, una y otra vez exige pruebas.

Pero la realidad es que las personas aludidas tampoco exhiben pruebas que demuestren lo contrario.

Lejos de encarar a quienes los señalan, se esconden, no dan la cara a la opinión pública, no fijan postura, ni exhiben documentos que adviertan que quienes los acusan mienten.

Uno de los casos más recientes de presuntas corruptelas que ponen en entredicho la honorabilidad de la 4T y de quienes la integran, es la de Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco.

El jefe policiaco es señalado por autoridades federales como uno de los líderes del grupo criminal La Barredora, ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al amparo del cargo incurrió en diversos delitos como el huachicol, actividad ilícita que le permitía recibir millones de litros de hidrocarburo y recibir grandes cantidades de dinero.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que preside Omar García Harfuch, dicha persona huyó de México desde enero y actualmente cuenta con una ficha roja de Interpol.

Ante la contundencia de los hechos, la dependencia informa que, todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, trabajan en el caso y buscan al exfuncionario acusado de presunto tráfico de drogas y lavado de dinero.

El escándalo en el que está envuelto el exjefe policiaco ha impactado directamente al ex secretario de Gobernación y hoy líder de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Los incorruptibles morenistas, lejos de pedir que Adán Augusto López explique su relación con el prófugo de la justicia, que dé a conocer si se enteró o no de las actividades ilícitas que llevó a cabo su subordinado, han optado por protegerlo.

La serie de defensas no sólo corrió a cargo de sus compañeros del Senado y de la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde, quien sostuvo que nada tiene que aclarar y que “si hay delitos, va a haber responsabilidad, pero el que está bajo investigación es quien era secretario”, sino que también de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien salió en su auxilio.

Inicialmente pidió pruebas y no dichos contra el legislador de Morena, por el caso de quien fuera su secretario de Seguridad estatal.

Posteriormente, en una nueva intervención, dijo que “en este momento López Hernández no tiene responsabilidad ejecutiva en el caso de Bermúdez Requena”.

Ante los señalamientos de la oposición y el malestar social que ha provocado el caso, la titular del Poder Ejecutivo terminó por retroceder y el viernes pasado manifestó que Adán Augusto López Hernández debería ofrecer públicamente su versión sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora.

Otro flanco abierto es con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien reiteró que los cárteles del narcotráfico tienen control sobre políticos y personas electas en México.

A la Presidenta le llueven problemas, muchos de ellos son herencia del sexenio pasado, como es el huachicol y el crecimiento y tolerancia del crimen organizado.

El camino se le cierra y tarde o temprano tendrá que deslindarse y aplicar la ley sin distingos o cargar con el descrédito y presuntas corruptelas de la administración anterior.

JAVIER MAY, MANUEL ESPINO Y SIMÓN LEVY PIDEN APLICAR LA LEY

Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, habló sobre el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, quien aseguró tendrá que rendir cuentas ante la justicia.

“Él tendrá que dar cuenta a la justicia de sus acciones, cada quien es responsable de sus hechos. Y nosotros vamos a esperar que actúe la ley, que se aplique la ley”, comentó durante una entrevista que tuvo en el Aeropuerto de Villahermosa tras reunirse con la Presidenta Sheinbaum.

May Rodríguez agregó que deja en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) el caso del exjefe de la policía tabasqueña, acusado de pertenecer al grupo criminal La Barredora.

El mandatario estatal afirma que no habló del caso con Sheinbaum Pardo, quien apenas el viernes le solicitó a Augusto López, exsecretario de Gobernación del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aclarar si sabía que su secretario de Seguridad estaba involucrado con el crimen organizado de Tabasco.

“No (hablamos del secretario de Augusto López), hablamos de las obras que vamos a empezar en el tema de salud”, dijo el exencargado del Tren Maya sobre su reunión con Sheinbaum.

Cabe señalar que en noviembre pasado, casi recién llegado al cargo, May acusó a Bermúdez de tener nexos con ese grupo criminal, del cual, aseguró, el exjefe policial “lo comandaba”.

El caso de Hernán Bermúdez, en el que terminó involucrado Adán Augusto López, se debe a que al exsecretario de la policía se le giró una orden de aprehensión tras ser acusado de ser uno de los fundadores de la célula criminal ‘La Barredora’, razón por la que Bermúdez huyó de México y ahora también es buscado por la Interpol.

Pero la cosa no para ahí, pues el propio morenista Manuel Espino Barrientos se lanza a la yugular de Adán Augusto y lo compara con Felipe Calderón.

“Si Felipe Calderón no sabía que su secretario de Seguridad era narco, era por pendejo o por cómplice. Lo mismo digo respecto del senador Adán Augusto López; yo no voy a solapar a nadie”, añade Espino Barrientos.

Pero esto no es nada comparado con lo que Simón Levy declara: Señala a Adán Augusto de estar ligado al CJNG y le hace grave acusación sobre atentados contra Omar García Harfuch y funcionarios de Clara Brugada.

Es así como el exmorenista realiza los señalamientos más graves desde que se ha volcado en contra del que fuera su partido.

Levy, quien fue colaborador de Morena, pero durante 2025 se ha ido contra integrantes de su expartido, lanza la que quizá sea la acusación más grave que ha hecho hasta ahora.

Simón Levy insinúa que Adán Augusto participó en homicidios de colaboradores de Clara Brugada y en atentado contra García Harfuch.

El exfuncionario señala a Adán Augusto de recibir más de 80 millones de dólares presuntamente “tan solo en su precandidatura a la presidencia”.

Agregó que supuestamente estos recursos millonarios provenían del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la venta del huachicol.

Sin embargo cerró con lo más fuerte al asegurar que junto al CJNG coordinó los ataques contra el ahora secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch y por si fuera poco insinuó que fuera autor intelectual del homicidio de los colaboradores de Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Cabe recordar que sobre Levy también pesan acusaciones de corrupción, por las que incluso habrían renunciado, además del viral escándalo de cuando fue captado pateando la puerta de una de sus vecinas.

Simón Levy ocupó el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal de México, bajo la administración de AMLO, entre diciembre de 2018 y abril de 2019.

A partir de 2023, Levy comenzó a expresar críticas públicas hacia Morena y la 4T, cuestionando la transparencia y el manejo interno del partido.