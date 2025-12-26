PULPO POLÍTICO
¿Fin al populismo de izquierda en América Latina?
El comunismo que lideraba la URSS fracasó y concluyó en 1989 con la caída del Muro de Berlín * Al pueblo no le interesa la postura ideológica, lo que demanda es un país con más seguridad, menos delincuencia, una economía creciente y sana, así como mejores servicios de salud, educación e infraestructura
MARCO ANTONIO FLORES***
Luego de las elecciones presidenciales en Chile, en donde resultó electo, en segunda vuelta, José Antonio Kast, se tiene un balance casi en empate entre los países gobernados por la izquierda y por la derecha.
De 20 países latinoamericanos, actualmente en nueve hay gobiernos de derecha y en diez, de izquierda. Entre estos últimos, en México, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Uruguay. En la derecha destacan los gobiernos de Argentina, Ecuador, Salvador, Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú. Las últimas elecciones en esta región han girado de la izquierda a la derecha.
Por ello intentaremos recordar el significado y origen de la izquierda y la derecha ideológicas. Se definen como posturas políticas, sociales y económicas, originadas en la Revolución Francesa, donde la izquierda se asocia con igualdad, progreso y mayor intervención estatal, y la derecha con tradición, orden y libertad individual/mercado, aunque sus significados evolucionan y varían según el contexto histórico y país.
No se consideran bloques cerrados. Sus fines y características se entrelazan. Una persona puede tener ideas progresistas en lo social y conservadoras en lo económico, o viceversa. Lo que es de izquierda o derecha puede cambiar con el tiempo y el lugar (ej. el liberalismo fue de izquierda en sus inicios).
Las últimas corrientes ideológicas tienen diversas combinaciones. Incluye liberales (centro), socialdemócratas (izquierda moderada), conservadores (derecha), libertarios (izquierda/derecha extrema), etc.
En resumen, izquierda y derecha son etiquetas útiles para entender grandes tendencias políticas, pero la realidad es más compleja y matizada, requiriendo diálogo y respeto por las diferentes perspectivas.
Hoy en México, en el partido en el poder, hay muchos desorientados, seudocomunistas, populistas de “izquierda”, como Pablo Gómez, Gerardo Fernández Noroña y muchos morenistas que viven en los 70s cuando existía la Guerra Fría.
Confunden izquierda, derecha, comunismo y capitalismo. Viven en el siglo pasado, cuando la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico post-Segunda Guerra Mundial entre el capitalismo (liderado por EU, con propiedad privada y libre mercado) y el comunismo (liderado por la URSS, con propiedad colectiva y control estatal), dividiendo al mundo en dos bloques antagónicos, Occidente y Oriente, que competían por expandir su sistema sin llegar a un conflicto directo por las armas nucleares, mediante espionaje, carrera armamentista y guerras.
Connotados líderes mexicanos de “izquierda” en el poder, ignoran que el comunismo que lideraba la URSS fracasó y concluyó en 1989 con la caída del Muro de Berlín.
En la actualidad hay quienes conciben la competencia económica entre China y Estados Unidos, como una nueva “guerra fría” ideológica.
Las condiciones ideológicas de China son muy diferentes de lo que fue el comunismo de la URSS. El país atravesó enormes cambios. Mao instaló políticas marxistas, pero a diferencia del comunismo soviético, centrado en la clase obrera, la revolución maoísta se basó en los campesinos e inició su proceso de industrialización.
Setenta y seis años después de su fundación, la China actual parece casi opuesta a la nación que concibieron los fundadores del PCCh.
Hoy China es el segundo país del mundo con más millonarios (hay más de 6 millones, según el último Informe de riqueza global de UBS). Su Producto Interno Bruto (PIB) sólo es superado por el de Estados Unidos.
Todo se debe a los cambios que introdujo a partir de 1978 Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado y descentralizó el poder. Se abrió al exterior: viajó a EU y selló los lazos con Washington.
El modelo económico introducido por Deng, basado en una economía de mercado, permitió que China empezara a crecer a niveles récord y sostenidamente durante cuatro décadas.
El Banco Mundial estima que más de 760 millones de chinos salieron de la pobreza gracias a las reformas, algo sin precedentes -aunque la desigualdad es creciente-.
Hoy China en lo político ideológico es un país más estatista que comunista. Es un Partido-Estado, que sacrifica libertades por control, no existe la libertad de prensa.
Según Human Rights Watch, el gobierno chino “mantiene un estricto control sobre Internet, los medios masivos, la academia y las comunidades religiosas. Sin embargo, “económicamente China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo”, según analistas internacionales.
Así el “capitalismo estatal”, ha exacerbado la guerra comercial entre China y EU. Ante el dilema de si la China de Xi se está haciendo más capitalista o más comunista, el consenso indica que ninguna de las dos opciones es acertada: “Es más estatista”.
Por ello, lo que está ocurriendo en América Latina debe verse con objetividad y desechar la idea del giro a derecha o izquierda. La población no vota ideológicamente sino con el bolsillo o guiada por un sentimiento de angustia por inseguridad o frustración respecto al funcionamiento del Estado, los partidos y la clase política. Ideológicamente, la región sigue siendo muy heterogénea.
El reciente triunfo de la derecha en Chile no debe considerarse como una tendencia obligada en toda la región. En opinión de Andrés Malamud, “es improbable que el triunfo de Kast en Chile tenga gran impacto regional”. Esto, por dos razones, dice a DW el investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa: “Primero, es lo usual que Chile alterne entre izquierda y derecha cada cuatro años. Segundo, Kast tiene un estilo menos disruptivo que Bukele o Milei”.
“Hablar de ola derechista es descriptivamente correcto, pero analíticamente engañoso: En Sudamérica están triunfando las oposiciones, que sólo circunstancialmente son de derecha”, señala Malamud.
En el caso de Chile diversos analistas coinciden en que la derrota del presidente Boric tuvo que ver con temas de corrupción, seguridad, criminalidad y migración, dejando a un lado la agenda democrática de Boric.
En el esquema geopolítico mundial, los signos de los nuevos gobiernos en América Latina incidirán en el foco de las dos grandes potencias: Estados Unidos y China.
El gobierno chileno de Kast estará más cercano a los intereses de Estados Unidos.
Esto podría tener efectos también en la relación con China, nación que ha tenido influencia en Chile y otros países de la región, con crecientes exportaciones, instalación de complejos manufactureros (automotrices) y grandes inversiones en obras públicas, y que ha buscado extender en Latinoamérica.
Además, el triunfo de Kast se debió a que supo negociar y aprovechar las transferencias de votos de los candidatos de derecha derrotados en la primera vuelta, tras conseguir el apoyo del libertario Johannes Kaiser y de la representante de la derecha más tradicional Evelyn Matthei. También capitalizó gran parte de los votos del tercer candidato en primera vuelta, el economista antisistema Franco Parisi, que el mes pasado había obtenido el 20% de los sufragios.
Entre los factores de incertidumbre que acompañaban esta elección estaba el destino de los votos de más de cinco millones de chilenos que solían abstenerse y que por primera vez estaban obligados a sufragar.
Ese voto obligatorio, en su tercer intento por la presidencia, justificó en parte que Kast lograra un récord de más de siete millones de apoyos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia.
Las principales banderas de Kast fueron un “gobierno de emergencia” para atajar con “mano dura” los problemas en materia de seguridad-delincuencia, inmigración y progreso económico.
Las elecciones presidenciales del 2026 en Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú serán una nueva prueba para verificar cuánto ha crecido la adhesión a las posturas de “derecha”.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a José Antonio Kast y señaló: “Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina y por qué se dan estas circunstancias”.
Asegura que un giro desde un gobierno progresista como el de Boric a uno conservador no ocurrirá en México.
“Aquí hay unidad, y a veces cuando no hay unidad en los movimientos, se genera esta disminución del apoyo”, expresa la Primera Mandataria, pero lo sucedido es un asunto que debe “analizarse” para comprender cómo se ha llegado a ese resultado electoral.
Si México continúa en la ruta democrática con elecciones libres y transparentes, como ocurrió en Chile, un eventual triunfo de Morena sería legítimo y reconocido por 130 millones de mexicanos.
Sin embargo, si la anunciada e innecesaria reforma electoral se convierte en control estatal de elecciones, estaremos más cerca del autoritarismo al estilo Venezuela, Cuba y Nicaragua. Como se ha visto, al pueblo no le interesa definirse como de izquierda o derecha. No más populismo, lo que demanda es un país con más seguridad, menos delincuencia, una economía creciente y sana, así como mejores servicios de salud, educación e infraestructura.
Deseamos tener un país unido y en paz. Un México próspero, justo, libre y democrático. Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
***Académico y consultor.
¡Aguas con la llegada del 2026!
Ley Nacional del Agua, entrega de narcopolíticos, renovación del T-MEC, los retos de la Primera Presidenta * El chantaje, el arma de presión de Donald Trump para sacar la mejor raja posible
MARCO ANTONIO FLORES***
En noviembre de 2018 se firmó la ratificación del T-MEC. Presentes, Donald Trump, Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau.
Durante las negociaciones Trump dijo que el tratado no le convenía a Estados Unidos, sin embargo, después de la firma, afirmó que era el más importante y grande tratado comercial del mundo.
Con Trump, como “La Chimoltrufia” -como dice una cosa dice otra-, hay que adivinar por dónde quiere ir, día tras día. El estilo para negociar de Donald es presionar, acorralar y sacar la mayor ventaja.
El primer encuentro personal entre Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump se dio en el sorteo de la Copa Mundial de Futbol en Washington. Todo pareció ser sonrisas y elogios, después vino el garrote.
Hasta ahora Sheinbaum Pardo ha cumplido todas las peticiones de EU en materia comercial, migratoria y de seguridad (entregas de narcos).
Ahora Trump pone en la mesa de negociación la entrega de más narcos mexicanos, pero ahora que sean narco-políticos. ¿Será que estarán en el patíbulo conocidos políticos de la 4T? Un dilema tremendo para la Primera Presidenta, pues esto implicaría el resquebrajamiento y debilitamiento para el movimiento de la “transformación”.
De igual manera, el mandatario estadounidense demanda el cumplimiento del tratado de agua que data de los años 40s, que -si bien contempla considerar sequías- se pretende pasar por alto y exigir a México más agua de la que tiene la capacidad de entregar, sin sacrificar amplios sectores de agricultores y empresarios que requieren de agua en la frontera.
En medio de este conflicto hídrico, se da a conocer que Donald no sólo va por Maduro, ahora se sabe que también quiere la cabeza del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo apoyado y asociado con Maduro, quien financió al PSOE, a cambio de introducir droga en España y grandes cantidades de petróleo y dinero.
¿Quién sigue: Cuba, Nicaragua, Colombia, México?
Otro problema por sortear es la revisión del T-MEC para 2026. La fecha límite oficial de la renegociación conjunta es el 1 de julio de 2026, según establece el propio texto del acuerdo. No es casual que esta semana Trump sumó una nueva condición, muy aparte de los aranceles, los flujos de migración y fentanilo desde México.
Ahora el Tío Sam presiona a nuestro país con el cumplimiento del tratado de agua por el cual México, según Estados Unidos, debe cumplir su cuota de entrega en la frontera, pese a las grandes sequías que ha sufrido México en los últimos años.
El jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó ante legisladores que la administración Trump podría decidir en 2026 retirarse del T-MEC o fragmentarlo en acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.
Donald no respeta el contenido del T-MEC firmado por él en 2018. El T-MEC incluye un mecanismo de “revisión conjunta” a los seis años, con opciones que van desde la extensión automática por 16 años más hasta revisiones anuales hasta 2036. La oficina comercial de EU activó este mecanismo a través de una convocatoria oficial a audiencias públicas programadas entre el 3 y 5 de diciembre de 2025, en las cuales debieron comparecer diversos sectores: desde productores lácteos hasta fabricantes automotrices, desde sindicatos hasta cámaras de comercio.
En este contexto, la posibilidad de retirada -que legalmente exige un aviso con seis meses de antelación, según el Artículo 34.6 del tratado- deja de ser mera retórica para convertirse en un instrumento concreto de coacción política.
El mandatario estadounidense ha sido explícito en su estilo de negociar. La primera semana de diciembre declaró que el tratado “vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, según publicó The New York Times.
Un análisis reciente de BBVA Research señala que, en el primer semestre de 2025, el 83.3% de las exportaciones mexicanas se dirigieron a Estados Unidos, una concentración extrema que la administración Trump explota tácticamente. En ese contexto, la industria automotriz sería la más afectada por su peso económico en la estructura del comercio trilateral. Analistas especializados han documentado que los aranceles impuestos por Trump a autopartes y metales han reconfigurado toda la estructura manufacturera norteamericana.
Los números confirman el deterioro: la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector automotriz mexicano cayó 20.1% en los primeros tres trimestres de 2025, sumando aproximadamente 7.87 mil millones de dólares frente al año previo, según datos de la Secretaría de Economía citados por El Economista.
La incertidumbre ha paralizado proyectos clave: el gigante chino BYD suspendió de forma indefinida sus planes para una megafábrica en México debido a los aranceles y tensiones comerciales con EU.
CUATRO ESCENARIOS POSIBLES
Los órganos técnicos especializados han pronosticado cuatro escenarios posibles para la revisión de 2026.
El primer escenario, llamado de “extensión dolorosa”, implica que México y Canadá ofrezcan concesiones significativas para reducir los aranceles estadounidenses y lograr una renovación anticipada.
Un segundo escenario contempla la fragmentación del marco trilateral en acuerdos bilaterales paralelos o un retorno a negociaciones país por país.
Un tercer escenario es la ruptura formal por el cual cualquier país puede invocar el Artículo 34.6 del T-MEC y retirarse con seis meses de aviso.
Un cuarto escenario, posible, aunque complejo, es el colapso seguido por parches bilaterales, con la “pérdida de la integración trinacional”.
Al final lo que Trump intenta es convertir el tratado en un instrumento de subordinación explícita, donde México y Canadá aceptan no sólo reglas comerciales sino también restricciones geopolíticas anti-China.
En México ya se manifestó este propósito con la imposición de aranceles a China y Corea. La incertidumbre es creciente, desde modificación de reglas de origen hasta compromisos en seguridad, cooperación migratoria y atracción de IED serán instrumentos de presión de Donald.
A Estados Unidos ni a nadie conviene una guerra comercial en el continente. Esto implica que el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá dócil y obediente a todos y cada uno de los caprichos y peticiones de Trump, como lo ha hecho hasta ahora.
La 4T sabe que el “neoliberal” T-MEC es el único y auténtico soporte de la economía mexicana y no se va a disparar a los pies.
Las grandes concentraciones, la retórica y los golpes de pecho de que “defenderemos la soberanía nacional” sólo es una narrativa que vende entre la clientela electoral de la 4T.
Qué difícil el doble compromiso de la Primera Presidenta al estar sujeta a las directrices de Washington… y de Palenque.
“Aguas con Trump, esto apenas empieza, sólo lleva un año de gobierno”.
Esperamos que la Primera Mandataria, con su inteligencia y habilidad política, pueda salir adelante del enorme reto que enfrenta contra estos dos “Tigres”. Por el bien de México, que así sea.
***Académico y consultor.
Las dos caras presidenciales
¿Quién manda o será que están dispuestos a compartir el poder? * Mientras el exmandatario detalla sus razones para soltar al Tigre en las calles, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo señala que “estamos lejos de eso” * El primer piso fue un desastre * El segundo piso se está consolidando y millones de mexicanos desean que Claudia gobierne desde ya para iniciar una auténtica transformación
MARKOFLOS
El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente en días pasados mediante un video que grabó en su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas.
El video fue ampliamente difundido en redes sociales. En un mensaje, de más de 50 minutos, presentó su nuevo libro, “Grandeza”, y reflexionó sobre su “retiro de la política”, pero lo que más provocó polémica y reacciones de todo tipo fue su afirmación que sugiere que sólo él sería el salvador de la democracia, de la presidenta, de la soberanía, ¡de México pues!
Y detalla sus tres razones para volver de su retiro, insinuando que soltaría al Tigre en las calles.
Afirma que saldría de su retiro en paz si se vulnerara la democracia (“el burro hablando de orejas”, cuando es por todos sabido que él inició la destrucción del régimen democrático constitucional); si existiera una amenaza de Golpe de Estado (no midió sus palabras o quizá no sabe que eso sólo lo pueden dar los militares y la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas es la Primera Presidenta); o si fuera necesario “defender la soberanía de México” (la indicada es la Mandataria con el apoyo del pueblo).
Sutilmente se elige como el salvador, como el único que puede salvar a México y que sólo él puede poner orden y control en el país. Como quien dice, “El Estado soy yo”.
DESPLANTE DE PODER
El periodista Marco Levario Turcott, entrevistado por Adela Micha, señala: “La reaparición de Andrés Manuel López Obrador desde ‘La Chingada’ lo define como un desplante de poder que, lejos de blindar a Claudia Sheinbaum, desnuda su fragilidad. Habla de cómo el expresidente aprovecha la crisis de imagen, los escándalos de huachicol fiscal y la violencia para enviar un mensaje interno a Morena: ‘Aquí sigo mandando yo’”.
Bajo el argumento de presentar su libro, manda línea política, pide “unidad” y se coloca otra vez como el verdadero centro de mando de la 4T.
Sobre este punto, la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo celebró la reaparición del expresidente López Obrador.
“Me dio mucho gusto, queremos mucho al presidente López Obrador y su libro va a ser muy importante para el país”.
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cualquier semejanza con personajes de la política actual es mera coincidencia, en la siguiente cita histórica.
El 10 de abril de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas expulsó del país a Plutarco Elías Calles. Esto se debió a su constante intervención y control sobre la política mexicana, después de dejar la Presidencia, lo que obstaculizaba el gobierno de Cárdenas y generaba inestabilidad.
Calles controlaba al PNR, buscaba seguir imponiendo sus propias reformas, era un líder con gran poder y seguidores leales, y controlaba el poder tras bambalinas.
A partir de ese hecho histórico, la tradición del poder presidencial en México, que el PRI preservó por más de 70 años.
Fue una regla no escrita que los expresidentes dejaran de opinar e intervenir en la política de su sucesor. Si bien la política de todos ellos se basó en la continuidad de las principales políticas públicas, no se hacían públicas como logros del antecesor.
Esto permitía que el presidente en funciones reafirmara su poder y tuviera todo el margen de mando durante su gobierno. Sin embargo, ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, parece que los límites de la lealtad personal parecen rebasar la esencia de los principios que enarbola el “Movimiento” de la llamada “Transformación” que en el sexenio anterior quedó mucho a deber.
Nadie esperaría un rompimiento entre el expresidente Andrés Manuel y la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, pero esto podría implicar que la actual mandataria está dispuesta, por lealtad y convicción, a compartir el poder de la institución presidencial, con los riesgos que ello implicaría.
Para Maquiavelo, el poder es una fuerza que se ejerce y no se comparte; un gobernante debe ser pragmático, usar la fuerza y la astucia, y ser temido antes que amado para mantener el control, ya que la política es una lucha por el poder, no un ideal, y la bondad excesiva o la confianza ciega en otros pueden llevar a la ruina, como lo afirma en su obra “El Príncipe”.
La titular del Poder Ejecutivo -en sus intervenciones públicas- repite en cada oportunidad los “grandes logros” de AMLO. El sábado 6 de diciembre de 2025, durante la celebración de “Siete años de transformación”, destacó lo mismo que AMLO presumió en su video recientemente difundido: “…que durante su sexenio salieron de la pobreza 13.4 millones de personas”.
La Mandataria también subrayó: “Nos guía la máxima obradorista de que, por el bien de todos primero los pobres”.
Durante la celebración de los siete años de la llamada Cuarta Transformación, con seis años de Andrés Manuel López Obrador como presidente y el primer año de Sheinbaum al frente del país, la Primera Presidenta recuerda que los mexicanos tomaron una gran determinación desde que se decidió votar por Andrés Manuel López Obrador en 2018, pues el país entró en una verdadera democracia ‘donde el gobierno trabaja para todas y para todos, pero especialmente para quien más lo necesita’.
En un intento de hacer un resumen del primer piso de la transformación, el suscrito -ciudadano observador de la política mexicana desde hace 50 años, sin vínculos ni intereses con la “ultraderecha”, ni con conservador alguno-, me atrevo a afirmar que fue un rotundo fracaso.
Los resultados de AMLO fueron catastróficos, las cifras y datos duros hablan por sí solos y los números no mienten.
El menor crecimiento económico en 40 años; retroceso en educación, según medición PISA (OCDE); el segundo país del mundo con más fallecidos en la pandemia, un total de 800 mil muertes; en salud, 50 millones sin servicios; en seguridad, aumento exponencial de delincuencia y crimen organizado, cobros de derecho de piso en todos lados, asaltos en carreteras, 50 mil desaparecidos, crecimiento del huachicol.
En las obras faraónicas, opacidad y corrupción: Una refinería que costó el doble de lo presupuestado, 16 mil mdd, y que aún no refina un barril; un Tren Maya que atropelló todas las normas ecológicas, destruyó cenotes, selva y fauna por falta de planeación, además de corrupción y materiales de dudosa calidad; y un AIFA convertido en “Elefante blanco”, sin tráfico, producto del capricho personal de destruir el proyecto “Texcoco”, que los mejores especialistas y arquitectos del mundo habían planeado durante 25 años, llamado a ser el HUB de tráfico aéreo de toda América Latina.
AMLO convirtió los programas sociales -que ya existían- en moneda de cambio por votos, incrementando las dádivas. Para ello quitó recursos a muchos programas de salud, infraestructura, educación, investigación científica, desarrollo tecnológico, cultura y muchos de apoyo al campo, agricultura y sanidad animal.
Regresó el gusano barrenador por suspender la construcción de un gran laboratorio -en fase final de construcción- en Tapachula, Chiapas, que cultivaría la mosca que lo combate.
En pobreza, la cifra de 13 millones que se presume salieron de esta situación resulta falaz. Se cambió la metodología para medirla y sólo se consideraron los ingresos adicionales por programas sociales y se excluyeron todas las variables que sí sacan de la pobreza a la gente, como son acceso a educación, salud, vivienda digna (sin piso de tierra), luz, agua potable y otras que dan un mejor nivel de vida a los pobres.
En democracia se apoderó -personalmente- del Poder Judicial, sólo basta ver quiénes son los integrantes de la SCJN, puros incondicionales de él. Destruyó los organismos constitucionales autónomos. Dividió al país en buenos y malos, morenos y conservadores, aplastó a los partidos de oposición y controló al INE y al TEPJF. Todo esto en medio de la sospecha de alianzas con cárteles, al menos el de su “hermano” Adán Augusto.
Tardó 18 años en alcanzar la Presidencia, pero no para mejorar al país, más bien para satisfacer su ambición de poder. Ahora que reaparece públicamente, habrá que estar pendientes: ¿Qué pretende? ¿Qué querrá?
Los mexicanos estamos orgullosos de tener la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer inteligente, preparada, con convicciones democráticas, con un buen equipo de trabajo.
Queremos una lideresa como Angela Merkel, quien llevó a Alemania a ser la primera potencia económica de la Unión Europea. No queremos una Cristina Kirchner, quien hundió a su país. Queremos a México ubicado en la moderna grandeza, como una de las diez mejores economías del mundo. La auténtica transformación debe comenzar ya. Queremos ver un solo rostro en la Presidencia. Que nos gobierne Claudia y NO ClaudicAndrés.
FGR: ¿Transformación o simulación?
Ernestina Godoy, al rescate de una fiscalía opaca, ineficiente y subordinada a la persecución política * Por la forma en que se dio la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero y el papel protagónico que tuvo Adán Augusto López Hernández, surgen diversas versiones y especulaciones, desde golpe de autoridad hasta la sumisión al “presidente López Obrador”, como así lo dice la Primera Mandataria Sheinbaum en sus Mañaneras del Pueblo
MARCO ANTONIO FLORES***
El reto es enorme: Transformar la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea transparente, eficaz e independiente, como lo anticipa la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para dejar atrás lo que fue a partir de 2018 -una simulación-, a partir de que fue designado el primer fiscal Alejandro Gertz Manero, una fiscalía opaca, ineficiente, subordinada a la persecución política y a asuntos familiares personales en lugar de la investigación de los escándalos de corrupción, del crimen y la delincuencia organizada, así como delitos del orden federal.
El relevo en la Fiscalía General de la República no sólo es el primer cambio en el equipo de trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría considerarse un “golpe de timón” y la pauta para el más importante giro que pueda tomar su gobierno.
Se abre la posibilidad de contar con una FGR eficaz. Sería la punta de lanza para una mejora radical a todo el sistema de administración de justicia y del sistema penal acusatorio.
Por la forma en que se dio la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero y el papel protagónico que tuvo el presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López Hernández, han surgido diversas versiones y especulaciones sobre la motivación para este importante relevo.
El miércoles 26 de noviembre, el senador Adán Augusto López acudió a Palacio Nacional para entregarle a la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo un documento sobre supuestos incumplimientos en la gestión de Alejandro Gertz.
Con esa inesperada visita, iniciaron las filtraciones sobre la inminente salida del fiscal General de la República.
La titular del Poder Ejecutivo federal admite la existencia de la carta que le había entregado Adán Augusto en su conferencia matutina del jueves. Esto, aunado a la urgente convocatoria para reunir mayoría calificada, provocó que se previera que Alejandro Gertz sería removido por el Senado por alguna “causa grave”.
Al final se concluyó que todo esto fue una maniobra para obligar al fiscal a presentar su renuncia, misma que fue presentada horas después, no por “causa grave”, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino porque la Presidenta lo propuso como embajador en un “país amigo”.
El trámite se hizo “fast-track”, con sólo la mayoría absoluta del Senado. Al mismo tiempo que el propio fiscal, todavía en funciones, nombró a Ernestina Godoy en el puesto de la FGR, que legalmente corresponde cubrir en interinato la titularidad de la Fiscalía.
Organizaciones sociales como “Fiscalía que Sirva” y “La Justicia que queremos”, así como diversos analistas, criticaron “las formas del relevo operada en tiempo récord y fuera de los cauces constitucionales, por la intención del Poder Ejecutivo, de seguir teniendo el control político sobre la Fiscalía.
La pretensión del Poder Ejecutivo de controlar o al menos influir en la FGR no es novedad.
Desde que la Fiscalía General de la República se creó en 2014, como resultado de una reforma constitucional que sustituyó a la Procuraduría General de la República (PGR), Enrique Peña Nieto trató de imponer a su candidato Raúl Cervantes, que no fue aceptado por la oposición en el Senado, por lo que se tuvo que esperar hasta el 20 de diciembre de 2018, con la publicación de la nueva Ley Orgánica de la FGR, y su primer titular, Alejandro Gertz Manero, fue designado el 18 de enero de 2019.
Durante la gestión del primer fiscal los resultados fueron catastróficos. Entre los escándalos en los que se vio envuelto Gertz Manero, el tráfico de influencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para afectar a su cuñada y sobrina, la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos, así como su actuación anómala en el caso del Rancho Izaguirre; su desprecio y falta de voluntad política para coordinarse con las Fiscalías estatales.
Su colección de autos de superlujo y su helicóptero personal pasan a segundo término ante su deficiente gestión.
Al respecto, diversas organizaciones: Fiscalía que Sirva, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Buscando Desaparecidos México, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Buscadoras… y otras, han señalado grandes deficiencias.
“Falta de rendición de cuentas a la sociedad; las fiscalías han sido ‘usadas’ por los gobiernos en turno como instrumentos de control político para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad; las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario, las revictimizan y muchas veces inhiben a la presentación de denuncias”, señalan las organizaciones.
La periodista de Reforma, Peniley Ramírez, publicó: “El relevo se habría precipitado por las filtraciones respecto a políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, desde Adán Augusto López hasta Rubén Rocha Moya. Las investigaciones comenzaron por casos distintos: huachicol, Cártel de Sinaloa, La Barredora o contratos corruptos para obras de gobierno. En la FGR vieron que varios casos formaban parte de una misma red, cuyo denominador común era el expresidente”.
Esta semana, cuando Reforma publicó las acusaciones penales contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, todo se aceleró.
En menos de 24 horas, desde Palacio Nacional informaron a Gertz que debía irse. La pregunta ahora es: ¿Qué pasará a continuación?, porque la relación con EU puede empeorar, los expedientes de morenistas pueden frenarse, pero eso no cambiará la realidad de la narcopolítica mexicana ni los compromisos políticos que unen a muchos en Morena, tapándose los unos a los otros.
Con la gestión de Gertz Manero, la Cuarta Transformación nos quedó a deber en materia de impunidad y justicia penal
Hasta ahora el saldo es negativo y de regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal.
Los casos más relevantes operados por la FGR se caracterizaron por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.
El más sonado, el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal Gertz Manero, a quienes el “Abogado de la Nación” metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.
Pero como dijera Raúl Velasco, “aún hay más”, y a’i les van otros casos de persecución política: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, en donde se vulneraron el “debido proceso”, el principio de “presunción de inocencia” y la presentación de “pruebas ilícitas”.
Célebre y emblemático el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escándalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.
La designación de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de Ernestina Godoy Ramos a la FGR abre una nueva etapa en esa institución rectora de la administración de justicia.
“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: Servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, escribió en redes sociales la nueva fiscal General de la República.
Al ser cuestionada al respecto, la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum elogió la labor de su exconsejera jurídica.
“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México”, añade la titular del Poder Ejecutivo federal.
Con la salida de Gertz y el relevo de Godoy Ramos, la Presidenta Sheinbaum Pardo da un golpe de timón muy importante para el futuro de la seguridad y la justicia.
A sólo unas horas de la llegada de Godoy Ramos se mandan señales muy alentadoras y positivas para la mayor coordinación y transparencia de la FGR.
Sin duda se avizora una Fiscalía General de la República más eficaz en su importante misión, con los primeros relevos internos en la institución con funcionarios cercanos a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El viernes 28 de noviembre Ernestina Godoy designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a Héctor Elizalde Mora. Con esto se refuerza el poder de Omar García Harfuch y tiene más armas para dar un combate firme y frontal contra la delincuencia organizada.
La llegada de Godoy representa el reinicio de un enorme reto y la urgencia de que la FGR se transforme para bien de la justicia en México.
De ahí la importancia de los mencionados nombramientos. Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad se retoma en la agenda de la Cuarta Transformación.
Se reabre la esperanza de atender una de las demandas más sentidas de 130 millones de mexicanos, contar con un Sistema de Justicia Penal, eficiente y garantista.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
***Académico y consultor.
