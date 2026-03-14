Trump está tendiendo la cama

Migración ilegal y el crimen organizado, la excusa perfecta para hacer lo que le venga en gana en nuestro continente y en México * Las amenazas del Tío Sam no son puntadas ni se desinflan con galanas declaraciones de la Presidenta desde su casa

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Tendiendo la cama.

Un joven generalote de la Revolución, analfabeto, de huarache, muy valiente y mejor jinete, fue a decirle al papá de tía Elisa, que se llevaba a “la niña”, a la buena o huérfana.

Tía Elisa tenía 16 de edad -contado por ella-, lo vio, garrudo, hecho a marro, macizo… y le gustó.

Dijo ella que nadie se iba a morir, que mandara por el cura y era suya. Y como su papá le dijo que no se sacrificara por él, le contestó: -Papá, con usted vivo o muerto, conmigo va a pasar lo mismo, mejor a la buena –y fueron muy felices. El generalote acabó siendo refinado y culto, se llamaba Joaquín.

‘ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL’

El tenochca simplex puede hacer chistes sobre el Manos Chicas Trump; pensar que nunca se va a atrever a lanzar misiles contra los narcos mexicanos; que es puro pico. Bueno, ojalá.

Está bien para plática de cafetería, pero más nos vale que la señora del bastón de juguete esté bien asesorada (no se ría, no sea así).

Las amenazas de Trump no son puntadas ni se desinflan con galanas declaraciones de la Presidenta desde su casa (hoy Palacio Nacional).

Las declaraciones del Copetón embozan otra cosa, de mayor envergadura. Lo de la migración ilegal y las bandas del crimen organizado ya definidas como organizaciones terroristas, son una especie de ‘casus belli’, excusa para con legitimidad en el papel, hacer lo que le venga en gana en nuestro continente y en México.

Y no, no se preocupe ni se entusiasme (hay de todo), no van a invadir el país ni van a fumigar a México de cuatroteros y similares.

Es obsesión de siempre de los EU, su preeminencia en el vecindario, en toda América. Esa es la Doctrina Monroe de 1823, ninguna intervención de nadie en América Latina y el Caribe, excepto la de ellos, claro.

De esa doctrina siguió el llamado ‘Corolario Roosevelt’, del patán de Teodoro Roosevelt que, ante su Congreso, en diciembre de 1904, dijo:

“Una mala conducta crónica, o una impotencia que resulte en un debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada, puede requerir en América, como en otro lugar, la intervención en última instancia de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede obligarnos, aunque sea de mala gana (él dijo: ‘however reluctantly’), en casos flagrantes de tal mala conducta o impotencia, a ejercer un poder policial internacional”.

Si quiere vuélvalo a leer: “(…) la Doctrina Monroe puede obligarnos, aunque sea de mala gana, en casos flagrantes de tal mala conducta o impotencia, a ejercer un poder policial internacional”.

En concreto: Ellos califican la conducta, claro, y no intervienen a regañadientes: les encanta.

Con el corolario Roosevelt, en el siglo XX, en América Latina y el Caribe, hicieron y deshicieron, asesinaron presidentes, tiraron gobiernos, impusieron dictadores, no dejaron títere con cabeza; con México después de quedarse con más de la mitad de nuestro territorio, no se metieron más, no hacía falta y los gobiernos del PRI imperial oficialmente trompudos con el tío Sam, se arreglaban en lo oscurito (repase la Guerra Fría y lo verá).

Ya sin la amenaza de la URSS ni de Rusia -que anda haciendo el ridículo en Ucrania-, ahora estamos en el “Corolario Trump”.

Y el Tío Sam lo ha puesto por escrito y publicado el 4 de diciembre de 2025, como ‘Estrategia de Seguridad Nacional’, que tiene por premisa que “la fuerza es el mejor factor disuasorio”, y como es cínico explica en su página 5:

“(…) queremos un Hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra narcoterroristas, cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un ‘Corolario Trump’ de la Doctrina Monroe”. Tan tan. Sin trapitos calientes.

Y en su página 15, agrega: “(…) Estados Unidos reafirmará y aplicará la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense (dominio militar, dice en la Estrategia de Defensa Nacional), en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región. Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio (…)”.

Lo de Venezuela no fue para quitarles un dictador infame a los pobrecitos venezolanos, de ninguna manera, al Tío Sam esas cosas le dan flojera. Fue para bloquear el petróleo de Venezuela a China y Rusia. Ni que fuera tan difícil de entender.

No es una puntada de un colérico y neurótico Donald Trump, su proclamación el domingo pasado, de su iniciativa ‘Escudo de las Américas’, que establece la ‘Coalición Anti-cártel de las Américas’, es parte de la ‘Estrategia de Seguridad Nacional’, que tampoco es una puntada sino que se emite conforme manda la Ley Goldwater-Nichols de 1986. No por babosos, los EU son el imperio que son.

Dijo Trump que al ‘Escudo de las Américas’, ya se adhirieron 17 países de América Latina y el Caribe.

El domingo estuvieron doce con él en Florida, firmaron y se palmotearon los lomos.

México no fue invitado; el Departamento de Estado de EU aclaró antes: “Estados Unidos recibirá a nuestros aliados más fuertes y afines del hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”. ¡Áchis!

Luego de la firma de eso, Trump declaró ‘urbi et orbi’: “El epicentro de la violencia de los cárteles es México (…), tenemos que erradicarlos, los tenemos que golpear como el infierno (…), están tomando a ese país. Los cárteles controlan México”.

Si los EU nos hacen una travesura sumando un soldadito de cada uno de esos doce países, dirá que fue una fuerza multinacional.

Ándese con cuidado señora Sheinbaum, el tipo es de cuidado y con saliva no lo para. Usted sabe qué quiere, a sus compañeritos… y le está tendiendo la cama.